Воспаление слизистой желудка в результате воздействия бактерий или неправильного питания называется гастритом. Значительно уменьшить воспаление и восстановить слизистую можно с помощью системы питания, используемой при гастрите желудка у взрослого человека. Что можно кушать при наличии заболевания и какие продукты находятся под запретом?

Правила питания при гастрите

Большую роль в борьбе с заболеванием играет не только правильный выбор продуктов, но и технология их приготовления. Грубая или жареная пища могут существенно усугубить ситуацию, поэтому предпочтительно вводить в рацион больного отварные блюда и продукты, приготовленные на пару.

Горячая или холодная пища может травмировать стенки желудка, поэтому лучше всего употреблять блюда в теплом виде. Во время обострения будет полезна пища, протертая в пюре с помощью блендера. Количество соли следует существенно сократить, а ежедневный объем пищи разделить на 5-6 приемов.

Рацион больного должен быть сбалансирован и тщательно подобран. Оптимальное сочетание белков, жиров, углеводов и витаминов улучшит состояние и укрепит иммунитет, в то время как запрещенные продукты могут вызвать дополнительные проблемы и осложнения.

Продукты, рекомендованные при гастрите

Согласно правилам основной диеты, рекомендующей, что можно кушать при гастрите желудка, а что нельзя, в рационе больного должны присутствовать полезные и натуральные продукты. Острые, соленые, пряные и жареные деликатесы исключаются, уступая место простым блюдам, приготовленным самостоятельно.

В списке разрешенных продуктов присутствуют:

Овощи. Натуральные растительные помощники являются одной из главных составляющих рациона при заболевании желудка. Лучше всего употреблять их в тушеном или отварном виде. Картофель, морковь, тыква, свекла и кабачки, насыщают организм полезными элементами. С осторожностью следует употреблять сельдерей и капусту. Фрукты. Незаменимый источник витаминов и аминокислот в виде разнообразных фруктов, также входит в список того, что можно кушать при гастрите желудка. Допустимо употребление бананов, яблок, груш. Успокаивающее и обволакивающее действие на слизистую желудка оказывает инжир. Ягоды. При воспалительных процессах в области ЖКТ больному разрешается употреблять черную смородину, клубнику, землянику. Хлеб. Лаваш, галетное печенье и немного подсушенный хлеб разрешается употреблять, исключить следует изделия из цельнозерновой муки и сдобную выпечку. Мясо. Диетическая крольчатина, полезное мясо индейки, курицы и говядина приветствуются на столе. Выбранный вид мяса рекомендуется отваривать или запекать. Рыба. Нежирные сорта сделают рацион более разнообразным и позволят избежать проблем с пищеварением. Молочные продукты. Кефир, ряженка, йогурт благотворно воздействуют на состояние больного при гастрите. Также можно включить в рацион нежирный творог и молоко. Сладости. Побаловать себя можно зефиром, пастилой или натуральным мармеладом. По утрам полезен мед и запеченные яблоки. Специи. Корица и черный тмин помогают устранить неприятные симптомы гастрита и нормализовать пищеварение. Регулярное употребление этих специй помогает справиться с изжогой и вздутием живота.

Различные крупы также допустимы в рационе, однако не стоит ими злоупотреблять. Пшеничная, рисовая, овсяная или манная каша отлично подойдут для полноценного и полезного завтрака.

Запрещенные продукты

Вызвать ухудшение состояния и обострение болезни у взрослого могут следующие виды продуктов:

ржаной хлеб;

сдобная выпечка;

консервы;

шоколад;

бобовые;

горчица, кетчуп, майонез;

мюсли;

фастфуд;

соленый сыр.

Нанести вред слизистой могут острые блюда, а также продукты, содержащие большое количество химических добавок. В числе запрещенных специй находится куркума, а также приправы с перцем и усилителями вкуса, которые нельзя кушать при язве желудка и гастрите.

Соблюдение основных правил питания позволит существенно уменьшить проявление болезни и восстановить пищеварение. Составляйте сбалансированный и разнообразный рацион, исключая запрещенные продукты, учитывайте технологию приготовления блюд и следите за питьевым режимом. Эти простые правила помогут избежать обострений и нормализовать работу желудка.