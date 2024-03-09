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Пасхальные поделки своими руками: оригинальные и простые в исполнении идеи

Пасхальные поделки своими руками: оригинальные и простые в исполнении идеи

В этой статье вы найдете 5 простых и оригинальных идей для детей и взрослых.

Пасха – один из значимых праздников, подготовке к которому уделяют особое внимание. Это заключается в приготовлении куличей и других блюд, окрашивании яиц, уборке дома. Кроме того, зачастую хочется дополнительно украсить интерьер и стол, чтобы привнести особу атмосферу праздника. В этом случае отличным решением станут пасхальные поделки, которые вы можете сделать своими руками. Их можно делать вместе с детьми, процесс пройдет очень увлекательно и поможет провести время интересно и с пользой.

5 идей пасхальных поделок своими руками

Для того, чтобы сделать праздничные украшения, понадобятся набор определенных приспособлений, которыми могут быть нитки, цветная бумага, ткань или другие варианты. Зачастую их с легкостью можно найти дома, поэтому процесс не требует особой подготовки. Клео.ру подготовил для вас оригинальные идеи пасхальных поделок, которые довольное просты в исполнении и состоят из доступных материалов.

Пасхальное яйцо из ниток

  • Возьмите вареное яйцо, обмотайте его полиэтиленовой пленкой. Нарисуйте маркером линию, которая будет разделять яйцо на две части.
  • Воткните булавки по контуру и на определенных расстояниях, чтобы фиксировать нитки.
  • Промажьте хлопчатобумажные или шелковые нитки клеем, обмотайте ими половину яйца, создавая ажурный узор.
  • Нанесите сверху дополнительный слой клея, оставьте до полного высыхания.
  • Выньте булавки и снимите каркас из ниток. Проделайте тот же процесс с другой стороной яйца.
  • После соедините половинки между собой с помощью клея, ниток или атласной ленточки.
  • При желании внутрь такого нитяного яйца можно вложить разноцветные камушки, изображение миниатюрного цыпленка и другой декор.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Яйцо в технике квилинг

Для создания такой поделки на Пасху потребуются определенные навыки, заключающиеся в умении скручивать бумагу в виде цветов. Ее можно с легкостью освоить, изучив соответствующий мастер-класс.

  • Сделайте фигурки-заготовки небольшого размера.
  • Обмотайте полиэтиленовой пленкой вареное яйцо, прочертите маркером линию, разделяющую его на половинки.
  • После скрепляйте булавками бумажные цветы и располагайте их так, чтобы они закрыли половину яйца.
  • Зафиксируйте их клеем, можете покрыть лаком для придания блестящего эффекта. Оставьте заготовку до полного высыхания.
  • Повторите процесс с второй стороной яйца, после склейте половинки между собой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пасхальный заяц из яйца

Этот вариант поделки подойдет для того, чтобы сделать ее с ребенком. Понадобится яйцо, окрашенное в коричневый цвет, что можно сделать, используя луковую шелуху. Дополнительный материал – пластилин коричневого, розового, белого и черного оттенков.

  • Вылепите два шарика белого цвета, сделайте из приплюснутыми.
  • После слепите два маленьких черных шарика, прикрепите их к белым. Это будут глаза зайца, зафиксируйте их на яйце.
  • Вылепите два коричневых шара побольше, приплюсните их, прикрепите «под глазами».
  • Сделайте на деталях точки с помощью зубочистки.
  • Сверху прикрепите розовый овал – нос зайца.
  • Вылепите два небольших белых треугольника для изображения зубов, зафиксируйте.
  • Вылепите коричневые детали в виде лапок и ушек зайца, прикрепите их на яйце.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пасхальный венок

Для его создания понадобится вырезать кольцо из пенопласта, к которому будут крепиться остальные детали. С двух сторон от него нужно зафиксировать солому, что будет удобно сделать с помощью клей-пистолета.

  • Обмотайте вокруг заготовки бечевку, чтобы солома лучше держалась.
  • Следующий этап – приклеивание декоративных фигурок, которые можно подобрать в виде зайца, яиц и других элементов.
  • Также эффектный вид венку придадут перья

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подставка для пасхальных яиц

Для ее изготовления потребуется обычная картонная упаковка, в которой продаются яйца. Из нее нужно будет вырезать ячейки-углубления по отдельности.

  • Внутреннюю часть заготовкой обклейте пушистыми шариками от вербы.
  • Внешнюю часть окрасьте гуашью или другой краской в подходящий оттенок.
  • По окружности распределите и зафиксируйте клеем атласную ленточку, которую завяжите на бантик.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете несколько вариантов, как сделать пасхальные поделки своими руками. Надеемся, что вам придется по вкусу какая-либо из предложенных нами идей, и вы возьмете ее на вооружение. Подобные украшения привнесут изюминку в оформление вашего стола и обязательно создадут праздничное настроение.

9 марта 2024, 18:49
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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