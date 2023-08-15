Где посмотреть салют на Новый год 2023 в Москве. Парки и площади столицы, где пройдут массовые салюты на праздник.
На новогодние и рождественские праздники жителей и гостей столицы России ждет множество развлекательных мероприятий. Граждане могут посетить ярмарки, поучаствовать в массовых гуляниях и насладиться концертами. Но главным событием в Новый год-2023 станет салют в Москве. Предлагаем узнать, когда он будет и с каких мест открывается лучший вид на фейерверк.
Где и как пройдет новогодний салют в Москве в 2023 году
Традиционно главный новогодний фейерверк запускают в полночь в районе Большого Москворецкого моста. В других районах столицы это происходит на один час позже. Запуски будут производить в 26 точках, поэтому увидеть салют можно в любой точке Москвы.
Из-за того, что количество желающих увидеть пиротехническое шоу будет огромным, некоторые улицы города окажутся перекрытыми. Так, в 2022 году были перекрытыми:
- Кремлевская и Москворецкая набережные;
- Большой Москворецкий мост;
- ул. Варварка;
- ул. Ильинка;
- ул. Москворецкая;
- Васильевский спуск.
Для тех, кто проживает за пределами столицы, будет правильным решением выехать за несколько часов.
На Красную площадь, где и будет происходить основное действо, будут пускать только до определенного времени. По этой причине стоит запастись едой и напитками, а также потеплее одеться, чтобы не замерзнуть в ожидании салюта.
Департамент культуры столицы утверждает, что жителям и гостям города не стоит торопиться занять места. В 2023 году, как, впрочем, и в другие годы, планируется устроить грандиозное шоу. Его будет видно из любой точки.
Где еще будут мероприятия с салютами в Москве в 2023 году
Не всем удастся посетить Красную площадь, чтобы посмотреть на салют. Предлагаем ознакомиться с популярными местами, с которых можно увидеть новогодний салют в Москве в 2023 году и насладиться развлекательными мероприятиями.
ВДНХ
В этом месте проходят развлекательные мероприятия в честь Нового года. Посетить каток «Ракета» можно только по билетам. Чтобы увидеть салют в комфортных условиях, необходимо заранее купить входной талон.
Парк Горького
На новогодние праздники в парке проводятся увеселительные мероприятия и конкурсы. Все желающие смогут посетить каток, запустить воздушного змея, потанцевать на дискотеке, покататься на лыжах и собачьих упряжках. В ночь на 1 января пройдет пиротехническое шоу. Развлекательные мероприятия продлятся до самого утра.
Площадка Царицыно
В районе музея-усадьбы жители и гости столицы смогут покататься на горках и насладиться выступлением артистов. Также представители городских властей обещают устроить конкурсы и танцы на свежем воздухе. Вход на площадку будет открыт до самого утра.
Воробьевы горы
Одно из самых популярных мест, в котором часто проводят новогодние мероприятия. С Воробьевых гор открывается отличный вид на Москву, а салют добавляет особую атмосферу празднику. В Новый год это место становится одним из самых популярных у жителей и гостей столицы.
Сад им. Баумана
Новогодние развлечения начнутся с 20:00. Желающим получить порцию позитивных эмоций и посмотреть на выступления артистов, посетить мастер-классы и ночную дискотеку, обязательно стоит посетить это место. Праздничные мероприятия продлятся и после новогоднего салюта в 01:00.
Полный перечень площадок для салюта в Москве
В 2023 году салют планируют запускать с 26 площадок во всех округах столицы. Пиротехническое шоу будет видно как в центре города, так и на окраинах. Салют продлится примерно 4 минуты.
|
Локация
|
Адрес
|
Москворецкая улица (главный салют)
|
У основания Большого Москворецкого моста
|
Сад «Эрмитаж»
|
Каретный ряд, 3
|
Парк Горького
|
Крымский вал, 9
|
Таганский парк
|
Таганская, 40
|
Парк «Красная Пресня»
|
Красногвардейские пруды
|
Сад Баумана
|
Старая Басманная, 15а, стр. 4
|
Парк Победы
|
Аллея Партизан на Поклонной горе
|
Парк «Фили»
|
Удальцова, 22
|
Парк «Ходынское поле»
|
бул. Ходынский, 1
|
Измайловский парк
|
Аллея Большого Круга, 7
|
Р-н Измайлово
|
Измайловская усадьба
|
Перовский парк
|
Лазо, 7
|
Парк «Сокольники»
|
Сокольнический Вал, 1, стр. 1
|
Парк Лужкова
|
просп. Андропова, 58а
|
Р-н Печатники
|
напротив ул. Гурьянова, 31 (ледокол-буксир)
|
Парк «Кузьминки-Люблино»
|
Заречье, 3
|
ВДНХ
|
Центральная аллея
|
Бабушкинский парк
|
Енисейская, 43а
|
Лианозовский парк
|
Угличская, 13
|
Парк «Митино»
|
Рословка, 5
|
Парк «Северное Тушино»
|
Свободы, 50
|
Р-н Южное Бутово
|
на ул. Кадырова
|
Усадьба Воронцово
|
Воронцовский парк, 3
|
Центр спорта «Московский»
|
Проектируемый проезд № 5562
|
Троицк
|
на ул. Физической
|
Озерная аллея
|
Озерная аллея, 4, стр. 2
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Можно ли запускать салют самостоятельно
Возможность устроить пиротехническое шоу будет и у простых граждан. В целях соблюдения пожарной безопасности городские власти обустроят ряд площадок для самостоятельного запуска салюта.
Если вы планируете устроить фейерверк в новогоднюю ночь в Москве в 2023 году, то стоит обратить внимание на такие места:
- пл. Болотная (рядом с д. 1);
- Царицыно;
- Коньково;
- Ясенево;
- Центральное Чертаново;
- Метрогородок;
- Куркино;
- Строгино;
- Южное Тушино;
- площадь у кинотеатра «Ленинград»;
- Свиблово;
- Матушкино;
- поселение Киевское.
Подведем итог
Салют на Новый год 2023 в Москве будут запускать с 26 специально организованных площадок. Главное шоу пройдет на Москворецкой улице в полночь, а в других точках – в 01:00. Некоторые улицы столицы будут перекрыты, поэтому стоит занимать самые лучшие места заранее.