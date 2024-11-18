Погода на январь 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на январь 2025.
Январь в Санкт-Петербурге – это уникальное и запоминающееся событие. И на себе почувствовать магию северной столицы, следует посетить именно зимой. Тем более, что на первый месяц приходятся новогодние и рождественские праздники. Синоптики подготовили прогноз погоды на январь 2025 в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к особенностям природы этого сезона.
Погода в Санкт-Петербурге в январе
Январь – один из самых холодных месяцев в России. Санкт-Петербург в этом отношении не выделяется на фоне других российских городов. При этом зимняя погода в этом регионе часто удивляет своими переменами даже опытных метеорологов.
Климат Санкт-Петербурга уникален: в самый пик холодов может произойти резкое потепление, и на смену снегу придет дождь. Единственное, что остается неизменным – это пасмурная погода. Солнечного света больше не станет, в зимний период это еще сильнее нагоняет тоску и мрачные мысли. Впрочем, световой день начинает постепенно увеличиваться. Уже к концу месяца его длительность достигнет 7 часов.
Средняя температура воздуха в январе составляет -2,5°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается ниже -7,2°С. Количество осадков колеблется в районе средних значений – норма для января составляет 46 мм.
Синоптики метеорологических служб собирают, анализируют и используют в своих прогнозах данные о погоде за предыдущие годы. Оценивая информацию, специалистам удается строить точные погодные модели и предсказывать климатические изменения. Также эти данные позволяют определить наибольшие отклонения по температуре от нормы. В различные периоды истории в Санкт-Петербурге и январе фиксировались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +8,7°C (10 января 2007 года);
- абсолютный минимум – -35,9°C (11 января 1883 года).
Синоптики предполагают, что в 2025 году погода будет немного теплее. Предполагаемые отклонения от средних значений составят 2-3 градуса. При этом появление температурных аномалий маловероятно. Впрочем, не стоит недооценивать ленинградскую погоду. Она может измениться в любой момент, сильно удивив и спутав все составленные ранее планы. Рекомендуется следить за предупреждениями синоптиков и ориентироваться только на актуальные прогнозы для конкретных дней.
Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в январе 2025 года.
Погода в Санкт-Петербурге в первой половине января
В первые дни зимнего месяца жителям и гостям Санкт-Петербурга стоит готовиться не только к новогодним праздникам, но и частым переменам погоды. Синоптики предупреждают об облачной погоде с частными снегопадами, которые, впрочем, будут кратковременными. Высокая влажность и сильный ветер усилят ощущение мороза. Температура будет восприниматься значительно холоднее, чем есть на самом деле.
Средняя температура воздуха в начале января 2025 года:
- днем – -1,8°C;
- ночью – -8,2°C.
Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Санкт-Петербурге в начале января 2025 года представлены в таблице ниже. Следует принять во внимание, что этот прогноз является долгосрочным и составлен на основе исторических данных с учетом климатических изменений. Он может немного отличаться от реальной погоды в конкретные дни зимнего месяца.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
0
|
-4
|
Облачно
|
2
|
+1
|
-4
|
Переменная облачность
|
3
|
0
|
-10
|
Облачно
|
4
|
-3
|
-9
|
5
|
-5
|
-12
|
6
|
-7
|
-9
|
7
|
-3
|
-9
|
Осадки
|
8
|
-2
|
-8
|
Облачно
|
9
|
-1
|
-11
|
10
|
-2
|
-8
|
11
|
-1
|
-7
|
Осадки
|
12
|
-2
|
-13
|
13
|
-2
|
-9
|
14
|
-1
|
-9
|
Облачно
|
15
|
0
|
-5
|
Осадки
|
16
|
-1
|
-4
Начало января – самый переменчивый период месяца в отношении погоды. Она может часто меняться даже в течение одного дня. Выходя на улицу, следует внимательно изучить актуальные прогнозы и подготовиться к возможным переменам.
Погода в Санкт-Петербурге во второй половине января
Вторая половина января, как правило, более стабильная, чем его начало. Осадки будут выпадать реже, а Солнце будет радовать жителей и гостей города чуть чаще. Впрочем, это никак не скажется на температуре: она даже снизиться на несколько градусов.
Средняя температура воздуха в начале января 2025 года:
- днем – -3,5°C;
- ночью – -9,3°C.
В таблице ниже показано, какая погода ожидается в конце месяца, согласно прогнозам синоптиков.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
0
|
-5
|
Переменная облачность
|
18
|
0
|
-6
|
Облачно
|
19
|
-4
|
-8
|
Переменная облачность
|
20
|
-6
|
-14
|
Облачно
|
21
|
-8
|
-14
|
Осадки
|
22
|
-8
|
-10
|
Облачно
|
23
|
-5
|
-11
|
24
|
-5
|
-12
|
25
|
-4
|
-11
|
26
|
-3
|
-9
|
Переменная облачность
|
27
|
-3
|
-8
|
Облачно
|
28
|
-3
|
-7
|
29
|
-1
|
-6
|
30
|
-1
|
-12
|
Переменная облачность
|
31
|
-2
|
-7
Во второй половине января произойдет небольшое снижение температуры. В дневное время средние показатели уменьшатся на 1,7°C, а ночью – на 1,1°C. При этом ощущаться температура будет теплее. На восприятии скажутся более частое появление Солнца, спокойная и безветренная погода.
Поведем итог
Первый месяц года в северной столице – это одно из самых ярких и запоминающихся событий. И немаловажную роль в этом играет природа. Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на январь 2025 и предупреждают, чего стоит ждать в Санкт-Петербурге.