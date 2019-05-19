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Что можно кушать при гастрите желудка

Воспаление слизистой желудка в результате воздействия бактерий или неправильного питания называется гастритом. Значительно уменьшить воспаление и восстановить слизистую можно с помощью системы питания, используемой при гастрите желудка у взрослого человека. Что можно кушать при наличии заболевания и какие продукты находятся под запретом?

Правила питания при гастрите

Большую роль в борьбе с заболеванием играет не только правильный выбор продуктов, но и технология их приготовления. Грубая или жареная пища могут существенно усугубить ситуацию, поэтому предпочтительно вводить в рацион больного отварные блюда и продукты, приготовленные на пару.

Горячая или холодная пища может травмировать стенки желудка, поэтому лучше всего употреблять блюда в теплом виде. Во время обострения будет полезна пища, протертая в пюре с помощью блендера. Количество соли следует существенно сократить, а ежедневный объем пищи разделить на 5-6 приемов.

Рацион больного должен быть сбалансирован и тщательно подобран. Оптимальное сочетание белков, жиров, углеводов и витаминов улучшит состояние и укрепит иммунитет, в то время как запрещенные продукты могут вызвать дополнительные проблемы и осложнения.

Продукты, рекомендованные при гастрите

Согласно правилам основной диеты, рекомендующей, что можно кушать при гастрите желудка, а что нельзя, в рационе больного должны присутствовать полезные и натуральные продукты. Острые, соленые, пряные и жареные деликатесы исключаются, уступая место простым блюдам, приготовленным самостоятельно.

  • А у вас есть гастрит?

В списке разрешенных продуктов присутствуют:

  1. Овощи. Натуральные растительные помощники являются одной из главных составляющих рациона при заболевании желудка. Лучше всего употреблять их в тушеном или отварном виде. Картофель, морковь, тыква, свекла и кабачки, насыщают организм полезными элементами. С осторожностью следует употреблять сельдерей и капусту.
  2. Фрукты. Незаменимый источник витаминов и аминокислот в виде разнообразных фруктов, также входит в список того, что можно кушать при гастрите желудка. Допустимо употребление бананов, яблок, груш. Успокаивающее и обволакивающее действие на слизистую желудка оказывает инжир.
  3. Ягоды. При воспалительных процессах в области ЖКТ больному разрешается употреблять черную смородину, клубнику, землянику.
  4. Хлеб. Лаваш, галетное печенье и немного подсушенный хлеб разрешается употреблять, исключить следует изделия из цельнозерновой муки и сдобную выпечку.
  5. Мясо. Диетическая крольчатина, полезное мясо индейки, курицы и говядина приветствуются на столе. Выбранный вид мяса рекомендуется отваривать или запекать.
  6. Рыба. Нежирные сорта сделают рацион более разнообразным и позволят избежать проблем с пищеварением.
  7. Молочные продукты. Кефир, ряженка, йогурт благотворно воздействуют на состояние больного при гастрите. Также можно включить в рацион нежирный творог и молоко.
  8. Сладости. Побаловать себя можно зефиром, пастилой или натуральным мармеладом. По утрам полезен мед и запеченные яблоки.
  9. Специи. Корица и черный тмин помогают устранить неприятные симптомы гастрита и нормализовать пищеварение. Регулярное употребление этих специй помогает справиться с изжогой и вздутием живота.

Различные крупы также допустимы в рационе, однако не стоит ими злоупотреблять. Пшеничная, рисовая, овсяная или манная каша отлично подойдут для полноценного и полезного завтрака.

Запрещенные продукты

Вызвать ухудшение состояния и обострение болезни у взрослого могут следующие виды продуктов:

  • ржаной хлеб;
  • сдобная выпечка;
  • консервы;
  • шоколад;
  • бобовые;
  • горчица, кетчуп, майонез;
  • мюсли;
  • фастфуд;
  • соленый сыр.

Нанести вред слизистой могут острые блюда, а также продукты, содержащие большое количество химических добавок. В числе запрещенных специй находится куркума, а также приправы с перцем и усилителями вкуса, которые нельзя кушать при язве желудка и гастрите.

Соблюдение основных правил питания позволит существенно уменьшить проявление болезни и восстановить пищеварение. Составляйте сбалансированный и разнообразный рацион, исключая запрещенные продукты, учитывайте технологию приготовления блюд и следите за питьевым режимом. Эти простые правила помогут избежать обострений и нормализовать работу желудка.

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19.05.2019
Теги: здоровье гастрит еда

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А как вы питаетесь? 15  

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  • Анна / 19.05.19 03:09
    -
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    Я так понимаю еда должна быть пресной и однообразной, только так можно справиться с приступами гастрита. Под запретом практически все вкусные продукты.
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  • Вероника / 19.05.19 03:09
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    Питание зависит от того повышена или понижена кислотность желудка. У меня пониженная кислотность, любые фрукты и овощи вызывают брожение и вздутие.
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  • Юлия / 19.05.19 03:08
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    0
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    Черный тмин отлично помогает при гастрите. Использую его уже много лет в периоды обострений, осенью и весной.
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  • Марта11 / 22.10.11 15:54
    -
    1
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    А у меня гастрит начался прям внезапно - съездила в Тунис, и вот с третьего дня по приезду - схватило живот жуткими болями. Ну, тоже подумала острый гастрит, если не чего похуже, пошла в больницу, там все анализы сдала - сказали, что заразилась хеликобактер пилори, и вот пришлось целый вагон антибиотиков выпить, естественно вся микрофлора к черту полетела, сейчас вот читаю, и думаю, что может и мне стоит попить бактистатин. На их сайте написано, что он и от хеликобактерии профилактикаи от дисбактериоза. Блин, знала бы раньше - с собой бы в поездку взяла...
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  • Тора / 07.07.11 16:54
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    О, да, знакомое очень знакомое. Кто не был студентом - тот не ведал гастрита. Только я после посещения врача гораздо больше нового узнала. Оказывается виновато не только неправильное питание, у нас потом санэпидеминстпекция взяла пробы в студенческой столовой - обнаружился хеликобактер, да им там вся общага перезаразилась на десять раз, хотя до этого я раза два лечила гастрит - он возвращался. Потом стала целеноправленно лечить хеликобактер, пила бактистатин, диеты конечно тоже были, кое что тут описанное - тоже кушала. В итоге вылечила. Но для профилактики еще иногда пью препарат, а так - гастрит остался далеко позади, вместе с экзаменами выпускными =)
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  • Tigress London, Великобритания / 17.08.06 08:06
    -
    0
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    привет, че как дела? Че нового? Уже прикиньте лето закончилось... так ужасно :((( Здесь вообще уже зима... дойди, дойди... скоро снег пойдёт. Холодно :((( очень скучаю по вам... Если честно что лето поршло ичень быстро, стоко всего хотелось сделать... и непоимешь... сделалось или нет... я опять во мраке :(((( ------------------ Че там нового в бишкеке??
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  • Valentina / 27.08.04 20:27
    -
    0
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    iz stat'i: "Например, овощные спагетти Тебе понадобится: 500 гр картофеля, 2 шт моркови, 2 молодых кабачка, 500 гр масла,..." 500 gr. masla!!! Dve pachki (?) E'to shutka ili opechatka?? Ja dumala stat'a o zdorovom pitanii (?!)
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  • Dinka / 16.08.01 21:38
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    S teh por kak ja v Italii menja perestal mushat gastrit ))) Navernoe, vse delo v kachestve produktov
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  • Alisa / 14.08.01 22:19
    -
    0
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    VKUSNO!!!!! bous' vot tol'ko kak bi ne popravit'sia na vsey etoy vkusniatenke. da i gde vremia to vziat' chto bi v techenii nedeli vse eti marcepanchiki videlivat'? eto tak chtob sovest' uspokoit'.
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  • Rina / 14.08.01 04:01
    -
    0
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    Пасиб за ценную информацию... Кое-чем облизательно воспользуюсь :-))
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  • Катя / 13.08.01 18:25
    -
    0
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    Нервы - это отдельный разговор, от них не толmко желудок начинает болеть. Значит, у тебя, Osa, все еще в легкой форме. А вот у меня все скручивает, стоит съесть хоть малость жирного или переборщить с кофе. Приходится обезболивающее глотать:(
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  • Аноним / 13.08.01 18:20
    -
    0
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    Я ем что хочу, когда хочу и сколько хочу. А иногда не ем. Когда-то была полненькой. Потом первая любовь, контрольные и экзамены, переживания и в итоге - гастрит в особо сложной его форме. Похудела сильно. Это из плюсов. Минусов больше, но жить с этой болезнью можно. А насчет питания - ерунда все это. Главное - поменьше нервничать и побольше отдыхать. Как сказал мой доктор:"Ты у нас девочка эмоциональная, вот и болеешь!" Правда долго рассказывал о пользе кашки и овощей, но долго придерживаться диеты я не смогла. Пока не начинаю нервничать ничего плохого с организмом не происходит, даже не смотря на неправильное питание. Но я ни в коем случая не призываю неправильно питаться. Питайтесь полезно и не переживайте по пустякам!
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  • Сонях / 13.08.01 10:38
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    Актуально.
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  • мила / 13.08.01 06:32
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    0
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    очень вкусная и аппетитная статья!:) данные рецепты легки в приготовлении и доступны для многих женщин, которые любят побаловать себя и своих любимых полезными и питательными блюдами! на все сто процентов согласна с автором статьи, что рациональное и правильное питание - залог красоты и здоровья, а следовательно уверенности и любви к себе и окружающим вас дорогим людям.
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