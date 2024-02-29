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Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных

Планируете отпуск или просто хотите узнать, как будем отдыхать в мае 2024 года? В этой статье вы найдете календарь праздников и выходных, а также советы по планированию отпуска.

Май традиционно дарит россиянам дополнительные праздничные выходные дни. Последний весенний месяц подарит даже больше выходных, чем новогодние праздники. Природа радует своей теплой погодой, а длинные выходные позволят насладиться ею в полной мере. Клео.ру предлагает узнать, как отдыхаем в мае 2024 года и какие праздничные дни будут в этом месяце.

Календарь праздников и выходных на май 2024 года

В мае 2024 года россиян ожидают сразу два праздника – День труда и День Победы. Даты этих событий фиксированные – 1 и 9 мая соответственно. Помимо этого, нерабочей установлена и дата, следующая за Днем Победы, согласно проставлению Правительства РФ №1314 от 10.08.2023. Этот нерабочий день был перенесен с 6 января 2024 года.

Остальные выходные также остаются в силе: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 мая считаются днями отдыха, кроме отдельных случаев, предусмотренных законом и условиями трудового договора.

Календарь праздников и выходных в мае 2024 года выглядит следующим образом:

Календарь выходных и праздников в мае 2024 года

Сколько дней отдыхаем в мае

Для определения количества дней, отведенных под майские праздники и выходные, следует внимательно изучить производственный календарь. В последнем весеннем месяце будет 11 праздничных и выходных дат:

  • 1 мая – Праздник Весны и Труда. Полноценный день отдыха.
  • 4-5 мая – обычные выходные.
  • 9 мая – День Победы. Полноценный день отдыха.
  • 10 мая – перенесенный день с 6 января.
  • 11-12, 18-19, 25-26 – обычные выходные.

Согласно трудовому законодательству, 8 мая считается предпраздничным днем. В таких случаях время работы сокращается на 1 час. Однако эти условия могут отличаться, в зависимости от сферы деятельности трудового договора.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по планированию отпуска

В период майских праздников многие россияне предпочитают уходить в отпуск, чтобы продлить время отдыха или экономить. В зависимости от того, какие цели будут приоритетными, стоит планировать свой отпуск на первую или вторую половину месяца.

Опытные бухгалтеры считают начало мая более выгодным, так как в этом периоде больше всего нерабочих дней. Если выбранные дни выпадают на выходные и праздники, то они в счет отпуска не идут. Следовательно, работник будет в более выгодном положении.

Напоминаем, что выходные и праздничные даты не оплачиваются, поэтому стоимость рабочих дней увеличивается. Если они становятся днями отпуска, то работнику оплачивают это время по уровню средней зарплаты.

Вторая половина мая будет не такой удачной для отпуска в финансовом отношении, но может подарить несколько дополнительных нерабочих дней за счет присоединения предыдущих дат. В таком случае стоит начинать отпуск с 13 мая.

Данные рекомендации актуальны для работников, работающих по окладу. Для сдельной зарплаты выбор даты не имеет решающего значения, так как доход зависит от объема проделанной работы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Большинство россиян с нетерпением ждут последний месяц весны. Чтобы отдых прошел по плану, будет полезно знать, как отдыхаем в мае 2024 года. Рекомендации помогут сделать майские праздники не только комфортными, но и финансово выгодными.

29 февраля 2024, 23:29
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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