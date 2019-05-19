Гепатит С является вирусным заболеванием, приводящим к необратимому разрушению печени. Для своевременного выявления гепатита С необходимо знать, как он передается от человека к человеку в быту, а также основные симптомы недуга.

Чем опасен гепатит С

Смертоносный вирус действует незаметно, постоянно мутирует и видоизменятся, поэтому человек может даже не догадываться о наличии инфекции на протяжении нескольких лет. Патология развивается медленно и практически бессимптомно.

В медицинской практике часто встречаются случаи, когда больной слишком поздно обращается за помощью, и последствия заболевания уже необратимы.

Гепатит С сопровождается тяжелыми осложнениями, которые могут затрагивать другие внутренние органы, и диагностируется только с помощью комплексного исследования крови.

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Как передается гепатит С от человека к человеку

Основной путь передачи инфекции называется гемоконтактным, и предполагает любое взаимодействие с кровью зараженного человека. Для борьбы с опасным заболеванием, проводилось ряд исследований, с целью выявить как гепатит С передается от человека к человеку, и перечень основных симптомов.

Обобщив результаты, работники медицины выделили несколько наиболее распространенных способов проникновения вируса в организм здорового человека:

Переливание крови. В кровяных клетках вирус живет очень долго и становится активным задолго до проявления симптомов заболевания. Поэтому все доноры обязательно проходят обследование и сдают анализ крови, для выявления инфекции. Татуаж, пирсинг. Элементарное несоблюдение гигиенических норм при проведении подобных процедур, может привести к передаче вируса через инструменты. Маникюр, педикюр. При проведении косметических процедур частицы вируса могут попасть в небольшие порезы. Стоматологические процедуры. При неправильной обработке инструментов, высока вероятность занесения инфекции в кровоток здорового посетителя клиники.

Частицы вируса содержатся также в слюне, материнском молоке и семенной жидкости. Заболевание может передаваться через постель и поражать малыша в случае инфицирования матери.

Частые вопросы врачу

Медики уже много лет изучают как передается гепатит С от человека к человеку, поэтому знают ответы на большинство вопросов, связанных с возникновением и развитием вирусной инфекции. Чем большей информацией владеет человек, тем выше вероятность профилактики и раннего обнаружения заболевания.

Сколько можно прожить человеку, заболевшему гепатитом С

Прогноз для пациента делается на основе ряда факторов, способствующих развитию болезни. Как показывает медицинская практика, на процесс выздоровления влияет возраст и состояние иммунной системы больного.

Организм очень тяжело справляется с вирусом после 40 лет, а также при наличии алкогольной и никотиновой зависимости.

В случае ранней диагностики, правильного лечения и ведения здорового образа жизни прогноз вполне благоприятный. Больные живут десятилетия без угрозы для жизни, периодически проходя обследования и необходимые курсы лечения. По последним данным более половины пациентов, своевременно обратившихся за помощью, полностью излечиваются от болезни и восстанавливают функции пораженного органа.

Передается ли через слюну или во время поцелуя

Концентрация вируса в слюне очень мала, поэтому поцелуй не приведет к заражению. Исключением является случай, в котором партнеры страдают заболеванием ротовой полости. Небольшие ранки, кровоточивость десен существенно увеличивают риск распространения инфекции.

Передается ли через постель

Возбудители вируса содержатся в семенной жидкости и вагинальной смазке. Гепатит С не всегда передается от человека к человеку через постель, опасность возрастает только при наличии следующих факторов:

воспалительные процессы в мочеполовой системе;

наличие ранок и микротрещин половых органов;

травмы.

Любое повреждение слизистой может привести к инфицированию, поэтому лучшей мерой профилактики является использование средств защиты.

Передается ли через инструменты

Зараженные инструменты являются одним из самых распространенных способов передачи гепатита С от человека к человеку. В больницах, стоматологиях, салонах красоты, установлены строгие правила обработки инструментов, однако случаи халатного отношения или несоблюдения технологии случаются часто.

Близкий человек переболел заболеванием, какой риск заражения

Клетки инфекции не выживают во внешнем мире, поэтому в быту гепатит С не передается. После успешного лечения инфекции, больной сдает ПЦР, для выявления вируса. Если анализ отрицательный, человек не заразен. Он не передает вирус половым путем или через кровь.

После того, как вирус удалось победить, в крови остаются антитела, свидетельствующие о перенесенном заболевании. Человек не может быть донором крови, однако для окружающих абсолютно безопасен.

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Как передается от матери к ребенку

Находясь в утробе матери, малыш защищен плацентарной оболочкой от клеток вируса, заражение происходит во время родов. В процессе родоразрешения ребенок оказывается беззащитным перед инфекцией. Полностью исключить риск заражения нельзя, однако считается, что кесарево сечение в этом случае предпочтительнее.

Гепатит С не передается с молоком матери, однако от кормления грудью следует отказаться, так как травмы и трещины сосков могут привести к заражению.

Симптомы и признаки

В большинстве случаев заболевание протекает незаметно, больные переносят острую форму на ногах, не обращаясь за медицинской помощью. Во время инкубационного периода самочувствие не меняется. Для острой формы болезни характерны следующие признаки:

недомогание;

повышенная утомляемость;

незначительное повышение температуры тела;

боли в суставах;

сонливость.

Если больной не прошел медицинское обследование, объяснив плохое самочувствие обычной простудой, недуг переходит в хроническую форму. Постепенно разрушая печень, вирус вызывает накопление токсинов, и проявляется постоянным недомоганием и слабостью. Больного утомляют даже небольшие физические нагрузки, нарушается сон и работа пищеварительной системы.

Плохое самочувствие особенно беспокоит больного утром, характеризуется сонливостью и упадком сил.

В большинстве случаев пациенты долго не обращаются к врачу, привыкая к недомоганию. Это является основной ошибкой, так как после нескольких лет развития вируса, наступает вновь острая стадия. При этом печень и селезенка уже оказываются сильно поврежденными и лечение не приносит желаемых результатов.