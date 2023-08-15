В последние годы все больше людей предпочитают не устраивать домашние застолья на Новый год, а отправляются в ресторан. И в этом есть свои плюсы: организаторы устраивают отличные развлечения для посетителей, а хозяйкам не нужно задумываться над тем, чем накормить гостей, и тратить силы на уборку после праздника. Если вы решили отметить праздник в заведении, то стоит заранее узнать, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь 2023 в Питере.

Как выбрать подходящий ресторан

При выборе места для проведения торжества необходимо учесть следующие факторы:

Расположение . Заведение должно находиться там, куда будет удобно добираться всем гостям.

. Заведение должно находиться там, куда будет удобно добираться всем гостям. Вместительность . Если на праздник собирается большая компания, то банкетный зал должен вмещать всех приглашенных. И напротив, маленьким группам будет некомфортно в слишком просторных помещениях.

. Если на праздник собирается большая компания, то банкетный зал должен вмещать всех приглашенных. И напротив, маленьким группам будет некомфортно в слишком просторных помещениях. Наличие отдельных зон и развлечений для детей . Не все родители могут оставить своих наследников в новогоднюю ночь. Отличным решением этой проблемы станут рестораны с детскими зонами, развлечениями и особым меню.

. Не все родители могут оставить своих наследников в новогоднюю ночь. Отличным решением этой проблемы станут рестораны с детскими зонами, развлечениями и особым меню. Вкусовые предпочтения . Бронируя место в ресторане, необходимо учитывать, на какой кухне специализируется заведение. Возможно, для некоторых гостей меню окажется неподходящим. Также стоит озаботиться тем, можно ли брать с собой свой алкоголь или придется довольствоваться теми напитками, которые предоставляет заведение.

. Бронируя место в ресторане, необходимо учитывать, на какой кухне специализируется заведение. Возможно, для некоторых гостей меню окажется неподходящим. Также стоит озаботиться тем, можно ли брать с собой свой алкоголь или придется довольствоваться теми напитками, которые предоставляет заведение. Наличие площадок для развлекательных программ и танцев . Если посетителям в процессе захочется немного развлечься, то наличие дополнительного места будет очень кстати. Также не лишним будет узнать, планирует ли заведение проводить собственное шоу и конкурсы. Как правило, многие рестораны включают такую услугу в новогоднюю программу.

. Если посетителям в процессе захочется немного развлечься, то наличие дополнительного места будет очень кстати. Также не лишним будет узнать, планирует ли заведение проводить собственное шоу и конкурсы. Как правило, многие рестораны включают такую услугу в новогоднюю программу. Стоимость. Наверное, это один из главных критериев выбора ресторана для празднования Нового года. Стоимость проведения банкета должна вписываться в запланированный бюджет. Празднование новогодней ночи обойдется примерно в 4-60 тысяч рублей. На цену влияет множество дополнительных факторов: меню, известность заведения, наличие развлекательных программ, загруженность на праздники.

Предлагаем узнать, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь-2023 в Питере и во сколько обойдется такое торжество.

«Lounge Room»

Данный ресторан предлагает всем посетителям отметить Новый год в приятной праздничной атмосфере. Подготовленная шоу-программа придется по вкусу и одиночкам, и большим компаниям. Гости отлично проведут время в формате маскарада, а работа профессионального фотографа поможет надолго сохранить яркие воспоминания. Ресторан находится по адресу: ул. Садовая, 11.

Новогодняя ночь будет стоить от 4 тысяч рублей за человека.

«БульВар»

В данном заведении праздник пройдет в веселой и непринужденной атмосфере. Ресторан имеет трехуровневую структуру, поэтому гости смогут комфортно расположиться. В 2023 году праздничная ночь пройдет в стиле «Кто подставил Кролика Роджера». Развлекательную программу будет вести профессиональный конферансье, присутствуют живые музыканты и фокусник. Для детей предусмотрено отдельное шоу и меню, поэтому встретить Новый год можно всей семьей. Ресторан находится по адресу: ул. Маршала Казакова 12, корп. 2.

Стоимость мероприятия – 8,9 тысячи рублей с человека. Для детей до 12 лет имеются скидки в размере 50%.

«Рандеву»

Рестораны с собственной шоу-программой пользуются особой популярностью. И это неудивительно: посетители хотят не только насладиться местной кухней, но и отлично провести время. «Рандеву» предлагает гостям погрузиться в дружную и семейную новогоднюю атмосферу. Посетителей ждет праздничный банкет, выступления артистов, живая музыка, шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Можно заказать любые блюда европейской, русской и кавказской кухни. Ресторан находится по адресу: пр. Культуры 4/5.

«Паруса на крыше»

Отличное место для тех, кто хочет погрузиться в новогоднюю морскую атмосферу. Посетителей ожидает душевное застолье, интересные конкурсы и шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, выступление лучших ди-джеев Санкт-Петербурга, живая музыка, а в завершении вечера – дискотека. Для детей Дед Мороз проведет отдельную развлекательную программу. Ресторан находится по адресу: ул. Льва Толстого, 9.

Стоимость билета на новогоднее мероприятие – 5,5 тысячи рублей для взрослых, детям 14-18 лет – 4 тысячи рублей, 3-14 лет – 3 тысячи рублей, до 3 лет – бесплатно.

Напоминаем, что многие заведения могут оказаться заполненными на праздники. Чтобы отпраздновать новогоднюю ночь в 2023 году в ресторане, следует заранее бронировать места.

«Baden Baden»

Для крупных компаний подойдет семейный панорамный ресторан на пр. Просвещения, 61. Заведение имеет 5 банкетных залов общей вместительностью до 350 человек. На Новый год помещение будет украшено в праздничном стиле, предусмотрена музыкальная программа и интересное шоу. Шеф-повар подготовит разнообразное меню из блюд русской, европейской и немецкой кухни. Для детей есть большая игровая комната, в которой маленьких посетителей ждут множество интересных развлечений и отдельное меню.

Детский билет на новогоднее мероприятие обойдется в 7 тысяч рублей, а взрослый – в 8,5 тысячи рублей (алкоголь входит в стоимость).

«Sky&Garden»

Этот ресторан находится по адресу ул. Инженерная, 9а, с которого открывается прекрасный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. В новогоднюю ночь 2023 года посетителей будут развлекать профессиональный ведущий и ди-джей с праздничной программой, живая музыка. Дед Мороз и Снегурочка проведут новогоднее шоу, в конце которого раздадут подарки участникам конкурсов. Детей будет развлекать аниматор. Запечатлеть праздничные моменты можно в установленной фотобудке.

Стоимость билета – 15 тысяч рублей. Для детей предусмотрена скидка в размере 50%.

«Аллегро»

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На набережной канала Грибоедова, д. 55 гостей встретит банкетный ресторан «Аллегро». По случаю Нового года шеф-повар заведения подготовил оригинальное меню в тему событию. Посетителей ресторана ждет необычное и интересное шоу с участием артистов. Гости смогут сами поучаствовать в конкурсах, которые проведет профессиональный ведущий. Главное мероприятие начнется в 23:00 и продлится до самого утра. Можно приносить свои алкогольные напитки, дополнительных сборов не предусмотрено.

Стоимость билета на Новый год – 8 тысяч рублей.

Подведем итог

Если вы планируете провести главный праздник страны в заведении, то следует заранее узнать, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь-2023 в Питере. Чтобы провести весело время именно там, где хочется, необходимо бронировать места заранее.