Когда Сагаалган в 2023 году в Бурятии

Буддисты России отмечают Сагаалган – буддийский Новый год. Этот праздник также называют Белым месяцем. Чтобы не пропустить это важное событие, следует знать, когда будет Сагаалган в 2023 году в Бурятии и других регионах РФ.

Что представляет собой праздник Сагаалган

Данное событие относится к культовым событиям для народов, исповедующих буддизм. Праздник Белого месяца знаменует переход в новое время. Считается, что в этот момент обновляется и природа, и сам человек.

Традиционно Сагаалган рассматривают как бурятский Новый год, но отмечается он не только в этой республике. Также торжественные мероприятия проводятся в Забайкальском и Алтайском краях, Иркутской области, Калмыкии, Туве. Каждый народ по-своему называет этот праздник:

татары Сибири – Цаган ай;

тувинцы – Шагаа;

коренное население Алтая – Чага-Байрам.

Когда будет Сагаалган в 2023 году

Буддийский Новый год отмечается в разное время и определяется по лунному календарю. Его родиной считается Монголия. В древние времена он праздновался в день осеннего равноденствия и был связан с окончанием заготовки молочных продуктов на зимний период. Согласно распространенному мнению, в XIII веке внук Чингисхана и первый император династии Юань хан Хубилай перенес дату празднования.

В настоящее время Сагаалган считается первым днем Нового года по лунному календарю. В разных странах эту дату определяют по-разному. В 2023 году в Бурятии и других регионах этот праздник будут отмечать 21 февраля, во вторник. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Забайкальского края. Указа главы республики Бурятия еще не было (по состоянию на момент написания этого материала), обычно он издается в середине декабря.

Как проходит праздник Белого месяца Сагаалган

По сложившейся традиции, буддийский Новый год является нерабочим днем в регионах, где его отмечают. Предшествующая дата – 20 февраля 2023 года будет предпраздничной. Согласно действующему трудовому законодательству, это сокращенный рабочий день.

Сагаалган, в отличие от традиционного Нового года, отмечают не в полночь, а с рассветом, когда на руке можно увидеть линии жизни. Период празднования обязательно должен проходить в атмосфере любви, добра и радости. В этом случае и весь оставшийся период года окажется благоприятным для лиц, исповедующих буддизм.

Перед началом торжественных мероприятий необходимо как следует подготовиться:

провести генеральную уборку в доме;

вернуть имеющиеся долги;

подготовить подарки для близких;

избавиться от старых и бесполезных вещей;

привести алтари в порядок.

Перед совершением перехода в новый год буддисты соблюдают однодневный пост. Из рациона полностью исключают любые спиртосодержащие напитки и блюда мясного происхождения. Также необходимо провести обряд духовного очищения, сжигая образ, символизирующий зло и негатив. В ночь перед наступлением праздника Сагаалган принято не спать.

В течение Белого месяца буддисты соблюдают обычаи предков и традиции своего учения, посещают молебны и ритуалы очищения. В первые дни праздника принято одаривать подарками родителей и старших родственников, а в последующие – всех остальных по старшинству, сначала мужчин, потом – женщин.

На праздники часто устраивают гадания и проводят народные игры.

Сагаан Убген

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У буддистов, как и у христиан, есть свой новогодний волшебник, Дед Мороз. Его называют Сагаан Убген (Белый старец). В буддийском пантеоне он занимает место хранителя жизни, долголетия, является символом плодородия. Как и в случае с Дедом Морозом, в Бурятии этот персонаж имеет собственную резиденцию, которая находится в Этнографическом музее республики.

Белый старец является обязательным участником на празднике «Сказочный Сагаалган». Он предстает одетым в белые одежды, украшенные национальным орнаментом. В руках старец держит посох, который увенчивает голова морского чудовища — макара.

Что принято готовить на праздничный стол в Сагаалган

Считается, что чем больше будет блюд белого цвета на столе, тем богаче и успешнее окажется весь следующий год. Традиционными для этого праздника блюдами считаются:

Бухлер – мясной бульон на баранине;

Буузы – горячее блюдо, напоминающее по виду манты;

Хушуур – мясная лепешка;

Саламат – каша со сметаной;

Урмэн – бурятское блюдо с молочной пенкой;

Арма – молочный напиток;

боовы – праздничная выпечка.

После окончания застолья остатки пищи собирают в большую чашу, кладут заранее подготовленную человеческую фигурку из теста. Все это выносят на пустырь и оставляют у дороги. По местным обычаям, такой обряд помогает злу и несчастьям покинуть дом.

Подведем итог

Праздник Белого месяца занимает важное место в жизни буддистов России. Чтобы не пропустить данное событие, необходимо знать, когда будет Сагаалган в 2023 году в Бурятии и других регионах страны. Этот день выпадает на 21 февраля, вторник.