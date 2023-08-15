Какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь-2023 в Москве

В ресторане можно встретить Новый год в большой компании. К тому же, это позволит хозяйкам не думать о том, чем накормить гостей и снять с себя заботы по уборке дома после праздников. Чтобы определиться с местом проведения мероприятия, следует знать, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь 2023 года в Москве.

Как выбрать подходящий ресторан

Многие россияне ответственно подходят к выбору места, где отмечать праздник. Ведь, как известно, «как Новый год встретишь, так его и проведешь». В первую очередь нужно опираться на вкусовые предпочтения компании.

Также немаловажную роль влияет предлагаемая обстановка для отмечания новогоднего праздника. Если гости предпочитают спокойное место, и компания состоит из нескольких человек, то следует выбирать заведение с возможностью уединиться небольшой группой. Для масштабного празднования Нового года подходящими окажутся места, рассчитанные на большое количество людей, с многоуровневыми залами и развлекательными мероприятиями.

Огромное значение имеет и цена за проведение праздника в ресторане. В настоящее время ценник может варьироваться от 1 до 130 тысяч рублей с каждого гостя. На ценовую политику влияет множество факторов: меню, предлагаемые развлечения, размер зала, популярность ресторана, загруженность в Новый год.

Предлагаем узнать, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь 2023 года в Москве и сколько приблизительно будет стоить празднование.

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Рестораны с высоким рейтингом

Заведения из этой категории пользуются большой популярностью у посетителей. В Новый год гостей ждет множество интересных программ и развлечений. Отрицательными сторонами являются стоимость проведения мероприятий и высокая загруженность.

«Эйнштейн лаунж»

Кальянная находится по адресу ул. Таганская, 29, стр. 1. Отличное место для небольшой компании. Заведение предлагает гостям уютную атмосферу, в которой можно спокойно отметить любой праздник, включая Новый год. Посетителей ждет танцевальное шоу с участием ди-джея, а также несколько интересных конкурсов.

Столик на четверых обойдется в 12 тысяч рублей.

«Казбек»

Ресторан размещается по адресу ул. 1905 года, 2. По словам владельцев заведения, в новогоднюю ночь гости окажутся в гостеприимной грузинской семье, а стол будет ломиться от угощений. Помимо вкусных традиционных блюд, всех ждет выступление кавер-группы, ди-джея, профессиональных танцоров. Посетители получат подарки и сюрпризы.

Стоимость билетов – от 15 до 25 тысяч рублей (зависит от зала, в котором проходит мероприятие). Для детей до 13 лет предусмотрена скидка. Дети младшего возраста смогут посетить ресторан за 8 тысяч рублей.

«White Rabbit»

Посетить данное заведение можно по адресу Смоленская площадь, 3, 16-й этаж. В 2021 году ресторан вошел в ТОП-50 лучших ресторанов мира и получил Мишленовскую звезду. Заведение предлагает посетителям блюда европейской и русской кухни. В новогоднюю ночь пройдет интересная шоу-программа, а ведущие наградят участников конкурсов подарками.

Стоимость празднования Нового года в 2023 году начинается от 7 тысяч рублей.

Необходимо помнить, что в новогоднюю ночь в популярных заведениях с высокой вероятностью не будет свободных мест. Поэтому ресторан необходимо бронировать заранее.

Бюджетные рестораны

Празднование Нового года в знаменитых ресторанах может оказаться не по карману многим россиянам. В таком случае можно пойти в более доступные заведения.

Караоке клуб «Империя»

Это заведение располагается на 1-м Боткинском проезде, д. 7, в особняке XIX века. На выбор клиентам предлагается два зала для проведения торжества. Согласно отзывам посетителей, новогодняя ночь проходит очень весело. Владельцы заведения радуют гостей интересными развлекательными номерами, а кухня представлена традиционно русскими, европейскими и кавказскими блюдами.

Празднование в этом заведении обойдется в 2.5 тысячи рублей с человека.

«Мариус»

Ресторан располагается по адресу ул.Миклухо-Маклая 18, к. 2, в торговом центре «Беляево». Это одно из лучших заведений для гостей с небольшим бюджетом. На праздники для посетителей выступят в живую музыканты, а шоу-программу проведет профессиональный ведущий. На Новый год в столичном ресторане проходят разнообразные конкурсы и акции, посетителей ждут необычные подарки и сюрпризы.

За вход в заведение придется отдать 1 тысячу рублей, а Новый год обойдется в 5 тысяч рублей.

«Яуза»

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Посетить этот ресторан можно по адресу ул. Стромынка, 22. Данное заведение будет отличным решением для гостей с детьми. Для них предусмотрена отдельная новогодняя программа. Взрослые посетители смогут повеселиться на танцполе, дискотека продолжится до самого утра. В 12 часов ночи для гостей запускают красивый салют.

Стоимость празднования Нового года – от 5 тысяч рублей. Для детей действует скидка в размере 50%.

Подведем итог

Чтобы весело отметить праздник в заведении, необходимо знать, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь 2023 года в Москве. При этом следует помнить, что наиболее популярные места необходимо бронировать заранее.