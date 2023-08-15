Многие россияне начинают уже сейчас интересоваться, что будет с туризмом в 2023 году. Согласно статистическим данным и опросам граждан, в России ожидается спад в этой отрасли.

Общие тенденции

Эксперты утверждают, что сокращение туризма, которое произошло в 2022 году в России, продолжится и в следующем году. Основной причиной такого поведения россияне назвали отсутствие денег. Согласно опросам, из-за сокращения доходов не смогли отдохнуть там, где было запланировано, около 41% граждан. А каждый третий житель страны провел лето дома или на даче.

Генеральный директор компании «Академ-Онлайн» Александр Курносов предоставил статистику по въездному и выездному туризму в 2022 году. Согласно этим данным, количество людей, которые посещали Россию с целью отдыха, с 2019 года сократилось в 35 раз. По словам Курносова, сейчас этот показатель находится на уровне статистической погрешности. Количество туристов, которые предпочитают отдыхать за границей, также уменьшилось. За аналогичный период число таких россиян сократилось в 2,5 раза, до 18 млн поездок. Эксперт считает, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится к лучшему.

Впрочем, сокращение турпотока касается не только России, но и всего мира. Зарубежные издания постоянно мониторят обстановку и проводят социологические опросы. Респонденты, которые отказались от туризма в 2022 году, главными причинами называют:

повышение стоимости жизни (45%);

цены на топливо (13%);

неспокойную мировую обстановку (12%);

цены на энергоносители (10%);

хаос в аэропортах (4%);

другие причины (16%).

Издания, проводившие опросы, утверждают, что данные тенденции сохранятся и в 2023 году, возможно, даже усугубятся.

Что ждет внешний туризм в 2023 году

В связи с введенными санкциями и ограничениями, для россиян окажутся закрытыми некоторые страны, в основном европейские. Из-за сложностей с выдачей виз в 2023 году туристы из России не смогут посетить такие полюбившиеся им страны как Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Сербия и Финляндия.

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев утверждает, что для россиян остаются открытыми страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки. Среди наиболее популярных направлений в 2023 году доступны Турция, Египет, Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Таиланд, Тунис, Марокко, Вьетнам и Лаос. Также по мнению Гареева, среди туристов существенно возрастет популярность Китая. На европейском направлении количество отдыхающих из России не будет превышать 5-10%.

Эксперты считают, что внешний туризм ожидает серьезное падение. Количество граждан, которые предпочитают отдыхать за пределами родной страны, упадет на 20% по сравнению с 2022 годом. Это обусловлено многими факторами, главным из которых является экономическая ситуация. Уровень доходов россиян существенно упал, и позволить себе прежние форматы отдыха не получается. Многим приходится отказываться от заграничных туристических поездок, а в некоторых случаях и от отпусков в целом.

Из-за введения ограничений на авиаперелеты стоимость билетов возросла многократно, что также послужило причиной отказа от посещения зарубежных стран. Туристы не готовы увеличивать траты на перелет.

Читайте также: Отпуск осенью: 10 идей

Что ждет внутренний туризм в 2023 году

Снижение турпотока за пределы страны должно повысить популярность внутреннего туризма, но это лишь в теории. По информации, предоставленной Александром Курносовым, турпоток внутри России вернется к показателю 2019 года. Напомним, что внутренний туризм сократился из-за пандемии на 15-20%.

В качестве отказа россиян от отдыха Курносов называет сокращение платежеспособности населения. У многих семей просто нет возможности планировать дополнительные траты. В 2023 году такая ситуация вряд ли изменится, поэтому не стоит ждать результатов, которые будут выше доковидных годов.

Среди главных российских направлений остаются Краснодарский Край, Сочи, Геленджик, Калининград, Алтай и Карелия. В 2023 году список популярных для отдыха мест пополнят Кавказ, Камчатка, Байкал, Сахалин и Владивосток.

Эксперты озвучивают и проблемы, которые ожидают туристов. Согласно статистике, около 60% отдыхающих предпочитают пляжный туризм. В 2022 году из-за высокой посещаемости в летнее время россияне, приехавшие на курорт, столкнулись с толкотней и крайне высокими ценами. Привыкших к зарубежному сервису туристов неприятно удивило качество отечественной сферы отдыха. Из-за этого часть потенциальных клиентов может выбрать более дорогой отдых за границей. Для решения проблемы необходим комплексный подход и обучение кадров, но в ближайшее время этого ожидать не стоит.

В последние годы набирает популярность внутренний культурно-познавательный или экскурсионный туризм. Граждане хотят лучше изучить свою страну, но и в этом направлении пока есть проблемы. Слабая местами инфраструктура и отсутствие стратегии туристического развития не позволяют перспективным регионам в полной мере реализовать этот потенциал.

Читайте также: 10 мест, куда нужно отправиться с ребенком

Что ждет авиакомпании и туристические агентства

​

Эксперты считают, что доходы россиян в 2023 году вряд ли будут расти, а это, в свою очередь, негативно отразится на всей тревел-индустрии. Эксперты «Академсервиса» прогнозируют падение туристической сферы на 20-25%. При таких условиях количество турагентств будет сокращаться, если они не смогут переориентировать свою деятельность на внутренний рынок и более доступные направления, а отельный бизнес начнет вкладываться в новые разработки и введение современных подходов к клиентам.

Туристических операторов, которые изначально были ориентированы на путешествия по просторам России, напротив, ожидает более благоприятный год, по сравнению с 2022.

Ситуация с авиакомпаниями не менее сложная. Из-за закрытия воздушного пространства перелеты становятся более дорогими и, как следствие, менее популярными у российских туристов. Также известно, что большинство используемых самолетов иностранного производства. В условиях санкций становится проблематичным закупать запчасти и проводить регулярное обслуживание, что делает авиаперелеты рискованными. По мнению экспертов, в 2023 году стоит ждать закрытия нескольких небольших авиакомпаний, которые специализировались на перелетах за пределами России.

Подведем итог

Многих россиян интересует, что будет с туризмом в 2023 году. По мнению экспертов, следует ожидать большого снижения турпотока на европейском направлении, а отдых внутри России вернется к доковидным показателям.