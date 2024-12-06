Погода в Сочи на май 2025 года

Май в Сочи обычно встречает жителей и гостей теплой погодой. Но даже в южных регионах природа может быть непредсказуемой и удивлять переменами. Резкие температурные колебания, внезапные дожди и зной – все это может негативно отразиться на планах и отдыхе, если не предусмотреть это заранее. Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами погоды на май 2025 года в Сочи.

Особенности погоды в Сочи в мае

Несмотря на то, что официальным началом туристического сезона является июнь, многие туристы предпочитают посещать Сочи именно в мае. И для этого есть несколько весомых причин. Уже в середине мая погода становится по-настоящему летней, а местные пляжи еще не перегружены отдыхающими. Единственное, что может отпугивать – это относительно прохладная вода. Далеко не каждому придется по вкусу весенний пляжный отдых.

Средняя температура воздуха в мае достигает +21°C днем, а ночью столбик термометра показывает +13°C. Последний весенний месяц считается одним из самых засушливых в году. Среднемесячная норма осадков составляет 107 мм. Дожди идут редко, но обильно. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 257 часов в месяц, что равносильно 8,3 часам в сутки. Сила ветра достигает 3,5 м/с преимущественно южного или юго-восточного направления.

Одна из главных особенностей отдыха в Сочи – это пляжный отдых. Температура воды на побережье Черного моря составит в среднем +15°C, поэтому купание будет некомфортным для большинства людей. И лишь в последние дни месяца температура поднимется до +18°C.

Составляя прогнозы, синоптики часто пользуются историческими данными за предыдущие годы. Эта информация помогает находить аномалии и закономерности, строить погодные модели и выявлять другие важные особенности. Такие данные необходимы для определения среднемесячных норм и определения максимальных отклонений. В различные годы фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +34,7°C (26 мая 2007 года);

абсолютный минимум – +3°C (6 мая 1986 года).

Синоптики предполагают, что май 2025 года вряд ли удивит новыми аномалиями, хотя температура будет немного выше средних значений. Также ожидается более засушливый месяц – дожди будут очень редким и краткосрочным явлением. Впрочем, нельзя исключать и погодных сюрпризов. Природа может сильно удивить жителей и гостей курортной столицы, поэтому не рекомендуется игнорировать предупреждения метеорологических служб.





Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами погоды на май 2025 года в Сочи более подробно.

Погода в Сочи в начале мая 2025

Для первой половины мая характерными будут умеренное тепло и малое количество осадков. Такие дни будут благоприятными для экскурсий, оздоровительных процедур и прогулок. Для пляжного отдыха еще рано – море не успеет прогреться до комфортных температур и покажется слишком холодным. Температура воды будет около 13°C.

Средние значения температур в начале мая 2025:

днем – +20°C;

ночью – +14,3°C.

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на первую половину весеннего месяца. Планируя дела на этот период, необходимо учитывать, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистических данных за предыдущие годы с учетом актуальных тенденций. Из-за этого они могут немного отличаться от реальной погоды.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +20 +12 Солнечно 2 +22 +15 Переменная облачность 3 +20 +13 Солнечно 4 +18 +14 Переменная облачность 5 +21 +12 6 +18 +14 7 +18 +13 8 +21 +16 Переменная облачность 9 +22 +14 Солнечно 10 +19 +14 Осадки 11 +20 +15 Солнечно 12 +18 +13 13 +21 +15 14 +19 +16 Облачно 15 +21 +16 Солнечно 16 +22 +16

Эксперты предполагают, что осадки в этот период будут маловероятными. Но не стоит терять бдительность и игнорировать предупреждения метеорологов. Весенняя погода остается переменчивой даже на курортах Краснодарского края.





Прогноз погоды в Сочи на конец мая 2025

Для этого периода месяца будет характерным повышение температуры – она окончательно переступает порог +20°C и закрепляется выше этого уровня. Несмотря на такое потепление, температура воды все еще остается низкой для большинства людей. Комфортного отдыха на пляже не стоит ждать раньше июня.

Средние значения температур в конце мая 2025:

днем – +24,1°C;

ночью – +18°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде во второй половине мая 2025 года в Сочи показаны в таблице ниже. Вероятность осадков повышается, поэтому не забывайте брать с собой зонт, если об этом предупреждают метеорологические прогнозы.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +20 +14 Солнечно 18 +23 +17 Осадки 19 +23 +17 Солнечно 20 +24 +19 21 +26 +16 22 +23 +19 23 +25 +17 24 +24 +20 Переменная облачность 25 +26 +17 Солнечно 26 +25 +21 27 +23 +18 28 +28 +20 29 +25 +19 Осадки 30 +23 +17 Облачно 31 +24 +19 Солнечно

Температуры воздуха во второй половине мая ощутимо возрастет – на 4,1°C днем и на 3,7°C ночью. Осадки хоть и будут выпадать чаще, не окажут существенного влияния на температуру. Зато они могут нарушить планы, поэтому нужно учитывать предупреждения метеорологических служб.





Подведем итог

Синоптики определили, какой будет погода в Сочи на май 2025 года. Эксперты ожидают более жаркий и засушливый месяц по сравнению с предыдущими годами. Осадки будут очень редкими, но при этом обильными.