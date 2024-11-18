Где покататься на лыжах и сноуборде кроме Сочи: лучшие трассы России для новичков и профи

Когда зимние каникулы на носу, а в Сочи места уже разобрали, самое время присмотреться к другим горнолыжным направлениям. В России, к счастью, есть много локаций, которые могут составить конкуренцию Красной Поляне: от уютных трасс для тех, кто только осваивает лыжи, до крутых склонов для любителей адреналина.

Вот список курортов, где будет комфортно всем – и новичкам, и тем, кто уже уверенно катается с гор.

Шерегеш, Кемеровская область

Для кого: универсал, подойдет как для новичков, так и для опытных.

Почему туда: Шерегеш – это уже не просто курорт, а настоящая легенда. Сюда едут ради пухлого снега, атмосферных вечеров в уютных домиках и тусовок на склонах. К сезону трассы готовят как следует, так что даже новички не будут нервничать. А вот профи точно оценят длинные спуски и возможности для фрирайда.

Совет: Забронируйте жилье заранее – тут всегда аншлаг.

Домбай, Карачаево-Черкесия



Для кого: для любителей живописных видов и разнообразных трасс.

Почему туда: Домбай – это Кавказ с его величественными горами, густыми лесами и мягким климатом. Трассы здесь настолько живописные, что даже забываешь о физической усталости. Для новичков предусмотрены простые маршруты, а профи могут замахнуться на сложные спуски и даже попробовать бэккантри.

Совет: Не пропустите местные хичины – лучшая награда после дня на склоне.

Белокуриха, Алтайский край

Для кого: для тех, кто любит совмещать катание с отдыхом для тела и души.

Почему туда: В Белокурихе горнолыжный отдых совмещен с оздоровлением – это идеальное место для тех, кто мечтает расслабиться в термальных источниках после катания. Здесь нет огромных перепадов высот, поэтому начинающим лыжникам и сноубордистам будет комфортно.

Совет: Берите купальник – местные СПА-комплексы заслуживают отдельного внимания.

Абзаково, Башкортостан



Для кого: для семей с детьми и любителей тишины.

Почему туда : Абзаково – это уютное место с широкими трассами, где легко учиться кататься. Курорт ориентирован на семейный отдых, поэтому инфраструктура включает все: от детских зон до кафе с горячим шоколадом. Для более опытных здесь тоже найдется несколько интересных спусков.

Совет: Попробуйте вечернее катание – трассы освещены, и это выглядит волшебно.

Кукисвумчорр, Мурманская область

Для кого: для любителей экзотики и северного сияния.

Почему туда: Кукисвумчорр, расположенный в Хибинах, дарит уникальный опыт: катание среди снегов Арктики с видом на невероятные пейзажи. Если повезет, вы сможете увидеть северное сияние прямо с трассы. Тут не так многолюдно, поэтому даже на популярных маршрутах сохраняется ощущение уединенности.

Совет: Утепляйтесь! Северное сияние не отменяет морозов.

Как подготовиться к поездке?



Чтобы получить максимум удовольствия, важно позаботиться о деталях:



Проверьте оборудование . Если своих лыж или борда нет, узнайте об аренде заранее.

. Если своих лыж или борда нет, узнайте об аренде заранее. Подберите одежду – многослойность и непродуваемость спасут в любой ситуации.

– многослойность и непродуваемость спасут в любой ситуации. Уточните расписание подъемников и удобный трансфер до курорта.

Зимние приключения в горах – это не просто спорт, это эмоции, которые останутся с вами на весь год. Так что выбирайте курорт, пакуйте чемоданы и вперед – навстречу зимним виражам!

Ранее мы рассказывали про slow travel и почему неспешные поездки становятся новым трендом.