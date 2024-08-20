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Вторник 20 августа

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Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня

Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня

Такой выходной может стать настоящим маленьким приключением, которое не потребует больших затрат, но подарит массу впечатлений.

Иногда так хочется сбежать от шумного города, но мысль о долгих сборах, аренде жилья и сложностях с планированием отпуска сразу отталкивает. Решение – отправиться в путешествие на один день. Утром садишься в машину или электричку, наслаждаешься новыми пейзажами, впечатлениями, вкусной едой, а вечером уже возвращаешься в родные стены, наполненный свежими эмоциями. Такие мини-путешествия идеальны для тех, кто ценит время и спонтанность. А теперь давайте отправимся в несколько скрытых уголков Подмосковья, которые стоят вашего внимания.

1. Верея – очарование старины

Фото: медиасток.рф

Верея – небольшой, но невероятно уютный городок с богатой историей и атмосферой старинной России. Здесь можно прогуляться по узким улочкам, посетить крепость, полюбоваться на старинные церкви и, конечно, насладиться тишиной и спокойствием. А любители гастрономии могут попробовать местное лакомство – пастилу по старинным рецептам.

Как добраться: Верея находится в 110 км от Москвы. Можно доехать на электричке до станции Малоярославец, а оттуда на автобусе до Верея. На машине по Минскому шоссе – около 1,5 часов.

2. Ярополец – уголок русской провинции

Фото: медиасток.рф

Ярополец – это маленькая деревня, которая удивит вас своей историей и красотой. Здесь находится усадьба графа Чернышёва, знаменитая своими уникальными архитектурными решениями и историей, связанной с Екатериной II. В Яропольце можно прогуляться по старинному парку, посетить остатки водяной мельницы и отдохнуть у тихой речки Лама. Это место – настоящий уголок русской провинции, где можно почувствовать атмосферу прошлых веков и немного замедлить свой ритм жизни.

Как добраться: Ярополец расположен в 120 км от Москвы. На электричке до станции Волоколамск, затем на автобусе или такси. На машине по Новорижскому шоссе – около 2 часов.

3. Лосинный остров – природа в черте городаФото: медиасток.рф


Если хочется сбежать от суеты, но не покидать столицу, отправляйтесь в национальный парк "Лосинный остров". Это уникальное место, где можно прогуляться по лесу, встретить лосей, кабанов и других животных, а также прокатиться на велосипеде по ухоженным тропинкам. Для любителей активного отдыха – идеальное место, не покидая пределов Москвы.

Как добраться: Лосинный остров расположен в пределах Москвы. Проще всего доехать на метро до станции "Бабушкинская" и далее на автобусе до входа в парк.

4. Сергиев Посад – паломничество и духовность

Фото: медиасток.рф
Сергиев Посад известен своими монастырями и храмами, но не все знают, что здесь можно провести день в тишине и размышлениях, вдали от суеты. Посетите Троице-Сергиеву Лавру, прогуляйтесь по живописным окрестностям, а затем загляните в местные рестораны, где подают блюда по старинным рецептам, вдохновленные монастырскими традициями.

Как добраться: Сергиев Посад находится в 75 км от Москвы. Электрички ходят от Ярославского вокзала (около 1,5 часов). На машине по Ярославскому шоссе – около 1 часа.

5. Гжель – центр керамического искусстваФото: медиасток.рф


Для тех, кто увлекается ремеслами и творчеством, Гжель станет настоящим открытием. Здесь можно посетить мастер-классы по изготовлению керамики, своими руками создать гжельскую посуду и узнать историю знаменитого промысла. А заодно привезти домой уникальный сувенир, сделанный собственными руками.

Как добраться: Гжель находится в 60 км от Москвы. На электричке до станции "Гжель" от Казанского вокзала (около 1 часа). На машине по Егорьевскому шоссе – около 1 часа.

20 августа 2024, 17:30
Фото: медиасток.рф
Елизавета Федорова
Клео.ру• Требует проверки

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