Когда Сагаалган в 2023 году в Бурятии

Какого числа в 2023 году в Бурятии будут отмечать Сагаалган? История происхождения праздника. Традиции и обычаи, главные блюда праздничного стола.
Буддисты России отмечают Сагаалган – буддийский Новый год. Этот праздник также называют Белым месяцем. Чтобы не пропустить это важное событие, следует знать, когда будет Сагаалган в 2023 году в Бурятии и других регионах РФ.
Что представляет собой праздник Сагаалган
Данное событие относится к культовым событиям для народов, исповедующих буддизм. Праздник Белого месяца знаменует переход в новое время. Считается, что в этот момент обновляется и природа, и сам человек.
Традиционно Сагаалган рассматривают как бурятский Новый год, но отмечается он не только в этой республике. Также торжественные мероприятия проводятся в Забайкальском и Алтайском краях, Иркутской области, Калмыкии, Туве. Каждый народ по-своему называет этот праздник:
- татары Сибири – Цаган ай;
- тувинцы – Шагаа;
- коренное население Алтая – Чага-Байрам.
Когда будет Сагаалган в 2023 году
Буддийский Новый год отмечается в разное время и определяется по лунному календарю. Его родиной считается Монголия. В древние времена он праздновался в день осеннего равноденствия и был связан с окончанием заготовки молочных продуктов на зимний период. Согласно распространенному мнению, в XIII веке внук Чингисхана и первый император династии Юань хан Хубилай перенес дату празднования.
Как проходит праздник Белого месяца Сагаалган
По сложившейся традиции, буддийский Новый год является нерабочим днем в регионах, где его отмечают. Предшествующая дата – 20 февраля 2023 года будет предпраздничной. Согласно действующему трудовому законодательству, это сокращенный рабочий день.
Сагаалган, в отличие от традиционного Нового года, отмечают не в полночь, а с рассветом, когда на руке можно увидеть линии жизни. Период празднования обязательно должен проходить в атмосфере любви, добра и радости. В этом случае и весь оставшийся период года окажется благоприятным для лиц, исповедующих буддизм.
Перед началом торжественных мероприятий необходимо как следует подготовиться:
- провести генеральную уборку в доме;
- вернуть имеющиеся долги;
- подготовить подарки для близких;
- избавиться от старых и бесполезных вещей;
- привести алтари в порядок.
Перед совершением перехода в новый год буддисты соблюдают однодневный пост. Из рациона полностью исключают любые спиртосодержащие напитки и блюда мясного происхождения. Также необходимо провести обряд духовного очищения, сжигая образ, символизирующий зло и негатив. В ночь перед наступлением праздника Сагаалган принято не спать.
В течение Белого месяца буддисты соблюдают обычаи предков и традиции своего учения, посещают молебны и ритуалы очищения. В первые дни праздника принято одаривать подарками родителей и старших родственников, а в последующие – всех остальных по старшинству, сначала мужчин, потом – женщин.
На праздники часто устраивают гадания и проводят народные игры.
Сагаан Убген
У буддистов, как и у христиан, есть свой новогодний волшебник, Дед Мороз. Его называют Сагаан Убген (Белый старец). В буддийском пантеоне он занимает место хранителя жизни, долголетия, является символом плодородия. Как и в случае с Дедом Морозом, в Бурятии этот персонаж имеет собственную резиденцию, которая находится в Этнографическом музее республики.
Белый старец является обязательным участником на празднике «Сказочный Сагаалган». Он предстает одетым в белые одежды, украшенные национальным орнаментом. В руках старец держит посох, который увенчивает голова морского чудовища — макара.
Что принято готовить на праздничный стол в Сагаалган
Считается, что чем больше будет блюд белого цвета на столе, тем богаче и успешнее окажется весь следующий год. Традиционными для этого праздника блюдами считаются:
- Бухлер – мясной бульон на баранине;
- Буузы – горячее блюдо, напоминающее по виду манты;
- Хушуур – мясная лепешка;
- Саламат – каша со сметаной;
- Урмэн – бурятское блюдо с молочной пенкой;
- Арма – молочный напиток;
- боовы – праздничная выпечка.
После окончания застолья остатки пищи собирают в большую чашу, кладут заранее подготовленную человеческую фигурку из теста. Все это выносят на пустырь и оставляют у дороги. По местным обычаям, такой обряд помогает злу и несчастьям покинуть дом.
Подведем итог
Праздник Белого месяца занимает важное место в жизни буддистов России. Чтобы не пропустить данное событие, необходимо знать, когда будет Сагаалган в 2023 году в Бурятии и других регионах страны. Этот день выпадает на 21 февраля, вторник.