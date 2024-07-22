Погода на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге

В северной столице осень – это особое время года. В этот период происходят самые большие изменения, и природа часто удивляет жителей и гостей города своими сюрпризами. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее готовиться к любым ситуациям. Клео.ру предлагает узнать, какую погоду обещают синоптики на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в сентябре

С приходом осени климат Санкт-Петербурга начинает меняться. Первые дни месяца еще будут напоминать об ушедшем лете, но погода будет все более непредсказуемой. В течение дня погода может переходить от ясной к сильной облачности и ливням. Поэтому, отправляясь на улицу, всегда нужно учитывать предупреждения синоптиков.

Согласно историческим наблюдениям, средняя температура за месяц составляет +15,9°C днем, а в ночное время показатели снижаются до +9,5°C. Норма осадков в сентябре – 57 мм, что значительно меньше летних показателей. Дожди будут краткосрочными, но частыми: каждый третий день месяца выпадают осадки. Средняя температура воды составляет +14°C: она будет снижаться от +16°C в начале сентября до +12°C в последние дни.

Синоптики тщательно собирают информацию о погоде, обрабатывают ее и фиксируют аномалии и совпадения. На основе этих данных специалисты метеорологических служб составляют погодные модели и применяют их на практике. Информация о температуре за предыдущие годы помогает выявить наибольшие отклонения. В сентябре в Санкт-Петербурге ставились такие рекорды:

абсолютный максимум – +30,4°C (1 сентября 1992 года);

абсолютный минимум – -3,1°C (28 сентября 1976 года).

По прогнозу метеорологов, в сентябре 2024 года средняя температура будет немного выше средних значений, но новые рекорды маловероятны. Но не стоит забывать о переменчивости осенней погоды в Ленинградской области. Она может удивить даже опытных синоптиков. Клео.ру рекомендует регулярно следить за прогнозами и учитывать только актуальную информацию при составлении планов на месяц.





Погода в Санкт-Петербурге на начало сентября 2024

Влияние осени в начале месяца еще будет незначительным. Первые дни сентября напоминают летние, а температура снижается медленно. Воздух будет прогретым до +17..+18°C. Преобладает небольшая облачность, а дожди идут редко. Такие условия очень хорошо подходят для прогулок по городу, знакомства с местными достопримечательностями и мероприятий на открытом воздухе.

Средние температурные показатели в начале сентября:

днем – +17,1°C;

ночью – +10,9°C.

Прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра на первую половину сентября 2024 года в Санкт-Петербурге показан в таблице ниже. Следует помнить, что эти расчеты основаны на статистических данных и могут немного отличаться от реальных значений в конкретные дни месяца. При составлении планов на месяц рекомендуется пользоваться только актуальными прогнозами погоды.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +18 +12 Облачно 2 +17 +12 Дождь 3 +16 +11 4 +18 +11 Небольшая облачность 5 +17 +11 6 +16 +10 7 +16 +9 Дождь 8 +17 +11 Небольшая облачность 9 +18 +12 Облачно 10 +18 +12 Небольшая облачность 11 +18 +12 Облачно 12 +17 +12 Небольшая облачность 13 +17 +10 14 +18 +10 Дождь 15 +16 +8 Облачно

Начало месяца будет более засушливым и жарким, чем его вторая половина. Такие климатические условия характерны для начала сентября. Но осенняя погода переменчива: природа может сильно удивить своими сюрпризами. Принимайте во внимание прогнозы синоптиков при планировании мероприятий на месяц.





Погода в Санкт-Петербурге на конец сентября 2024

По мере того, как месяц подходит к своему завершению, изменения в погодных условиях будут все более отчетливыми. Температура воздуха уйдет ниже +15°C днем, а в ночное время средние показатели не будут достигать и 10°C. Дожди будут идти чаще, и могут даже испортить планы. Чтобы такого не происходило, необходимо заранее подготовиться к возможным ситуациям.

Средние температурные показатели в конце сентября:

днем – +13,5°C;

ночью – +7,4°C.

Ожидания метеорологов от погоды в Санкт-Петербурге во второй половине сентября продемонстрированы в таблице ниже. Эксперты предупреждают, что в этот период условия будут меняться очень часто.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +15 +8 Дождь 17 +15 +9 Солнечно 18 +15 +8 Дождь 19 +15 +9 Облачно 20 +15 +7 Солнечно 21 +15 +6 Дождь 22 +14 +10 Солнечно 23 +12 +6 Дождь 24 +11 +7 25 +12 +8 Облачно 26 +13 +5 Дождь 27 +13 +6 28 +13 +7 Солнечно 29 +13 +9 30 +11 +6 Облачно

Во второй половине месяца температура воздуха заметно упадет, а летняя жара отступит, освобождая место для осенней прохлады. Средние дневные температурные показатели снизятся на 3,6°C, а ночью – на 3,5°C. Комфортные значения очень подходят для того, чтобы проводить больше времени на открытом воздухе, но переменчивая погода и частые дожди могут помешать этим планам.





Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге. По предположениям специалистов, этот месяц будет немного жарче, чем в другие годы, но частые дожди и сильная облачность будут способствовать быстрому снижению температуры.