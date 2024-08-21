Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой: срок уже большой52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой: срок уже большой Достанутся не только миллиарды после раздела: вот какие алименты Алсу будет платить АбрамовДостанутся не только миллиарды после раздела: вот какие алименты Алсу будет платить Абрамов Свадьба пройдет на Алтае: Бородина с новым бойфрендом отправились на место первого знакомстваСвадьба пройдет на Алтае: Бородина с новым бойфрендом отправились на место первого знакомства Хотят обобрать российских звезд: вслед за Долиной жертвой мошенников стал известный продюсерХотят обобрать российских звезд: вслед за Долиной жертвой мошенников стал известный продюсер

Лента новостей

Среда 21 августа

22:56Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса 21:35Как выбрать мужской парфюм для разных случаев: работа, свидание, вечеринка 17:03На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest 16:30Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе 14:54Модная вязаная одежда 2024 года: обзор актуальных тенденций, фасонов и расцветок 13:30Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире 13:09Сезон арбузов: чем полезен арбуз для кожи? 10:30Рекомендации по выбору универсального платья, которое подходит как для офиса, так и для вечернего выхода 07:15Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт 03:005 книг о лидерстве и успехе, которые должен прочитать каждый мужчина 23:31Лунный календарь посевной на октябрь 2024 года 22:20Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта 20:3610 необычных идей для обновления интерьера гостиной 17:30Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня 15:14Как правильно мыть голову: пять советов для здоровья волос 13:30Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания? 12:31Модные купальники 2024: интересные принты и модели 11:15Правильное питание на работе: как не заедать стресс? 09:29Мода Y2K: что это такое и почему к нам вернулся стиль нулевых 04:005 черт характера, которые определяют победителя по жизни: проверь себя 01:00Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона 23:11Лунный денежный календарь на октябрь 2024 года 22:48Мужская мода: пять необычных акцентов для уверенности в себе 20:44Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты 18:00Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?" 16:57Синтетические ткани: синергия практичности, стиля и удобства 16:30Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" 14:30Как бороться с раздражением кожи после бритья мужчинам: несколько рабочих способов 13:30Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба 11:30Какие мужские стрижки помогают выглядеть моложе: в тренде этой осенью 10:30Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло 08:38Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый" 03:00Как курение и алкоголь влияют на здоровье зубов? 23:18Модные рисунки на ногтях 2024: идеи модного и креативного маникюра 22:12Что одеть маме на 1 сентября 2024: идеи стильных и удобных образов 18:00Первое впечатление обманчиво: неприятные качества знаков зодиака, которые вам не понравятся 12:00Алкозависимость и онкология: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Дикий ангел" 09:00Секс по расписанию: как планирование интима поможет укрепить отношения 06:00Как легко выучить английский: 7 советов от преподавателя 00:00Топ-10 правил этикета в самолете 23:07Благоприятные дни для зачатия в октябре 2024 года 18:00Как и зачем укреплять мышцы тазового дна: советы врача-гинеколога 12:00Как быстро избавиться от прыща: неочевидные способы, которые действительно работают 09:00Помогите своему ребенку! Как подготовить детей к школе после каникул 04:00Голубые, карие, зеленые: вот что цвет глаз расскажет о вашем характере 01:00ТЕСТ: Ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько вы счастливы 23:58Как правильно погладить кожаную куртку в домашних условиях: полезные советы 22:02"Намечтала": Калашникова купила квартиру за баснословную сумму 20:53"У нас прибавление": Гагарина принимает поздравления с пополнением в семье 18:00Спустя два дня после развода: бывший муж Лерчек предъявил новую пассию
1370
800
true

Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса

Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса

Как путешествия играют с нашим восприятием?

Представьте, что вы являетесь нейроном в мозге путешественника. Вы привыкли к определенным сигналам, маршрутам и реакциям. Но в один момент все меняется: новые запахи, непривычные звуки, другие вкусы. Устоявшиеся связи внезапно рвутся, но формируются новые, причем настолько быстро, что порой это невозможно осознать. Добро пожаловать в мир путешествий!

1. Феномен "нейронного ребута". Когда мы оказываемся в новом месте, наш мозг проходит так называемую перезагрузку. Этот момент можно назвать "нейронным ребутом". Привычные нейронные связи в таком случае перестают быть нужными, поэтому появляются новые. Поэтому путешественник при смене обстановки чувствует себя "как новенький". Мозг буквально обновляется!

2. "Эффект попугая" или языковая метаморфоза. Наверняка вы замечали, что довольно быстро подхватываете местный акцент, запоминаете отдельные слова или даже предложения. В такие моменты происходит глубинный процесс адаптации мозга. Он осознает, что находится в незнакомой среде, поэтому старается как можно быстрее слиться с новой языковой средой. Чтобы чувствовать себя в безопасности и увереннее, нужно понимать и быть понятным.

3. Временная амнезия повседневности. Находясь вдали от дома, мы часто забываем о повседневных проблемах и заботах. Однако это не просто "с глаз долой, из сердца вон". Наш мозг делает это ради новых впечатлений, освобождает для них место. То же самое, например, делает компьютер: очищает оперативную память, чтобы запустить новую программу.

Изображение сгенерировано при помощи DALL-E

4. Синдром "Алисы в Стране чудес". В честь героини Льюиса Кэрролла назвали нейрологический феномен, который заключается в том, что при погружении в новую обстановку мы можем испытывать легкое головокружение или дезориентацию. Дело в том, что наш мозг пытается соотнести реальность с имеющимся опытом, а это может вызывать ощущение "искривления пространства". 

5. Гиперфокус на деталях. Замечали, что во время путешествия мы становимся очень внимательными к мелочам? Внезапно особую значимость приобретают детали, которые при повседневности обычно нами пропускаются. Например, цвет дверей, узор на тротуаре, запах уличной еды... В такие моменты мозг пытается создать новую "карту местности", и это тоже защитный механизм.

6. Феномен "временной растяжки". Неделя путешествия может показаться месяцем, а месяц – целой жизнью, да? Так вот, это связано с обработкой мозга огромного количества новой информации. Ему нужно гораздо больше времени, когда каждый день наполнен уникальными событиями. 

Изображение сгенерировано при помощи DALL-E

7. Эмоциональные "американские горки". Путешествие всегда связано с эмоциональными качелями. Согласитесь, восторг сменяется усталостью, любопытство – раздражением, а эйфория – легкой грустью. Но это вовсе не капризы, а лишь часть работы нашей лимбической системы, которая пытается адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.

Поэтому путешествие не стоит воспринимать просто как смену географического положения. В такие моменты происходит глубокая трансформация нашего мозга, "нейропластическая гимнастика", если хотите. Оказавшись в новом месте, вы бросаете вызов своему мозгу. Не удивляйтесь, если во время путешествия откроете в себе новые навыки или таланты. Как мы уже сказали, уникальная поездка открывает возможности к созданию новых нейронных связей. Так что в следующий раз, собирая чемодан, помните: вы готовитесь не просто к путешествию, а к настоящему приключению.

21 августа 2024, 22:56
Изображение сгенерировано при помощи DALL-E
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня

Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня
Такой выходной может стать настоящим маленьким приключением, которое не потребует больших затрат, но подарит массу впечатлений.

Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера

Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера

ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя

ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя
С этими вопросами справится не каждый.

Исповедь без ошибок: как правильно называть свои грехи

Исповедь без ошибок: как правильно называть свои грехи
В статье вы узнаете, как правильно называть свои грехи на исповеди. Подробное руководство с примерами и советами для успешного покаяния.

Лунный календарь рыболова на сентябрь 2024

Лунный календарь рыболова на сентябрь 2024
Узнайте лучшие дни для рыбалки в сентябре 2024 года с помощью лунного календаря рыболова. Вы узнаете лучшее время для рыбалки, а также получите ценные советы, которые помогут повысить шансы на успешный улов.

Что подарить на 7 лет свадьбы: идеи для медной свадьбы

Что подарить на 7 лет свадьбы: идеи для медной свадьбы
Ищете идеи подарков на 7-летие свадьбы? В статье вы найдете лучшие идеи подарков для медной свадьбы.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева