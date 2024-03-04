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Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции

Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции

Узнайте, когда отмечается праздник Ураза Байрам в 2024 году. В статье вы найдете точную дату начала и конца Рамадана.

Как известно, Рамадан является священным месяцем для всех мусульман. В этот период действуют строгие запреты, и соблюдается пост в Рамадане. Он завершается Ураза Байрамом, для которого устанавливается определенная дата. Она постоянно переносится из года в год. Клео.ру предлагает вместе разобраться, когда наступает этот значимый день, и какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году.

Значение Рамадана для мусульман

Рамадан считается священным месяцем для верующих. Во все его дни необходимо обязательно придерживаться поста. Он заключается в запрете употреблять пищу в течение светлого времени суток. Завтрак у мусульман происходит до рассвета, а ужин – после того, как заходит Солнце. Послабление разрешается только по очень важным причинам, например, когда человек болен или находится в пути. При этом он обязательно должен отработать пропущенные дни поста в другое время. Если этого не сделать, считается, что за человеком будет числиться грех, и если он не снимает его, то он ляжет уже на его потомков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Когда отмечается Ураза Байрам в 2024 году

Согласно мусульманскому календарю Ураза Байрам должен отмечаться в первые три дня месяца Шавваль. Его начало следует сразу же после Рамадана. При этом праздник имеет наиболее значимый и благословенный день. Эта дата выпадает на 10 апреля 2024 года. За ней следуют еще два дня важного праздника, которыми являются соответственно11 и 12 апреля.

Стоит отметить некоторые особенности мусульманских традиций. Они связаны с тем, что начало отмечания Ураза Байрам приурочено не к утру 10 апреля, а к вечеру 9 апреля. Такой выбор времени приурочен к появлению новой луны. Соответственно моментом окончания этот дня считается вечернее время 10 апреля.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История и традиции праздника

Ураза Байрам – одно из самых значимых мероприятий у мусульманских верующих, который связан с именем пророка Мухаммеда. Это обусловлено тем, что именно ему принадлежит заслуга в основании торжественного дня. Впервые его отметили в 624 году, когда Мухаммедом был объявлен день разговения.

Подготовка мусульман к знаменательному дню заключается в таких моментах:

  • Уборка в частном доме или квартире, в хлеву у скота, обновление интерьера мебелью, красивыми декоративными элементами.
  • Приготовление праздничных национальных блюд, за исключением свиного мяса и алкогольных напитков. Особое место занимают сладости.
  • Подбор красивого и чистого наряда.
  • Раздача милостыни нуждающимся до прихода Ураза Байрама, которую можно отдавать деньгами или продуктами.
  • Итикаф – мусульмане проводят в мечети целых 10 дней, на протяжении которых они совершают молитвы. Из мечети выходят только для приема пищи и соблюдения гигиены.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Празднование Ураза Байрама связано с определенными традициями:

  • После заката начинается отмечание праздника: до утра совершают омовение, наряжаются в чистую красивую одежду. В утренние часы происходит посещение коллективной молитвы. После этого отправляются на кладбище, где похоронены родственники и близкие люди.
  • Пользуется популярностью прием или посещение гостей с раздачей подарков, также дают милостыню нуждающимся. Популярными вариантами подарков являются Коран и другие предметы, относящиеся к религии, предметы для украшения интерьера, посуда, сладости.
  • В общественных местах организовываются концерты, ярмарки, устанавливаются аттракционы. Развлечения предусмотрены как для взрослых, так и для детей.
  • Снимаются ограничения, связанные с постом в Рамадане. Однако в этот день запрещено ругаться, выражаться нецензурными словами, следует отложить все домашние дела.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году. Этот день чрезвычайно важен для всех мусульман. Хотя он и связан со снятием ограничений после поста в Рамадане, но все же требует соблюдения четких правил.

4 марта 2024, 14:15
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Зайнеб Хубиева

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