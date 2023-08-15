Запреты на ловлю рыбы в 2023 году и новые изменения

Рыбаки готовы к водной охоте хоть весь год. Однако необходимо знать не только о снастях и наживке. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, нужно знать и о правилах рыбалки. Предлагаем узнать, какие запреты на ловлю рыбы будут в 2023 году, о новых изменениях в законодательстве.

Какие изменения будут в 2023 году

Росрыболовство определило 6 мест, где в 2023 году будет разрешен вылов омуля на Байкале в летний период. На этих участках рыбалка будет разрешена в разное время, поэтому рыбаки могут спланировать рыбалку так, чтобы в один период ловить рыбу на одном месте, а потом перейти на другое. Эти участки находятся в Северобайкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Селенгинском промысловых районах.

Сообщается, что ловить рыбу в разрешенных местах можно только в светлое время суток – с 05:00 до 22:00. При этом норма вылова на одного человека составляет 5 кг. Дополнительные изменения вступят в силу после принятия соответствующих законодательных актов. Заместитель руководителя местного управления Росрыболовства Ринат Енин отметил, что будут действовать ограничения по размерам рыбы:

ленок – 44 см;

сазан – 33 см;

таймень – 70 см;

хариус – 25 см;

щука – 42 см;

байкальский омуль – 20 см.

Если выловленная рыба будет меньше указанных размеров, ее необходимо отпустить. Такие ограничения связаны с защитой молодняка. Напомним, что запрет на вылов омуля действовал с 2017 года, а исключения распространялись только на зимнюю рыбалку.

По остальным ограничениям действуют правила предыдущих годов.

Запрет на ловлю рыбы в 2023 году

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Во всех регионах России есть «запрет на нерест». Весной на территории всей страны в течение 2 месяцев запрещена рыбалка любыми способами. Конкретные даты устанавливаются в каждом регионе отдельно и меняются ежегодно. Это связано с климатическими особенностями территории. Как правило, запрет на рыбалку действует с 20 апреля до 20 июня. Росрыболовство оповещает на своем сайте о точных датах ввода ограничений.

Запреты могут вводиться не только из-за нереста, но и по другим причинам. Например, для восстановления популяции эндемичных и редких видов рыб. Период, когда можно выходить на рыбалку в 2023 году, зависит от климатических особенностей региона.

Существуют и общие ограничения. Так, любительский вылов леща, жереха и судака разрешен с 10 июня, а щуки – с 15 мая. В осенний период, с 1 октября по 20 ноября, действует запрет на ловлю с лодки хариуса, форели, угря, сига, рипуса и пеляди.

Запрет рыбалки в регионах в 2023 году

Как уже упоминалось, каждый субъект РФ устанавливает собственные ограничения по срокам и местам вылова рыбы. Рассмотрим несколько крупных регионов.

Алтайский край

В 2023 году сохранится запрет на следующих участках:

в реке Обь, ее притоках и водоемах – с 20 апреля по 20 мая;

в озерах и копанцах, соединяющих с полями – с 25 апреля по 25 мая;

в зимовальных ямах – с 15 октября по 10 июня;

в Новосибирском водохранилище – с 10 апреля по 10 июня;

в реках Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей и Чумыш – с 10 апреля по 15 июля.

Камчатка

Ограничения на рыбалку действуют на реках Авача, Плотникова и Быстрая с 15 мая по 30 июня. Также запрещен вылов рыбы в реке Камчатка с 1 мая по 30 июня.

Московская область

Временные запреты в 2023 году распространяются на такие локации:

в водоемах Шатурской и Электрогорской ГРЭС – с 22 марта по 1 июня;

в зимовальных ямах – с 1 октября по 30 апреля;

на иных водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение – с 1 апреля по 10 июня (распространяется на все способы вылова, кроме одной удочки с берега и двумя крючками или менее).

Помимо временных ограничений, в Московской области действуют и постоянные ограничения на любительский вылов рыбы:

на р. Волга – от плотины в Дубне 1 км вниз по течению;

в Пестовском ВХ – до 100 м от уреза воды, от устья р. Кокотки до базы «Барские пруды», в акватории Березовых островов до 500 м;

в Клязьминском ВХ – залив Красная Горка;

в р. Лутосня;

в Истринском ВХ – в акватории Костяевских островов до 100 м, в правобережной акватории Истры от устья р. Черной 1 км в сторону Пятницкого плеса.

Перед выходом на рыбалку необходимо изучить запреты, действующие в конкретном регионе. Постоянные и временные ограничения имеются в каждом субъекте РФ.

Где нельзя ловить рыбу в 2023 году

Существует перечень локаций, в которых рыбалка будет запрещена. Эти правила распространяются на всю территорию страны. Ловить рыбу нельзя в таких местах:

возле мостов и шлюзов;

около плотин и гидротехнических зданий;

в районе рыбных заводов и садков для выращивания молодняка;

в водоемах, принадлежащих нерестовым хозяйствам;

на фарватере при рыбалке с лодки;

в водоемах заповедников, рыбных питомников и прудовых хозяйств;

в нерестилищах во время нереста.

Какими снастями нельзя ловить рыбу в 2023 году

Помимо ограничений по срокам и локациям, существуют правила по выбору снастей. В перечень запрещенных входят:

Сети. Под запретом находятся любые виды.

Ловушки. Запрещается применять для рыбалки любые типы, за исключением раколовок.

Закидушки, тычки и другие приспособления. Ограничения касаются водных объектов, в которых водятся лососевые породы рыб.

Пневматическое оружие. Исключением являются специальные устройства для подводной охоты.

Удочки и спининги, если на них можно навесить более 10 крючков.

Приспособления, позволяющие ловить рыбу без участия человека.

Капканы и сомовники.

Остроги и другие виды колющего оружия.

Штрафы за нарушение правил рыбалки

Если рыбак будет уличен в преступлении, то он получит внушительный штраф, а в особо тяжких случаях может проходить по уголовной статье. Как правило, большинство правонарушений касаются превышения нормы вылова рыбы. Если же это сделано в местах, где рыбалка запрещена, то размер штрафа увеличивается вдвое.

Размер денежного возмещения во многом зависит от региона. Например, в Калужской области рыбаков ожидает штраф в размере 250 тысяч рублей. Килограмм икры лососевых пород рыб обойдется нарушителям в 27 тысяч, нерка – 11 тысяч, судак и кета – 3 и 2 тысячи рублей соответственно.

При нарушении запрета на использование моторных лодок во время нереста и миграции рыб рыбаку грозит уголовная ответственность. Согласно действующему законодательству, нарушителей ждет штраф в размере 300-500 тысяч рублей или исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы на такой же срок.

Подведем итог

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо знать о запретах на ловлю рыбы в 2023 году и новые изменения, которые уже вступили в силу. Соблюдение правил рыбалки позволяет рыбным запасам восстановиться, благодаря чему рыбаки могут заниматься своим любимым занятием ежегодно.