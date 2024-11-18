Погода на январь 2025 в Москве и Московской области

Московская зима – это особая атмосфера. В новогодние праздники столица сильно преображается. Но изменения происходят не только в оформлении, но и в погоде. Природа может сильно удивить и даже испортить планы, составленные на месяц. Прогноз погоды на январь 2025 года расскажет, чего стоит ждать в Москве и Московской области.

Погода в Москве и Московской области в январе

С началом нового года в столичный регион приходит настоящая зима. Климат в январе будет переменчивой: морозы могут быстро меняться теплыми, а осадки приходят на смену солнечной и ясной погоде. Но несмотря на такую нестабильность, именно на первый месяц года приходится основной наплыв туристов: новогодние и рождественские праздники в российской столице – это по-настоящему уникальное зрелище. И чтобы не оказаться в сложной ситуации из-за погоды, следует учитывать особенности зимнего месяца.

В начале января, как правило, преобладает ветреная и пасмурная погода, а Солнце будет радовать жителей и гостей столицы очень редко. При этом количество осадков сравнительно небольшое – всего 45 мм. Меньше выпадает лишь в феврале и марте. Скорость ветра в среднем достигает 6 м/с, а направление будет преимущественно южным.

Средняя температура воздуха в Москве в январе отрицательная и достигает -8°C днем. В ночное время столбик термометра может опускаться ниже -13°C. Но планируя дела на месяц следует учитывать переменчивость январской погоды. Она выражается не только в резком изменении погодных условий, но и температуры.

Информация о погоде за предыдущие месяцы помогает синоптикам прогнозировать климатические изменения. На основании исторических данных специалисты составляют точные погодные модели, находят аномалии и закономерности. Также эта информация помогает определить максимальные отклонения температуры от средних значений. В различные исторические периоды в январе устанавливались такие рекорды:

абсолютный максимум – +8,6°C (11 января 2007 года);

абсолютный минимум – -42,1°C (17 января 1940 года).

По прогнозам синоптиков, в январе 2025 погода будет немного холоднее, чем в предыдущие годы. Среднее отклонение составит 2-3 градуса. Аномальных температур метеорологи не обещают, но следует помнить о переменчивости московской погоды январе. При планировании важных дел, встреч и мероприятий стоит сверяться с актуальными прогнозами на эти даты.





Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в январе 2025 года.

Погода в Москве на первую половину месяца

Начало января – это время новогодних и рождественских праздников, зимних каникул. И в эти дни погода будет самой переменчивой и нестабильной. Жителям и гостям российской столицы придется подстраивать свои планы под такие условия. Сильный ветер усилит ощущения холода, из-за чего температура будет казаться на несколько градусов ниже, чем есть на самом деле.

Средние температурные показатели в первой половине января:

днем – -5,9°C;

ночью – -11,4°C.

Ожидания по погоде на начало месяца по дням представлен в таблице ниже. Планируя свои дела на этот период, важно принимать во внимание, что этот прогноз составлен на основании исторических данных с учетом актуальных климатических изменений по региону. Он является ориентировочным и может немного отличаться от реальной погоды.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -6 -9 Облачно 2 -3 -8 3 -3 -13 4 -4 -11 5 -9 -15 Осадки 6 -13 -17 Облачно 7 -6 -12 Солнечно 8 -6 -12 Облачно 9 -9 -13 Осадки 10 -7 -10 Небольшая облачность 11 -5 -11 12 -4 -11 Осадки 13 -4 -10 Облачно 14 -4 -9 15 -4 -11 16 -8 -10

Первая половина месяца – это время праздников, отдыха и развлечений. Однако переменчивая погода может испортить настроение и расстроить все планы. Жителям и гостям российской столицы стоит одеваться теплее, особенно для прогулок в ночное время. Ожидаются сильные морозы.





Погода в Москве на вторую половину месяца

В конце месяца погода немного стабилизируется, от и останется морозной. Длительность светового дня будет постепенно возрастать, но на температуру это не повлияет. Наоборот, синоптики обещают на этот период похолодание, особенно в светлое время суток. Солнечных дней будет немного больше.

Средние температурные показатели во второй половине января:

днем – -8°C;

ночью – -12,2°C.

Прогноз погоды на вторую половину января 2025 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже. Синоптики обещают похолодание, но резкие изменения температуры и погодных условий будут происходить намного реже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 -8 -12 Осадки 18 -8 -11 Облачно 19 -8 -11 20 -6 -13 Солнечно 21 -11 -14 22 -11 -14 23 -7 -11 Небольшая облачность 24 -8 -14 25 -8 -15 26 -11 -13 27 -7 -12 28 -7 -11 Солнечно 29 -6 -9 Осадки 30 -6 -11 31 -8 -12 Солнечно

Вторая половина зимнего месяца обещает быть более холодной. Температура снизится на 2,1°C в дневное время. А вот ночью изменения будут не такими заметными, всего 1,2°C. Солнечных дней будет немного больше, но теплее от этого не станет.





Подведем итог

Начало года – время праздников и отдыха. Но природа в столичном регионе отличается своей непредсказуемостью и переменчивостью. Прогноз на январь 2025 года расскажет, чего стоит ждать от погоды в Москве и Московской области. С его помощью можно лучше распланировать дела, встречи и мероприятия на месяц.