Погода на январь 2025 в Санкт-Петербурге

Январь в Санкт-Петербурге – это уникальное и запоминающееся событие. И на себе почувствовать магию северной столицы, следует посетить именно зимой. Тем более, что на первый месяц приходятся новогодние и рождественские праздники. Синоптики подготовили прогноз погоды на январь 2025 в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к особенностям природы этого сезона.

Погода в Санкт-Петербурге в январе

Январь – один из самых холодных месяцев в России. Санкт-Петербург в этом отношении не выделяется на фоне других российских городов. При этом зимняя погода в этом регионе часто удивляет своими переменами даже опытных метеорологов.

Климат Санкт-Петербурга уникален: в самый пик холодов может произойти резкое потепление, и на смену снегу придет дождь. Единственное, что остается неизменным – это пасмурная погода. Солнечного света больше не станет, в зимний период это еще сильнее нагоняет тоску и мрачные мысли. Впрочем, световой день начинает постепенно увеличиваться. Уже к концу месяца его длительность достигнет 7 часов.

Средняя температура воздуха в январе составляет -2,5°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается ниже -7,2°С. Количество осадков колеблется в районе средних значений – норма для января составляет 46 мм.

Синоптики метеорологических служб собирают, анализируют и используют в своих прогнозах данные о погоде за предыдущие годы. Оценивая информацию, специалистам удается строить точные погодные модели и предсказывать климатические изменения. Также эти данные позволяют определить наибольшие отклонения по температуре от нормы. В различные периоды истории в Санкт-Петербурге и январе фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +8,7°C (10 января 2007 года);

абсолютный минимум – -35,9°C (11 января 1883 года).

Синоптики предполагают, что в 2025 году погода будет немного теплее. Предполагаемые отклонения от средних значений составят 2-3 градуса. При этом появление температурных аномалий маловероятно. Впрочем, не стоит недооценивать ленинградскую погоду. Она может измениться в любой момент, сильно удивив и спутав все составленные ранее планы. Рекомендуется следить за предупреждениями синоптиков и ориентироваться только на актуальные прогнозы для конкретных дней.





Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в январе 2025 года.

Погода в Санкт-Петербурге в первой половине января

В первые дни зимнего месяца жителям и гостям Санкт-Петербурга стоит готовиться не только к новогодним праздникам, но и частым переменам погоды. Синоптики предупреждают об облачной погоде с частными снегопадами, которые, впрочем, будут кратковременными. Высокая влажность и сильный ветер усилят ощущение мороза. Температура будет восприниматься значительно холоднее, чем есть на самом деле.

Средняя температура воздуха в начале января 2025 года:

днем – -1,8°C;

ночью – -8,2°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Санкт-Петербурге в начале января 2025 года представлены в таблице ниже. Следует принять во внимание, что этот прогноз является долгосрочным и составлен на основе исторических данных с учетом климатических изменений. Он может немного отличаться от реальной погоды в конкретные дни зимнего месяца.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 0 -4 Облачно 2 +1 -4 Переменная облачность 3 0 -10 Облачно 4 -3 -9 5 -5 -12 6 -7 -9 7 -3 -9 Осадки 8 -2 -8 Облачно 9 -1 -11 10 -2 -8 11 -1 -7 Осадки 12 -2 -13 13 -2 -9 14 -1 -9 Облачно 15 0 -5 Осадки 16 -1 -4

Начало января – самый переменчивый период месяца в отношении погоды. Она может часто меняться даже в течение одного дня. Выходя на улицу, следует внимательно изучить актуальные прогнозы и подготовиться к возможным переменам.





Погода в Санкт-Петербурге во второй половине января

Вторая половина января, как правило, более стабильная, чем его начало. Осадки будут выпадать реже, а Солнце будет радовать жителей и гостей города чуть чаще. Впрочем, это никак не скажется на температуре: она даже снизиться на несколько градусов.

Средняя температура воздуха в начале января 2025 года:

днем – -3,5°C;

ночью – -9,3°C.

В таблице ниже показано, какая погода ожидается в конце месяца, согласно прогнозам синоптиков.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 0 -5 Переменная облачность 18 0 -6 Облачно 19 -4 -8 Переменная облачность 20 -6 -14 Облачно 21 -8 -14 Осадки 22 -8 -10 Облачно 23 -5 -11 24 -5 -12 25 -4 -11 26 -3 -9 Переменная облачность 27 -3 -8 Облачно 28 -3 -7 29 -1 -6 30 -1 -12 Переменная облачность 31 -2 -7

Во второй половине января произойдет небольшое снижение температуры. В дневное время средние показатели уменьшатся на 1,7°C, а ночью – на 1,1°C. При этом ощущаться температура будет теплее. На восприятии скажутся более частое появление Солнца, спокойная и безветренная погода.





Поведем итог

Первый месяц года в северной столице – это одно из самых ярких и запоминающихся событий. И немаловажную роль в этом играет природа. Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на январь 2025 и предупреждают, чего стоит ждать в Санкт-Петербурге.