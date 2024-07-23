Приход осени почти не ощущается на курортах Краснодарского края. Погодные условия остаются такими же летними, но природа начинает чаще удивлять своими сюрпризами. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи на сентябрь 2024 года и к чему следует готовиться жителям и гостям курортной столицы.
Особенности погоды в Сочи в сентябре
С приходом осени на курорты Краснодарского края приходит «бархатный сезон». В этом месяце уже спадает наплыв туристов, на пляжах становится намного спокойнее. Во второй половине сентября температура воздуха начинает постепенно спадать, и отдых становится еще более комфортным. Отдыхающим удается побыть на пляже дольше, не прячась от палящего солнца в разгар дня.
Средняя температура воздуха в сентябре устанавливается на уровне +25,2°C, а ночью термометр показывает +16,9°C. Погода преимущественно солнечная, дожди будут редкими, но очень обильными. Согласно наблюдениям, норма осадков в сентябре составляет 140 мм, что существенно выше аналогичных показателей для летних месяцев.
Главной особенностью черноморских курортов является отдых на морском побережье. В сентябре температура воды в среднем составляет +23°C. В начале месяца море прогрето сильнее, до +25°C, но уже к третьей декаде остывает до +22°C. Но даже в таких условиях отдых будет очень комфортным. Главное, не забывать о методах профилактики, пользоваться защитными кремами и меньше пребывать под прямыми солнечными лучами в разгар дня.
Составляя прогнозы на месяц, метеорологические службы часто используют статистические данными предыдущих лет. Эта информация помогает специалистам находить аномалии и схожие ситуации, строить погодные модели и применять их в своих расчетах. Исторические данные также помогают определять максимальные отклонения. В сентябре в Сочи за весь период метеорологических наблюдений фиксировались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +36°C (12 сентября 1899 года);
- абсолютный минимум – +2,7°C (30 сентября 1941 года).
Согласно последним прогнозам синоптиков, в сентябре 2024 года температура воздуха будет немного выше средних значений за месяц, но вероятность новых температурных рекордов очень низкая. Следует помнить, что природа может преподносить сюрпризы, и осенью это происходит намного чаще. Рекомендуется учитывать в своих планах только актуальную информацию.
Клео.ру предлагает изучить прогнозы погоды от синоптиков Гидрометцентра на сентябрь 2024 года в Сочи.
Погода в Сочи в начале месяца
Начало месяца будет более жарким и дождливым, чем его вторая половина. Впрочем, осадки будут редкими, поэтому не смогут сильно помешать отдыху на пляже или знакомству с местными достопримечательностями. Температурные показатели будут равномерными на протяжении всего периода.
Средняя температура в начале сентября:
- днем – +24,5°C;
- ночью – +18,6°C.
Ожидания синоптиков относительно погоды в Сочи в первой половине сентября 2024 года представлены в таблице ниже. Эксперты предполагают, что температура и другие климатические условия будут в пределах средних значений с небольшим отклонением в сторону повышения. Однако следует помнить, что осенняя природа сложно поддается прогнозированию и может преподносить сюрпризы.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+25
|
+19
|
Солнечно
|
2
|
+25
|
+19
|
3
|
+26
|
+20
|
4
|
+27
|
+19
|
5
|
+24
|
+20
|
Дождь
|
6
|
+24
|
+18
|
Солнечно
|
7
|
+24
|
+19
|
8
|
+24
|
+19
|
9
|
+23
|
+18
|
10
|
+24
|
+18
|
Дождь
|
11
|
+25
|
+19
|
Солнечно
|
12
|
+24
|
+18
|
13
|
+24
|
+17
|
14
|
+24
|
+18
|
Дождь
|
15
|
+25
|
+18
|
Солнечно
Начало первого осеннего месяца сложно отличается от предыдущих месяцев: в этот период ожидается жаркая погода. Но синоптики предупреждают и об осадках. Дожди будут обильными, поэтому стоит скорректировать свои планы, чтобы не попасть в непогоду. Во время отдыха следует помнить о правилах безопасности и использовать защитные средства от солнца.
Прогноз погоды на конец месяца
В этот период изменения уже будут более заметными, а погода будет действительно напоминать осень. Несмотря на отсутствие осадков, в воздухе начнет ощущаться похолодание. Снижение температуры будет равномерными и постепенным.
Средние температурные показатели на вторую половину сентября:
- днем – +21,6°C;
- ночью – +15,7°C.
Погода в конце сентября 2024 года в Сочи остается благоприятной для отдыха, хотя в темное время суток уже придется одеваться теплее. Отсутствие дождей создает отличные условия для мероприятий под открытым небом.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+23
|
+17
|
Солнечно
|
17
|
+23
|
+17
|
18
|
+22
|
+17
|
19
|
+21
|
+17
|
20
|
+23
|
+16
|
21
|
+22
|
+16
|
22
|
+23
|
+16
|
23
|
+23
|
+18
|
24
|
+20
|
+14
|
25
|
+19
|
+14
|
26
|
+21
|
+14
|
27
|
+22
|
+17
|
Переменная облачность
|
28
|
+21
|
+14
|
Солнечно
|
29
|
+20
|
+14
|
30
|
+21
|
+15
В конце месяца температура начнет постепенно снижаться. В среднем похолодает на 2,9°C днем и ночью. Изменения, кажущиеся несущественными, в реальности будут более чем ощутимыми. И особенно заметными они станут в темное время суток.
Подведем итог
Синоптики подготовили прогноз погоды на сентябрь 2024 года в Сочи. Условия будут благоприятными и для отдыха на пляже, и для знакомства с местными достопримечательностями, и для горных путешествий.