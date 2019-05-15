Детокс диета на 7 дней
Оптимальная длительность детоксикации организма составляет 7 дней. 3 суток – слишком мало, чтобы удалить все вредные вещества из организма. 10 дней под силу только тем людям, которые уже пробовали детокс ранее и успешно его завершили. Именно поэтому далее будет рассматриваться детокс диета на 7 дней, а не другой период.
Подготовка к детоксу
Детокс – особая диета, которая позволяет удалить все шлаки из организма. Она направлена на улучшение общего самочувствия, а снижение веса является второстепенной задачей. Однако приятным бонусом является и уменьшение количества жировых отложений, снижение массы тела. За сутки человек на детоксе в среднем теряет 1 кг.
Чтобы очищение прошло успешно, нужно правильно подготовиться к нему. Нельзя просто взять и перестать употреблять все вредные продукты – это тоже повредит организму, так как станет для него стрессом.
Основные правила подготовки:
- Пройти консультацию у диетолога (можно бесплатно посетить в любой городской поликлинике) и попросить персональные рекомендации.
- За 3 суток до начала диеты отказаться от жирной пищи. Если отказ дается тяжело, нужно постепенно снижать процент жирных продуктов в меню в течение 5-7 дней.
- Позаботиться о составлении сбалансированного меню. В продуктах должно быть достаточно витаминов. Пример рациона на неделю представлен ниже.
Особенно хвалят детокс диету на 7 дней, те, кто перешел на меню без мяса: их отзывы с фото наиболее впечатляющие. Однако полностью отказываться от продуктов животного происхождения не обязательно, особенно если организму не хватает белка.
Если вы все же решитесь на кардинальную диету и перейдете на растительные продукты, этот переход нужно совершать постепенно. За 10 дней до начала детокс-питания начинают постепенно снижать долю мяса, молока, сыра и других животных продуктов из своего рациона.
Правила питания и режима
Во время диеты нужно учитывать ряд правил. Не обязательно ограничивать себя в калориях, но есть ряд запретов и рекомендаций:
- никаких грибов, фастфуда, газировки, жирной, жареной пищи;
- продукты должны готовиться на пару или в духовке, а лучше всего употреблять их в свежем виде;
- растительное масло не запрещено, но им можно только заправлять салаты;
- вместо кофе и крепкого черного чая перейти на каркаде, зеленый чай, домашние морсы и соки без сахара;
- ограничить потребление сладких и калорийных фруктов – бананов, винограда, абрикоса;
- орехи разрешены, но в небольшом количестве, так как в них много жиров;
- минимальный объем питьевой воды в день – 2 литра;
- после 20:00 есть запрещено.
Меню на неделю
Можно составить рацион самостоятельно, ориентируясь на список запрещенных и разрешенных продуктов. Но в таком случае придется самостоятельно рассчитывать потребление витаминов, минералов, КБЖУ. Легче воспользоваться уже готовой системой. Пример меню детокс-диеты на 7 дней:
|
День недели
|
Завтрак
|
Обед
|
Полдник
|
Ужин
|
Перекус
|
Пн
|
Зеленый чай, отварное яйцо и хлебец
|
Суп-пюре из брокколи
|
Половинка грейпфрута
|
Овощной салат, хлебец
|
Обезжиренный кефир
|
Вт
|
Салат из овощей, чай с мятой
|
Запеченные кабачки
|
Яблоко
|
Рагу из кабачка и перца
|
Компот из кураги
|
Ср
|
Овсянка на обезжиренном молоке, каркаде
|
Суп-пюре из кабачков
|
Батончик мюсли
|
Тертая морковь и свекла, отварная говядина
|
Морс без сахара
|
Чт
|
Обезжиренный йогурт, чай
|
Гречневая каша
|
Запеченное яблоко
|
Творожный нежирный сыр, салат
|
Зеленый чай
|
Пт
|
Зеленый чай, имбирное печенье, яблоко
|
Борщ без мяса
|
Смузи из сельдерея и имбиря
|
Яйцо вареное, запеченные овощи
|
Вода с лимоном и мелиссой
|
Сб
|
Салат из фруктов, каркаде
|
Рисовая каша
|
Апельсин
|
Мясо на пару, сырые овощи
|
Отвар шиповника
|
Вс
|
Обезжиренный творог, ягоды, цикорий
|
Овсянка со злаками
|
Ягоды или орехи
|
Гречка, небольшой кусок сыра
|
Морс
Детоксикация на коктейлях
Во время диеты человек часто испытывает чувство голода. Оно связано с тем, что организм получает недостаточный объем пищи. Калорийность рациона снижается, а желудок продуцирует соки в том же объеме. В итоге возникает неприятная тянущая боль в животе, из-за которой люди с неразвитой волей могут сорваться.
А ведь научно подтверждено, что стресс и физическое напряжение – один из главных факторов, провоцирующих снижение здоровья. Во время детокса отрицательные эмоции запрещены. Чтобы их избежать, поборов дискомфорт в животе, рекомендуется детокс диета на 7 дней с использованием смузи и коктейлей.
Смузи и молочные коктейли отлично насыщают, надолго устраняют чувство голода, позволяют быстро усвоить полезные вещества перед тренировкой или просто во время перекуса. Можно использовать готовые смеси для спортивных коктейлей и как отдельный рацион, и как дополнение к детоксу. Тем, кто собирается все 7 дней питаться исключительно коктейлями, рекомендуется проконсультироваться с диетологом – для лиц с проблемами ЖКТ такая диета может быть губительной.
Преимущества покупных коктейлей заключаются не только в быстром насыщении:
- напиток легко развести на работе, дома, на фитнесе;
- калорийное молоко можно заменить обезжиренным либо водой;
- микроэлементы усваиваются без нагрузки на ЖКТ;
- повышенное содержание протеина, который позволяет восполнить недостаток белка из-за отказа от мяса.
- Конкретного производителя спортивных коктейлей посоветует диетолог или тренер в фитнес-центре. Понять, как дополнить меню детокс диеты на 7 дней, помогут отзывы ниже.
Результаты детокса
Отзывы с фото до и после применения детокс диеты на 7 дней со специальным меню говорят сами за себя. Детоксикация действительно позволяет добиться впечатляющих результатов:
- сбросить до 5 кг;
- избавиться от отеков, мешков под глазами;
- устранить высыпания на коже;
- улучшить тон лица;
- укрепить волосы, вернуть им здоровый блеск;
- наладить пищеварение;
- нормализовать обмен веществ.
Чтобы закрепить результаты, из диеты нужно выходить постепенно, следуя тому же плану, что и при подготовке к детоксу. Около 3 дней – переходный период, когда вредная пища вводится в рацион ограниченными порциями.
Отзывы
Инга, 21 год, Липецк:
"Перед первым детоксом я вообще не готовилась, думала, молодой организм и так все выдержит. В итоге уже через 3 дня чувствовала себя разбитой, плохо соображала, живот крутило. Мой совет: обязательно готовьтесь к диете. На второй попытке, когда следовала правилам подготовки, проблем уже не возникло".
Иван, 26 лет. Владивосток:
"Проводить детокс мне важно из-за спортивной карьеры. По настоянию диетолога обязательно выпиваю с утра стакан прохладной воды с лимонным соком. Помогает нормализовать пищеварение, шлаки выводятся быстрее".
Анастасия, 30 лет, Орел:
"Решила очистить организм после отказа от курения. Во время детокса пользовалась очищающим коктейлем от Юлии Высоцкой из имбиря, яблока, свеклы и сельдерея. Вкус специфичный, зато напиток помог мне чувствовать себя лучше, и уже через 4 дня пропали все высыпания на лице и темные круги под глазами".
Зарема, 23 года, Владикавказ:
"Во время детокс-диеты я использовала протеиновые коктейли Bombbar. В одной порции всего 111 калорий, а еще состав обогащен витамином C и клетчаткой. Мне особенно понравился вкус «Тирамису». Одной упаковки хватило на все 10 дней с учетом того, что пила по 3 коктейля в сутки по рекомендации диетолога".
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А вы держали детокс диету? 6
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Лена / 15.05.19 12:36Никогда не слышала о такой системе похудения, надо попробовать. Я уже столько диет перепробовала, а результат практически нулевой. Чуть похудеешь, бросишь диету и наберешь еще больше, чем было первоначально.
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Вера / 15.05.19 12:36Интересная система, нужно будет попробовать. Но сначала обязательно спрошу у врача, потому что в прошлом были проблемы с желудком.
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Полина / 15.05.19 12:35Я так понимаю, детокс – то же самое, что разгрузочные дни? Я каждый месяц 1-2 дня сижу только на кефире, фруктах и свежих овощах. Результат отличный, чувствуется прилив энергии!
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Елки-моталки / 28.09.13 23:13Сойдет для начинающего сыроеда :)
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ana27 / 27.09.13 20:22Так ее родной папа, когда был еще жив, говорил, что его дочь ест только бумагу, чтобы сохранить фигуру. А ведь он тоже никогда толстым не был.
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ник / 27.09.13 12:47С такой жратвы ножки протянешь