Погода в Сочи на ноябрь 2024 года

Ноябрь – это завершающий месяц осеннего сезона. В этот период в природе происходят удивительные и красочные перемены, а погода становится все менее предсказуемой. Для привычного пляжного отдыха уже будет достаточно холодно, но курорты Краснодарского края могут предложить и другие виды развлечений. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в ноябре 2024 года.

Особенности погоды в Сочи в ноябре

Сочи – это курортная жемчужина России, главной особенностью которого является отдых на морском побережье. Однако ноябрь является не самым удачным месяцем для такого вида развлечений. Температура воздуха и воды упали уже достаточно сильно, и отдыхать в таких условиях будет совершенно некомфортно. Впрочем, Сочи имеет множество достопримечательностей, оздоровительных процедур и других видов активного отдыха, которые смогут легко компенсировать погодные изменения.

Согласно метеорологическим наблюдениям, средняя температура воздуха в Сочи в ноябре снижается до +15,6°C днем, а в ночное время столбик термометра достигает +8,5°C. Погода будет преимущественно солнечной: осадки и облачность будут досаждать в менее чем половины случаев. При этом дожди будут продолжительными и обильными: норма осадков составляет 174 мм. Это немногим меньше, чем в октябре – самом дождливом месяце года. Море тоже станет холоднее – его температура будет постепенно снижаться, достигая +13°C к концу ноября.

Сбор, хранение и обработка данных о погоде позволяет синоптикам строить погодные модели. Изучая полученную информацию, специалисты находят отклонения, выявляют аномалии и закономерности. Современные технологические средства позволят достаточно точно прогнозировать дальнейшие изменения климата и его влияние на погоду в конкретные дни. Также статистические данные позволяют определить максимальные отклонения от нормы. В различные исторические периоды в Сочи устанавливались такие рекорды по температуре:

абсолютный максимум – +29,1°C (3 ноября 1938 года);

абсолютный минимум – -5,4°C (25 ноября 1914 года).

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, осень в Сочи будет немного теплее, чем в предыдущие годы. В среднем, изменения составят около 2-4 градусов в сторону потепления. При этом следует учитывать, что последний осенний месяц крайне переменчивый в отношении погоды. Реальные показатели могут немного отличаться от прогнозируемых, поэтому сверяйтесь с актуальными прогнозами перед выходом на улицу и планированием важных дел.





Клео.ру предлагает подробно разобраться, какой будет погода в Сочи в различные периоды ноября 2024 года.

Погода в Сочи в начале месяца

В начале месяца погода будет относительно стабильной. Тренды, заданные в октябре, будут поддерживаться, но отдельные элементы непредсказуемости погоды уже начнут появляться. Незначительное количество осадков делает этот период удачным для знакомства с местными достопримечательностями, а вот для отдыха на пляже будет достаточно холодно. Температура воды в это время снизится до +15°C.

Средние температурные показатели в первой половине ноября 2024 года:

днем – +16°C;

ночью – +8,2.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Сочи в начале ноября 2024 года. При планировании важных дел на этот период следует учитывать, что долгосрочные прогнозы могут немного отличаться от реальной погоды в отдельные дни. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует сверять свои действия с актуальной информацией от метеорологических служб.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +19 +11 Небольшая облачность 2 +18 +7 Солнечно 3 +14 +7 4 +14 +7 Дождь 5 +16 +6 Солнечно 6 +17 +8 7 +16 +9 Дождь 8 +16 +8 9 +15 +8 Солнечно 10 +17 +9 11 +16 +9 12 +15 +8 13 +15 +8 Небольшая облачность 14 +16 +9 15 +16 +9 Солнечно

На курортах Краснодарского края о скором приходе зимы можно узнать только по датам на календаре. В течение осени изменения средней температуры почти не ощущаются, и лишь по ночам может быть немного некомфортно. Для вечерних прогулок стоит одеваться потеплее.





Погода в Сочи в конце месяца

Вторая половина ноября будет немного прохладнее, но зимнее влияние не будет ощущаться до последней декады. Больше всего переход скажется на воде: ее температура снизиться до +13°C, создавая некомфортные условия для пляжного отдыха. Этот эффект усилится сильными порывами холодного ветра и продолжительными дождями. Лучше запланировать на это время другие мероприятия.

Средние температурные показатели во второй половине ноября 2024 года:

днем – +13,7°C;

ночью – +7°C.

Ожидаемая погода в этот период месяца показана в таблице ниже. Стоит учитывать этот прогноз при планировании дел.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +16 +8 Небольшая облачность 17 +14 +8 Солнечно 18 +14 +9 Небольшая облачность 19 +15 +8 Дождь 20 +15 +9 Солнечно 21 +15 +9 22 +15 +6 23 +15 +7 Небольшая облачность 24 +12 +6 Солнечно 25 +12 +7 26 +13 +6 27 +12 +6 Небольшая облачность 28 +11 +5 Дождь 29 +13 +6 Небольшая облачность, осадки 30 +13 +5

Во второй половине месяца произойдет небольшое похолодание. Средняя температура воздуха снизится на 2,3°C днем и на 1,2°C. Такие небольшие изменения почти не будут ощущаться, за исключением последних дней месяца, когда столбик термометра начнет показывать более низкие значения.





Подведем итог

Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2024 года. По расчетам специалистов, этот месяц будет более теплым, чем в предыдущие годы. Аномальные температуры будут маловероятными. У отдыхающих появится хорошие условия, чтобы заняться другими видами активного отдыха или оздоровлением.