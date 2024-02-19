Как не допустить зависимости от капель для носа

Стандартное явление при простуде – насморк, а стало быть, и заложенный нос. Терпеть несколько дней до выздоровления готов не каждый, и многие несутся в аптеку за каплями для носа, коих в ассортименте превеликое множество. Однако безобидное средство весьма коварно: можно быстро приобрести зависимость от него.

При насморке расширяются кровеносные сосуды и отекает слизистая, из-за чего блокируются дыхательные пути. В этом случае могут помочь сосудосуживающие капли. Но опасность в том, что они вместе с лечением формируют пристрастие. И нужно быть очень осторожными, чтобы не допустить ее.

Первым делом запомните: применять не дольше недели. После 5-7 дней реакция на закапывание лекарства снижается, и нос не начинает дышать в ответ на процедуру. Многие делают ошибку, начиная капать назальным спреем чаще, чем нужно, привыкая к нему.