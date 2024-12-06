Погода на май 2025 в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на май 2025.

Погодные условия в мае в столичном регионе меняются стремительно, а природа очень часто удивляет своими сюрпризами. Весна то радует своим теплом, то морозами и частыми дождями, которые рушат все планы. Чтобы быть готовым к любым переменам, следует заранее знать, какую погоду обещают синоптики на май 2025 в Москве и Московской области.

Какой бывает погода в мае в Москве

Май – это тот месяц, когда природа полностью просыпается после зимы. В этот период погода в Москве не всегда радует своей стабильностью. Жителей и гостей российской столицы ожидают и жаркие солнечные дни, и частые ливни. Дожди – привычное явление для региона. Статистически, почти половина дней весеннего месяца проходит с осадками. Они могут испортить планы, если не подготовиться заранее к таким условиям заранее, поэтому стоит всегда держать зонт под рукой.

По данным Гидрометцентра, средние температурные показатели в мае в Москве составляют +19°C днем и +8°C ночью. Как правило, в майские дни стоит преимущественно пасмурная погода – дожди частые и краткосрочные, но возможны и отклонения от нормы. Среднемесячная норма осадков – 61 мм, что является самым высоким показателем среди всех весенних месяцев. Длительность дня продолжает увеличиваться, достигая 11,5 часов солнечного сияния. Сила ветра в пределах средних значений – до 3-4 м/с, в основном северо-восточный.

Изучая изменения погоды и разрабатывая новые способы точного прогнозирования, синоптики тщательно собирают и изучают данные. На основании информации за предыдущие годы эксперты составляют погодные модели, находят аномалии и закономерности. Также статистические данные позволяют выявить максимальные отклонения от средних температурных значений. В различные исторические периоды устанавливались такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +33,2°C (28 мая 2007 года);
  • абсолютный минимум – -7,5°С (3 мая 1885 года).

Синоптики предполагают, что в мае 2025 года аномалии будут маловероятными. Ожидается температура в пределах средних значений, с небольшими отклонениями в сторону потепления. Однако нужно помнить, что весенняя погода не отличается особой стабильностью. Природа может удивить очень сильно, поэтому рекомендуется регулярно следить за метеорологическими прогнозами и принимать соответствующие меры.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает узнать, какая погода ожидается в Москве и Московской области в различные периоды мая 2025 года.

Погода в Москве на начало мая 2025

В первые дни месяца влияние весны сохраняется. В Подмосковье все еще возможны заморозки по ночам. Но в целом погода будет уже комфортной, и редкие осадки не смогут испортить настроение.

Средняя температура в начале мая 2025 года:

  • днем – +17,9°C;
  • ночью – +9,6°C.

Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики пользуются данными о температурах за предыдущие годы, совмещая их с актуальными погодными моделями. По этой причине возможны небольшие отличия от реальной погоды и определенные дни месяца. Чтобы такие расхождения не повлияли на планы, следует учитывать актуальные предупреждения синоптиков.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+16

+6

Переменная облачность

2

+17

+10

Облачно

3

+17

+8

Переменная облачность

4

+16

+9

Облачно

5

+17

+7

Осадки

6

+16

+11

7

+16

+9

Солнечно

8

+19

+12

Переменная облачность

9

+15

+7

Солнечно

10

+18

+9

Переменная облачность

11

+18

+9

Переменная облачность

12

+22

+10

Облачно

13

+22

+14

Переменная облачность

14

+20

+11

Облачно

15

+18

+10

Солнечно

16

+20

+11

Осадки

Начало мая обещает быть преимущественно облачным, с небольшими краткосрочными дождями. Впрочем, даже такие осадки могут повлиять на планы, особое на дела под открытым небом. Не забывайте брать с собой зонт на прогулки, так как погода может измениться очень резко.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец мая 2025

Вторая половина мая – это более теплый период месяца. В воздухе уже начинает ощущаться влияние лета. Вместе с этим увеличится и количество дней с осадками, а сами дожди будут обильными и длительными. Температура окончательно закрепится на уровне выше +10°C даже в темное время суток.

Средняя температура в конце мая 2025 года:

  • днем – +22,1°C;
  • ночью – +12,6°C.

Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды на вторую половину мая 2025 года в Москве и Московской области. Они представлены в таблице ниже.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+21

+10

Солнечно

18

+18

+12

Осадки

19

+16

+9

20

+19

+11

Солнечно

21

+22

+12

Переменная облачность

22

+25

+14

Осадки

23

+20

+11

24

+22

+13

Облачно

25

+20

+13

Осадки

26

+25

+14

Переменная облачность

27

+26

+13

Солнечно

28

+25

+15

29

+25

+13

Переменная облачность

30

+25

+15

Осадки

31

+22

+14

Температура воздуха во второй половине мая будет постепенно возрастать. Значения возрастут на 4,2°C днем и на 3°C ночью. Осадков будет больше в количественном выражении – дожди станут более обильными и длительными. Важно учитывать в своих планах предупреждения метеорологов, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

В конце весны в столичный регион приходит очень переменчивая погода. Синоптики подготовили прогноз погоды на май 2025 в Москве и Московской области. Эксперты предполагают, что аномальных ситуаций не возникнет, но не стоит игнорировать предупреждения метеорологов, особенно при планировании важных дел.

Ульяна Володская

Журналист

 

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