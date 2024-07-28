Исповедь без ошибок: как правильно называть свои грехи

В православии исповедь является обрядом, позволяющим очистить душу, приблизиться к Богу и избавиться от тяжести грехов. И чтобы это таинство прошло так, как нужно, очень важно провести его по всем правилам. Клео.ру предлагает узнать, как правильно подготовиться и называть свои грехи на исповеди и чего не нужно делать.

Подготовка к исповеди

Таинство исповеди помогает верующему покаяться в своих проступках, снять с себя тяжкий груз и получить прощение. Игнорирование Божьих правил разрушает не только духовную часть людей, но даже сказывается на телесной оболочке. В процессе исповеди можно очиститься от этого и вернуться к праведной жизни. Если таинство проходит впервые, то волнуясь и опасаясь грядущего верующий может забыть то, о чем хотел поведать священнику.

Чтобы не упустить важные моменты, готовиться к исповеди нужно заранее. Список грехов, в которых хочется сознаться, нужно выписать на лист бумаги. Такое действие поможет лучше понимать тяжесть содеянного. Не нужно пытаться скрыть что-то или умышленно уменьшить проступок. Покаяние нужно начинать изнутри, признавая все своих недостатки.

Перед посещением церкви священники рекомендуют прочесть немного соответствующей духовной литературы. Например, «Опыт построения исповеди» отца Иоанна (Крестьянкина) или «В помощь кающимся» Игнатия Брянчанинов. Эта информация будет особенно полезной для тех, кто планирует исповедоваться впервые и не знает, как правильно поступить.

Составляя список своих деяний, в которых хочется сознаться. В своих трудах святитель Игнатий Брянчанинов выделяет 8 главных страстей:

чревообъядение (неумеренность в пище, пьянство, несоблюдение постов, нарушение воздержания);

любодеяние (блудные деяния или помыслы, сквернословие, прелюбодеяние);

сребролюбие (любовь к деньгам и имуществу, стремление к богатству, корыстолюбие, скупость);

гнев (вспыльчивость, стремление к отмщению, спор, убийство, обида ближних);

печаль (грусть, тоска, сомнения в Боге);

уныние (лень, небрежность, праздность, игнорирование церковных обязанностей);

тщеславие (стремление к славе и красоте, хвастовство, ложь, лицемерие, лесть, самооправдание);

гордость (превознесение себя над окружающим, дерзость, неверие, следование плотской воле, а не духовной, безбожие, ересь).

Впрочем, некоторые известные представители православной церкви рекомендуют соотносить свои деяния с самыми главными правилами – заповедями Божиими.





Как правильно называть грехи

Исповедь – это уникальное событие для каждого человека, поэтому и проходит оно по-разному. Но существует несколько основных правил, которых следует придерживаться в процессе таинства.

При первом покаянии верующие зачастую хотят исповедоваться во всех содеянных деяниях и помыслах за всю свою жизнь, совершить генеральную исповедь. Это действительно важное и очень значимое событие, к которому нужно подойти очень серьезно. Необходимо вспомнить все свои прегрешения и ответственность за них.

Своих грехи нужно формулировать четко, но кратко, не вдаваясь в мелкие детали произошедшего. Священнослужитель является лишь посредником между кающимся и Богом, помогающий стать на праведный путь. При необходимости батюшка сам попросит уточнить, если покаяние покажется ему недостаточно понятным или неискренним.





Четких правил о том, как правильно начинать исповедь, не существует. Часто рекомендуется использовать «Господи, я согрешил(ла)…» и потом приступать к изложению своих грехов, но именно такой речевой оборот не является обязательным. Более важно, чтобы верующий был настроен на покаяние, а не то, с каких слов начинается таинство.

Каждая исповедь включает покаяние, молитву и духовное наставление, если оно необходимо верующему. Осознание своих проступков помогает изменить свое мировоззрение, молитвенные деяния закрепляют перемены на духовном уровне, а следование советам священнослужителя возвращает на путь праведности.





Часто задаваемые вопросы

В процессе таинства многие верующие сталкиваются с различными проблемами, но некоторые из них повторяются чаще других. Священнослужители дают полезные советы для исповеди и отвечают на самые распространенные вопросы.

Что делать, если стесняешься назвать грех

Как правило, чувство стыда, возникает у верующих, которые приходят на исповедь в первый раз боятся того, что будет дальше, и не хотят испортить о себе мнение. Также бояться называть те люди, чей грех чрезмерно тяжкий или постыдный.

В первую очередь нужно сознаться самим себе в своих грехах. Именно это станет первым шагом на пути к избавлению от него. А вот способность признаться в проблеме не только себе, но и другим, показывает истинное желание избавиться от душевных терзаний.

Если нет возможности преодолеть внутренние барьеры, то в таком случае может помочь письменная исповедь. Нужно записать все свои грехи на листе бумаги и передать эту записку священнослужителю. Такой подход допускается православием, но злоупотреблять этим не рекомендуется.

Следует помнить, что священник, будучи «духовным психологом», хранит тайну исповеди и не может разглашать ее всем желающим.





Как часто нужно исповедоваться

Вопрос проведения таинства – строго индивидуальный, ведь зависит от образа жизни, который ведет верующий, а также духовной нагрузки.

Представители православной церкви утверждают, что ходить на исповедь можно до трех раз в неделю. Но если человек грешит так часто, то у священнослужителя могут возникнуть подозрения в том, искренне ли он раскаиваться в совершенных проступках. Если для верующего таинство – это просто формальность, то от нее не будет никакого результата, ведь главное – это внутреннее покаяние, понимание проблемы и готовность исправиться.

Оптимальным считается проводить исповедь ежемесячно, если в этом есть необходимость. Регулярное посещение таинства поможет преодолеть внутреннюю скованность и стыд. Чем реже оно проходит, тем сложнее будет вспомнить своих проступки. Да ощущение стыда и неловкости за содеянное тоже начнет постепенно возвращаться.

Можно ли повторять старые грехи на исповеди

Как учат труды духовников, если грехи уже были исповеданы и отпущены священником, то они уже были прощены. В случае, когда верующий снова вспоминает свои прегрешения, то в них снова придется каяться.





Если же о грехах прихожанин просто забыл о своем грехе, а вспомнил через какое-то время, то его нужно обязательно упомянуть на очередной исповеди.





Подведем итог

Раскаяние в своих проступках – это внутренний процесс, но лишь священнику дана Богом власть дарить прощение. Очень важно знать, как правильно называть свои грехи на исповеди, чтобы правильно донести батюшке и освободиться от душевного груза.