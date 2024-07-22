Погода на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчатьРаскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось"Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось" Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась"Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась" Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазахДочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах

Лента новостей

Понедельник 22 июля

23:36Погода на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге 22:00Позорный плагиат: SHAMAN нагло скопировал свой новый клип у популярного исполнителя 20:00Бежавший из России Бурковский пытается искоренить в себе все русское: притворяется американцем 18:00Сестра Бузовой невзначай выдала тайну, которую Ольга скрывала много лет: "Бесплодна" 15:00Чернышев начал судиться за недвижимость Заворотнюк спустя два месяца после смерти жены 13:00Перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели: "Никто и звать никак" 11:00Еле стоящая на ногах Волочкова едва не сгорела заживо, зовя Шаляпина: "А где Прошка?" 08:39"Трогала себя внизу": возмутительному поведению Глюк'oZa на сцене нашли объяснение 00:00Названы доступные продукты для профилактики онкологии: по карману каждому россиянину 19:30Погода на сентябрь 2024 в Москве и Московской области 18:00В Сеть утекли шокирующие снимки тяжелобольного Алена Делона 16:59Какой будет курс евро в сентябре 2024 года 09:00Подбор стрижек и окрашивания для делового/классического стиля 00:00Летняя гастрономия: самые вкусные рецепты блюд на гриле 23:03Покраска волос по лунному календарю в сентябре 2024 года 18:56Польза и вред абрикосов для здоровья 18:00Копеечные средства, которые вернут белизну подошве: обувь будет как новая 14:51Суп из кабачков: лучшие рецепты 12:00Вреден или нет? Диетолог развеяла популярные мифы о шоколаде 09:005 амулетов для любви: эти камни помогут наладить отношения и улучшат сексуальную жизнь 04:00Пять женских имен, которые сводят мужчин с ума 01:00Все в шрамах и рытвинах: Боня уговорила 68-летнюю маму сделать пластику, и женщину изуродовали 22:27Как наладить интимную жизнь после родов: советы и рекомендации 22:00Лишившейся работы в Европе Хаматовой нанесли новый удар: надавили на больное 20:00Уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь: Пропала! 18:30Можно ли замораживать творог? Советы по заморозке и хранению 18:00Бросила Никиту в Америке: вернувшаяся в Россию невестка Орбакайте пошла в разнос 15:00Все было охвачено огнем: концерт Баскова закончился печально 14:42Благоприятные дни для стрижки на сентябрь 2024 года 13:00Реакция детей на новость об изменах отца шокировала Алсу: "Это невозможно" 11:00Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы 09:00Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах 04:00Несколько ошибок, которые делают уборку в доме бесполезной: берите на вооружение 01:00В эксклюзивном лимузине Пугачевой живут бомжи: машина стоила миллионы рублей 22:00"Да, я в отношениях": Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой после развода 20:17Лунный календарь посевной на сентябрь 2024 года 20:00Бузова похвасталась, что утерла нос двум популярным певцам: лучше Басты и SHAMANа 18:00"Очень тебя не хватает": Бородина трогательно обратилась к бывшему 15:45Лунный денежный календарь на сентябрь 2024 года 15:00Стало известно, как Самбурская попала в шоу-бизнес: "Месяц спала с директором" 13:00Бумеранг прилетел быстро? У покинувшей Россию Решетовой стряслась беда 11:00Обнародованы детали состояния Познера после новостей о раке: журналиста не будут лечить 08:49Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась" 04:00Назван самый вредный алкоголь для здоровья человека: многие считают напиток безопасным 01:00Решившая сменить имидж Собчак опозорилась в Сети: "Гага Анатольевна" 22:22Домашняя вишневая наливка: простой рецепт 22:00Кудрявцева представила публике нового мужчину после слухов о разводе: "Это Леша. Он классный" 20:00Жену Газманова сняли в объятьях молодого красавца: "Олег, крепитесь" 18:15Чем занять ребенка в 2 года: идеи увлекательных занятий дома и улицы 18:00"Почерневший" с ног до головы Киркоров шокировал россиян своим видом: последствия зависимости
1370
800
true

Погода на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на сентябрь 2024.

В северной столице осень – это особое время года. В этот период происходят самые большие изменения, и природа часто удивляет жителей и гостей города своими сюрпризами. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее готовиться к любым ситуациям. Клео.ру предлагает узнать, какую погоду обещают синоптики на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в сентябре

С приходом осени климат Санкт-Петербурга начинает меняться. Первые дни месяца еще будут напоминать об ушедшем лете, но погода будет все более непредсказуемой. В течение дня погода может переходить от ясной к сильной облачности и ливням. Поэтому, отправляясь на улицу, всегда нужно учитывать предупреждения синоптиков.

Согласно историческим наблюдениям, средняя температура за месяц составляет +15,9°C днем, а в ночное время показатели снижаются до +9,5°C. Норма осадков в сентябре – 57 мм, что значительно меньше летних показателей. Дожди будут краткосрочными, но частыми: каждый третий день месяца выпадают осадки. Средняя температура воды составляет +14°C: она будет снижаться от +16°C в начале сентября до +12°C в последние дни.

Синоптики тщательно собирают информацию о погоде, обрабатывают ее и фиксируют аномалии и совпадения. На основе этих данных специалисты метеорологических служб составляют погодные модели и применяют их на практике. Информация о температуре за предыдущие годы помогает выявить наибольшие отклонения. В сентябре в Санкт-Петербурге ставились такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +30,4°C (1 сентября 1992 года);
  • абсолютный минимум – -3,1°C (28 сентября 1976 года).

По прогнозу метеорологов, в сентябре 2024 года средняя температура будет немного выше средних значений, но новые рекорды маловероятны. Но не стоит забывать о переменчивости осенней погоды в Ленинградской области. Она может удивить даже опытных синоптиков. Клео.ру рекомендует регулярно следить за прогнозами и учитывать только актуальную информацию при составлении планов на месяц.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на начало сентября 2024

Влияние осени в начале месяца еще будет незначительным. Первые дни сентября напоминают летние, а температура снижается медленно. Воздух будет прогретым до +17..+18°C. Преобладает небольшая облачность, а дожди идут редко. Такие условия очень хорошо подходят для прогулок по городу, знакомства с местными достопримечательностями и мероприятий на открытом воздухе.

Средние температурные показатели в начале сентября:

  • днем – +17,1°C;
  • ночью – +10,9°C.

Прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра на первую половину сентября 2024 года в Санкт-Петербурге показан в таблице ниже. Следует помнить, что эти расчеты основаны на статистических данных и могут немного отличаться от реальных значений в конкретные дни месяца. При составлении планов на месяц рекомендуется пользоваться только актуальными прогнозами погоды.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+18

+12

Облачно

2

+17

+12

Дождь

3

+16

+11

4

+18

+11

Небольшая облачность

5

+17

+11

6

+16

+10

7

+16

+9

Дождь

8

+17

+11

Небольшая облачность

9

+18

+12

Облачно

10

+18

+12

Небольшая облачность

11

+18

+12

Облачно

12

+17

+12

Небольшая облачность

13

+17

+10

14

+18

+10

Дождь

15

+16

+8

Облачно

Начало месяца будет более засушливым и жарким, чем его вторая половина. Такие климатические условия характерны для начала сентября. Но осенняя погода переменчива: природа может сильно удивить своими сюрпризами. Принимайте во внимание прогнозы синоптиков при планировании мероприятий на месяц.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец сентября 2024

По мере того, как месяц подходит к своему завершению, изменения в погодных условиях будут все более отчетливыми. Температура воздуха уйдет ниже +15°C днем, а в ночное время средние показатели не будут достигать и 10°C. Дожди будут идти чаще, и могут даже испортить планы. Чтобы такого не происходило, необходимо заранее подготовиться к возможным ситуациям.

Средние температурные показатели в конце сентября:

  • днем – +13,5°C;
  • ночью – +7,4°C.

Ожидания метеорологов от погоды в Санкт-Петербурге во второй половине сентября продемонстрированы в таблице ниже. Эксперты предупреждают, что в этот период условия будут меняться очень часто.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+15

+8

Дождь

17

+15

+9

Солнечно

18

+15

+8

Дождь

19

+15

+9

Облачно

20

+15

+7

Солнечно

21

+15

+6

Дождь

22

+14

+10

Солнечно

23

+12

+6

Дождь

24

+11

+7

25

+12

+8

Облачно

26

+13

+5

Дождь

27

+13

+6

28

+13

+7

Солнечно

29

+13

+9

30

+11

+6

Облачно

Во второй половине месяца температура воздуха заметно упадет, а летняя жара отступит, освобождая место для осенней прохлады. Средние дневные температурные показатели снизятся на 3,6°C, а ночью – на 3,5°C. Комфортные значения очень подходят для того, чтобы проводить больше времени на открытом воздухе, но переменчивая погода и частые дожди могут помешать этим планам.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге. По предположениям специалистов, этот месяц будет немного жарче, чем в другие годы, но частые дожди и сильная облачность будут способствовать быстрому снижению температуры.

22 июля 2024, 23:36
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

Погода на сентябрь 2024 в Москве и Московской области

Погода на сентябрь 2024 в Москве и Московской области
Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на сентябрь 2024.

Банкроту запретят выезд заграницу?

Банкроту запретят выезд заграницу?
Практикующий юрист, руководитель юридической компании "Аристократ" Антон Усков ответил на беспокоящие вопросы.

Уютный детектив: 5 книг для любителей головоломок без излишней жестокости

Уютный детектив: 5 книг для любителей головоломок без излишней жестокости
Жанр детектива очень разнообразный: и если guilty pleasure одних читателей — это леденящие кровь подробности преступлений, то другие любят что-то помягче — без излишней жестокости и детальных описаний убийств. Эта подборка книг, доступных по Литрес Подписке, как раз для тех, кто ищет что-то увлекательное, атмосферное и уютное. Мы выбрали пять детективов в духе Агаты Кристи, которые развлекают, но не пугают. Идеально под чай с печеньками!

Лунный календарь рыболова на август 2024

Лунный календарь рыболова на август 2024
Узнайте лучшие дни для рыбалки в августе 2024 года с помощью лунного календаря рыболова. Вы узнаете лучшее время для рыбалки, а также получите ценные советы, которые помогут повысить шансы на успешный улов.

Близкие люди: 5 книг о семейных отношениях

Близкие люди: 5 книг о семейных отношениях
Семья – то, что нас определяет. Именно поэтому так важно выстроить гармоничные отношения с родственниками. Мы собрали подборку книг, доступных по Литрес Подписке, которые расскажут о разнообразных сценариях общения с близкими.

Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге
Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2024.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева