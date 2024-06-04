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Вторник 4 июня

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102 -летняя женщина раскрыла секрет долголетия: все еще ведет бизнес

102 -летняя женщина раскрыла секрет долголетия: все еще ведет бизнес

Пенсионерка рассказала, что ей помогло пересечь вековой рубеж.

Совсем недавно жительница Америки Дебора Секели отметила важную дату. Женщине исполнилось 102 года. Притом что она ведет полноценный образ жизни, американка еще и выглядит отлично. На вопрос о секретах своего долголетия Дебора не стала юлить и заявила, что своей продолжительной жизнью обязана активности. 

По словам жительницы Штатов, она всегда была очень спортивной. В молодости занималась пилатесом и другими видами спорта, а сейчас просто много гуляет. 

"У меня есть подруга – католическая монахиня, которая любит гулять. Она появляется, и мы сразу идем", – сообщила пенсионерка. 

Вклад в долголетие Секели внесло и питание. Еще ее родители были пескетарианцами и совсем не ели мясо. До сих пор в рационе 102-летней женщины очень много растительной пищи и кисломолочных продуктов. Больше всего она любит рыбу, йогурты, бобы, печеный картофель, бананы и салаты, призналась Дебора. 

102 года – не повод становиться дряхлой старушкой, и пенсионерка доказывает это делом. Оказывается, еще в 1940-м году она стала одной из основательниц спа-центра, в который наведывается и сейчас. Три дня в неделю женщина работает в оздоровительном центре. 

Всю жизнь очень важно учиться, заявляет Секели. Пенсионерка и сейчас изучает иностранные языки, что помогает мозгу "не заржаветь". Женщина рассказала, что свободно разговаривает на французском и испанском, а вот немецкий уже начал забываться. 

Ранее эксперт рассказал, для чего китайцы пьют горячую воду. 

4 июня 2024, 04:06
Фото:freepik.com
Елизавета Федорова
CNBC✓ Надежный источник

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