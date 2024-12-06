Погода на январь 2026 в Санкт-Петербурге

Зима в Санкт-Петербурге отличается особым шармом и атмосферой. Чтобы прочувствовать магию этого времени года, стоит приехать в северную столицу в самом начале года. Однако любое праздничное настроение могут испортить неожиданные осадки, ветер и сильный холод. Прогноз погоды на январь 2026 года в Санкт-Петербурге подскажет, какие сюрпризы преподнесет природа.

Погода в Санкт-Петербурге в январе

Январь – один из самых холодных месяцев, и Санкт-Петербург в этом отношении не уступает другим регионам России. Климат этого региона отличается своей непредсказуемостью: даже в разгар морозов возможны неожиданные потепления и дождливые дни. Солнечных дней в январе почти не бывает, а пасмурная погода становится еще более ощутимой на фоне короткого светового дня – около 7 часов.

Средняя температура воздуха в январе составляет -2…-4°C днем, а в ночное время столбик термометра показывает -8°C. Январская норма осадков – 46 мм. Погода преимущественно пасмурная, солнечные дни в северной столице будут достаточно редким явлением. Помимо переменчивой погоды, Санкт-Петербург встречает жителей и гостей города сильным холодным ветром. Из-за этого температура воздуха ощущается намного ниже реальных значений.

При составлении прогнозов синоптики используют данные о погоде за прошлые годы. Статистическая информация позволяет специалистам выявлять закономерности, строить климатические модели и фиксировать аномалии. Помимо этого, исторические значения дают возможность определить температурные рекорды за весь период метеорологических наблюдений. В январе в Санкт-Петербурге фиксировались такие отклонения:

– 10 января 2007 года. Столбик термометра поднимался до уровня 8,7°C. Самым холодным днем стало 11 января 1883 года. Температура воздуха падала до -35,9°C.

Прогноз на 2026 год предполагает, что экстремальные температуры маловероятны. Погода будет типичной для января с небольшой тенденцией к повышению (около 1-2°C). Однако нужно помнить, что природа порой преподносит сюрпризы. Рекомендуется сверяться с актуальными прогнозами при планировании важных дел и мероприятий.





Предлагаем разобраться, какая погода будет в Санкт-Петербурге в январе 2026 года в разные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге в начале января 2026

Первая половина месяца принесет праздничное настроение, но погода будет переменчивой. Преобладают облачные дни, хотя снегопады будут короткими и редкими. Несмотря на относительно стабильные средние температуры, холод будет ощущаться сильнее из-за высокой влажности и порывов ветра.

Средняя температура первой половины января:

Днем : -1,3°C.

: -1,3°C. Ночью: -5,8°C.

Планируя прогулки, стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы могут отличаться от фактических погодных условий. Жителям и гостям города стоит быть готовыми к резким изменениям погоды.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +1 -2 Облачно 2 +1 -1 Переменная облачность 3 +1 -8 Дождь 4 -2 -7 Облачно 5 -5 -10 6 -6 -6 7 -2 -7 Снег 8 -2 -6 Солнечно 9 0 -8 Дождь 10 -2 -6 Снег 11 -1 -4 12 -1 -10 13 -2 -7 14 -1 -6 15 +1 -2 Облачно 16 -1 -2

Январь с первых дней будет удивлять своей переменчивой погодой. В течение одного дня осадки могут чередоваться с солнцем. При планировании важных дел и мероприятий под открытым небом важно учитывать эту особенность зимнего месяца.





Погода в Санкт-Петербурге в конце января 2026

Вторая половина месяца обещает быть более стабильной. Колебаний температуры не ожидается, хотя переменчивость погоды сохраняется. Длительность светового дня продолжит увеличиваться, но это практически не отразится на температуре воздуха. Во второй половине месяца потепления не будет.

Средняя температура второй половины января:

Днем : -3,1°C.

: -3,1°C. Ночью: -6,7°C.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на вторую половину января 2026 года представлен в таблице ниже. Синоптики Гидрометцентра ожидают незначительное похолодание. Впрочем, изменения будут малозаметными на фоне тихого ветра и снегопадов.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +1 -3 Облачно 18 0 -3 19 -3 -5 Снег 20 -6 -11 21 -7 -12 22 -7 -7 23 -5 -9 24 -5 -9 25 -4 -9 Переменная облачность 26 -3 -6 27 -3 -5 Облачно 28 -3 -4 29 0 -3 Снег 30 0 -9 Облачно 31 -2 -5 Солнечно

В конце месяца возможен легкий спад температуры: днем похолодает в среднем на 1,8°C, а в ночное время – на 0,9°C. Эти изменения будут едва заметны благодаря относительно спокойной и маловетреной погоде. Данный период будет благоприятным для прогулок по городу и знакомств с местными достопримечательностями.





Подведем итог

Согласно прогнозам погоды от синоптиков Гидрометцентра, январь 2026 года в Санкт-Петербурге будет переменчивым. В начале месяца возможны осадки и повышенная ветреность, но уже во второй декаде условия стабилизируются, а температура начнет постепенно выравниваться. Чтобы прогулки и планы не оказались под угрозой из-за сюрпризов погоды, рекомендуется следить за актуальными прогнозами и принимать соответствующие меры.