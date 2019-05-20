Детокс – значит детоксикационные диеты. Детокс программы для очищения организма в домашних условиях приобретают большую популярность.

Что такое детокс

Диеты детокс-программ нацелены на очищение крови, выведение токсинов и шлаков. Детокс программы для очищения организма разработаны для кратковременного выведения из рациона некоторых продуктов, что помогает вывести токсины.

Обычно диета состоит из постного периода, затем строгого соблюдения питания фруктами, овощами, соками, водой, травяными чаями. Некоторые авторы очищения по детоксу добавляют в программы клизмы на лекарственных растениях.

Обычно детокс программы для очищения организма в домашних условиях для похудения требуют соблюдения определенных правил, которые трактуются разными авторами диет.

Правила детокс-терапии дома:

давать отдых и разгрузку органам;

стимулировать функции печени;

помогать организму выводить токсины с калом, мочой, потом;

улучшать циркуляцию крови и лимфы;

употреблять большое количество жидкости;

обеспечить здоровое питание.

Детокс-очищение дома рекомендуется для избавления от токсичных синтетических продуктов в рационе.

К химическим токсинам относят:

вредную еду;

загрязняющие кожу косметические и моющие средства;

синтетические чистящие вещества.

Диеты детокс-программ полезно соблюдать при:

зависимости от инсулина;

доминировании эстрогенов;

ожирении;

проблемах пищеварения;

аутоиммунных заболеваниях;

аллергических реакциях;

хронической усталости.

Детоксикация помогает именно тем, что диеты рассчитаны на краткосрочное изменение питания, чтобы только помочь организму самому справиться с токсинами и вывести их из организма. Поэтому детокс является отличным помощником при разных патологиях и соматических заболеваниях.

Способы детокс-очищения в домашних условиях

Существует несколько способов соблюдения детокс-диет. Сюда входят полное голодание, или пересмотр рациона питания.

Рассчитаны детокс программы для очищения организма в домашних условиях на 3 дня, есть диеты на неделю, на 10 дней, на месяц. Это правильно, чтобы каждый человек, приступающий к очищению, мог рассчитывать свои силы и возможности.

Человеку трудно придерживаться правил детокса на первых 5 днях, особенно, если выбрана длительная программа. В первые дни у человека происходит двойной расход энергии из-за смены питания, режима дня, отказа от вредных привычек.

Поэтому важно дать внутреннюю установку, иметь поддержку близкого человека. Программа дает человеку полезные привычки питания, образа жизни.

Важной составной частью всех детокс-диет является питье. Здесь все авторы обращают внимание, что надо готовить напитки с лимоном и имбирем, кленовые и пальмовые сиропы. Детокс-напитки готовятся по простым рецептам, как обычная витаминизированная вода из фруктов или овощей. Их польза в питании тканей, очищении крови, печени.

В домашних условиях для очищения организма по детокс-программам используются самые простые рецепты:

Цитрусовая вода. Для ее приготовления берутся по ½ грейпфрута, апельсина, лимона, лайма. Фрукты заливаются кипятком, настаиваются, процеживаются в кувшин, куда следует обязательно добавлять кубики льда. Огуречная вода. Она готовится из огурца, имбиря, лимона – по 1 шт; пучка мяты в свежем или сушеном виде. Все ингредиенты режутся крупными кусочками, заливаются кипятком, настаиваются до естественного остывания. Процеживаются в кувшин, обязательно добавляется 5-6 кубиков льда. Клубничная вода. Для ее приготовления нужно взять 200-300 г клубники в свежем или замороженном виде, ½ лимона. Залить кипятком, дать настояться, остывший напиток вылить в кувшин, добавить 5-6 кубиков льда.

В кувшины для антуража добавляются порезанные дольки ингредиентов, вода со льдом хранится в холодильнике, пьется холодной.

Недельное меню – самое популярное

Среди множества программ детокс-очищения наибольшей популярностью пользуется недельная диета. Детокс-программы для очищения организма в домашних условиях на неделю составляются из полезных продуктов, которые легко комбинируются для подбора идеального и удобного рациона. Продукты могут быть взаимозаменяемыми, но обязательное условие – их польза.

Еще одно условие недельного рациона – замена вторых блюд первыми, жидкими, чтобы пищу не приходилось пережевывать.

Для этого на завтраки используются салаты с бульонами, отвары из чернослива, сухофруктов, овощные коктейли. Все блюда готовятся из сырых овощей, или на пару. В рацион включаются орешки, твердый сыр, крупяные каши, супы-пюре. Для их приготовления не потребуется особая бытовая техника, надо иметь блендер, мультиварку, сотейник.