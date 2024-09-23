Выходные в Подмосковье: 9 мест для отдыха в последние теплые дни осени

Последние теплые деньки осени – отличный повод для мини-путешествия в Подмосковье. Пока природа не надела серые дожди в комплект с промозглым ветром, самое время вырваться из мегаполиса и устроить себе перезагрузку. А что может быть лучше, чем уикенд за городом в окружении красивых пейзажей и уютных локаций? Вот 9 мест в Подмосковье, где можно зарядиться энергией на свежем воздухе и насладиться последними лучами солнца.

Звенигород (55 км от Москвы)





Звенигород – это не просто небольшой городок, это настоящая подмосковная сказка. Место, где история переплетается с природой. Обязательно посетите Саввино-Сторожевский монастырь и прогуляйтесь по территории старинных усадеб. Для семейных прогулок идеально подойдёт Звенигородский экопарк с животными и обширными зелёными территориями.

Парк "Патриот" (55 км от Москвы)





Если вы предпочитаете активный отдых, то Парк "Патриот" станет отличным выбором. Это огромный музейный комплекс под открытым небом, который идеально подойдет для поездок с детьми. В парке есть все: от военной техники до танковых шоу. Для мальчишек это настоящий рай, да и взрослые точно найдут что-то для себя.

Серпухов (95 км от Москвы)





Этот старинный город на берегу Оки подарит атмосферу уюта и неторопливости. Можно прогуляться по историческому центру, насладиться видами местных церквей и посетить Серпуховский Кремль. Для поездки с детьми советуем заглянуть в Приокско-Террасный заповедник, где обитают зубры.

Абрамцево (65 км от Москвы)





Абрамцево – это место, где вдохновение витает в воздухе. Здесь когда-то работали Шишкин и Врубель. Прогулка по живописной территории музея-усадьбы напомнит о русских художниках и писателях XIX века. Идеальный вариант для культурного отдыха всей семьей.

Мелихово (75 км от Москвы)





Литературные гурманы оценят Мелихово – бывшую усадьбу Чехова. Здесь можно не только узнать больше о жизни великого драматурга, но и прогуляться по живописным садам. Детям точно понравятся мини-спектакли, которые периодически устраивают в усадьбе.

Дмитров (70 км от Москвы)





Дмитров – это спокойный город с атмосферой древней Руси. Дмитровский кремль, живописные улочки и старинные церкви создают ощущение уюта. В окрестностях города можно устроить активный отдых на природе: катание на лошадях или велопрогулки.

Коломенское (40 км от Москвы)





Если вам не хочется долго ехать, отправляйтесь в Коломенское. Летний дворец Алексея Михайловича, коломенская пастила, живописные яблоневые сады – всё это создаст атмосферу путешествия без необходимости удаляться от Москвы. А детям наверняка понравятся старинные игры и анимационные программы.

Пушкинские горы (130 км от Москвы)





Это немного дальше, но если вы готовы к большому приключению, Пушкинские горы подарят незабываемую осеннюю красоту. Здесь все дышит стихами и прозой великого поэта. Дети наверняка оценят прогулку по музейной усадьбе и посещение Ганнибаловского дома.

Истра (60 км от Москвы)





Небольшая, но очень живописная Истра идеальна для поездок с семьей. Ново-Иерусалимский монастырь впечатляет своей архитектурой и историей. А для любителей природы есть множество экотроп и мест для прогулок вдоль реки Истра.

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