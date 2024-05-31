Симптомы недостатка витамина D: как распознать и предотвратить дефицит

Витамин D играет одну из ключевых ролей в функционировании организма и поддержания уровня здоровья. Его дефицит может спровоцировать болезни, связанные с усвоением кальция, повлиять на состояние костей и зубов и даже ухудшить работу иммунной системы и сердца. Клео.ру предлагает разобраться, из-за чего может возникать недостаток витамина D, чем опасен и как можно его восполнить.

Причины недостатка витамина D

Витамин D занимает важное место в обеспечении функционирования организма человека. Специалисты указывают на прямую взаимосвязь между уровнем холекальциферола, здоровьем костей и состоянием иммунитета. В определенных ситуациях он может даже защитить от рака и некоторых хронических недугов, например, сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза, депрессии и диабета 2-го типа.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, около 1 млрд. человек в мире страдают на острый дефицит этого важного вещества, а примерно 50% всего населения нашей планеты имеют недостаток витамина D. Большую роль в этом сыграло глобальное изменение образа жизни: люди реже находятся под солнечными лучами, и холекальциферол (D3) с синтезируется в коже в меньших объемах.

Также свою часть внесло и использование солнцезащитных средств. Они блокируют влияние ультрафиолета на кожу, что также снижает выработку «солнечного витамина» естественными способами.

Помимо недостаточного влияния лучей солнца на человека, среди рас пространных причин отмечают следующие:

Несбалансированное питание . Жирорастворимый витамин содержится в больших количествах в жирной рыбе (лосось, скумбрия, тунец) и икре, яичных желтках, грибах и молоке. Если в рационе мало таких продуктов, то это может приводить провоцировать недостаток витамина D.

. Жирорастворимый витамин содержится в больших количествах в жирной рыбе (лосось, скумбрия, тунец) и икре, яичных желтках, грибах и молоке. Если в рационе мало таких продуктов, то это может приводить провоцировать недостаток витамина D. Проблемы усвоения вещества организмом . Дефицит может возникать в результате некоторых болезней и нарушений в работе внутренних систем. Например, при нарушениях функций пищеварения, патологиях желчного, печени и почек, лишнем весе и генетических отклонениях.

. Дефицит может возникать в результате некоторых болезней и нарушений в работе внутренних систем. Например, при нарушениях функций пищеварения, патологиях желчного, печени и почек, лишнем весе и генетических отклонениях. Возраст . По мере старения кожа менее эффективно синтезирует витамин D, а внутренние органы хуже справляются с его усвоением. Согласно исследованиям, проведенным в США, около 60% постояльцев домов престарелых имели дефицит холекальциферола.

. По мере старения кожа менее эффективно синтезирует витамин D, а внутренние органы хуже справляются с его усвоением. Согласно исследованиям, проведенным в США, около 60% постояльцев домов престарелых имели дефицит холекальциферола. Оттенок кожи . О взаимосвязи пигментации и уровня витамина D также свидетельствуют американские исследованиям. Согласно таким наблюдениям, люди с более темными оттенками кожи имеют более низкие показатели. Впрочем, процент заболевания остеопорозом у них тоже ниже.

. О взаимосвязи пигментации и уровня витамина D также свидетельствуют американские исследованиям. Согласно таким наблюдениям, люди с более темными оттенками кожи имеют более низкие показатели. Впрочем, процент заболевания остеопорозом у них тоже ниже. Употребление некоторых видов лекарств. Ухудшить усвоение витамина D могут слабительные и противосудорожные препараты, средства для снижения уровня холестерина и лечения туберкулеза.





Риски и последствия дефицита витамина D

Витамин D является ключевым для функционирования организма. И в первую очередь – для костной системы и профилактики соответствующих недугов. В детском возрасте острый недостаток витамина D чреват развитием рахита – заболевания, при котором происходит неправильный рост костной массы, мышечная слабость, болевые ощущения в костях и деформация суставов. Но даже в легкой стадии нехватка важного для организма вещества может замедлить развитие мышц ребенка и доставлять ему сильный дискомфорт.

Во взрослом возрасте недостаток «солнечного витамина» менее очевиден. Его проявления могут маскироваться под другие заболевания. Симптомы дефицита витамина D у взрослых могут быть такими:

сильная утомляемость;

боль в костях;

мышечная слабость, боли и судороги;

изменения настроения.

Впервые столкнувшись с такими проявлениями, человек может списать их на усталость, физические нагрузки, случайные травмы или просто плохое настроение. Если симптомы продолжаются, то стоит посетить лечащего врача и сдать соответствующие анализы.

Очень важно вовремя выявить проблему, чтобы своевременно принять меры, начать лечение и восполнение недостатка витамина D. В противном случае дефицит важного для организма вещества может спровоцировать серьезные последствия:

Заболевания костной системы . У детей может развиваться рахит, а для взрослых людей значительно повышаются риски размягчения костей (остеомаляция) и снижения их плотности (остеопороз). Переломы и другие повреждения костной системы происходят намного чаще.

. У детей может развиваться рахит, а для взрослых людей значительно повышаются риски размягчения костей (остеомаляция) и снижения их плотности (остеопороз). Переломы и другие повреждения костной системы происходят намного чаще. Ослабление иммунитета . Витамин D участвует в поддержании функционирования иммунной системы. Его недостаток увеличивает риски заболевания различными инфекционными болезнями.

. Витамин D участвует в поддержании функционирования иммунной системы. Его недостаток увеличивает риски заболевания различными инфекционными болезнями. Появление хронических недугов . Медицинские исследования показывают прямую связь между низким уровнем холекальциферол и высокими рисками появления сердечно-сосудистых проблем, диабета 2-го типа и даже некоторых видов онкологических заболеваний.

. Медицинские исследования показывают прямую связь между низким уровнем холекальциферол и высокими рисками появления сердечно-сосудистых проблем, диабета 2-го типа и даже некоторых видов онкологических заболеваний. Расстройства психики. Недостаток витамина D ухудшает когнитивные функции, провоцирует депрессию и другие проблемы психического характера.

В зависимости от уровня вещества, различают три стадии недостатка витамина – легкая (до 20 нг/мл), средняя (до 10 нг/мл) и тяжелая (до 5 нг/мл). Медикаментозное лечение назначается после тщательного обследования и постановки диагноза.





Методы восполнения витамина D

Согласно проведенным исследованиям, в современном мире каждый второй человек имеет недостаток витамина D. После выявления проблемы, проведенных анализов и обследования врач назначает курс лечение. Как правило, он включает в себя коррекцию образа жизни, внесения изменений в пищевые привычки, а также прием некоторых препаратов.

Существует несколько способов восполнения уровня витамина D:

Воздействие солнечного света . Основная доля холекальциферола синтезируется в организме под действием ультрафиолета. Специалисты рекомендуют проводить под прямыми солнечными лучами около 20-30 минут в сутки (в период с 10 до 15 часов). Чем больше участков кожи будет открыто, тем лучше синтезируется холекальциферол. Следует помнить, что ультрафиолет плохо проникает под одежду, некоторые виды стекла и солнцезащитные кремы.

. Основная доля холекальциферола синтезируется в организме под действием ультрафиолета. Специалисты рекомендуют проводить под прямыми солнечными лучами около 20-30 минут в сутки (в период с 10 до 15 часов). Чем больше участков кожи будет открыто, тем лучше синтезируется холекальциферол. Следует помнить, что ультрафиолет плохо проникает под одежду, некоторые виды стекла и солнцезащитные кремы. Изменение рациона . Около 20% витамина D поступает в организм вместе с едой. Употребление продуктов, богатых на это вещество, может частично компенсировать недостаток. Рекомендуется добавить в свой рацион на регулярной основе жирную рыбу (лосось, скумбрия, тунец), яйца (обязательно с желтками), молочные продукты и грибы.

. Около 20% витамина D поступает в организм вместе с едой. Употребление продуктов, богатых на это вещество, может частично компенсировать недостаток. Рекомендуется добавить в свой рацион на регулярной основе жирную рыбу (лосось, скумбрия, тунец), яйца (обязательно с желтками), молочные продукты и грибы. Употребление добавок . Для взрослого человека норма витамина D составляет 1500-2000 международных единиц в сутки. У современных реалиях (при сидячем образе жизни и в регионах с коротким летом) очень сложно поддерживать этот уровень даже при правильном питании. Необходимо дополнительно употреблять витамины D2 и D3. Подходящую дозировку может определить врач на основе анализа крови.

. Для взрослого человека норма витамина D составляет 1500-2000 международных единиц в сутки. У современных реалиях (при сидячем образе жизни и в регионах с коротким летом) очень сложно поддерживать этот уровень даже при правильном питании. Необходимо дополнительно употреблять витамины D2 и D3. Подходящую дозировку может определить врач на основе анализа крови. Использование обогащенных продуктов. Для повышения уровня концентрации полезных веществ некоторые продукты питания дополнительно обогащают витаминами. Например, молоко и злаковые.





Подведем итог

Недостаток витамина D является серьезной проблемой современного мира, которая часто провоцирует проблемы со здоровьем. Зная, как вовремя распознать опасное состояние и восполнить уровень полезных веществ в организме, удастся предотвратить появление и развитие болезней костного аппарата, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также снизить нагрузку на нервную систему.