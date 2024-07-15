Банкроту запретят выезд заграницу?

Лето – самый долгожданный сезон для россиян, чтобы покинуть город и отправиться на отдых. Многие россияне предпочитают проводить это время года на зарубежных курортах. Новая культура, история, знакомства с людьми и насыщенная программа экскурсий. Но все ли могут насладиться таким отдыхом? Банкроты – люди из особой группы риска, многим из которых могут отказать в зарубежной поездке.





Рассмотрим подробнее, в каких случаях судебные приставы выносят запреты на выезд, и кто все-таки может насладиться долгожданным отпуском: согласно статье 213 части 24 Федерального закона №127-Ф3 от 26 октября 2002 г., если гражданин признан банкротом, арбитражный суд может вынести решение о временном ограничении его права на выезд.

Однако выезд за границу в этом случае все равно возможен, если арбитражный суд прямо не запретил такой выезд и не направил об этом письменное уведомление. Но даже при таком запрете право на выезд за границу может быть легко восстановлено, если должник имеет большую сумму задолженности или едет на лечение или по делам, касающимся его бизнеса.

Таким образом, банкротство и выезд за границу совместимы. Это возможно, если суд благосклонен к банкроту. Суд неизменно поинтересуется, какие средства должник намерен использовать для зарубежной поездки.



Мы надеемся, что все смогут насладиться идеальным для себя отдыхом, а если у вас возникнут проблемы с выездом, помните, что все можно решить!