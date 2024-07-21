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Погода на сентябрь 2024 в Москве и Московской области

Погода на сентябрь 2024 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на сентябрь 2024.

Начало осени может удивить своим необычным климатом, поэтому стоит заранее подготовиться к сюрпризам природы. Синоптики подготовили прогноз на сентябрь 2024 года и предупреждают о том, какой будет погода в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в сентябре 2023 года

Сентябрь начинает новый сезон. Начало этого месяца будет летним и жарким, но уже во второй половине начнет ощущаться веяние осени. Согласно метеорологическим наблюдениям, сентябрьская погода в столице преимущественно облачная, с небольшими, но достаточно частыми дождями. Ожидается, что такие же условия сохранятся и в 2024 году.

Средняя температура за месяц находится на уровне +16,5°C в дневное время, а ночью столбик термометра в среднем показывает +8°C. Вероятность заморозков в этот период будет очень низкой, но стоит учитывать капризы природы и регулярно следить за прогнозами. Месячная норма осадков в сентябре составляет 66 мм, что меньше летних значений. По статистике, каждый третий день месяца будет дождливым. С приходом осени ветер в столице усиливается: его скорость достигает в среднем 4,5 м/с преимущественно западного направления.

Сбор, анализ и хранение данных о погоде за предыдущие годы позволяет экспертам выявлять изменения и совпадения. На основе этой информации метеорологи строят погодные модели и прогнозируют изменения. Кроме этого, температурные показатели за различные исторические периоды помогают определить максимальные и минимальные отклонения от нормы. Согласно данным из открытых источников, в различные годы в сентябре в Москве и Московской области ставились такие рекорды температуры:

  • абсолютный максимум – +32,3°C (3 сентября 1890 года);
  • абсолютный минимум – -8,5°C (29 сентября 1881 года).

По прогнозам синоптиков, начало осени будет жарким, но эти рекорды вряд ли удастся преодолеть. Переменчивая осенняя погода может сильно удивить, поэтому стоит всегда следить за предупреждениями метеорологов. Особенно во второй половине месяца, когда начнутся основные климатические изменения. Планировать важные мероприятия тоже стоит с учетом местной погоды, чтобы не оказаться в сложной ситуации.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает подробнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в сентябре 2024 года.

Погода в Москве на начало сентября

Начало месяца будет действительно летним. Жаркая погода почти ничем не будет отличаться от предыдущих дней. Но даже в таких условиях влияние осени начнет ощущаться. Жители и гости столицы будут чаще попадать под дождь. И хотя осадки будут краткосрочными, но могут подпортить настроение.

Средняя температура воздуха в Москве в первой половине сентября:

  • днем – +17,1°C;
  • ночью – +9,7°C.

Прогноз погоды в Москве и Московской области на начало сентября 2024 года представлен в таблице ниже. Следует помнить, что расчеты основаны на исторических данных, поэтому могут не учитывать некоторые особенности погоды этого месяца. При составлении планов рекомендуется использовать актуальные прогнозы на эти даты.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+18

+11

Солнечно

2

+17

+11

Осадки

3

+18

+9

4

+15

+10

5

+18

+10

Облачно

6

+17

+9

Осадки

7

+16

+9

Солнечно

8

+18

+10

Облачно

9

+18

+10

10

+18

+10

11

+18

+10

Осадки

12

+18

+10

Облачно

13

+17

+9

Солнечно

14

+17

+9

Осадки

15

+14

+9

Облачно

Первая половина сентября будет по-летнему жаркой. Снижение температуры незначительное, а единственным напоминанием о приходе осени станут частые и небольшие дожди. Синоптики Гидрометцентра рекомендуют держать при себе зонт, так как непогода может застать в самый неподходящий момент.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец сентября

Климатические условия второй половины сентября будут незначительно отличаться от предыдущего периода. Осенний месяц остается таким же облачным и дождливым. Главные изменения коснутся температуры воздуха. Она существенно упадет, а ночи будут действительно холодными на фоне недавнего жаркого лета.

Средняя температура воздуха в Москве во второй половине сентября:

  • днем – +13,3°C;
  • ночью – +6,8°C.

Долгосрочные прогнозы помогают планировать дела заранее, но могут немного отличаться от реальных условий в конкретные дни. Таблица ниже демонстрирует, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра во второй половине сентября 2024 года в Москве и Подмосковье.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+14

+8

Осадки

17

+12

+6

18

+14

+7

Облачно

19

+16

+8

20

+15

+6

Солнечно

21

+15

+7

Облачно

22

+14

+9

Осадки

23

+14

+9

24

+12

+6

Солнечно

25

+12

+6

Небольшая облачность

26

+12

+5

Облачно

27

+13

+5

28

+13

+6

29

+12

+8

30

+12

+6

Во второй половине сентября произойдет существенное снижение температуры. Она упадет на 3,8°C днем и на 2,9°C ночью по сравнению с началом месяца. По остальным климатическим параметрам изменения окажутся менее значимыми.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Метеорологические службы составили прогноз погоды на сентябрь 2024 в Москве и Московской области. По расчетам специалистов, осенний месяц будет более жарким, чем в предыдущие годы, но исторические рекорды температуры вряд ли удастся побить. Долгожданное похолодание придет лишь во второй половине сентября.

21 июля 2024, 19:30
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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