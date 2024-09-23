Выходные в Подмосковье: 9 мест для отдыха в последние теплые дни осени

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Не пропустите последние солнечные выходные и отправляйтесь исследовать самые живописные уголки Подмосковья — от исторических городков до заповедных парков!

Последние теплые деньки осени – отличный повод для мини-путешествия в Подмосковье. Пока природа не надела серые дожди в комплект с промозглым ветром, самое время вырваться из мегаполиса и устроить себе перезагрузку. А что может быть лучше, чем уикенд за городом в окружении красивых пейзажей и уютных локаций? Вот 9 мест в Подмосковье, где можно зарядиться энергией на свежем воздухе и насладиться последними лучами солнца.

Звенигород (55 км от Москвы)

Фото: медиасток.рф

Звенигород – это не просто небольшой городок, это настоящая подмосковная сказка. Место, где история переплетается с природой. Обязательно посетите Саввино-Сторожевский монастырь и прогуляйтесь по территории старинных усадеб. Для семейных прогулок идеально подойдёт Звенигородский экопарк с животными и обширными зелёными территориями.

Парк "Патриот" (55 км от Москвы)

Фото: медиасток.рф

Если вы предпочитаете активный отдых, то Парк "Патриот" станет отличным выбором. Это огромный музейный комплекс под открытым небом, который идеально подойдет для поездок с детьми. В парке есть все: от военной техники до танковых шоу. Для мальчишек это настоящий рай, да и взрослые точно найдут что-то для себя.

Серпухов (95 км от Москвы)

Фото: медиасток.рф

Этот старинный город на берегу Оки подарит атмосферу уюта и неторопливости. Можно прогуляться по историческому центру, насладиться видами местных церквей и посетить Серпуховский Кремль. Для поездки с детьми советуем заглянуть в Приокско-Террасный заповедник, где обитают зубры.

Абрамцево (65 км от Москвы)

Фото: медиасток.рф

Абрамцево – это место, где вдохновение витает в воздухе. Здесь когда-то работали Шишкин и Врубель. Прогулка по живописной территории музея-усадьбы напомнит о русских художниках и писателях XIX века. Идеальный вариант для культурного отдыха всей семьей.

Мелихово (75 км от Москвы)

Фото: медиасток.рф

Литературные гурманы оценят Мелихово – бывшую усадьбу Чехова. Здесь можно не только узнать больше о жизни великого драматурга, но и прогуляться по живописным садам. Детям точно понравятся мини-спектакли, которые периодически устраивают в усадьбе.

Дмитров (70 км от Москвы)

Фото: медиасток.рф

Дмитров – это спокойный город с атмосферой древней Руси. Дмитровский кремль, живописные улочки и старинные церкви создают ощущение уюта. В окрестностях города можно устроить активный отдых на природе: катание на лошадях или велопрогулки.

Коломенское (40 км от Москвы)

Фото: медиасток.рф

Если вам не хочется долго ехать, отправляйтесь в Коломенское. Летний дворец Алексея Михайловича, коломенская пастила, живописные яблоневые сады – всё это создаст атмосферу путешествия без необходимости удаляться от Москвы. А детям наверняка понравятся старинные игры и анимационные программы.

Пушкинские горы (130 км от Москвы)

Фото: соцсети/@pushkin_zapovednik

Это немного дальше, но если вы готовы к большому приключению, Пушкинские горы подарят незабываемую осеннюю красоту. Здесь все дышит стихами и прозой великого поэта. Дети наверняка оценят прогулку по музейной усадьбе и посещение Ганнибаловского дома.

Истра (60 км от Москвы)

Фото: медиасток.рф

Небольшая, но очень живописная Истра идеальна для поездок с семьей. Ново-Иерусалимский монастырь впечатляет своей архитектурой и историей. А для любителей природы есть множество экотроп и мест для прогулок вдоль реки Истра.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился списком мест в России с уникальными явлениями: от вулканов до северного сияния. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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