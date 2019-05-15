Оптимальная длительность детоксикации организма составляет 7 дней. 3 суток – слишком мало, чтобы удалить все вредные вещества из организма. 10 дней под силу только тем людям, которые уже пробовали детокс ранее и успешно его завершили. Именно поэтому далее будет рассматриваться детокс диета на 7 дней, а не другой период.

Подготовка к детоксу

Детокс – особая диета, которая позволяет удалить все шлаки из организма. Она направлена на улучшение общего самочувствия, а снижение веса является второстепенной задачей. Однако приятным бонусом является и уменьшение количества жировых отложений, снижение массы тела. За сутки человек на детоксе в среднем теряет 1 кг.

Чтобы очищение прошло успешно, нужно правильно подготовиться к нему. Нельзя просто взять и перестать употреблять все вредные продукты – это тоже повредит организму, так как станет для него стрессом.

Основные правила подготовки:

Пройти консультацию у диетолога (можно бесплатно посетить в любой городской поликлинике) и попросить персональные рекомендации. За 3 суток до начала диеты отказаться от жирной пищи. Если отказ дается тяжело, нужно постепенно снижать процент жирных продуктов в меню в течение 5-7 дней. Позаботиться о составлении сбалансированного меню. В продуктах должно быть достаточно витаминов. Пример рациона на неделю представлен ниже.

Особенно хвалят детокс диету на 7 дней, те, кто перешел на меню без мяса: их отзывы с фото наиболее впечатляющие. Однако полностью отказываться от продуктов животного происхождения не обязательно, особенно если организму не хватает белка.

Если вы все же решитесь на кардинальную диету и перейдете на растительные продукты, этот переход нужно совершать постепенно. За 10 дней до начала детокс-питания начинают постепенно снижать долю мяса, молока, сыра и других животных продуктов из своего рациона.

Правила питания и режима

Во время диеты нужно учитывать ряд правил. Не обязательно ограничивать себя в калориях, но есть ряд запретов и рекомендаций:

никаких грибов, фастфуда, газировки, жирной, жареной пищи;

продукты должны готовиться на пару или в духовке, а лучше всего употреблять их в свежем виде;

растительное масло не запрещено, но им можно только заправлять салаты;

вместо кофе и крепкого черного чая перейти на каркаде, зеленый чай, домашние морсы и соки без сахара;

ограничить потребление сладких и калорийных фруктов – бананов, винограда, абрикоса;

орехи разрешены, но в небольшом количестве, так как в них много жиров;

минимальный объем питьевой воды в день – 2 литра;

после 20:00 есть запрещено.

Меню на неделю

Можно составить рацион самостоятельно, ориентируясь на список запрещенных и разрешенных продуктов. Но в таком случае придется самостоятельно рассчитывать потребление витаминов, минералов, КБЖУ. Легче воспользоваться уже готовой системой. Пример меню детокс-диеты на 7 дней:

День недели Завтрак Обед Полдник Ужин Перекус Пн Зеленый чай, отварное яйцо и хлебец Суп-пюре из брокколи Половинка грейпфрута Овощной салат, хлебец Обезжиренный кефир Вт Салат из овощей, чай с мятой Запеченные кабачки Яблоко Рагу из кабачка и перца Компот из кураги Ср Овсянка на обезжиренном молоке, каркаде Суп-пюре из кабачков Батончик мюсли Тертая морковь и свекла, отварная говядина Морс без сахара Чт Обезжиренный йогурт, чай Гречневая каша Запеченное яблоко Творожный нежирный сыр, салат Зеленый чай Пт Зеленый чай, имбирное печенье, яблоко Борщ без мяса Смузи из сельдерея и имбиря Яйцо вареное, запеченные овощи Вода с лимоном и мелиссой Сб Салат из фруктов, каркаде Рисовая каша Апельсин Мясо на пару, сырые овощи Отвар шиповника Вс Обезжиренный творог, ягоды, цикорий Овсянка со злаками Ягоды или орехи Гречка, небольшой кусок сыра Морс

Детоксикация на коктейлях

Во время диеты человек часто испытывает чувство голода. Оно связано с тем, что организм получает недостаточный объем пищи. Калорийность рациона снижается, а желудок продуцирует соки в том же объеме. В итоге возникает неприятная тянущая боль в животе, из-за которой люди с неразвитой волей могут сорваться.

А ведь научно подтверждено, что стресс и физическое напряжение – один из главных факторов, провоцирующих снижение здоровья. Во время детокса отрицательные эмоции запрещены. Чтобы их избежать, поборов дискомфорт в животе, рекомендуется детокс диета на 7 дней с использованием смузи и коктейлей.

Смузи и молочные коктейли отлично насыщают, надолго устраняют чувство голода, позволяют быстро усвоить полезные вещества перед тренировкой или просто во время перекуса. Можно использовать готовые смеси для спортивных коктейлей и как отдельный рацион, и как дополнение к детоксу. Тем, кто собирается все 7 дней питаться исключительно коктейлями, рекомендуется проконсультироваться с диетологом – для лиц с проблемами ЖКТ такая диета может быть губительной.

Преимущества покупных коктейлей заключаются не только в быстром насыщении:

напиток легко развести на работе, дома, на фитнесе; калорийное молоко можно заменить обезжиренным либо водой; микроэлементы усваиваются без нагрузки на ЖКТ; повышенное содержание протеина, который позволяет восполнить недостаток белка из-за отказа от мяса. Конкретного производителя спортивных коктейлей посоветует диетолог или тренер в фитнес-центре. Понять, как дополнить меню детокс диеты на 7 дней, помогут отзывы ниже.

Результаты детокса

Отзывы с фото до и после применения детокс диеты на 7 дней со специальным меню говорят сами за себя. Детоксикация действительно позволяет добиться впечатляющих результатов:

сбросить до 5 кг;

избавиться от отеков, мешков под глазами;

устранить высыпания на коже;

улучшить тон лица;

укрепить волосы, вернуть им здоровый блеск;

наладить пищеварение;

нормализовать обмен веществ.

Чтобы закрепить результаты, из диеты нужно выходить постепенно, следуя тому же плану, что и при подготовке к детоксу. Около 3 дней – переходный период, когда вредная пища вводится в рацион ограниченными порциями.

Отзывы

Инга, 21 год, Липецк:

"Перед первым детоксом я вообще не готовилась, думала, молодой организм и так все выдержит. В итоге уже через 3 дня чувствовала себя разбитой, плохо соображала, живот крутило. Мой совет: обязательно готовьтесь к диете. На второй попытке, когда следовала правилам подготовки, проблем уже не возникло".

Иван, 26 лет. Владивосток:

"Проводить детокс мне важно из-за спортивной карьеры. По настоянию диетолога обязательно выпиваю с утра стакан прохладной воды с лимонным соком. Помогает нормализовать пищеварение, шлаки выводятся быстрее".

Анастасия, 30 лет, Орел:

"Решила очистить организм после отказа от курения. Во время детокса пользовалась очищающим коктейлем от Юлии Высоцкой из имбиря, яблока, свеклы и сельдерея. Вкус специфичный, зато напиток помог мне чувствовать себя лучше, и уже через 4 дня пропали все высыпания на лице и темные круги под глазами".

Зарема, 23 года, Владикавказ:

"Во время детокс-диеты я использовала протеиновые коктейли Bombbar. В одной порции всего 111 калорий, а еще состав обогащен витамином C и клетчаткой. Мне особенно понравился вкус «Тирамису». Одной упаковки хватило на все 10 дней с учетом того, что пила по 3 коктейля в сутки по рекомендации диетолога".