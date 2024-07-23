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Погода в Сочи на сентябрь 2024 года

Погода в Сочи на сентябрь 2024 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на сентябрь 2024.

Приход осени почти не ощущается на курортах Краснодарского края. Погодные условия остаются такими же летними, но природа начинает чаще удивлять своими сюрпризами. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи на сентябрь 2024 года и к чему следует готовиться жителям и гостям курортной столицы.

Особенности погоды в Сочи в сентябре

С приходом осени на курорты Краснодарского края приходит «бархатный сезон». В этом месяце уже спадает наплыв туристов, на пляжах становится намного спокойнее. Во второй половине сентября температура воздуха начинает постепенно спадать, и отдых становится еще более комфортным. Отдыхающим удается побыть на пляже дольше, не прячась от палящего солнца в разгар дня.

Средняя температура воздуха в сентябре устанавливается на уровне +25,2°C, а ночью термометр показывает +16,9°C. Погода преимущественно солнечная, дожди будут редкими, но очень обильными. Согласно наблюдениям, норма осадков в сентябре составляет 140 мм, что существенно выше аналогичных показателей для летних месяцев.

Главной особенностью черноморских курортов является отдых на морском побережье. В сентябре температура воды в среднем составляет +23°C. В начале месяца море прогрето сильнее, до +25°C, но уже к третьей декаде остывает до +22°C. Но даже в таких условиях отдых будет очень комфортным. Главное, не забывать о методах профилактики, пользоваться защитными кремами и меньше пребывать под прямыми солнечными лучами в разгар дня.

Составляя прогнозы на месяц, метеорологические службы часто используют статистические данными предыдущих лет. Эта информация помогает специалистам находить аномалии и схожие ситуации, строить погодные модели и применять их в своих расчетах. Исторические данные также помогают определять максимальные отклонения. В сентябре в Сочи за весь период метеорологических наблюдений фиксировались такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +36°C (12 сентября 1899 года);
  • абсолютный минимум – +2,7°C (30 сентября 1941 года).

Согласно последним прогнозам синоптиков, в сентябре 2024 года температура воздуха будет немного выше средних значений за месяц, но вероятность новых температурных рекордов очень низкая. Следует помнить, что природа может преподносить сюрпризы, и осенью это происходит намного чаще. Рекомендуется учитывать в своих планах только актуальную информацию.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает изучить прогнозы погоды от синоптиков Гидрометцентра на сентябрь 2024 года в Сочи.

Погода в Сочи в начале месяца

Начало месяца будет более жарким и дождливым, чем его вторая половина. Впрочем, осадки будут редкими, поэтому не смогут сильно помешать отдыху на пляже или знакомству с местными достопримечательностями. Температурные показатели будут равномерными на протяжении всего периода.

Средняя температура в начале сентября:

  • днем – +24,5°C;
  • ночью – +18,6°C.

Ожидания синоптиков относительно погоды в Сочи в первой половине сентября 2024 года представлены в таблице ниже. Эксперты предполагают, что температура и другие климатические условия будут в пределах средних значений с небольшим отклонением в сторону повышения. Однако следует помнить, что осенняя природа сложно поддается прогнозированию и может преподносить сюрпризы.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+25

+19

Солнечно

2

+25

+19

3

+26

+20

4

+27

+19

5

+24

+20

Дождь

6

+24

+18

Солнечно

7

+24

+19

8

+24

+19

9

+23

+18

10

+24

+18

Дождь

11

+25

+19

Солнечно

12

+24

+18

13

+24

+17

14

+24

+18

Дождь

15

+25

+18

Солнечно

Начало первого осеннего месяца сложно отличается от предыдущих месяцев: в этот период ожидается жаркая погода. Но синоптики предупреждают и об осадках. Дожди будут обильными, поэтому стоит скорректировать свои планы, чтобы не попасть в непогоду. Во время отдыха следует помнить о правилах безопасности и использовать защитные средства от солнца.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на конец месяца

В этот период изменения уже будут более заметными, а погода будет действительно напоминать осень. Несмотря на отсутствие осадков, в воздухе начнет ощущаться похолодание. Снижение температуры будет равномерными и постепенным.

Средние температурные показатели на вторую половину сентября:

  • днем – +21,6°C;
  • ночью – +15,7°C.

Погода в конце сентября 2024 года в Сочи остается благоприятной для отдыха, хотя в темное время суток уже придется одеваться теплее. Отсутствие дождей создает отличные условия для мероприятий под открытым небом.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+23

+17

Солнечно

17

+23

+17

18

+22

+17

19

+21

+17

20

+23

+16

21

+22

+16

22

+23

+16

23

+23

+18

24

+20

+14

25

+19

+14

26

+21

+14

27

+22

+17

Переменная облачность

28

+21

+14

Солнечно

29

+20

+14

30

+21

+15

В конце месяца температура начнет постепенно снижаться. В среднем похолодает на 2,9°C днем и ночью. Изменения, кажущиеся несущественными, в реальности будут более чем ощутимыми. И особенно заметными они станут в темное время суток.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики подготовили прогноз погоды на сентябрь 2024 года в Сочи. Условия будут благоприятными и для отдыха на пляже, и для знакомства с местными достопримечательностями, и для горных путешествий.

23 июля 2024, 23:04
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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