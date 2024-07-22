Погода на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге

В северной столице осень – это особое время года. В этот период происходят самые большие изменения, и природа часто удивляет жителей и гостей города своими сюрпризами. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее готовиться к любым ситуациям. Клео.ру предлагает узнать, какую погоду обещают синоптики на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге.
Погода в Санкт-Петербурге в сентябре
С приходом осени климат Санкт-Петербурга начинает меняться. Первые дни месяца еще будут напоминать об ушедшем лете, но погода будет все более непредсказуемой. В течение дня погода может переходить от ясной к сильной облачности и ливням. Поэтому, отправляясь на улицу, всегда нужно учитывать предупреждения синоптиков.
Согласно историческим наблюдениям, средняя температура за месяц составляет +15,9°C днем, а в ночное время показатели снижаются до +9,5°C. Норма осадков в сентябре – 57 мм, что значительно меньше летних показателей. Дожди будут краткосрочными, но частыми: каждый третий день месяца выпадают осадки. Средняя температура воды составляет +14°C: она будет снижаться от +16°C в начале сентября до +12°C в последние дни.
Синоптики тщательно собирают информацию о погоде, обрабатывают ее и фиксируют аномалии и совпадения. На основе этих данных специалисты метеорологических служб составляют погодные модели и применяют их на практике. Информация о температуре за предыдущие годы помогает выявить наибольшие отклонения. В сентябре в Санкт-Петербурге ставились такие рекорды:
- абсолютный максимум – +30,4°C (1 сентября 1992 года);
- абсолютный минимум – -3,1°C (28 сентября 1976 года).
По прогнозу метеорологов, в сентябре 2024 года средняя температура будет немного выше средних значений, но новые рекорды маловероятны. Но не стоит забывать о переменчивости осенней погоды в Ленинградской области. Она может удивить даже опытных синоптиков. Клео.ру рекомендует регулярно следить за прогнозами и учитывать только актуальную информацию при составлении планов на месяц.
Погода в Санкт-Петербурге на начало сентября 2024
Влияние осени в начале месяца еще будет незначительным. Первые дни сентября напоминают летние, а температура снижается медленно. Воздух будет прогретым до +17..+18°C. Преобладает небольшая облачность, а дожди идут редко. Такие условия очень хорошо подходят для прогулок по городу, знакомства с местными достопримечательностями и мероприятий на открытом воздухе.
Средние температурные показатели в начале сентября:
- днем – +17,1°C;
- ночью – +10,9°C.
Прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра на первую половину сентября 2024 года в Санкт-Петербурге показан в таблице ниже. Следует помнить, что эти расчеты основаны на статистических данных и могут немного отличаться от реальных значений в конкретные дни месяца. При составлении планов на месяц рекомендуется пользоваться только актуальными прогнозами погоды.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+18
|
+12
|
Облачно
|
2
|
+17
|
+12
|
Дождь
|
3
|
+16
|
+11
|
4
|
+18
|
+11
|
Небольшая облачность
|
5
|
+17
|
+11
|
6
|
+16
|
+10
|
7
|
+16
|
+9
|
Дождь
|
8
|
+17
|
+11
|
Небольшая облачность
|
9
|
+18
|
+12
|
Облачно
|
10
|
+18
|
+12
|
Небольшая облачность
|
11
|
+18
|
+12
|
Облачно
|
12
|
+17
|
+12
|
Небольшая облачность
|
13
|
+17
|
+10
|
14
|
+18
|
+10
|
Дождь
|
15
|
+16
|
+8
|
Облачно
Начало месяца будет более засушливым и жарким, чем его вторая половина. Такие климатические условия характерны для начала сентября. Но осенняя погода переменчива: природа может сильно удивить своими сюрпризами. Принимайте во внимание прогнозы синоптиков при планировании мероприятий на месяц.
Погода в Санкт-Петербурге на конец сентября 2024
По мере того, как месяц подходит к своему завершению, изменения в погодных условиях будут все более отчетливыми. Температура воздуха уйдет ниже +15°C днем, а в ночное время средние показатели не будут достигать и 10°C. Дожди будут идти чаще, и могут даже испортить планы. Чтобы такого не происходило, необходимо заранее подготовиться к возможным ситуациям.
Средние температурные показатели в конце сентября:
- днем – +13,5°C;
- ночью – +7,4°C.
Ожидания метеорологов от погоды в Санкт-Петербурге во второй половине сентября продемонстрированы в таблице ниже. Эксперты предупреждают, что в этот период условия будут меняться очень часто.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+15
|
+8
|
Дождь
|
17
|
+15
|
+9
|
Солнечно
|
18
|
+15
|
+8
|
Дождь
|
19
|
+15
|
+9
|
Облачно
|
20
|
+15
|
+7
|
Солнечно
|
21
|
+15
|
+6
|
Дождь
|
22
|
+14
|
+10
|
Солнечно
|
23
|
+12
|
+6
|
Дождь
|
24
|
+11
|
+7
|
25
|
+12
|
+8
|
Облачно
|
26
|
+13
|
+5
|
Дождь
|
27
|
+13
|
+6
|
28
|
+13
|
+7
|
Солнечно
|
29
|
+13
|
+9
|
30
|
+11
|
+6
|
Облачно
Во второй половине месяца температура воздуха заметно упадет, а летняя жара отступит, освобождая место для осенней прохлады. Средние дневные температурные показатели снизятся на 3,6°C, а ночью – на 3,5°C. Комфортные значения очень подходят для того, чтобы проводить больше времени на открытом воздухе, но переменчивая погода и частые дожди могут помешать этим планам.
Поведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге. По предположениям специалистов, этот месяц будет немного жарче, чем в другие годы, но частые дожди и сильная облачность будут способствовать быстрому снижению температуры.