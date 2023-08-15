В приближении новогодних праздников многие начинают планировать свои покупки. Однако не все сети супермаркетов остаются открытыми в праздничные дни. Предлагаем узнать, какие магазины работают с 1 января 2023 года, чтобы правильно распланировать время.

Как работают магазины в праздники

Перед наступлением главного праздника страны торговые сети начинают менять свои графики. Как правило, большинство магазинов работают дольше обычного. Это позволяет всем гражданам купить недостающие продукты на новогодний стол или приобрести подарки для своих близких.

День перед наступлением Нового года является предпраздничным, а потому, согласно действующему законодательству, должен быть сокращенным. Тем не менее, понимая, что 31 декабря прибыль значительно возрастает, сетевые магазины продлевают рабочий график вместо его сокращения. Граждане, которые не успели закупить продукты, стараются успеть сделать это в последние часы. 1 января также применяется особый график работы – большинство торговых точек открываются с 10-11 часов утра.

Актуальную информацию о графике работы конкретной торговой точки можно получить на официальном сайте организации. Также соответствующее объявление появляется на входе.

График работы продуктовых магазинов на 1 января 2023 года

Каждая организация имеет собственный график работы на праздники. Его устанавливает руководство. Крупным сетям важно сохранить репутацию и имидж, поэтому работа продолжается и в Новый год, но без ущерба для самих работников. Продукты питания занимают основную долю покупок, поэтому большинство сетевых супермаркетов открываются и в выходные дни, но по особому графику.

1 января 2023 года будут работать:

«Пятерочка» . Является одним из самых популярных и посещаемых сетевых магазинов. Покупатели выбирают его за относительно доступные цены, частые акции и большой ассортимент предложений. День перед Новым годом в 2023 году будет сокращенным – до 21:00. А 1 января «Пятерочка» откроется с 13:00.

. Является одним из самых популярных и посещаемых сетевых магазинов. Покупатели выбирают его за относительно доступные цены, частые акции и большой ассортимент предложений. День перед Новым годом в 2023 году будет сокращенным – до 21:00. А 1 января «Пятерочка» откроется с 13:00. «Перекресток» . Данный магазин входит в список старейших сетей в России. Покупатели могут приобрести, начиная с собственной выпечки до продукции местных кулинарных предприятий по относительно низким ценам. График работы 1 января – с 12:00 до 23:00.

. Данный магазин входит в список старейших сетей в России. Покупатели могут приобрести, начиная с собственной выпечки до продукции местных кулинарных предприятий по относительно низким ценам. График работы 1 января – с 12:00 до 23:00. «Карусель» . Эта сеть известна тем, что там можно приобрести любые товары первой необходимости. Перед Новым годом работа магазина продлится до полуночи. На следующий день «Карусель» откроется с 14:00.

. Эта сеть известна тем, что там можно приобрести любые товары первой необходимости. Перед Новым годом работа магазина продлится до полуночи. На следующий день «Карусель» откроется с 14:00. «Лента» . Сеть магазинов родом из Санкт-Петербурга известна широким выбором доступных и качественных товаров. Также особенностью является круглосуточный график работы. Однако это не касается 1 января. В праздничный день «Лента» откроется в 10:00, а закроется в 21:00.

. Сеть магазинов родом из Санкт-Петербурга известна широким выбором доступных и качественных товаров. Также особенностью является круглосуточный график работы. Однако это не касается 1 января. В праздничный день «Лента» откроется в 10:00, а закроется в 21:00. «О’кей» . Также отличается своей круглосуточной работой и большим количеством предлагаемых товаров. Как и другие сетевые магазины, «О’кей» меняет график работы в праздничные дни. Так, накануне праздника точки будут открыты с 15:00 до 21:00, а 1 января – с 13:00 до 21:00.

. Также отличается своей круглосуточной работой и большим количеством предлагаемых товаров. Как и другие сетевые магазины, «О’кей» меняет график работы в праздничные дни. Так, накануне праздника точки будут открыты с 15:00 до 21:00, а 1 января – с 13:00 до 21:00. «Дикси» . Данная сеть привлекает покупателей необходимыми в быту предметами и продуктами питания. 31 декабря можно приобрести товары до 21:00. График работы на следующий день – с 11:00 до 21:00.

. Данная сеть привлекает покупателей необходимыми в быту предметами и продуктами питания. 31 декабря можно приобрести товары до 21:00. График работы на следующий день – с 11:00 до 21:00. «Магнит» . Эти магазины предлагают своим покупателям не только огромный ассортимент продукции, но также радуют стабильными графиками работы в праздничные дни. 31 декабря покупатели смогут приобрести желаемое до 23:00. На следующий день «Магнит» откроется с 9:00, обойдя всех своих конкурентов.

. Эти магазины предлагают своим покупателям не только огромный ассортимент продукции, но также радуют стабильными графиками работы в праздничные дни. 31 декабря покупатели смогут приобрести желаемое до 23:00. На следующий день «Магнит» откроется с 9:00, обойдя всех своих конкурентов. «Метро». Компания специализируется на мелком опте. Покупатели, которые хотят приобрести большое количество продуктов и товаров, смогут сделать это 1 января с 13:00. Время закрытия зависит от регионов размещения торговых точек.

Не все сетевые магазины продолжают работу в праздничные дни. Так, «Ашан» и «Глобус» не планируют открываться 1 января. Это решение является традицией – данные компании ранее не работали в первый день нового года. Не получится сделать покупки и в «Леруа Мерлен». Слухи о закрытии данной сети продолжаются с марта 2022 года, но уходить с рынка компания не планирует. Тем не менее 1 января магазин работать не будет.

График работы магазинов электроники 1 января 2023 года

В дни зимних каникул спрос на электронику резко сокращается. Россияне предпочитают приобретать подарки заранее, опасаясь, что акции после наступления Нового года закончатся, а цены резко взлетят до небес. Низкая активность покупателей является одной из причин того, почему многие магазины электроники не открываются 1 января.

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Приобрести гаджеты и бытовую технику можно будет в салоне «М.Видео». В первый день нового года представительства будут открыты с 13:00 до 21:00.

Такие крупные организации как «Ситилинк», «Эльдорадо» и «DNS» устраивают для своих работников выходные дни на Новый год. В зависимости от длительности зимних каникул, этот период может растянуться до недели.

Не будут работать и салоны связи, такие как «Билайн», «МТС», «Мегафон» и «Связной». Приобрести новенький гаджет или аксессуар к нему не выйдет. Традиционно 1 января для них будет выходным днем.

Подведем итог

Информация о том, какие магазины работают с 1 января 2023 года, позволит вовремя приобрести все необходимое и не остаться на праздники без нужных вещей. Многие продуктовые точки работают даже на Новый год, но график окажется измененным. Магазины бытовой техники и электроники в большинстве случаев устраивают выходной, поэтому рекомендуем покупать товары из этой категории заранее.