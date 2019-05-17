Диета на лето для эффективного похудения
Привести себя в форму к сезону отпусков и пляжей можно не выходя из дома с помощью диеты на лето для похудения. При этом удастся избежать большого стресса для организма и чрезмерных физических нагрузок. Диеты, рассчитанные на 30 дней, позволяют избавиться от лишних килограмм и сохранить результат на продолжительное время.
Особенности летней диеты на месяц
В теплое время года меняется не только температура воздуха, но и состояние организма. Это отличное время для очищения от накопленных шлаков и жировых прослоек в домашних условиях, а также для приобретения полезных привычек в питании.
Следуя правилам диеты на лето для похудения в течение месяца, вы уже не захотите возвращаться к “вредным” продуктам, и сделаете серьезный шаг на пути к правильному питанию.
Ограничение в употребление некоторых продуктов и увеличение количества жидкости являются главными правилами летнего рациона. Обилие свежих фруктов, ягод и овощей позволяет каждый день баловать себя новыми блюдами, и легко отказываться от запрещенных продуктов.
Правила диеты довольно просты: блюда из рациона распределяются на пять приемов пищи, физическая активность присутствует 2-3 раза в неделю. При соблюдении всех рекомендаций, можно без усилий избавиться от 5 до 10 лишних килограмм.
Основные продукты в рационе
Летом любые овощи и фрукты незаменимы для похудения, они помогают очистить организм, пополняют запас витаминов и восстанавливают работу ЖКТ. Основу диеты на лето на месяц составляют следующие продукты:
- овощи (исключая картофель);
- фрукты (исключая бананы);
- зелень;
- крупы;
- цельнозерновой хлеб;
- молочные продукты;
- мясо;
- рыба.
Овощные блюда делайте разнообразными, добавляя в рацион шпинат, редьку, брюссельскую капусту, тыкву и кабачки. Для приготовления основных блюд подойдет белокочанная капуста, брокколи, болгарский перец, баклажаны и спаржа. Выбирайте постные сорта мяса, отдавая предпочтение курице, говядине или индейке.
Список запрещенных продуктов
Важным правилом диеты летом является сокращение употребления соли, это используется не только для похудения. Постепенный отказ от соленых блюд позволит уменьшить отеки, наладить работу органов пищеварения и сократить порции. На тридцать дней следует забыть о следующих привычных продуктах:
- Сладости. Первый и самый важный пункт любой диеты. Все вкусные десерты в ярких обертках, содержащие муку, жир, сахар и химические добавки исключаем из списка покупок.
- Копченые изделия, полуфабрикаты. Готовая продукция, которая позволяет экономить время, находится под запретом. Перекус с колбасой или готовые пельмени заменяем полезными салатами, приготовленными самостоятельно.
- Алкоголь. Калорийный продукт, нарушающий работу организма и главный катализатор переедания также удаляем из рациона на месяц.
- Сливочное масло, жир. Данные категории исключаются как в натуральном виде, так и в переработанных продуктах, заполняющих полки магазинов.
На четыре недели забываем о макаронах, выпечке и соленьях. Консервированные овощи заменяем свежими, овощи тушим, мясо отвариваем или запекаем. Пакетированные соки и газировку не покупаем в магазине, питьевой режим обеспечивает чистая вода и травяной чай.
Сбалансированное меню
В данной диете строгого порядка приема пищи нет, есть рекомендованные варианты, на основе которых можно составить собственный рацион. Обязателен пятиразовый прием пищи, для комфортного самочувствия и хорошего метаболизма. Из представленных ниже вариантов можно сформировать питание на каждый день, учитывая собственные предпочтения.
Завтрак (на выбор):
- фруктовый салат + натуральный йогурт;
- цельнозерновые хлопья с молоком;
- творог с ягодами;
- овощной салат + отварное яйцо;
- овсяная или гречневая каша.
Второй завтрак (на выбор):
- свежевыжатый сок + цельнозерновые хлебцы;
- один фрукт;
- хлебец с сыром + травяной чай;
- ягоды + орехи.
Обед (на выбор):
- овощной суп;
- рыба на пару + тушеные овощи;
- отварное мясо + овощной салат.
Полдник (на выбор):
- натуральный йогурт;
- чай + цельнозерновой хлебец;
- кефир.
Ужин (на выбор):
- запеченная рыба + овощной салат;
- тушеные овощи + мясо;
- творог;
- овощной плов.
Перед сном можно выпить стакан кефира, если чувствуете сильный голод. Подобный рацион рассчитан на месяц, затем необходимо сделать перерыв. При соблюдении всех рекомендаций, на предложенном летнем меню можно сбросить от 3 кг в неделю и стабилизировать вес.
После окончания летней диеты для похудения старайтесь постепенно возвращаться к привычному питанию, вводя запрещенные продукты по одному. Этот простой прием позволит сохранить результаты надолго и скорректировать систему питания.
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А вы пробовали такую диету? 90
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Регина / 17.05.19 21:44Если исключить почти все готовые продукты, весь день нужно у плиты стоять. На это времени нет, поэтому придерживаться подобной диеты можно только в отпуске.
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Ольга / 17.05.19 21:44Летом любая диета идет отлично. Много движения и нет такого сильного чувства голода. Мой главный секрет имбирный чай, пью его вечером в течение месяца и всегда худею.
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Вера / 17.05.19 21:43Уже несколько раз пыталась сидеть на месячной диете, но не выдерживала. После двух недель начинается головокружение, нервозность и очередной срыв. Мне кажется это очень долго.
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Екатерина Квич Киев / 15.08.06 11:17Алиса, Нашла Вашу статью по фамилии. Если єто Ваша настоящая фамилия, то, может, мы родственники? :) Если Вам интересно выяснить, свяжитесь по мылу [email protected]
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Жерминаль Таллинн, Эстония / 11.08.06 14:11Очень интересная и толковая статья!)
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Александра / 10.08.06 17:40а по-моему надо просто заняться тренировкой частей тела..подстегнуть метаболизм и не искушать желудок пищей хотя бы после 19-00
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nataly / 22.07.06 21:17а я посидела на диете, теперь 4-ый месяц нет менструации. не хочу толстеть и есть таблетки,,,а по-другому как? =((((
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Пенелопа / 07.07.06 14:37У меня одна подруга 8 дней голодала. При этом и спортом занималась, и всё делала, и еще спала по 3 часа... собиралась 30 дней голодать. На 8ой день - нервный срыв. Всем курсом "спасали", даже педагоги подключились. Конечно, она похудела. Но какой ценой.
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аня питер / 03.07.06 01:37Статья конечно же правильная, но каждый человек худеет от разных продуктов!Кому то помогает, кому то и нет!Я худела по своей диете и ела очень даже запрещённые продукты и за 9 месяцев похудела на 30 кг, год уже форму держу!
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corneja Санкт-Петербург / 02.07.06 16:13Совершенно правильная статья и абсолютно верные советы. Автор права:не нужно измождать себя голоданием, нужно просто есть правильные продукты. Только вот одно но: в продуктах, которые можно и нужно есть она указала виноград. Но он ведь очень калорийный, так как в нем много сахара, пускай и фруктового. Ну, а вообще, советы дельные. Спасибо!
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О / 14.06.06 16:53Катерина, бывает одежда, скрывающая недостатки не слишком красивой фигуры. И зачем вам худеть?
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Катерина / 14.06.06 15:16Я считаю, что не бывает некрасивых фигур, бывает неправильно подобранная одежда! Вот, например, мне - нельзя худеть, так как сразу начинает болеть голова и всё такое, и что скажете делать?(мой рост 173,вес 68)
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О / 08.06.06 10:06Петрова, по поводу 46 р. Есть женщины карманного роста (я люблю говорить что во мне 160, прибавляю себе 2 см). Так вот, женщины моего роста и меньше даже с 42 р. не воспринимаются так, что смотреть не на что. А высоким - да, 46 р. самое то.
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Петрова Москва, Россия / 08.06.06 05:23Еще одно наблюдение. Когда возникает обсуждение будь-то диеты или моды или еще чего-нибудь, и появляется тема о том, что можно или нет надевать «дамам около 90 кг», то сразу несколько человек говорят, что де «это ужасно», «такие одежды только для худых», «у них, что зеркала нет» - это в лучшем случае. Я вот считаю, что надевать мини с размером меньше 46-ого просто не на что, и что такие девочки смотрятся жалко. Но я это не пишу (вот первый раз написала), потому что считаю, что, то, что они надевают - это их дело. Им нравится – и ладненько. Я вообще радуюсь когда человек сам себе нравится, но, кажется, я в этом почти одинока %(
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Я / 08.06.06 05:08Ну так к худеньким девушкам и требований предъявляют окружающие больше. Поэтому и худеют. Идет толстая тетка в мини, на нее смотрят и думают: «Ну ей уже ничто не поможет, пусть ходит как ходит и мини носит» А идет стройняшка на нее смотрят и пытаются лишние складочки найти, целлюлит высмотреть.
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О / 07.06.06 19:36Петрова, так это логично. Проще сбросить 2-3 лишних кг девушке среднего веса, чем матроне под 90 кг лишние 30. Вот матроны и не заморачиваются.
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Крыска / 07.06.06 13:0685, полностью с Вами согласна. У меня фигура, в принципе, стройная, но бывают периоды когда немного поправляюсь, а потом снова худею. Так вот в эти периоды поправления некоторые вещи на время откладываю. ИМХО смешно смотрятся эти самые мини и брючки-в обтяжку на центнере. Не обязательно носить черные балахоны, но хоть маленькая доля самокритики в отношении своей фигуры не помешала бы. Одно дело "мне так удобно", но со стороны с точки зрения красоты это смотрится...кхм-кхм. Все ИМХО
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Helga Москва / 07.06.06 12:43То-83. Согласна с Вами, есть такой факт - любят дамы с весом в центнер нарядиться в мини или в брючки в обтяжку... Только у меня вопрос: а зеркало хоть одно в дому есть? Ну хоть одно, что б в полный рост?! Это же просто жуть как смотрится - и хоть кто тверди мне, что человеку нравится - и ладно, но мое мнение - такие одежки все-таки требуют хорошей фигуры.
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kg / 07.06.06 11:45и я заметила, те, кот. более менее в нормальном телеслозении или худие, диетничают и короткую юбку не одевают, потому что, думают, что выглядят не лепо, а те, кот. полновати или полние, толстие носят короткие юбки и так кажется, что даже не обращяют внамание на то, как это выглядит...
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Петрова Москва, Россия / 07.06.06 11:41Обратила внимание на странную закономерность – и по своим знакомым и по обсуждениям тут. Похудением заморочены те, кому, в общем-то, и не надо – девушки 50-60 кг и все худеют, и все размеры считают, и у всех «похудею на один размер и вот уж буду красавица, вот уж смогу мини-юбку надеть». А вот 80-90-100 кг все как-то совсем и не собираются худеть, и мини-юбки спокойно носят… Я (135-72-112) никогда не хотела похудеть, а моя коллега (88-60-100) все время занимается похудением.
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АЛЕНКА / 06.06.06 23:10Я тоже попробывала много диет. И добивалась того результата, которого хотела. И пришла к выводу, что сидеть и думать, когда будешь стройной просто глупо. Нужно жить активной жизнью и , конечно, не наедаться, чтобы потом плохо не было.
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Vika / 06.06.06 14:10Читаю я тут всех вас, и думаю: вот народ с ума сошел! Мне диагноз ожиреняи поставили, когда мне было 4 года. С тех пор я познала все: и диеты, и спорт до изнеможения. В результате испортила сердце и желудок. От голодных диет дрожали руки, кожа была синяя... Пройден был даже фитнес. Сейчас мне 33. И благодаря Федерации шейпинга, я стала носить 44-й размер. А есть стала в 3 раза больше ,чем арньше. Ибо теперь я поняла, что все диеты замедляют обмен веществ. А превышение пульса сверх определенной нормы не дает возможности жировой клетке трансформмироваться в тепло и воду. Кстати Dani, зайди на сайт Федерации шейпинга. там найдешь каталог залов и клубов 9поиск по стране и городу). И посмотришь, что и с твоей проблемой справиться можно. Всем удачи.
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Елена / 05.06.06 13:33на мой взгляд, диета, обещающая минус 10-15 кг. за месяц (т.е. 3 кг. в неделю)и предлагающая очень суровые ограничения, не имеет права на существование. это очень, очень опасно для здоровья, особенно для репродуктивной функци женщины. думаю, что никакая стройная фигура не стоит тех переживаний и реабелитационного лечения, через которые приходится проходить резко похудевшим барышням (проверено на собственном опыте!). тем более, что потерянные таким образом килограммы неуклонно возвращаются, если не худеть все время. а это уже называется анорексия! не спорю, следить за фигурой нужно, но гораздо эффективнее, как ни странно, не зацикливаться на похудении, делая его идеей-фикс, а планомерно изменять образ жизни. даже за месяц разумного питания, физической нагрузки, процедур по оздоровлению можно подтянуть тело, постройнеть и улучшить самочувствие.
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Юликон / 05.06.06 13:33а вы заметили, что когда продолжительное время ограничиваешь соль и сахар, начинаешь различать в еде больше вкусовых ньюансов ? для тех, кто ест мясо, очень хорошая обманка получается когда запекаешь в духовке полив лимонным соком под фольгой, на поуготовности чуток специй и опять лимоном, и за минут пять опять лимон. опробованно на мч, отсутствие соли не заметил.
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Татьяна / 05.06.06 11:53Вероника № 45, прошло 2 года прежде чем я "вошла в форму". Основной упор - тренировки. Питание - как обычно, только иногда разгрузочные питание и низкокалорийный ужин или просто кефир. Ну и конечно никакой выпечки (кроме черного хлеба), колы, чипсов и т.п. Плотный завтрак.
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О / 04.06.06 22:34Блаженство не слишком горячий, не слишком сладкий чай, главное, с лимоном. Вот райское наслаждение!
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Lacerta Сургут, Россия / 04.06.06 21:07Ju6a Я, бывало, вставала утречком, съедала рисинки и шла дальше спать:) Еда без соли - да, мрак! Лежала в больнице, дык там была бессолевая диета.. ужас, есть не возможно, а хочется и ходишь с трясущимися руками от голода! Может и можно привыкнуть.. Я вот раньше чай пила с сахаром и не понимала как можно иначе, теперь же пью без сахара и мне кажется это такое блаженство - чай без сахара! Пьешь и чувствуешь вкус чая, а не сахара!
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О / 04.06.06 20:48Может быть. Как хорошо, когда можно все и ничего не болит - вот оно, счастье!
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Kirka / 04.06.06 18:37О Когда болят почки, такое насилие над собой как еда без соли не воспринимается вселенским ужасом. К несоленой пище привыкаешь за неделю, а потом еда перестает казаться безвкусной, даже наоборот, некоторые нюансы становятся более заметными, чем у продукта, посоленного при готовке.
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О / 04.06.06 16:48Ой, даже не представляю как можно есть без соли, взять хотя бы мои любимые помидоры. Любая диета - насилие над собой. Более гуманно поставить себе определенные ограничения.
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Ju6a Riga, Латвия / 04.06.06 16:13вот честное слово,я могу встать в 7,мне не хочется есть,но к 11 умираю от головной боли.Потом весь день мучаюсь.
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Lacerta Сургут, Россия / 04.06.06 16:07Дык диета не предполагает ничего не есть! 3 часика уж можно потерпеть, чтобы рисинки и желудок подржужились:)
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Ju6a Riga, Латвия / 04.06.06 15:55Один раз,ради интереса за компанию пыталась сидеть на этой диете,заодно организм почистить...но..когда я совсе-совсем ничего не ем- ужасно болит голова=(
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ju6a Riga / 04.06.06 15:25Для меня лучший способ держать себя в форме- это меньше есть.На мой взгляд-это знают все.Не нужно изнурять себя диетами,просто,не делайте из еды культа.Мой рост 1.68 и вес-59-60 кг.Но,помимо всего,я еще,хотя-бы раз в нделю занимаюсь танцами(с детства).Сей час это делаю самостоятелько,поскольку научилась чувствовать потребности своего тела в этом плане. У меня красивая,пропорцональная фигура.Это скажет любой.Мной восхищаются женщины и делают комплементы мужчины.
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Фло СПб / 04.06.06 13:55Я читала эту диету и пыталась следовать ей. Рисины сырые, про 3 часа потом не есть там ничего не говорилось и про ограничивать себя тоже. Только с утра рисины, а после 6 (или 5?) только овощи и фрукты, и так 10 дней. У меня не сбросилось нисколько, наверное, оттого, что я ела овощи с маслом и солью, а надо, видимо, вообще без всего (хотя, по-моему, общеизвестно, что многие витамины и полезные вещества, в частности, бета-каротин без жира не усваиваются, так что не уверена, что овощи без всего так уж полезно).
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О / 04.06.06 09:53А вот тортики, пирожки, блинчики - наши подлинные враги, к счастью, к ним равнодушна.
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О / 04.06.06 09:50В макаронах содержится B6 очень полезен для волос. А макароны с сыром - такая вкуснятина. Прежде чем отказаться от какого-либо продукта надо найти серьезный аргумент.
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Ириша / 04.06.06 01:34Lacerta, а может дело не в рисинках, а в более правильном питании? Рисинки, кстати, сырые или варёные?
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Lacerta Сургут, Россия / 03.06.06 22:47Елки-палки! Главное то забыла!!! ДИЕТА ДЕРЖИТСЯ 10 ДНЕЙ! не больше и не меньше.
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Lacerta Сургут, Россия / 03.06.06 22:45Всем известно выражение: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу;) Поделюсь с вами диетой, которая помогла сбросить мне вес, не помню сколько, но неплохо. Вроде была какая то тибетская диета. Утречком натощак съедаешь столько рисинок сколько тебе лет. И не кушаешь, ну хотя бы 3 часа(для тех кто любит утром поесть). В течении дня ограничиваешь себя в жирном, сладком. После шести только фрукты/овощи. После диеты долгое время вес был стабилен:) Но второй раз диета что то не помогла:)
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Lacerta Сургут, Россия / 03.06.06 22:26А как многих тема макарон затронула:)))) Тоже считаю, что макароны не способствуют отложению жиров, если их не есть с сосисками и т.п. А вот к макаронам салатику или соусу томатного - отлично пойдет, и питательно и вкусно! Макарошки рулят:)
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Lacerta Сургут, Россия / 03.06.06 22:20maidnalei, ты уж прости, но как можно за такой период столько весу набрать???? Все хорошо в меру, смена диеты действительно помогает. Моя мама догое время питалась неправильно - жизненная закалка: доедала, чтобы не выбросить(жалко) и т.п. Потом сказала стоп!!! Не ела сахар, пирожки, на ночь, пила зеленый чай и т.п. Похудела ох как сильно!! Вроде более 20 кг за год! И это был естественный процесс для организма, имхо.
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Midnalei Харьков, Украина / 03.06.06 17:15Ой девочки..........Вы о чем?Я с прошлого лета набрала 10 кг...Посмотрела в зеркало и ужаснулась....В сарафан естественно не влезла,брюки долой,купальник туда же.......Купила беговую дорожку,уже неделю не ем ........Зарядка.....и т.д. и т.п.Короче не на грамм Пошла к врачу диетологу.....По моей группе крови нельзя есть очень многие продукты которые я до этого считала диетическими и безвредными....У меня в крови содержится какой то там фермент предраспологающий меня к сах.диабету и ожирению если я не буду правильно питаться......Короче я вышла от врача в полуобморочном состоянии..Не видать мне думаю Египта и всех других пляжей.Прихожу домой,решила заглянуть что хоть можно то....Как я обрадовалась когда увидела что можно мне мою любимую баранину !Ну и что ,что 2 раза в неделю по200 грамм ну и больше то не надо.И еще куча всяких разных вкусняшек с помщью которых и забудешь что такое хлеб и сахар......ДЕВОЧКИ ЗА 4 ДНЯ ПИТАНИЯ ПО ГРУППЕ КРОВИ И 10 МИНУТ БЕГА УТРОМ Я ПОТЕРЯЛА 2,5 КГ.После подьема на +10 лично для меня это результат..А вообще оглянитесь вокруг,разве есть еще кто нибудь ПРЕКРАСНЕЕ ВАС???уБЕДИЛИСЬ ЧТО НЕТ?А Я О ЧЕМ-ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ДИЕТА ГОВОРИТЬ СЕБЕ КАЖДОЕ УТРО ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ "Вокруг люди как люди одна я богиня"И все будет ОК
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Юликон / 03.06.06 10:25Василиса 46. Василиса, я уже писала об этом, но повторюсь еще раз. я придерживалась правильного питания, но вес увеличивался, даже когда я совсем перестала есть. прошла обследование у эндокринолога, и на основе всех анализов мне дали индивидуальную программу питания. оказалось, что мне категорически нельзя есть целый ряд диетических продуктов, они у меня все шли в жир и повышали сахар в крови. кушать с утра сказали обязательно, сопливым геркулесом на воде и вареное яйцо, сложные углеводы +белок, около 350 кк
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Frau Schmerler / 03.06.06 02:48Прохожая, СПб, не могу представить, что в Питере нельзя купить макарон из необработанного зерна. Позиция "всё яд" хороша только если не смотреть на ингридиенты и не искать нужное. Кстати, для изготовления настоящих макарон используются только твёрдые сорта, которые сохраняют форму изделий. Пресловутое al dente.
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Crash USA / 03.06.06 00:06То Прохожая: в замороженных фруктах и оващах сохраняются ВСЕ витамины и микроелементы.
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Лелик Тольятти / 02.06.06 23:13Очень интересно, почерпнула многое для себя, спасибо.
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О / 02.06.06 21:07Ну, не могут все бегать трусцой или позволить себе фитнесс. Это первая зима в моей жизни, когда я набрала лишних 4 кг. Жила себе и не ведала, что такое лишний вес. Решила обойтись малой кровью - не есть после 5-ти. Сбросила 1 кг. А диета - это насилие над собой, форменное издевательство. Очень вам надо постоянное желание съесть что-нибудь запретное, но такое вкусное?
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NN / 02.06.06 19:27Что такое ОБЕЗЖИРЕННОЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО?!
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Василиса Минск / 02.06.06 18:16Может кто подскажет почему у меня с диетами не складывается.Суть в том,что когда сижу на диете,а сейчас это модно называть правильным питание очнь плохо себя чувствую и постоянно болею,правда фигура отличная,но никто не видит из-за постоянных больничных.Сразу уточню,что никаких строгих ограничений,голодовок и однообразия в питании ,только полезные продукты,витамины.Настроение всегда подавленное во время диеты,самочувствие ужасное.ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
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Вероника / 02.06.06 18:03Татьяна,37 Скажите, а сколько времени прошло от "Рыхлой" до красивой? Я тоже так хочу.