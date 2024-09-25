Погода в Сочи на ноябрь 2024 года

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Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на ноябрь 2024.

Ноябрь – это завершающий месяц осеннего сезона. В этот период в природе происходят удивительные и красочные перемены, а погода становится все менее предсказуемой. Для привычного пляжного отдыха уже будет достаточно холодно, но курорты Краснодарского края могут предложить и другие виды развлечений. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в ноябре 2024 года.

Особенности погоды в Сочи в ноябре

Сочи – это курортная жемчужина России, главной особенностью которого является отдых на морском побережье. Однако ноябрь является не самым удачным месяцем для такого вида развлечений. Температура воздуха и воды упали уже достаточно сильно, и отдыхать в таких условиях будет совершенно некомфортно. Впрочем, Сочи имеет множество достопримечательностей, оздоровительных процедур и других видов активного отдыха, которые смогут легко компенсировать погодные изменения.

Согласно метеорологическим наблюдениям, средняя температура воздуха в Сочи в ноябре снижается до +15,6°C днем, а в ночное время столбик термометра достигает +8,5°C. Погода будет преимущественно солнечной: осадки и облачность будут досаждать в менее чем половины случаев. При этом дожди будут продолжительными и обильными: норма осадков составляет 174 мм. Это немногим меньше, чем в октябре – самом дождливом месяце года. Море тоже станет холоднее – его температура будет постепенно снижаться, достигая +13°C к концу ноября.

Сбор, хранение и обработка данных о погоде позволяет синоптикам строить погодные модели. Изучая полученную информацию, специалисты находят отклонения, выявляют аномалии и закономерности. Современные технологические средства позволят достаточно точно прогнозировать дальнейшие изменения климата и его влияние на погоду в конкретные дни. Также статистические данные позволяют определить максимальные отклонения от нормы. В различные исторические периоды в Сочи устанавливались такие рекорды по температуре:

  • абсолютный максимум – +29,1°C (3 ноября 1938 года);
  • абсолютный минимум – -5,4°C (25 ноября 1914 года).

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, осень в Сочи будет немного теплее, чем в предыдущие годы. В среднем, изменения составят около 2-4 градусов в сторону потепления. При этом следует учитывать, что последний осенний месяц крайне переменчивый в отношении погоды. Реальные показатели могут немного отличаться от прогнозируемых, поэтому сверяйтесь с актуальными прогнозами перед выходом на улицу и планированием важных дел.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает подробно разобраться, какой будет погода в Сочи в различные периоды ноября 2024 года.

Погода в Сочи в начале месяца

В начале месяца погода будет относительно стабильной. Тренды, заданные в октябре, будут поддерживаться, но отдельные элементы непредсказуемости погоды уже начнут появляться. Незначительное количество осадков делает этот период удачным для знакомства с местными достопримечательностями, а вот для отдыха на пляже будет достаточно холодно. Температура воды в это время снизится до +15°C.

Средние температурные показатели в первой половине ноября 2024 года:

  • днем – +16°C;
  • ночью – +8,2.

 В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Сочи в начале ноября 2024 года. При планировании важных дел на этот период следует учитывать, что долгосрочные прогнозы могут немного отличаться от реальной погоды в отдельные дни. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует сверять свои действия с актуальной информацией от метеорологических служб.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+19

+11

Небольшая облачность

2

+18

+7

Солнечно

3

+14

+7

4

+14

+7

Дождь

5

+16

+6

Солнечно

6

+17

+8

7

+16

+9

Дождь

8

+16

+8

9

+15

+8

Солнечно

10

+17

+9

11

+16

+9

12

+15

+8

13

+15

+8

Небольшая облачность

14

+16

+9

15

+16

+9

Солнечно

На курортах Краснодарского края о скором приходе зимы можно узнать только по датам на календаре. В течение осени изменения средней температуры почти не ощущаются, и лишь по ночам может быть немного некомфортно. Для вечерних прогулок стоит одеваться потеплее.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Сочи в конце месяца

Вторая половина ноября будет немного прохладнее, но зимнее влияние не будет ощущаться до последней декады. Больше всего переход скажется на воде: ее температура снизиться до +13°C, создавая некомфортные условия для пляжного отдыха. Этот эффект усилится сильными порывами холодного ветра и продолжительными дождями. Лучше запланировать на это время другие мероприятия.

Средние температурные показатели во второй половине ноября 2024 года:

  • днем – +13,7°C;
  • ночью – +7°C.

Ожидаемая погода в этот период месяца показана в таблице ниже. Стоит учитывать этот прогноз при планировании дел.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+16

+8

Небольшая облачность

17

+14

+8

Солнечно

18

+14

+9

Небольшая облачность

19

+15

+8

Дождь

20

+15

+9

Солнечно

21

+15

+9

22

+15

+6

23

+15

+7

Небольшая облачность

24

+12

+6

Солнечно

25

+12

+7

26

+13

+6

27

+12

+6

Небольшая облачность

28

+11

+5

Дождь

29

+13

+6

Небольшая облачность, осадки

30

+13

+5

Во второй половине месяца произойдет небольшое похолодание. Средняя температура воздуха снизится на 2,3°C днем и на 1,2°C. Такие небольшие изменения почти не будут ощущаться, за исключением последних дней месяца, когда столбик термометра начнет показывать более низкие значения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2024 года. По расчетам специалистов, этот месяц будет более теплым, чем в предыдущие годы. Аномальные температуры будут маловероятными. У отдыхающих появится хорошие условия, чтобы заняться другими видами активного отдыха или оздоровлением.

Ульяна Волнова

Журналист

 

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