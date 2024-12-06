Погода на май 2025 в Санкт-Петербурге

Погодные условия в северной столице России не отличаются постоянством в весенний период. Солнечные дни могут быстро сменяться сильными дождями и резким похолоданием. Планируя поездки, прогулки и другие развлечения под открытым небом, следует подготовиться к возможным ситуациям. Прогноз погоды на май 2025 года в Санкт-Петербурге поможет понять, какие сюрпризы может преподнести природа в этом месяце.

Общие погодные условия в мае

Май – это тот месяц, когда весна начинает уступать свое место лету. Туристы предпочитают планировать свой отдых в Санкт-Петербурге на конец весны, чтобы с комфортом отметить праздники, посетить памятные места и достопримечательности города. Однако весенняя погода часто бывает переменчивой и может нарушить все планы, если не подготовиться заранее. Синоптики рекомендуют всегда иметь под рукой зонт и следить за метеорологическими прогнозами.

В мае средняя температура воздуха продолжает расти, достигая +16°C днем и +7°C ночью. Как и в предыдущие месяцы, среднемесячная норма осадков будет низкой – 47 мм. Возрастает и длительность светового дня – продолжительность солнечного сияния возрастает до 256 часов в месяц или 8,3 часов в сутки. Сила ветра составит около 4 м/с, западного направления.

При составлении прогнозов погоды синоптики используют данные за предыдущие годы для выявления аномалий и закономерностей. Эта информация помогает специалистам строить погодные модели и определять максимальные отклонения от нормы. По данным Гидрометцентра, в различные периоды фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +33°C (19 мая 2014 года);

абсолютный минимум – -6,6°C (3 мая 1985 года).

Синоптики предполагают, что в мае 2025 года аномальные отклонения от средних значений будут маловероятными. Впрочем, исключать сюрпризы, которыми может удивить весенняя природа, тоже не стоит. Планируя важные дела, нужно учитывать погоду в эти дни и принимать соответствующие меры. В этом помогут актуальные прогнозы от главных российских метеорологических служб.





Клео.ру предлагает детальнее изучить, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра на май 2025 года в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге на начало мая 2025

Первая половина месяца будет прохладнее. На погоде еще сказывается влияние постепенно уходящей весны. Заморозки будут маловероятными и только в первые дни месяца. К началу второй декады столбик термометра надежно закрепится выше нулевой отметки даже в ночное время. Солнечных дней будет мало, но и дожди – достаточно редкое явление в первой половине месяца.

Средняя температура в начале мая 2025:

днем – +13,8°C;

ночью – +7,3°C.

В таблице ниже показано, какая погода ожидается в первой половине мая. Следует помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистических данных с учетом актуальных погодных моделей. Но даже они могут ошибаться – в определенные дни месяца прогнозируемые условия могут отличаться от реальной погоды. Поэтому важно составлять и корректировать свои планы по актуальным прогнозам.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +12 +3 Облачно 2 +14 +7 Переменная облачность 3 +11 +6 4 +13 +6 5 +13 +4 Облачно 6 +17 +12 7 +13 +8 Осадки 8 +11 +6 Облачно 9 +12 +6 Переменная облачность 10 +15 +7 11 +14 +7 Облачно 12 +16 +11 13 +14 +9 Осадки 14 +15 +8 Солнечно 15 +14 +7 Облачно 16 +16 +10

Хоть первые майские деньки и обещают быть достаточно засушливыми, но весенняя погода может очень сильно удивить. Планируя свои дела на этот период месяца, нужно следить за прогнозами синоптиков, чтобы не оказаться неожиданно под дождем. Впрочем, это рекомендуется делать в течение всего мая, так как погодные условия могут меняться очень быстро.





Погода в Санкт-Петербурге на конец мая 2025

Во второй половине мая влияние лета начинает ощущаться сильнее. Средняя температура продолжает расти, а к последней декаде переступает порог +10°C даже ночью. Вместе с теплом придут и дожди. Следует учитывать эту особенность ленинградской погоды при планировании дел на этот период месяца.

Средняя температура в конце мая 2025:

днем – +17,1°C;

ночью – +9,3°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в мае 2025 года в Санкт-Петербурге представлены в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +17 +7 Облачно 18 +15 +8 Осадки 19 +13 +8 Переменная облачность 20 +16 +9 Облачно 21 +18 +8 22 +15 +10 Осадки 23 +18 +8 Облачно 24 +19 +12 Солнечно 25 +17 +10 26 +20 +11 Переменная облачность 27 +16 +9 Облачно 28 +18 +10 Осадки 29 +18 +10 30 +19 +11 Облачно 31 +17 +9 Осадки

В конце месяца заметно потеплеет. Средняя температура воздуха возрастет на 3,3°C днем, а ночью потепление составит 2°C. Особенностью этого периода станет большое количество осадков. Дожди будут не только более частыми, но обильными и продолжительными.





Поведем итог

Синоптики составили прогнозы и предупреждают о том, какой будет погода в Санкт-Петербурге в мае 2025 года. Ожидаются характерные для этого периода погодные условия. Но нужно помнить о переменчивости весенней погоды и следить за изменениями метеорологических прогнозов.