Погода на май 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на май 2025.
Погодные условия в мае в столичном регионе меняются стремительно, а природа очень часто удивляет своими сюрпризами. Весна то радует своим теплом, то морозами и частыми дождями, которые рушат все планы. Чтобы быть готовым к любым переменам, следует заранее знать, какую погоду обещают синоптики на май 2025 в Москве и Московской области.
Какой бывает погода в мае в Москве
Май – это тот месяц, когда природа полностью просыпается после зимы. В этот период погода в Москве не всегда радует своей стабильностью. Жителей и гостей российской столицы ожидают и жаркие солнечные дни, и частые ливни. Дожди – привычное явление для региона. Статистически, почти половина дней весеннего месяца проходит с осадками. Они могут испортить планы, если не подготовиться заранее к таким условиям заранее, поэтому стоит всегда держать зонт под рукой.
По данным Гидрометцентра, средние температурные показатели в мае в Москве составляют +19°C днем и +8°C ночью. Как правило, в майские дни стоит преимущественно пасмурная погода – дожди частые и краткосрочные, но возможны и отклонения от нормы. Среднемесячная норма осадков – 61 мм, что является самым высоким показателем среди всех весенних месяцев. Длительность дня продолжает увеличиваться, достигая 11,5 часов солнечного сияния. Сила ветра в пределах средних значений – до 3-4 м/с, в основном северо-восточный.
Изучая изменения погоды и разрабатывая новые способы точного прогнозирования, синоптики тщательно собирают и изучают данные. На основании информации за предыдущие годы эксперты составляют погодные модели, находят аномалии и закономерности. Также статистические данные позволяют выявить максимальные отклонения от средних температурных значений. В различные исторические периоды устанавливались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +33,2°C (28 мая 2007 года);
- абсолютный минимум – -7,5°С (3 мая 1885 года).
Синоптики предполагают, что в мае 2025 года аномалии будут маловероятными. Ожидается температура в пределах средних значений, с небольшими отклонениями в сторону потепления. Однако нужно помнить, что весенняя погода не отличается особой стабильностью. Природа может удивить очень сильно, поэтому рекомендуется регулярно следить за метеорологическими прогнозами и принимать соответствующие меры.
Клео.ру предлагает узнать, какая погода ожидается в Москве и Московской области в различные периоды мая 2025 года.
Погода в Москве на начало мая 2025
В первые дни месяца влияние весны сохраняется. В Подмосковье все еще возможны заморозки по ночам. Но в целом погода будет уже комфортной, и редкие осадки не смогут испортить настроение.
Средняя температура в начале мая 2025 года:
- днем – +17,9°C;
- ночью – +9,6°C.
Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики пользуются данными о температурах за предыдущие годы, совмещая их с актуальными погодными моделями. По этой причине возможны небольшие отличия от реальной погоды и определенные дни месяца. Чтобы такие расхождения не повлияли на планы, следует учитывать актуальные предупреждения синоптиков.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+16
|
+6
|
Переменная облачность
|
2
|
+17
|
+10
|
Облачно
|
3
|
+17
|
+8
|
Переменная облачность
|
4
|
+16
|
+9
|
Облачно
|
5
|
+17
|
+7
|
Осадки
|
6
|
+16
|
+11
|
7
|
+16
|
+9
|
Солнечно
|
8
|
+19
|
+12
|
Переменная облачность
|
9
|
+15
|
+7
|
Солнечно
|
10
|
+18
|
+9
|
Переменная облачность
|
11
|
+18
|
+9
|
Переменная облачность
|
12
|
+22
|
+10
|
Облачно
|
13
|
+22
|
+14
|
Переменная облачность
|
14
|
+20
|
+11
|
Облачно
|
15
|
+18
|
+10
|
Солнечно
|
16
|
+20
|
+11
|
Осадки
Начало мая обещает быть преимущественно облачным, с небольшими краткосрочными дождями. Впрочем, даже такие осадки могут повлиять на планы, особое на дела под открытым небом. Не забывайте брать с собой зонт на прогулки, так как погода может измениться очень резко.
Погода в Москве на конец мая 2025
Вторая половина мая – это более теплый период месяца. В воздухе уже начинает ощущаться влияние лета. Вместе с этим увеличится и количество дней с осадками, а сами дожди будут обильными и длительными. Температура окончательно закрепится на уровне выше +10°C даже в темное время суток.
Средняя температура в конце мая 2025 года:
- днем – +22,1°C;
- ночью – +12,6°C.
Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды на вторую половину мая 2025 года в Москве и Московской области. Они представлены в таблице ниже.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+21
|
+10
|
Солнечно
|
18
|
+18
|
+12
|
Осадки
|
19
|
+16
|
+9
|
20
|
+19
|
+11
|
Солнечно
|
21
|
+22
|
+12
|
Переменная облачность
|
22
|
+25
|
+14
|
Осадки
|
23
|
+20
|
+11
|
24
|
+22
|
+13
|
Облачно
|
25
|
+20
|
+13
|
Осадки
|
26
|
+25
|
+14
|
Переменная облачность
|
27
|
+26
|
+13
|
Солнечно
|
28
|
+25
|
+15
|
29
|
+25
|
+13
|
Переменная облачность
|
30
|
+25
|
+15
|
Осадки
|
31
|
+22
|
+14
Температура воздуха во второй половине мая будет постепенно возрастать. Значения возрастут на 4,2°C днем и на 3°C ночью. Осадков будет больше в количественном выражении – дожди станут более обильными и длительными. Важно учитывать в своих планах предупреждения метеорологов, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Подведем итог
В конце весны в столичный регион приходит очень переменчивая погода. Синоптики подготовили прогноз погоды на май 2025 в Москве и Московской области. Эксперты предполагают, что аномальных ситуаций не возникнет, но не стоит игнорировать предупреждения метеорологов, особенно при планировании важных дел.