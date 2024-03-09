Пасхальные поделки своими руками: оригинальные и простые в исполнении идеи

Пасха – один из значимых праздников, подготовке к которому уделяют особое внимание. Это заключается в приготовлении куличей и других блюд, окрашивании яиц, уборке дома. Кроме того, зачастую хочется дополнительно украсить интерьер и стол, чтобы привнести особу атмосферу праздника. В этом случае отличным решением станут пасхальные поделки, которые вы можете сделать своими руками. Их можно делать вместе с детьми, процесс пройдет очень увлекательно и поможет провести время интересно и с пользой.

5 идей пасхальных поделок своими руками

Для того, чтобы сделать праздничные украшения, понадобятся набор определенных приспособлений, которыми могут быть нитки, цветная бумага, ткань или другие варианты. Зачастую их с легкостью можно найти дома, поэтому процесс не требует особой подготовки. Клео.ру подготовил для вас оригинальные идеи пасхальных поделок, которые довольное просты в исполнении и состоят из доступных материалов.

Пасхальное яйцо из ниток

Возьмите вареное яйцо, обмотайте его полиэтиленовой пленкой. Нарисуйте маркером линию, которая будет разделять яйцо на две части.

Воткните булавки по контуру и на определенных расстояниях, чтобы фиксировать нитки.

Промажьте хлопчатобумажные или шелковые нитки клеем, обмотайте ими половину яйца, создавая ажурный узор.

Нанесите сверху дополнительный слой клея, оставьте до полного высыхания.

Выньте булавки и снимите каркас из ниток. Проделайте тот же процесс с другой стороной яйца.

После соедините половинки между собой с помощью клея, ниток или атласной ленточки.

При желании внутрь такого нитяного яйца можно вложить разноцветные камушки, изображение миниатюрного цыпленка и другой декор.





Яйцо в технике квилинг

Для создания такой поделки на Пасху потребуются определенные навыки, заключающиеся в умении скручивать бумагу в виде цветов. Ее можно с легкостью освоить, изучив соответствующий мастер-класс.

Сделайте фигурки-заготовки небольшого размера.

Обмотайте полиэтиленовой пленкой вареное яйцо, прочертите маркером линию, разделяющую его на половинки.

После скрепляйте булавками бумажные цветы и располагайте их так, чтобы они закрыли половину яйца.

Зафиксируйте их клеем, можете покрыть лаком для придания блестящего эффекта. Оставьте заготовку до полного высыхания.

Повторите процесс с второй стороной яйца, после склейте половинки между собой.





Пасхальный заяц из яйца

Этот вариант поделки подойдет для того, чтобы сделать ее с ребенком. Понадобится яйцо, окрашенное в коричневый цвет, что можно сделать, используя луковую шелуху. Дополнительный материал – пластилин коричневого, розового, белого и черного оттенков.

Вылепите два шарика белого цвета, сделайте из приплюснутыми.

После слепите два маленьких черных шарика, прикрепите их к белым. Это будут глаза зайца, зафиксируйте их на яйце.

Вылепите два коричневых шара побольше, приплюсните их, прикрепите «под глазами».

Сделайте на деталях точки с помощью зубочистки.

Сверху прикрепите розовый овал – нос зайца.

Вылепите два небольших белых треугольника для изображения зубов, зафиксируйте.

Вылепите коричневые детали в виде лапок и ушек зайца, прикрепите их на яйце.





Пасхальный венок

Для его создания понадобится вырезать кольцо из пенопласта, к которому будут крепиться остальные детали. С двух сторон от него нужно зафиксировать солому, что будет удобно сделать с помощью клей-пистолета.

Обмотайте вокруг заготовки бечевку, чтобы солома лучше держалась.

Следующий этап – приклеивание декоративных фигурок, которые можно подобрать в виде зайца, яиц и других элементов.

Также эффектный вид венку придадут перья





Подставка для пасхальных яиц

Для ее изготовления потребуется обычная картонная упаковка, в которой продаются яйца. Из нее нужно будет вырезать ячейки-углубления по отдельности.

Внутреннюю часть заготовкой обклейте пушистыми шариками от вербы.

Внешнюю часть окрасьте гуашью или другой краской в подходящий оттенок.

По окружности распределите и зафиксируйте клеем атласную ленточку, которую завяжите на бантик.





Подведем итог

Теперь вы знаете несколько вариантов, как сделать пасхальные поделки своими руками. Надеемся, что вам придется по вкусу какая-либо из предложенных нами идей, и вы возьмете ее на вооружение. Подобные украшения привнесут изюминку в оформление вашего стола и обязательно создадут праздничное настроение.