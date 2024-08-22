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Четверг 22 августа

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Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре

Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре

Бархатный сезон дарит возможность наслаждаться морем и солнцем без суеты и толпы, путешествовать по удивительным местам, где каждый день будет наполнен новыми впечатлениями.

Сентябрь – идеальное время для тех, кто жаждет летнего тепла, но без толп туристов и изнуряющей жары. Бархатный сезон – это возможность насладиться морем, расслабляющей атмосферой и живописными пейзажами в лучших курортных уголках мира. Где же провести отпуск россиянам в сентябре? Встречайте список направлений, где не нужна виза, но зато есть море, солнце и атмосфера релакса.

Абхазия: тёплое море и горы на фоне

Фото: freepik.com

Начнём с близкого и родного. Абхазия в сентябре – это настоящая жемчужина для тех, кто хочет отдохнуть недалеко от дома. Погода здесь идеальна: солнце уже не палит, но вода ещё тёплая. Курорты Гагра, Пицунда и Сухум радуют гостей просторными пляжами, а Кавказские горы создают потрясающие пейзажи для фотосессии. Меньше людей, приятные цены и гостеприимство местных жителей делают Абхазию привлекательным направлением.

Турция: ласковое Эгейское море

Фото: freepik.com

Турция давно завоевала сердца россиян, и не зря. В сентябре здесь наступает настоящий бархатный сезон: зной отступает, но море остаётся тёплым. Идеальные локации для отдыха – Бодрум и Мармарис на Эгейском побережье. Здесь белоснежные яхты, уютные пляжи и чарующий аромат сосновых лесов. Плюс ко всему – Турция продолжает радовать отменным сервисом и вкусной кухней, а цены в это время заметно падают.

Тунис: восточные сказки у Средиземного моря

Фото: freepik.com

Тунис – это сочетание африканского колорита и европейского комфорта. В сентябре здесь мягкий климат, идеальный для пляжного отдыха. Хаммамет и Сусс предлагают роскошные отели с видом на Средиземное море и возможность окунуться в атмосферу восточной сказки. Меньше туристов, свободные шезлонги и возможность насладиться теплом до самого октября – Тунис определённо заслуживает внимания.

Черногория: спокойствие и красота Адриатики

Фото: freepik.com

Черногория – это место, где спокойствие и величественная природа сливаются воедино. В сентябре в Будве, Которе и Ульцине всё ещё можно плавать в море, любоваться старинными крепостями и наслаждаться свежими морепродуктами. Это место идеально для тех, кто хочет уединения и вдохновения от природы. Адриатическое море в это время тёплое, а горы защищают побережье от ветров, создавая приятный климат.

ОАЭ: роскошь и комфорт под сентябрьским солнцем

Фото: freepik.com

Объединённые Арабские Эмираты в сентябре начинают отходить от летнего зноя, становясь более комфортными для посещения. Дубай и Абу-Даби – это не только пляжи, но и шопинг, захватывающая архитектура и бесконечные развлечения. Для тех, кто мечтает о роскошном отдыхе с восточным колоритом, Эмираты в бархатный сезон – отличное решение.

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22 августа 2024, 13:30
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