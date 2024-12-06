Погода на май 2025 в Москве и Московской области

Погодные условия в мае в столичном регионе меняются стремительно, а природа очень часто удивляет своими сюрпризами. Весна то радует своим теплом, то морозами и частыми дождями, которые рушат все планы. Чтобы быть готовым к любым переменам, следует заранее знать, какую погоду обещают синоптики на май 2025 в Москве и Московской области.

Какой бывает погода в мае в Москве

Май – это тот месяц, когда природа полностью просыпается после зимы. В этот период погода в Москве не всегда радует своей стабильностью. Жителей и гостей российской столицы ожидают и жаркие солнечные дни, и частые ливни. Дожди – привычное явление для региона. Статистически, почти половина дней весеннего месяца проходит с осадками. Они могут испортить планы, если не подготовиться заранее к таким условиям заранее, поэтому стоит всегда держать зонт под рукой.

По данным Гидрометцентра, средние температурные показатели в мае в Москве составляют +19°C днем и +8°C ночью. Как правило, в майские дни стоит преимущественно пасмурная погода – дожди частые и краткосрочные, но возможны и отклонения от нормы. Среднемесячная норма осадков – 61 мм, что является самым высоким показателем среди всех весенних месяцев. Длительность дня продолжает увеличиваться, достигая 11,5 часов солнечного сияния. Сила ветра в пределах средних значений – до 3-4 м/с, в основном северо-восточный.

Изучая изменения погоды и разрабатывая новые способы точного прогнозирования, синоптики тщательно собирают и изучают данные. На основании информации за предыдущие годы эксперты составляют погодные модели, находят аномалии и закономерности. Также статистические данные позволяют выявить максимальные отклонения от средних температурных значений. В различные исторические периоды устанавливались такие рекорды:

абсолютный максимум – +33,2°C (28 мая 2007 года);

абсолютный минимум – -7,5°С (3 мая 1885 года).

Синоптики предполагают, что в мае 2025 года аномалии будут маловероятными. Ожидается температура в пределах средних значений, с небольшими отклонениями в сторону потепления. Однако нужно помнить, что весенняя погода не отличается особой стабильностью. Природа может удивить очень сильно, поэтому рекомендуется регулярно следить за метеорологическими прогнозами и принимать соответствующие меры.





Клео.ру предлагает узнать, какая погода ожидается в Москве и Московской области в различные периоды мая 2025 года.

Погода в Москве на начало мая 2025

В первые дни месяца влияние весны сохраняется. В Подмосковье все еще возможны заморозки по ночам. Но в целом погода будет уже комфортной, и редкие осадки не смогут испортить настроение.

Средняя температура в начале мая 2025 года:

днем – +17,9°C;

ночью – +9,6°C.

Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики пользуются данными о температурах за предыдущие годы, совмещая их с актуальными погодными моделями. По этой причине возможны небольшие отличия от реальной погоды и определенные дни месяца. Чтобы такие расхождения не повлияли на планы, следует учитывать актуальные предупреждения синоптиков.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +16 +6 Переменная облачность 2 +17 +10 Облачно 3 +17 +8 Переменная облачность 4 +16 +9 Облачно 5 +17 +7 Осадки 6 +16 +11 7 +16 +9 Солнечно 8 +19 +12 Переменная облачность 9 +15 +7 Солнечно 10 +18 +9 Переменная облачность 11 +18 +9 Переменная облачность 12 +22 +10 Облачно 13 +22 +14 Переменная облачность 14 +20 +11 Облачно 15 +18 +10 Солнечно 16 +20 +11 Осадки

Начало мая обещает быть преимущественно облачным, с небольшими краткосрочными дождями. Впрочем, даже такие осадки могут повлиять на планы, особое на дела под открытым небом. Не забывайте брать с собой зонт на прогулки, так как погода может измениться очень резко.





Погода в Москве на конец мая 2025

Вторая половина мая – это более теплый период месяца. В воздухе уже начинает ощущаться влияние лета. Вместе с этим увеличится и количество дней с осадками, а сами дожди будут обильными и длительными. Температура окончательно закрепится на уровне выше +10°C даже в темное время суток.

Средняя температура в конце мая 2025 года:

днем – +22,1°C;

ночью – +12,6°C.

Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды на вторую половину мая 2025 года в Москве и Московской области. Они представлены в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +21 +10 Солнечно 18 +18 +12 Осадки 19 +16 +9 20 +19 +11 Солнечно 21 +22 +12 Переменная облачность 22 +25 +14 Осадки 23 +20 +11 24 +22 +13 Облачно 25 +20 +13 Осадки 26 +25 +14 Переменная облачность 27 +26 +13 Солнечно 28 +25 +15 29 +25 +13 Переменная облачность 30 +25 +15 Осадки 31 +22 +14

Температура воздуха во второй половине мая будет постепенно возрастать. Значения возрастут на 4,2°C днем и на 3°C ночью. Осадков будет больше в количественном выражении – дожди станут более обильными и длительными. Важно учитывать в своих планах предупреждения метеорологов, чтобы избежать неприятных сюрпризов.





Подведем итог

В конце весны в столичный регион приходит очень переменчивая погода. Синоптики подготовили прогноз погоды на май 2025 в Москве и Московской области. Эксперты предполагают, что аномальных ситуаций не возникнет, но не стоит игнорировать предупреждения метеорологов, особенно при планировании важных дел.