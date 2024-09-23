Погода на ноябрь 2024 в Санкт-Петербурге

Последний осенний месяц считается самым переменчивым в отношении погоды. В северной столице России погодные условия могут меняться очень быстро, создавая много проблем местным жителям и гостям. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее подготовиться к возможным исходам. Прогноз на ноябрь 2024 подскажет, какую погоду следует ждать в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в ноябре

В конце осени погода в Санкт-Петербурге сильно напоминает европейскую зиму. Ночные заморозки меняются «плюсовой» температурой днем, и наоборот. Лишь в конце месяца столбик термометра надежно закрепляются под нулевой отметкой. Отправляясь в северную столицу России, следует подготовить несколько комплектов одежды, так как температурные перепады могут быть существенными.

Средние температурные показатели в ноябре устанавливаются на уровне +2,8°С днем, а ночью столбик термометра опускается до -0,9°C. При этом погода может ощущаться холоднее, чем есть на самом деле из-за высокой влажности воздуха. Заморозки в этом месяце становятся привычным явлением. Количество осадков будет немного меньше по сравнению с предыдущим месяцем – норма для ноября составляет 56 мм. Начиная с последней декады может выпадать снег.

Метеорологи собирают и тщательно обрабатывают информацию о погоде. На основании исторических данных специалистам удается находить отклонения от нормы и закономерности. Используя климатические модели, синоптикам удается строить относительно достоверные прогнозы на длительные периоды. Кроме этого, информация о погоде позволяет выявить максимальные отклонения температуры от нормы.

В предыдущие годы фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +12,3°C (4 ноября 1967 года);

абсолютный минимум – -22,2°C (25 ноября 1890 года).

Согласно расчетам синоптиком Гидрометцентра, ноябрь 2024 года будет немного теплее, чем в предыдущие периоды. Отклонение от нормы составит примерно 2-3°C. Осень не обещает новых температурных рекордов. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы строятся на основе статистических данных, поэтому могут немного отличаться от реальной погоды. Также следует помнить и о том, что в ноябре условия будут меняться очень часто. Стоит регулярно следить за предупреждениями синоптиков при планировании дел.





Предлагаем подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в разные периоды ноября 2024 года.

Погода в Санкт-Петербурге на начало ноября 2024

В начале ноября только начинают зарождаться первые сигналы о приходе зимы. Природа окончательно перевоплощается, готовясь к холодному периоду года. В первой половине дожди будут частыми, но непродолжительными. Впрочем, даже небольшие осадки могут изрядно подпортить настроение, поэтому стоит иметь при себе зонт, даже если метеорологические прогнозы не обещают ухудшения погоды.

Средняя температура в начале ноября:

днем – +4,6°C;

ночью – +1,3°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. При планировании дел следует помнить, что долгосрочные прогнозы могут отличаться от реальной погоды в некоторые дни. Он дает лишь примерное понимание, какие изменения могут происходить в течение месяца.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +7 +2 Облачно 2 +4 0 3 +6 +3 Дождь 4 +6 +3 5 +6 +2 Солнечно 6 +5 +1 Дождь 7 +2 +3 8 +6 +1 Облачно 9 +3 -1 Дождь 10 +5 +3 11 +6 +3 12 +5 +2 13 +4 0 Облачно 14 +2 0 Дождь 15 +2 -2

Начало месяца будет немного осенним. Температура будет относительно теплой для этого времени года, но частые дожди и высокая влажность усилят ощущение холода. Клео.ру рекомендует одеваться строго по погоде и всегда иметь при себе зонт. Природа может неприятно удивить внезапными осадками.





Погода в Санкт-Петербурге на конец ноября 2024

Во второй половине месяца влияние зимы будет ощущаться намного сильнее. Столбик термометра начнет опускаться ниже нулевой отметки не только ночью, но даже днем. В последней декаде синоптики ожидают выпадение первого снега.

Средняя температура в конце ноября:

днем – -0,9°C;

ночью – -3,6°C.

Таблица демонстрирует ожидания по погоде на вторую половину ноября 2024 года. Жителям и гостям Санкт-Петербурга следует готовиться к частым перепадам температуры, заморозкам и снегу.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +2 -2 Дождь 17 0 -4 18 -3 -3 19 -2 -5 20 -4 -4 21 -3 -3 Облачно 22 +1 -2 23 +2 -3 Дождь 24 +1 -2 25 0 -3 Снег 26 0 -2 Дождь 27 -1 -3 Снег 28 -2 -6 29 -2 -6 Облачно 30 -2 -6 Снег

Во второй половине месяца произойдет существенное похолодание. Средняя температура упадет на 5,5°C днем и на 4,9°C ночью. В последние дни месяца возможен снег, поэтому стоит одеваться теплее и выбирать соответствующую обувь для прогулок.





Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на ноябрь 2024 в Санкт-Петербурге. Средняя температура будет немного выше, чем в предыдущие годы, однако существенных отличий не произойдет. Ленинградская погода окажется такой же переменчивой, как и всегда в конце осени.