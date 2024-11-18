Погода на январь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на январь 2025.
Московская зима – это особая атмосфера. В новогодние праздники столица сильно преображается. Но изменения происходят не только в оформлении, но и в погоде. Природа может сильно удивить и даже испортить планы, составленные на месяц. Прогноз погоды на январь 2025 года расскажет, чего стоит ждать в Москве и Московской области.
Погода в Москве и Московской области в январе
С началом нового года в столичный регион приходит настоящая зима. Климат в январе будет переменчивой: морозы могут быстро меняться теплыми, а осадки приходят на смену солнечной и ясной погоде. Но несмотря на такую нестабильность, именно на первый месяц года приходится основной наплыв туристов: новогодние и рождественские праздники в российской столице – это по-настоящему уникальное зрелище. И чтобы не оказаться в сложной ситуации из-за погоды, следует учитывать особенности зимнего месяца.
В начале января, как правило, преобладает ветреная и пасмурная погода, а Солнце будет радовать жителей и гостей столицы очень редко. При этом количество осадков сравнительно небольшое – всего 45 мм. Меньше выпадает лишь в феврале и марте. Скорость ветра в среднем достигает 6 м/с, а направление будет преимущественно южным.
Средняя температура воздуха в Москве в январе отрицательная и достигает -8°C днем. В ночное время столбик термометра может опускаться ниже -13°C. Но планируя дела на месяц следует учитывать переменчивость январской погоды. Она выражается не только в резком изменении погодных условий, но и температуры.
Информация о погоде за предыдущие месяцы помогает синоптикам прогнозировать климатические изменения. На основании исторических данных специалисты составляют точные погодные модели, находят аномалии и закономерности. Также эта информация помогает определить максимальные отклонения температуры от средних значений. В различные исторические периоды в январе устанавливались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +8,6°C (11 января 2007 года);
- абсолютный минимум – -42,1°C (17 января 1940 года).
По прогнозам синоптиков, в январе 2025 погода будет немного холоднее, чем в предыдущие годы. Среднее отклонение составит 2-3 градуса. Аномальных температур метеорологи не обещают, но следует помнить о переменчивости московской погоды январе. При планировании важных дел, встреч и мероприятий стоит сверяться с актуальными прогнозами на эти даты.
Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в январе 2025 года.
Погода в Москве на первую половину месяца
Начало января – это время новогодних и рождественских праздников, зимних каникул. И в эти дни погода будет самой переменчивой и нестабильной. Жителям и гостям российской столицы придется подстраивать свои планы под такие условия. Сильный ветер усилит ощущения холода, из-за чего температура будет казаться на несколько градусов ниже, чем есть на самом деле.
Средние температурные показатели в первой половине января:
- днем – -5,9°C;
- ночью – -11,4°C.
Ожидания по погоде на начало месяца по дням представлен в таблице ниже. Планируя свои дела на этот период, важно принимать во внимание, что этот прогноз составлен на основании исторических данных с учетом актуальных климатических изменений по региону. Он является ориентировочным и может немного отличаться от реальной погоды.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-6
|
-9
|
Облачно
|
2
|
-3
|
-8
|
3
|
-3
|
-13
|
4
|
-4
|
-11
|
5
|
-9
|
-15
|
Осадки
|
6
|
-13
|
-17
|
Облачно
|
7
|
-6
|
-12
|
Солнечно
|
8
|
-6
|
-12
|
Облачно
|
9
|
-9
|
-13
|
Осадки
|
10
|
-7
|
-10
|
Небольшая облачность
|
11
|
-5
|
-11
|
12
|
-4
|
-11
|
Осадки
|
13
|
-4
|
-10
|
Облачно
|
14
|
-4
|
-9
|
15
|
-4
|
-11
|
16
|
-8
|
-10
Первая половина месяца – это время праздников, отдыха и развлечений. Однако переменчивая погода может испортить настроение и расстроить все планы. Жителям и гостям российской столицы стоит одеваться теплее, особенно для прогулок в ночное время. Ожидаются сильные морозы.
Погода в Москве на вторую половину месяца
В конце месяца погода немного стабилизируется, от и останется морозной. Длительность светового дня будет постепенно возрастать, но на температуру это не повлияет. Наоборот, синоптики обещают на этот период похолодание, особенно в светлое время суток. Солнечных дней будет немного больше.
Средние температурные показатели во второй половине января:
- днем – -8°C;
- ночью – -12,2°C.
Прогноз погоды на вторую половину января 2025 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже. Синоптики обещают похолодание, но резкие изменения температуры и погодных условий будут происходить намного реже.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
-8
|
-12
|
Осадки
|
18
|
-8
|
-11
|
Облачно
|
19
|
-8
|
-11
|
20
|
-6
|
-13
|
Солнечно
|
21
|
-11
|
-14
|
22
|
-11
|
-14
|
23
|
-7
|
-11
|
Небольшая облачность
|
24
|
-8
|
-14
|
25
|
-8
|
-15
|
26
|
-11
|
-13
|
27
|
-7
|
-12
|
28
|
-7
|
-11
|
Солнечно
|
29
|
-6
|
-9
|
Осадки
|
30
|
-6
|
-11
|
31
|
-8
|
-12
|
Солнечно
Вторая половина зимнего месяца обещает быть более холодной. Температура снизится на 2,1°C в дневное время. А вот ночью изменения будут не такими заметными, всего 1,2°C. Солнечных дней будет немного больше, но теплее от этого не станет.
Подведем итог
Начало года – время праздников и отдыха. Но природа в столичном регионе отличается своей непредсказуемостью и переменчивостью. Прогноз на январь 2025 года расскажет, чего стоит ждать от погоды в Москве и Московской области. С его помощью можно лучше распланировать дела, встречи и мероприятия на месяц.