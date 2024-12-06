Погода в Сочи на январь 2026 года

Первый месяц года традиционно считается одним из самых холодных. Даже на юге страны ощущается влияние зимнего сезона. Однако природа нередко преподносит нестандартные погодные явления, которые могут удивить даже специалистов метеорологии. Синоптики подготовили прогноз на январь 2026 года и предупредили, какой будет погода в Сочи в этот период.

Особенности погоды в Сочи в январе

Несмотря на то, что январь относится к числу самых прохладных месяцев даже в пределах Краснодарского края, климат Сочи заметно отличается от большинства российских регионов. Зима здесь мягкая, а средние температуры значительно выше привычных для середины сезона. Отрицательные значения на термометре фиксируются крайне редко и бывают, как правило, кратковременными.

Для пляжного отдыха середина зимы не подходит: вода в море к началу года охлаждается до +9°C. Средняя температура воздуха днем составляет +9…+11°C, а в ночное время холодает до +4°C. Норма осадков – 176 мм. Январь в Сочи облачный и пасмурный, но солнечные дни случаются примерно раз в три дня. Впрочем, это является неплохим показателем по сравнению с остальной частью страны, где ясное небо бывает всего пару раз за месяц.

При подготовке прогноза метеорологи используют статистические данные за предыдущие годы. Благодаря этим сведениям удается выявлять климатические аномалии, отслеживать тенденции и вовремя сообщать о возможных изменениях. Исторические записи фиксируют не только средние, но и экстремальные показатели. За весь период погодных наблюдений были зафиксированы такие температурные рекорды:

Самый теплый день – 13 января 2021 года. Термометр показывал +22,4°C.

– 13 января 2021 года. Термометр показывал +22,4°C. Самым холодным днем считается 25 января 1892 года. Зафиксированная температура составила -13,4°C.

Погода в Сочи в январе 2026 года будет формироваться под влиянием множества факторов. Согласно предварительным оценкам синоптиков, значительных отклонений не ожидается, а средние температуры окажутся на 1-2°C выше климатической нормы. Однако природа может удивлять своими сюрпризами. При планировании важных дел и мероприятий рекомендуется пользоваться только актуальными прогнозами на конкретные дни.





Предлагаем узнать, какая погода будет в Сочи в различные периоды января 2026 года.

Погода в Сочи в начале января 2026 года

Первые недели месяца будут достаточно ровными по температурным показателям. В начале января ожидается усиленная ветреность, при этом количество осадков окажется минимальным.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем : +9,8°C.

: +9,8°C. Ночью: +4,1°C.

Стоит учитывать, что долгосрочные расчеты основываются на исторических данных и актуальных климатических изменениях. Прогноз погоды может немного отличаться от реальной погоды из-за природных факторов. Во избежание неприятных сюрпризов желательно ориентироваться на предупреждения метеорологов.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +10 +5 Осадки 2 +10 +3 Переменная облачность 3 +9 +5 Солнечно 4 +10 +4 5 +8 +5 6 +11 +6 Облачно 7 +11 +4 8 +10 +3 9 +6 +2 10 +7 +4 Переменная облачность 11 +8 +3 Осадки 12 +11 +4 13 +11 +3 Солнечно 14 +12 +3 Переменная облачность 15 +12 +6 Солнечно 16 +10 +5

Мягкая погода в начале января обеспечивает комфортные условия для празднования новогодних и рождественских праздников. Для тех, кто предпочитает снег и активный отдых, отличным вариантом станет посещение горнолыжных курортов региона.





Погода в Сочи в конце января 2026 года

Вторая половина месяца будет более влажной и пасмурной. Дожди станут более частым явлением, однако ветер заметно стихнет, что создаст ощущение более теплой погоды. Климатические изменения скажутся и на температуре: столбик термометра будет показывать более высокие значения.

Средние температурные показатели во второй половине месяца:

Днем : + 11,7°C.

: + 11,7°C. Ночью: +5,1°C.

Прогноз погоды в Сочи на конец января 2026 года представлен ниже. Синоптики ожидают небольшое потепление, но при этом увеличится количество осадков. Стоит учитывать особенности этого периода при планировании важных дел и мероприятий на открытом воздухе.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +9 +4 Солнечно 18 +11 +3 19 +12 +4 Осадки 20 +12 +6 21 +12 +6 Облачно 22 +12 +5 Солнечно 23 +12 +6 Осадки 24 +13 +6 25 +11 +4 26 +10 +5 Переменная облачность 27 +11 +6 Солнечно 28 +13 +6 29 +12 +6 30 +13 +6 Осадки 31 +13 +3

Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине января ожидается небольшое потепление. Средняя температура вырастет на 1,9°C днем и на 1°C ночью. Из-за роста количества осадков местным жителям и туристам рекомендуется иметь при себе зонт. Тем, кто планирует прогулки и экскурсии, стоит заранее продумать маршрут с учетом возможных дождей.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра представили прогноз погоды на январь 2026 года в Сочи. Климатические условия останутся типичными для середины зимы. Особенности местной природы создают благоприятные условия для туристов и любителей активного отдыха.