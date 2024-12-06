Погода в Сочи на май 2025 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на май 2025.
Май в Сочи обычно встречает жителей и гостей теплой погодой. Но даже в южных регионах природа может быть непредсказуемой и удивлять переменами. Резкие температурные колебания, внезапные дожди и зной – все это может негативно отразиться на планах и отдыхе, если не предусмотреть это заранее. Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами погоды на май 2025 года в Сочи.
Особенности погоды в Сочи в мае
Несмотря на то, что официальным началом туристического сезона является июнь, многие туристы предпочитают посещать Сочи именно в мае. И для этого есть несколько весомых причин. Уже в середине мая погода становится по-настоящему летней, а местные пляжи еще не перегружены отдыхающими. Единственное, что может отпугивать – это относительно прохладная вода. Далеко не каждому придется по вкусу весенний пляжный отдых.
Средняя температура воздуха в мае достигает +21°C днем, а ночью столбик термометра показывает +13°C. Последний весенний месяц считается одним из самых засушливых в году. Среднемесячная норма осадков составляет 107 мм. Дожди идут редко, но обильно. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 257 часов в месяц, что равносильно 8,3 часам в сутки. Сила ветра достигает 3,5 м/с преимущественно южного или юго-восточного направления.
Одна из главных особенностей отдыха в Сочи – это пляжный отдых. Температура воды на побережье Черного моря составит в среднем +15°C, поэтому купание будет некомфортным для большинства людей. И лишь в последние дни месяца температура поднимется до +18°C.
Составляя прогнозы, синоптики часто пользуются историческими данными за предыдущие годы. Эта информация помогает находить аномалии и закономерности, строить погодные модели и выявлять другие важные особенности. Такие данные необходимы для определения среднемесячных норм и определения максимальных отклонений. В различные годы фиксировались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +34,7°C (26 мая 2007 года);
- абсолютный минимум – +3°C (6 мая 1986 года).
Синоптики предполагают, что май 2025 года вряд ли удивит новыми аномалиями, хотя температура будет немного выше средних значений. Также ожидается более засушливый месяц – дожди будут очень редким и краткосрочным явлением. Впрочем, нельзя исключать и погодных сюрпризов. Природа может сильно удивить жителей и гостей курортной столицы, поэтому не рекомендуется игнорировать предупреждения метеорологических служб.
Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами погоды на май 2025 года в Сочи более подробно.
Погода в Сочи в начале мая 2025
Для первой половины мая характерными будут умеренное тепло и малое количество осадков. Такие дни будут благоприятными для экскурсий, оздоровительных процедур и прогулок. Для пляжного отдыха еще рано – море не успеет прогреться до комфортных температур и покажется слишком холодным. Температура воды будет около 13°C.
Средние значения температур в начале мая 2025:
- днем – +20°C;
- ночью – +14,3°C.
Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на первую половину весеннего месяца. Планируя дела на этот период, необходимо учитывать, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистических данных за предыдущие годы с учетом актуальных тенденций. Из-за этого они могут немного отличаться от реальной погоды.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+20
|
+12
|
Солнечно
|
2
|
+22
|
+15
|
Переменная облачность
|
3
|
+20
|
+13
|
Солнечно
|
4
|
+18
|
+14
|
Переменная облачность
|
5
|
+21
|
+12
|
6
|
+18
|
+14
|
|
7
|
+18
|
+13
|
8
|
+21
|
+16
|
Переменная облачность
|
9
|
+22
|
+14
|
Солнечно
|
10
|
+19
|
+14
|
Осадки
|
11
|
+20
|
+15
|
Солнечно
|
12
|
+18
|
+13
|
13
|
+21
|
+15
|
14
|
+19
|
+16
|
Облачно
|
15
|
+21
|
+16
|
Солнечно
|
16
|
+22
|
+16
Эксперты предполагают, что осадки в этот период будут маловероятными. Но не стоит терять бдительность и игнорировать предупреждения метеорологов. Весенняя погода остается переменчивой даже на курортах Краснодарского края.
Прогноз погоды в Сочи на конец мая 2025
Для этого периода месяца будет характерным повышение температуры – она окончательно переступает порог +20°C и закрепляется выше этого уровня. Несмотря на такое потепление, температура воды все еще остается низкой для большинства людей. Комфортного отдыха на пляже не стоит ждать раньше июня.
Средние значения температур в конце мая 2025:
- днем – +24,1°C;
- ночью – +18°C.
Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде во второй половине мая 2025 года в Сочи показаны в таблице ниже. Вероятность осадков повышается, поэтому не забывайте брать с собой зонт, если об этом предупреждают метеорологические прогнозы.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+20
|
+14
|
Солнечно
|
18
|
+23
|
+17
|
Осадки
|
19
|
+23
|
+17
|
Солнечно
|
20
|
+24
|
+19
|
21
|
+26
|
+16
|
22
|
+23
|
+19
|
23
|
+25
|
+17
|
24
|
+24
|
+20
|
Переменная облачность
|
25
|
+26
|
+17
|
Солнечно
|
26
|
+25
|
+21
|
27
|
+23
|
+18
|
28
|
+28
|
+20
|
29
|
+25
|
+19
|
Осадки
|
30
|
+23
|
+17
|
Облачно
|
31
|
+24
|
+19
|
Солнечно
Температуры воздуха во второй половине мая ощутимо возрастет – на 4,1°C днем и на 3,7°C ночью. Осадки хоть и будут выпадать чаще, не окажут существенного влияния на температуру. Зато они могут нарушить планы, поэтому нужно учитывать предупреждения метеорологических служб.
Подведем итог
Синоптики определили, какой будет погода в Сочи на май 2025 года. Эксперты ожидают более жаркий и засушливый месяц по сравнению с предыдущими годами. Осадки будут очень редкими, но при этом обильными.