Погода в Сочи на май 2025 года

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Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на май 2025.

Май в Сочи обычно встречает жителей и гостей теплой погодой. Но даже в южных регионах природа может быть непредсказуемой и удивлять переменами. Резкие температурные колебания, внезапные дожди и зной – все это может негативно отразиться на планах и отдыхе, если не предусмотреть это заранее. Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами погоды на май 2025 года в Сочи.

Особенности погоды в Сочи в мае

Несмотря на то, что официальным началом туристического сезона является июнь, многие туристы предпочитают посещать Сочи именно в мае. И для этого есть несколько весомых причин. Уже в середине мая погода становится по-настоящему летней, а местные пляжи еще не перегружены отдыхающими. Единственное, что может отпугивать – это относительно прохладная вода. Далеко не каждому придется по вкусу весенний пляжный отдых.

Средняя температура воздуха в мае достигает +21°C днем, а ночью столбик термометра показывает +13°C. Последний весенний месяц считается одним из самых засушливых в году. Среднемесячная норма осадков составляет 107 мм. Дожди идут редко, но обильно. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 257 часов в месяц, что равносильно 8,3 часам в сутки. Сила ветра достигает 3,5 м/с преимущественно южного или юго-восточного направления.

Одна из главных особенностей отдыха в Сочи – это пляжный отдых. Температура воды на побережье Черного моря составит в среднем +15°C, поэтому купание будет некомфортным для большинства людей. И лишь в последние дни месяца температура поднимется до +18°C.

Составляя прогнозы, синоптики часто пользуются историческими данными за предыдущие годы. Эта информация помогает находить аномалии и закономерности, строить погодные модели и выявлять другие важные особенности. Такие данные необходимы для определения среднемесячных норм и определения максимальных отклонений. В различные годы фиксировались такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +34,7°C (26 мая 2007 года);
  • абсолютный минимум – +3°C (6 мая 1986 года).

Синоптики предполагают, что май 2025 года вряд ли удивит новыми аномалиями, хотя температура будет немного выше средних значений. Также ожидается более засушливый месяц – дожди будут очень редким и краткосрочным явлением. Впрочем, нельзя исключать и погодных сюрпризов. Природа может сильно удивить жителей и гостей курортной столицы, поэтому не рекомендуется игнорировать предупреждения метеорологических служб.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами погоды на май 2025 года в Сочи более подробно.

Погода в Сочи в начале мая 2025

Для первой половины мая характерными будут умеренное тепло и малое количество осадков. Такие дни будут благоприятными для экскурсий, оздоровительных процедур и прогулок. Для пляжного отдыха еще рано – море не успеет прогреться до комфортных температур и покажется слишком холодным. Температура воды будет около 13°C.

Средние значения температур в начале мая 2025:

  • днем – +20°C;
  • ночью – +14,3°C.

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на первую половину весеннего месяца. Планируя дела на этот период, необходимо учитывать, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистических данных за предыдущие годы с учетом актуальных тенденций. Из-за этого они могут немного отличаться от реальной погоды.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+20

+12

Солнечно

2

+22

+15

Переменная облачность

3

+20

+13

Солнечно

4

+18

+14

Переменная облачность

5

+21

+12

6

+18

+14

 

7

+18

+13

8

+21

+16

Переменная облачность

9

+22

+14

Солнечно

10

+19

+14

Осадки

11

+20

+15

Солнечно

12

+18

+13

13

+21

+15

14

+19

+16

Облачно

15

+21

+16

Солнечно

16

+22

+16

Эксперты предполагают, что осадки в этот период будут маловероятными. Но не стоит терять бдительность и игнорировать предупреждения метеорологов. Весенняя погода остается переменчивой даже на курортах Краснодарского края.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды в Сочи на конец мая 2025

Для этого периода месяца будет характерным повышение температуры – она окончательно переступает порог +20°C и закрепляется выше этого уровня. Несмотря на такое потепление, температура воды все еще остается низкой для большинства людей. Комфортного отдыха на пляже не стоит ждать раньше июня.

Средние значения температур в конце мая 2025:

  • днем – +24,1°C;
  • ночью – +18°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде во второй половине мая 2025 года в Сочи показаны в таблице ниже. Вероятность осадков повышается, поэтому не забывайте брать с собой зонт, если об этом предупреждают метеорологические прогнозы.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+20

+14

Солнечно

18

+23

+17

Осадки

19

+23

+17

Солнечно

20

+24

+19

21

+26

+16

22

+23

+19

23

+25

+17

24

+24

+20

Переменная облачность

25

+26

+17

Солнечно

26

+25

+21

27

+23

+18

28

+28

+20

29

+25

+19

Осадки

30

+23

+17

Облачно

31

+24

+19

Солнечно

Температуры воздуха во второй половине мая ощутимо возрастет – на 4,1°C днем и на 3,7°C ночью. Осадки хоть и будут выпадать чаще, не окажут существенного влияния на температуру. Зато они могут нарушить планы, поэтому нужно учитывать предупреждения метеорологических служб.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики определили, какой будет погода в Сочи на май 2025 года. Эксперты ожидают более жаркий и засушливый месяц по сравнению с предыдущими годами. Осадки будут очень редкими, но при этом обильными.

Ульяна Володская

Журналист

 

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