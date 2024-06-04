102 -летняя женщина раскрыла секрет долголетия: все еще ведет бизнес

Совсем недавно жительница Америки Дебора Секели отметила важную дату. Женщине исполнилось 102 года. Притом что она ведет полноценный образ жизни, американка еще и выглядит отлично. На вопрос о секретах своего долголетия Дебора не стала юлить и заявила, что своей продолжительной жизнью обязана активности.

По словам жительницы Штатов, она всегда была очень спортивной. В молодости занималась пилатесом и другими видами спорта, а сейчас просто много гуляет.

"У меня есть подруга – католическая монахиня, которая любит гулять. Она появляется, и мы сразу идем", – сообщила пенсионерка.

Вклад в долголетие Секели внесло и питание. Еще ее родители были пескетарианцами и совсем не ели мясо. До сих пор в рационе 102-летней женщины очень много растительной пищи и кисломолочных продуктов. Больше всего она любит рыбу, йогурты, бобы, печеный картофель, бананы и салаты, призналась Дебора.

102 года – не повод становиться дряхлой старушкой, и пенсионерка доказывает это делом. Оказывается, еще в 1940-м году она стала одной из основательниц спа-центра, в который наведывается и сейчас. Три дня в неделю женщина работает в оздоровительном центре.

Всю жизнь очень важно учиться, заявляет Секели. Пенсионерка и сейчас изучает иностранные языки, что помогает мозгу "не заржаветь". Женщина рассказала, что свободно разговаривает на французском и испанском, а вот немецкий уже начал забываться.

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