Пасхальные поделки своими руками: оригинальные и простые в исполнении идеи

Пасха – один из значимых праздников, подготовке к которому уделяют особое внимание. Это заключается в приготовлении куличей и других блюд, окрашивании яиц, уборке дома. Кроме того, зачастую хочется дополнительно украсить интерьер и стол, чтобы привнести особу атмосферу праздника. В этом случае отличным решением станут пасхальные поделки, которые вы можете сделать своими руками. Их можно делать вместе с детьми, процесс пройдет очень увлекательно и поможет провести время интересно и с пользой.
5 идей пасхальных поделок своими руками
Для того, чтобы сделать праздничные украшения, понадобятся набор определенных приспособлений, которыми могут быть нитки, цветная бумага, ткань или другие варианты. Зачастую их с легкостью можно найти дома, поэтому процесс не требует особой подготовки. Клео.ру подготовил для вас оригинальные идеи пасхальных поделок, которые довольное просты в исполнении и состоят из доступных материалов.
Пасхальное яйцо из ниток
- Возьмите вареное яйцо, обмотайте его полиэтиленовой пленкой. Нарисуйте маркером линию, которая будет разделять яйцо на две части.
- Воткните булавки по контуру и на определенных расстояниях, чтобы фиксировать нитки.
- Промажьте хлопчатобумажные или шелковые нитки клеем, обмотайте ими половину яйца, создавая ажурный узор.
- Нанесите сверху дополнительный слой клея, оставьте до полного высыхания.
- Выньте булавки и снимите каркас из ниток. Проделайте тот же процесс с другой стороной яйца.
- После соедините половинки между собой с помощью клея, ниток или атласной ленточки.
- При желании внутрь такого нитяного яйца можно вложить разноцветные камушки, изображение миниатюрного цыпленка и другой декор.
Яйцо в технике квилинг
Для создания такой поделки на Пасху потребуются определенные навыки, заключающиеся в умении скручивать бумагу в виде цветов. Ее можно с легкостью освоить, изучив соответствующий мастер-класс.
- Сделайте фигурки-заготовки небольшого размера.
- Обмотайте полиэтиленовой пленкой вареное яйцо, прочертите маркером линию, разделяющую его на половинки.
- После скрепляйте булавками бумажные цветы и располагайте их так, чтобы они закрыли половину яйца.
- Зафиксируйте их клеем, можете покрыть лаком для придания блестящего эффекта. Оставьте заготовку до полного высыхания.
- Повторите процесс с второй стороной яйца, после склейте половинки между собой.
Пасхальный заяц из яйца
Этот вариант поделки подойдет для того, чтобы сделать ее с ребенком. Понадобится яйцо, окрашенное в коричневый цвет, что можно сделать, используя луковую шелуху. Дополнительный материал – пластилин коричневого, розового, белого и черного оттенков.
- Вылепите два шарика белого цвета, сделайте из приплюснутыми.
- После слепите два маленьких черных шарика, прикрепите их к белым. Это будут глаза зайца, зафиксируйте их на яйце.
- Вылепите два коричневых шара побольше, приплюсните их, прикрепите «под глазами».
- Сделайте на деталях точки с помощью зубочистки.
- Сверху прикрепите розовый овал – нос зайца.
- Вылепите два небольших белых треугольника для изображения зубов, зафиксируйте.
- Вылепите коричневые детали в виде лапок и ушек зайца, прикрепите их на яйце.
Пасхальный венок
Для его создания понадобится вырезать кольцо из пенопласта, к которому будут крепиться остальные детали. С двух сторон от него нужно зафиксировать солому, что будет удобно сделать с помощью клей-пистолета.
- Обмотайте вокруг заготовки бечевку, чтобы солома лучше держалась.
- Следующий этап – приклеивание декоративных фигурок, которые можно подобрать в виде зайца, яиц и других элементов.
- Также эффектный вид венку придадут перья
Подставка для пасхальных яиц
Для ее изготовления потребуется обычная картонная упаковка, в которой продаются яйца. Из нее нужно будет вырезать ячейки-углубления по отдельности.
- Внутреннюю часть заготовкой обклейте пушистыми шариками от вербы.
- Внешнюю часть окрасьте гуашью или другой краской в подходящий оттенок.
- По окружности распределите и зафиксируйте клеем атласную ленточку, которую завяжите на бантик.
Подведем итог
Теперь вы знаете несколько вариантов, как сделать пасхальные поделки своими руками. Надеемся, что вам придется по вкусу какая-либо из предложенных нами идей, и вы возьмете ее на вооружение. Подобные украшения привнесут изюминку в оформление вашего стола и обязательно создадут праздничное настроение.