Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции

Как известно, Рамадан является священным месяцем для всех мусульман. В этот период действуют строгие запреты, и соблюдается пост в Рамадане. Он завершается Ураза Байрамом, для которого устанавливается определенная дата. Она постоянно переносится из года в год. Клео.ру предлагает вместе разобраться, когда наступает этот значимый день, и какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году.
Значение Рамадана для мусульман
Рамадан считается священным месяцем для верующих. Во все его дни необходимо обязательно придерживаться поста. Он заключается в запрете употреблять пищу в течение светлого времени суток. Завтрак у мусульман происходит до рассвета, а ужин – после того, как заходит Солнце. Послабление разрешается только по очень важным причинам, например, когда человек болен или находится в пути. При этом он обязательно должен отработать пропущенные дни поста в другое время. Если этого не сделать, считается, что за человеком будет числиться грех, и если он не снимает его, то он ляжет уже на его потомков.
Когда отмечается Ураза Байрам в 2024 году
Согласно мусульманскому календарю Ураза Байрам должен отмечаться в первые три дня месяца Шавваль. Его начало следует сразу же после Рамадана. При этом праздник имеет наиболее значимый и благословенный день. Эта дата выпадает на 10 апреля 2024 года. За ней следуют еще два дня важного праздника, которыми являются соответственно11 и 12 апреля.
Стоит отметить некоторые особенности мусульманских традиций. Они связаны с тем, что начало отмечания Ураза Байрам приурочено не к утру 10 апреля, а к вечеру 9 апреля. Такой выбор времени приурочен к появлению новой луны. Соответственно моментом окончания этот дня считается вечернее время 10 апреля.
История и традиции праздника
Ураза Байрам – одно из самых значимых мероприятий у мусульманских верующих, который связан с именем пророка Мухаммеда. Это обусловлено тем, что именно ему принадлежит заслуга в основании торжественного дня. Впервые его отметили в 624 году, когда Мухаммедом был объявлен день разговения.
Подготовка мусульман к знаменательному дню заключается в таких моментах:
- Уборка в частном доме или квартире, в хлеву у скота, обновление интерьера мебелью, красивыми декоративными элементами.
- Приготовление праздничных национальных блюд, за исключением свиного мяса и алкогольных напитков. Особое место занимают сладости.
- Подбор красивого и чистого наряда.
- Раздача милостыни нуждающимся до прихода Ураза Байрама, которую можно отдавать деньгами или продуктами.
- Итикаф – мусульмане проводят в мечети целых 10 дней, на протяжении которых они совершают молитвы. Из мечети выходят только для приема пищи и соблюдения гигиены.
Празднование Ураза Байрама связано с определенными традициями:
- После заката начинается отмечание праздника: до утра совершают омовение, наряжаются в чистую красивую одежду. В утренние часы происходит посещение коллективной молитвы. После этого отправляются на кладбище, где похоронены родственники и близкие люди.
- Пользуется популярностью прием или посещение гостей с раздачей подарков, также дают милостыню нуждающимся. Популярными вариантами подарков являются Коран и другие предметы, относящиеся к религии, предметы для украшения интерьера, посуда, сладости.
- В общественных местах организовываются концерты, ярмарки, устанавливаются аттракционы. Развлечения предусмотрены как для взрослых, так и для детей.
- Снимаются ограничения, связанные с постом в Рамадане. Однако в этот день запрещено ругаться, выражаться нецензурными словами, следует отложить все домашние дела.
Подведем итог
Теперь вы знаете, какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году. Этот день чрезвычайно важен для всех мусульман. Хотя он и связан со снятием ограничений после поста в Рамадане, но все же требует соблюдения четких правил.