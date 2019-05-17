Диета на лето для эффективного похудения

Привести себя в форму к сезону отпусков и пляжей можно не выходя из дома с помощью диеты на лето для похудения. При этом удастся избежать большого стресса для организма и чрезмерных физических нагрузок. Диеты, рассчитанные на 30 дней, позволяют избавиться от лишних килограмм и сохранить результат на продолжительное время.

Особенности летней диеты на месяц

В теплое время года меняется не только температура воздуха, но и состояние организма. Это отличное время для очищения от накопленных шлаков и жировых прослоек в домашних условиях, а также для приобретения полезных привычек в питании.

Следуя правилам диеты на лето для похудения в течение месяца, вы уже не захотите возвращаться к “вредным” продуктам, и сделаете серьезный шаг на пути к правильному питанию.

Ограничение в употребление некоторых продуктов и увеличение количества жидкости являются главными правилами летнего рациона. Обилие свежих фруктов, ягод и овощей позволяет каждый день баловать себя новыми блюдами, и легко отказываться от запрещенных продуктов.

Правила диеты довольно просты: блюда из рациона распределяются на пять приемов пищи, физическая активность присутствует 2-3 раза в неделю. При соблюдении всех рекомендаций, можно без усилий избавиться от 5 до 10 лишних килограмм.

Основные продукты в рационе

Летом любые овощи и фрукты незаменимы для похудения, они помогают очистить организм, пополняют запас витаминов и восстанавливают работу ЖКТ. Основу диеты на лето на месяц составляют следующие продукты:

овощи (исключая картофель);

фрукты (исключая бананы);

зелень;

крупы;

цельнозерновой хлеб;

молочные продукты;

мясо;

рыба.

Овощные блюда делайте разнообразными, добавляя в рацион шпинат, редьку, брюссельскую капусту, тыкву и кабачки. Для приготовления основных блюд подойдет белокочанная капуста, брокколи, болгарский перец, баклажаны и спаржа. Выбирайте постные сорта мяса, отдавая предпочтение курице, говядине или индейке.

Список запрещенных продуктов

Важным правилом диеты летом является сокращение употребления соли, это используется не только для похудения. Постепенный отказ от соленых блюд позволит уменьшить отеки, наладить работу органов пищеварения и сократить порции. На тридцать дней следует забыть о следующих привычных продуктах:

Сладости. Первый и самый важный пункт любой диеты. Все вкусные десерты в ярких обертках, содержащие муку, жир, сахар и химические добавки исключаем из списка покупок. Копченые изделия, полуфабрикаты. Готовая продукция, которая позволяет экономить время, находится под запретом. Перекус с колбасой или готовые пельмени заменяем полезными салатами, приготовленными самостоятельно. Алкоголь. Калорийный продукт, нарушающий работу организма и главный катализатор переедания также удаляем из рациона на месяц. Сливочное масло, жир. Данные категории исключаются как в натуральном виде, так и в переработанных продуктах, заполняющих полки магазинов.

На четыре недели забываем о макаронах, выпечке и соленьях. Консервированные овощи заменяем свежими, овощи тушим, мясо отвариваем или запекаем. Пакетированные соки и газировку не покупаем в магазине, питьевой режим обеспечивает чистая вода и травяной чай.

Сбалансированное меню

В данной диете строгого порядка приема пищи нет, есть рекомендованные варианты, на основе которых можно составить собственный рацион. Обязателен пятиразовый прием пищи, для комфортного самочувствия и хорошего метаболизма. Из представленных ниже вариантов можно сформировать питание на каждый день, учитывая собственные предпочтения.

Завтрак (на выбор):

фруктовый салат + натуральный йогурт;

цельнозерновые хлопья с молоком;

творог с ягодами;

овощной салат + отварное яйцо;

овсяная или гречневая каша.

Второй завтрак (на выбор):

свежевыжатый сок + цельнозерновые хлебцы;

один фрукт;

хлебец с сыром + травяной чай;

ягоды + орехи.

Обед (на выбор):

овощной суп;

рыба на пару + тушеные овощи;

отварное мясо + овощной салат.

Полдник (на выбор):

натуральный йогурт;

чай + цельнозерновой хлебец;

кефир.

Ужин (на выбор):

запеченная рыба + овощной салат;

тушеные овощи + мясо;

творог;

овощной плов.

Перед сном можно выпить стакан кефира, если чувствуете сильный голод. Подобный рацион рассчитан на месяц, затем необходимо сделать перерыв. При соблюдении всех рекомендаций, на предложенном летнем меню можно сбросить от 3 кг в неделю и стабилизировать вес.

После окончания летней диеты для похудения старайтесь постепенно возвращаться к привычному питанию, вводя запрещенные продукты по одному. Этот простой прием позволит сохранить результаты надолго и скорректировать систему питания.