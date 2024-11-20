Погода в Сочи на январь 2025 года

Первый зимний месяц – самый холодный. В это время влияние зимы ощущается во всех регионах России, в том числе и на курортах Краснодарского края. Природа может преподносить необычные сюрпризы, способные удивить даже опытных метеорологов. Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на январь 2025 года и предупреждают о самых значимых переменах в климате.

Особенности погоды в Сочи в январе

С началом нового года влияние зимы ощущается сильнее. Эта участь не обошла и курорты Краснодарского края. Однако зимний сезон ощущается тут совсем иначе, чем в других регионах России. Так, погода в Сочи мягкая и комфортная, а температура понижается ниже нулевой отметки крайне редко.

Впрочем, отдохнуть на пляже вряд ли удастся. Температура воды в среднем за месяц составит +10°С. Поплавать решаются лишь самые отчаянные и закаленные люди. Погода в январе относительно солнечная, с переменной облачностью и обильными дождями. Норма осадков за месяц составляет 176 мм. Средняя температура за месяц сохраняется на уровне +9,9°C днем, а в ночное время столбик термометра может показывать +3,8°C. Скорость ветра в среднем достигает 5,5 м/с, преимущественно южный или юго-восточный.

Составляя прогнозы погоды, синоптики часто обращаются к информации за предыдущие годы. На основании нее специалисты делают погодные модели, находят закономерности, отличия и аномалии. Также эти данные помогают определить наибольшие отклонения от средних значений по температуре. В различные исторические периоды в Сочи фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +22,4 (13 января 2021 года);

абсолютный минимум – -13,4 (25 января 1892 года).

Синоптики ожидают в январе 2025 года в Сочи более холодную погоду, чем в предыдущие периоды. Предполагаемое отклонение составит 2-3 градуса. А вот новые аномальные температуры будут маловероятными. Впрочем, не стоит забывать о переменчивости январской и в целом зимней погоды. Она может удивить необычными переменами, которые могут спутать все планы. Поэтому стоит учитывать только актуальную информацию от метеорологических служб, назначая дела и мероприятия на месяц.





Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в январе 2025 года на различных этапах месяца.

Погода в Сочи в первой половине месяца

Погоду в этот период можно охарактеризовать как относительно стабильную, без резких перемен и неожиданностей. Начало января будет более ветреным, что совместно с высокой влажностью может создать ощущение более низкой температуры. А вот частых дождей ожидать не стоит, основная часть осадков выпадет во второй половине января.

Средняя температура в начале месяца:

днем – +6,2°C;

ночью – +1,7°C.

В таблице ниже показаны ожидания синоптиков на этот период зимнего месяца. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы основаны на статистических данных за предыдущие годы с учетом актуальных реалий. По этой причине они могут отличаться от реальной погоды, так как природа часто преподносит сюрпризы. Планируя дела на конкретные даты, следует пользоваться актуальными прогнозами от метеорологических служб на эти дни.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +7 +2 Солнечно 2 +5 +2 3 +5 +1 4 +6 +2 Осадки 5 +5 +1 Переменная облачность 6 +6 +3 7 +7 +2 8 +6 +1 9 +3 +2 Солнечно 10 +5 +1 11 +5 +1 Переменная облачность 12 +7 +2 Облачно 13 +7 +1 14 +8 +1 Солнечно 15 +8 +3 16 +9 +2 Облачно

Погода в первые дни января создает отличные условия для празднования новогодних и рождественских праздников. Теплая погода будет заряжать хорошим настроением, а минимальное количество осадков не сможет расстроить планы на этот период месяца. Тем, кому все же не хватает снега и морозов, курорты Краснодарского края предлагают отличные горнолыжные курорты.





Погода в Сочи во второй половине месяца

В конце января условия резко изменятся. На смену теплым и солнечным дням придут пасмурная погода и осадки. Такие перемены полностью перекроют небольшое повышение температуры. Наоборот, погода будет ощущаться как более холодная, а большинство мероприятий на открытом воздухе придется вообще перенести.

Средняя температура в конце месяца:

днем – +7,9°C;

ночью – +2,5°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде на вторую половину января 2025 года в Сочи показаны в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +6 +1 Переменная облачность 18 +6 +1 19 +7 0 Осадки 20 +8 +3 21 +9 +4 Облачно 22 +9 +4 Осадки 23 +9 +2 Переменная облачность 24 +8 +3 25 +9 +2 Осадки 26 +9 +4 27 +10 +4 Солнечно 28 +7 +4 Облачно 29 +7 +2 Осадки 30 +8 +3 31 +7 +1 Переменная облачность

Температура воздуха в конце месяца немного возрастет – в среднем на 1,7°C днем и на 0,8°C ночью. Однако такие изменения не будут ощущаться, и ключевую роль в этом сыграет дождливая и пасмурная погода. Выходя на улицу, жителям и гостям курортной столицы России рекомендуется постоянно иметь при себе зонт. Непогода может застать врасплох.





Подведем итог

Начало года – это время новогодних праздников и неожиданных климатических изменений. Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на январь 2025 года и предупреждают, к чему стоит готовиться в разные периоды зимнего месяца.