Что можно кушать при гастрите желудка
Воспаление слизистой желудка в результате воздействия бактерий или неправильного питания называется гастритом. Значительно уменьшить воспаление и восстановить слизистую можно с помощью системы питания, используемой при гастрите желудка у взрослого человека. Что можно кушать при наличии заболевания и какие продукты находятся под запретом?
Правила питания при гастрите
Большую роль в борьбе с заболеванием играет не только правильный выбор продуктов, но и технология их приготовления. Грубая или жареная пища могут существенно усугубить ситуацию, поэтому предпочтительно вводить в рацион больного отварные блюда и продукты, приготовленные на пару.
Горячая или холодная пища может травмировать стенки желудка, поэтому лучше всего употреблять блюда в теплом виде. Во время обострения будет полезна пища, протертая в пюре с помощью блендера. Количество соли следует существенно сократить, а ежедневный объем пищи разделить на 5-6 приемов.
Рацион больного должен быть сбалансирован и тщательно подобран. Оптимальное сочетание белков, жиров, углеводов и витаминов улучшит состояние и укрепит иммунитет, в то время как запрещенные продукты могут вызвать дополнительные проблемы и осложнения.
Продукты, рекомендованные при гастрите
Согласно правилам основной диеты, рекомендующей, что можно кушать при гастрите желудка, а что нельзя, в рационе больного должны присутствовать полезные и натуральные продукты. Острые, соленые, пряные и жареные деликатесы исключаются, уступая место простым блюдам, приготовленным самостоятельно.
В списке разрешенных продуктов присутствуют:
- Овощи. Натуральные растительные помощники являются одной из главных составляющих рациона при заболевании желудка. Лучше всего употреблять их в тушеном или отварном виде. Картофель, морковь, тыква, свекла и кабачки, насыщают организм полезными элементами. С осторожностью следует употреблять сельдерей и капусту.
- Фрукты. Незаменимый источник витаминов и аминокислот в виде разнообразных фруктов, также входит в список того, что можно кушать при гастрите желудка. Допустимо употребление бананов, яблок, груш. Успокаивающее и обволакивающее действие на слизистую желудка оказывает инжир.
- Ягоды. При воспалительных процессах в области ЖКТ больному разрешается употреблять черную смородину, клубнику, землянику.
- Хлеб. Лаваш, галетное печенье и немного подсушенный хлеб разрешается употреблять, исключить следует изделия из цельнозерновой муки и сдобную выпечку.
- Мясо. Диетическая крольчатина, полезное мясо индейки, курицы и говядина приветствуются на столе. Выбранный вид мяса рекомендуется отваривать или запекать.
- Рыба. Нежирные сорта сделают рацион более разнообразным и позволят избежать проблем с пищеварением.
- Молочные продукты. Кефир, ряженка, йогурт благотворно воздействуют на состояние больного при гастрите. Также можно включить в рацион нежирный творог и молоко.
- Сладости. Побаловать себя можно зефиром, пастилой или натуральным мармеладом. По утрам полезен мед и запеченные яблоки.
- Специи. Корица и черный тмин помогают устранить неприятные симптомы гастрита и нормализовать пищеварение. Регулярное употребление этих специй помогает справиться с изжогой и вздутием живота.
Различные крупы также допустимы в рационе, однако не стоит ими злоупотреблять. Пшеничная, рисовая, овсяная или манная каша отлично подойдут для полноценного и полезного завтрака.
Запрещенные продукты
Вызвать ухудшение состояния и обострение болезни у взрослого могут следующие виды продуктов:
- ржаной хлеб;
- сдобная выпечка;
- консервы;
- шоколад;
- бобовые;
- горчица, кетчуп, майонез;
- мюсли;
- фастфуд;
- соленый сыр.
Нанести вред слизистой могут острые блюда, а также продукты, содержащие большое количество химических добавок. В числе запрещенных специй находится куркума, а также приправы с перцем и усилителями вкуса, которые нельзя кушать при язве желудка и гастрите.
Соблюдение основных правил питания позволит существенно уменьшить проявление болезни и восстановить пищеварение. Составляйте сбалансированный и разнообразный рацион, исключая запрещенные продукты, учитывайте технологию приготовления блюд и следите за питьевым режимом. Эти простые правила помогут избежать обострений и нормализовать работу желудка.
Читайте также
А как вы питаетесь? 15
-
Анна / 19.05.19 03:09Я так понимаю еда должна быть пресной и однообразной, только так можно справиться с приступами гастрита. Под запретом практически все вкусные продукты.
-
Вероника / 19.05.19 03:09Питание зависит от того повышена или понижена кислотность желудка. У меня пониженная кислотность, любые фрукты и овощи вызывают брожение и вздутие.
-
Юлия / 19.05.19 03:08Черный тмин отлично помогает при гастрите. Использую его уже много лет в периоды обострений, осенью и весной.
-
Марта11 / 22.10.11 15:54А у меня гастрит начался прям внезапно - съездила в Тунис, и вот с третьего дня по приезду - схватило живот жуткими болями. Ну, тоже подумала острый гастрит, если не чего похуже, пошла в больницу, там все анализы сдала - сказали, что заразилась хеликобактер пилори, и вот пришлось целый вагон антибиотиков выпить, естественно вся микрофлора к черту полетела, сейчас вот читаю, и думаю, что может и мне стоит попить бактистатин. На их сайте написано, что он и от хеликобактерии профилактикаи от дисбактериоза. Блин, знала бы раньше - с собой бы в поездку взяла...
-
Тора / 07.07.11 16:54О, да, знакомое очень знакомое. Кто не был студентом - тот не ведал гастрита. Только я после посещения врача гораздо больше нового узнала. Оказывается виновато не только неправильное питание, у нас потом санэпидеминстпекция взяла пробы в студенческой столовой - обнаружился хеликобактер, да им там вся общага перезаразилась на десять раз, хотя до этого я раза два лечила гастрит - он возвращался. Потом стала целеноправленно лечить хеликобактер, пила бактистатин, диеты конечно тоже были, кое что тут описанное - тоже кушала. В итоге вылечила. Но для профилактики еще иногда пью препарат, а так - гастрит остался далеко позади, вместе с экзаменами выпускными =)
-
Tigress London, Великобритания / 17.08.06 08:06привет, че как дела? Че нового? Уже прикиньте лето закончилось... так ужасно :((( Здесь вообще уже зима... дойди, дойди... скоро снег пойдёт. Холодно :((( очень скучаю по вам... Если честно что лето поршло ичень быстро, стоко всего хотелось сделать... и непоимешь... сделалось или нет... я опять во мраке :(((( ------------------ Че там нового в бишкеке??
-
Valentina / 27.08.04 20:27iz stat'i: "Например, овощные спагетти Тебе понадобится: 500 гр картофеля, 2 шт моркови, 2 молодых кабачка, 500 гр масла,..." 500 gr. masla!!! Dve pachki (?) E'to shutka ili opechatka?? Ja dumala stat'a o zdorovom pitanii (?!)
-
Dinka / 16.08.01 21:38S teh por kak ja v Italii menja perestal mushat gastrit ))) Navernoe, vse delo v kachestve produktov
-
Alisa / 14.08.01 22:19VKUSNO!!!!! bous' vot tol'ko kak bi ne popravit'sia na vsey etoy vkusniatenke. da i gde vremia to vziat' chto bi v techenii nedeli vse eti marcepanchiki videlivat'? eto tak chtob sovest' uspokoit'.
-
Rina / 14.08.01 04:01Пасиб за ценную информацию... Кое-чем облизательно воспользуюсь :-))
-
Катя / 13.08.01 18:25Нервы - это отдельный разговор, от них не толmко желудок начинает болеть. Значит, у тебя, Osa, все еще в легкой форме. А вот у меня все скручивает, стоит съесть хоть малость жирного или переборщить с кофе. Приходится обезболивающее глотать:(
-
Аноним / 13.08.01 18:20Я ем что хочу, когда хочу и сколько хочу. А иногда не ем. Когда-то была полненькой. Потом первая любовь, контрольные и экзамены, переживания и в итоге - гастрит в особо сложной его форме. Похудела сильно. Это из плюсов. Минусов больше, но жить с этой болезнью можно. А насчет питания - ерунда все это. Главное - поменьше нервничать и побольше отдыхать. Как сказал мой доктор:"Ты у нас девочка эмоциональная, вот и болеешь!" Правда долго рассказывал о пользе кашки и овощей, но долго придерживаться диеты я не смогла. Пока не начинаю нервничать ничего плохого с организмом не происходит, даже не смотря на неправильное питание. Но я ни в коем случая не призываю неправильно питаться. Питайтесь полезно и не переживайте по пустякам!
-
Кисеныш маленький и южный, Россия / 24.11.12 09:02Да-да-да! Я тоже диету держать не могу( От этого нервничаю и получаю дикие приступы гастрита. Я худею с помощью Фаза2. Ни нервов, ни гастрита)
-
-
Сонях / 13.08.01 10:38Актуально.
-
мила / 13.08.01 06:32очень вкусная и аппетитная статья!:) данные рецепты легки в приготовлении и доступны для многих женщин, которые любят побаловать себя и своих любимых полезными и питательными блюдами! на все сто процентов согласна с автором статьи, что рациональное и правильное питание - залог красоты и здоровья, а следовательно уверенности и любви к себе и окружающим вас дорогим людям.