Приход осени почти не ощущается на курортах Краснодарского края. Погодные условия остаются такими же летними, но природа начинает чаще удивлять своими сюрпризами. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи на сентябрь 2024 года и к чему следует готовиться жителям и гостям курортной столицы.

Особенности погоды в Сочи в сентябре

С приходом осени на курорты Краснодарского края приходит «бархатный сезон». В этом месяце уже спадает наплыв туристов, на пляжах становится намного спокойнее. Во второй половине сентября температура воздуха начинает постепенно спадать, и отдых становится еще более комфортным. Отдыхающим удается побыть на пляже дольше, не прячась от палящего солнца в разгар дня.

Средняя температура воздуха в сентябре устанавливается на уровне +25,2°C, а ночью термометр показывает +16,9°C. Погода преимущественно солнечная, дожди будут редкими, но очень обильными. Согласно наблюдениям, норма осадков в сентябре составляет 140 мм, что существенно выше аналогичных показателей для летних месяцев.

Главной особенностью черноморских курортов является отдых на морском побережье. В сентябре температура воды в среднем составляет +23°C. В начале месяца море прогрето сильнее, до +25°C, но уже к третьей декаде остывает до +22°C. Но даже в таких условиях отдых будет очень комфортным. Главное, не забывать о методах профилактики, пользоваться защитными кремами и меньше пребывать под прямыми солнечными лучами в разгар дня.

Составляя прогнозы на месяц, метеорологические службы часто используют статистические данными предыдущих лет. Эта информация помогает специалистам находить аномалии и схожие ситуации, строить погодные модели и применять их в своих расчетах. Исторические данные также помогают определять максимальные отклонения. В сентябре в Сочи за весь период метеорологических наблюдений фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +36°C (12 сентября 1899 года);

абсолютный минимум – +2,7°C (30 сентября 1941 года).

Согласно последним прогнозам синоптиков, в сентябре 2024 года температура воздуха будет немного выше средних значений за месяц, но вероятность новых температурных рекордов очень низкая. Следует помнить, что природа может преподносить сюрпризы, и осенью это происходит намного чаще. Рекомендуется учитывать в своих планах только актуальную информацию.





Клео.ру предлагает изучить прогнозы погоды от синоптиков Гидрометцентра на сентябрь 2024 года в Сочи.

Погода в Сочи в начале месяца

Начало месяца будет более жарким и дождливым, чем его вторая половина. Впрочем, осадки будут редкими, поэтому не смогут сильно помешать отдыху на пляже или знакомству с местными достопримечательностями. Температурные показатели будут равномерными на протяжении всего периода.

Средняя температура в начале сентября:

днем – +24,5°C;

ночью – +18,6°C.

Ожидания синоптиков относительно погоды в Сочи в первой половине сентября 2024 года представлены в таблице ниже. Эксперты предполагают, что температура и другие климатические условия будут в пределах средних значений с небольшим отклонением в сторону повышения. Однако следует помнить, что осенняя природа сложно поддается прогнозированию и может преподносить сюрпризы.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +25 +19 Солнечно 2 +25 +19 3 +26 +20 4 +27 +19 5 +24 +20 Дождь 6 +24 +18 Солнечно 7 +24 +19 8 +24 +19 9 +23 +18 10 +24 +18 Дождь 11 +25 +19 Солнечно 12 +24 +18 13 +24 +17 14 +24 +18 Дождь 15 +25 +18 Солнечно

Начало первого осеннего месяца сложно отличается от предыдущих месяцев: в этот период ожидается жаркая погода. Но синоптики предупреждают и об осадках. Дожди будут обильными, поэтому стоит скорректировать свои планы, чтобы не попасть в непогоду. Во время отдыха следует помнить о правилах безопасности и использовать защитные средства от солнца.





Прогноз погоды на конец месяца

В этот период изменения уже будут более заметными, а погода будет действительно напоминать осень. Несмотря на отсутствие осадков, в воздухе начнет ощущаться похолодание. Снижение температуры будет равномерными и постепенным.

Средние температурные показатели на вторую половину сентября:

днем – +21,6°C;

ночью – +15,7°C.

Погода в конце сентября 2024 года в Сочи остается благоприятной для отдыха, хотя в темное время суток уже придется одеваться теплее. Отсутствие дождей создает отличные условия для мероприятий под открытым небом.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +23 +17 Солнечно 17 +23 +17 18 +22 +17 19 +21 +17 20 +23 +16 21 +22 +16 22 +23 +16 23 +23 +18 24 +20 +14 25 +19 +14 26 +21 +14 27 +22 +17 Переменная облачность 28 +21 +14 Солнечно 29 +20 +14 30 +21 +15

В конце месяца температура начнет постепенно снижаться. В среднем похолодает на 2,9°C днем и ночью. Изменения, кажущиеся несущественными, в реальности будут более чем ощутимыми. И особенно заметными они станут в темное время суток.





Подведем итог

Синоптики подготовили прогноз погоды на сентябрь 2024 года в Сочи. Условия будут благоприятными и для отдыха на пляже, и для знакомства с местными достопримечательностями, и для горных путешествий.