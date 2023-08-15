Салют на Новый год 2023 в Москве

На новогодние и рождественские праздники жителей и гостей столицы России ждет множество развлекательных мероприятий. Граждане могут посетить ярмарки, поучаствовать в массовых гуляниях и насладиться концертами. Но главным событием в Новый год-2023 станет салют в Москве. Предлагаем узнать, когда он будет и с каких мест открывается лучший вид на фейерверк.

Где и как пройдет новогодний салют в Москве в 2023 году

Традиционно главный новогодний фейерверк запускают в полночь в районе Большого Москворецкого моста. В других районах столицы это происходит на один час позже. Запуски будут производить в 26 точках, поэтому увидеть салют можно в любой точке Москвы.

Из-за того, что количество желающих увидеть пиротехническое шоу будет огромным, некоторые улицы города окажутся перекрытыми. Так, в 2022 году были перекрытыми:

Кремлевская и Москворецкая набережные;

Большой Москворецкий мост;

ул. Варварка;

ул. Ильинка;

ул. Москворецкая;

Васильевский спуск.

Для тех, кто проживает за пределами столицы, будет правильным решением выехать за несколько часов.

На Красную площадь, где и будет происходить основное действо, будут пускать только до определенного времени. По этой причине стоит запастись едой и напитками, а также потеплее одеться, чтобы не замерзнуть в ожидании салюта.

Департамент культуры столицы утверждает, что жителям и гостям города не стоит торопиться занять места. В 2023 году, как, впрочем, и в другие годы, планируется устроить грандиозное шоу. Его будет видно из любой точки.

Где еще будут мероприятия с салютами в Москве в 2023 году

Не всем удастся посетить Красную площадь, чтобы посмотреть на салют. Предлагаем ознакомиться с популярными местами, с которых можно увидеть новогодний салют в Москве в 2023 году и насладиться развлекательными мероприятиями.

ВДНХ

В этом месте проходят развлекательные мероприятия в честь Нового года. Посетить каток «Ракета» можно только по билетам. Чтобы увидеть салют в комфортных условиях, необходимо заранее купить входной талон.

Парк Горького

На новогодние праздники в парке проводятся увеселительные мероприятия и конкурсы. Все желающие смогут посетить каток, запустить воздушного змея, потанцевать на дискотеке, покататься на лыжах и собачьих упряжках. В ночь на 1 января пройдет пиротехническое шоу. Развлекательные мероприятия продлятся до самого утра.

Площадка Царицыно

В районе музея-усадьбы жители и гости столицы смогут покататься на горках и насладиться выступлением артистов. Также представители городских властей обещают устроить конкурсы и танцы на свежем воздухе. Вход на площадку будет открыт до самого утра.

Воробьевы горы

Одно из самых популярных мест, в котором часто проводят новогодние мероприятия. С Воробьевых гор открывается отличный вид на Москву, а салют добавляет особую атмосферу празднику. В Новый год это место становится одним из самых популярных у жителей и гостей столицы.

Сад им. Баумана

Новогодние развлечения начнутся с 20:00. Желающим получить порцию позитивных эмоций и посмотреть на выступления артистов, посетить мастер-классы и ночную дискотеку, обязательно стоит посетить это место. Праздничные мероприятия продлятся и после новогоднего салюта в 01:00.

Полный перечень площадок для салюта в Москве

В 2023 году салют планируют запускать с 26 площадок во всех округах столицы. Пиротехническое шоу будет видно как в центре города, так и на окраинах. Салют продлится примерно 4 минуты.

Локация Адрес Москворецкая улица (главный салют) У основания Большого Москворецкого моста Сад «Эрмитаж» Каретный ряд, 3 Парк Горького Крымский вал, 9 Таганский парк Таганская, 40 Парк «Красная Пресня» Красногвардейские пруды Сад Баумана Старая Басманная, 15а, стр. 4 Парк Победы Аллея Партизан на Поклонной горе Парк «Фили» Удальцова, 22 Парк «Ходынское поле» бул. Ходынский, 1 Измайловский парк Аллея Большого Круга, 7 Р-н Измайлово Измайловская усадьба Перовский парк Лазо, 7 Парк «Сокольники» Сокольнический Вал, 1, стр. 1 Парк Лужкова просп. Андропова, 58а Р-н Печатники напротив ул. Гурьянова, 31 (ледокол-буксир) Парк «Кузьминки-Люблино» Заречье, 3 ВДНХ Центральная аллея Бабушкинский парк Енисейская, 43а Лианозовский парк Угличская, 13 Парк «Митино» Рословка, 5 Парк «Северное Тушино» Свободы, 50 Р-н Южное Бутово на ул. Кадырова Усадьба Воронцово Воронцовский парк, 3 Центр спорта «Московский» Проектируемый проезд № 5562 Троицк на ул. Физической Озерная аллея Озерная аллея, 4, стр. 2

Напомним, что главный салют на Москворецкой улице запустят ровно в полночь, после обращения президента к россиянам и боя курантов. В остальных точках пиротехническое шоу произойдет в 01:00 1 января 2023 года.

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Можно ли запускать салют самостоятельно

Возможность устроить пиротехническое шоу будет и у простых граждан. В целях соблюдения пожарной безопасности городские власти обустроят ряд площадок для самостоятельного запуска салюта.

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Если вы планируете устроить фейерверк в новогоднюю ночь в Москве в 2023 году, то стоит обратить внимание на такие места:

пл. Болотная (рядом с д. 1);

Царицыно;

Коньково;

Ясенево;

Центральное Чертаново;

Метрогородок;

Куркино;

Строгино;

Южное Тушино;

площадь у кинотеатра «Ленинград»;

Свиблово;

Матушкино;

поселение Киевское.

Рекомендуем четко придерживаться всех указаний относительно самостоятельного запуска пиротехнических средств. Неправомерное использование или пуски в неположенном месте влекут за собой административную ответственность (минимальный штраф в размере 1,5-2 тысяч рублей).

Подведем итог

Салют на Новый год 2023 в Москве будут запускать с 26 специально организованных площадок. Главное шоу пройдет на Москворецкой улице в полночь, а в других точках – в 01:00. Некоторые улицы столицы будут перекрыты, поэтому стоит занимать самые лучшие места заранее.