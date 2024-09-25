Погода в Сочи на ноябрь 2024 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на ноябрь 2024.
Ноябрь – это завершающий месяц осеннего сезона. В этот период в природе происходят удивительные и красочные перемены, а погода становится все менее предсказуемой. Для привычного пляжного отдыха уже будет достаточно холодно, но курорты Краснодарского края могут предложить и другие виды развлечений. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в ноябре 2024 года.
Особенности погоды в Сочи в ноябре
Сочи – это курортная жемчужина России, главной особенностью которого является отдых на морском побережье. Однако ноябрь является не самым удачным месяцем для такого вида развлечений. Температура воздуха и воды упали уже достаточно сильно, и отдыхать в таких условиях будет совершенно некомфортно. Впрочем, Сочи имеет множество достопримечательностей, оздоровительных процедур и других видов активного отдыха, которые смогут легко компенсировать погодные изменения.
Согласно метеорологическим наблюдениям, средняя температура воздуха в Сочи в ноябре снижается до +15,6°C днем, а в ночное время столбик термометра достигает +8,5°C. Погода будет преимущественно солнечной: осадки и облачность будут досаждать в менее чем половины случаев. При этом дожди будут продолжительными и обильными: норма осадков составляет 174 мм. Это немногим меньше, чем в октябре – самом дождливом месяце года. Море тоже станет холоднее – его температура будет постепенно снижаться, достигая +13°C к концу ноября.
Сбор, хранение и обработка данных о погоде позволяет синоптикам строить погодные модели. Изучая полученную информацию, специалисты находят отклонения, выявляют аномалии и закономерности. Современные технологические средства позволят достаточно точно прогнозировать дальнейшие изменения климата и его влияние на погоду в конкретные дни. Также статистические данные позволяют определить максимальные отклонения от нормы. В различные исторические периоды в Сочи устанавливались такие рекорды по температуре:
- абсолютный максимум – +29,1°C (3 ноября 1938 года);
- абсолютный минимум – -5,4°C (25 ноября 1914 года).
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, осень в Сочи будет немного теплее, чем в предыдущие годы. В среднем, изменения составят около 2-4 градусов в сторону потепления. При этом следует учитывать, что последний осенний месяц крайне переменчивый в отношении погоды. Реальные показатели могут немного отличаться от прогнозируемых, поэтому сверяйтесь с актуальными прогнозами перед выходом на улицу и планированием важных дел.
Клео.ру предлагает подробно разобраться, какой будет погода в Сочи в различные периоды ноября 2024 года.
Погода в Сочи в начале месяца
В начале месяца погода будет относительно стабильной. Тренды, заданные в октябре, будут поддерживаться, но отдельные элементы непредсказуемости погоды уже начнут появляться. Незначительное количество осадков делает этот период удачным для знакомства с местными достопримечательностями, а вот для отдыха на пляже будет достаточно холодно. Температура воды в это время снизится до +15°C.
Средние температурные показатели в первой половине ноября 2024 года:
- днем – +16°C;
- ночью – +8,2.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Сочи в начале ноября 2024 года. При планировании важных дел на этот период следует учитывать, что долгосрочные прогнозы могут немного отличаться от реальной погоды в отдельные дни. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует сверять свои действия с актуальной информацией от метеорологических служб.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+19
|
+11
|
Небольшая облачность
|
2
|
+18
|
+7
|
Солнечно
|
3
|
+14
|
+7
|
4
|
+14
|
+7
|
Дождь
|
5
|
+16
|
+6
|
Солнечно
|
6
|
+17
|
+8
|
7
|
+16
|
+9
|
Дождь
|
8
|
+16
|
+8
|
9
|
+15
|
+8
|
Солнечно
|
10
|
+17
|
+9
|
11
|
+16
|
+9
|
12
|
+15
|
+8
|
13
|
+15
|
+8
|
Небольшая облачность
|
14
|
+16
|
+9
|
15
|
+16
|
+9
|
Солнечно
На курортах Краснодарского края о скором приходе зимы можно узнать только по датам на календаре. В течение осени изменения средней температуры почти не ощущаются, и лишь по ночам может быть немного некомфортно. Для вечерних прогулок стоит одеваться потеплее.
Погода в Сочи в конце месяца
Вторая половина ноября будет немного прохладнее, но зимнее влияние не будет ощущаться до последней декады. Больше всего переход скажется на воде: ее температура снизиться до +13°C, создавая некомфортные условия для пляжного отдыха. Этот эффект усилится сильными порывами холодного ветра и продолжительными дождями. Лучше запланировать на это время другие мероприятия.
Средние температурные показатели во второй половине ноября 2024 года:
- днем – +13,7°C;
- ночью – +7°C.
Ожидаемая погода в этот период месяца показана в таблице ниже. Стоит учитывать этот прогноз при планировании дел.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+16
|
+8
|
Небольшая облачность
|
17
|
+14
|
+8
|
Солнечно
|
18
|
+14
|
+9
|
Небольшая облачность
|
19
|
+15
|
+8
|
Дождь
|
20
|
+15
|
+9
|
Солнечно
|
21
|
+15
|
+9
|
22
|
+15
|
+6
|
23
|
+15
|
+7
|
Небольшая облачность
|
24
|
+12
|
+6
|
Солнечно
|
25
|
+12
|
+7
|
26
|
+13
|
+6
|
27
|
+12
|
+6
|
Небольшая облачность
|
28
|
+11
|
+5
|
Дождь
|
29
|
+13
|
+6
|
Небольшая облачность, осадки
|
30
|
+13
|
+5
Во второй половине месяца произойдет небольшое похолодание. Средняя температура воздуха снизится на 2,3°C днем и на 1,2°C. Такие небольшие изменения почти не будут ощущаться, за исключением последних дней месяца, когда столбик термометра начнет показывать более низкие значения.
Подведем итог
Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2024 года. По расчетам специалистов, этот месяц будет более теплым, чем в предыдущие годы. Аномальные температуры будут маловероятными. У отдыхающих появится хорошие условия, чтобы заняться другими видами активного отдыха или оздоровлением.