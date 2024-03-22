Погода на май 2024 в Санкт-Петербурге

Май для многих россиян начинает период отпусков и активного отдыха. И особенно красочным это время года будет в северной столице России. Несмотря на то, что месяц считается не самым дождливым, природа может испортить все планы, если не подготовиться к этому заранее. Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами синоптиков на май 2024 года и узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в мае

Май завершает весенний период, и влияние лета в этом месяце становится очень отчетливым. Большинство туристов и отдыхающих предпочитают именно это время, чтобы отметить праздники и познакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Впрочем, переменчивая весенняя погода может нарушить все планы. Отправляясь на прогулку, стоит взять с собой зонт, если об осадках предупреждают синоптики.

Средняя температура в Санкт-Петербурге в мае устанавливается на уровне +15°C днем и +7°C в темное время суток. Последний месяц весны завершает засушливый период. Согласно данным Гидрометцентра, норма осадков в регионе составляет 46,8 мм при восьми дождливых днях. Продолжительность солнечного сияния достигает своих пиковых значений – 256 часов за месяц (8,3 часа в сутки). Средняя скорость ветра – 3,5 м/с, а направление – преимущественно западное.

Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики часто используют статистические данные, применяя к ним актуальные погодные модели. Информация за предыдущие годы также помогает в определении максимальных отклонений от нормы. Согласно собранной информации, в различные исторические периоды устанавливались такие температурные рекорды:

абсолютный максимум – +33°C (19 мая 2014 года);

абсолютный минимум – -6,6°C (3 мая 1985 года).

Метеорологи предполагают, что в мае 2024 года погода будет относительно устойчивой. Температурные показатели останутся в пределах средних значений, а природа не будет удивлять сюрпризами. Климатические условия будут характерными для этого весеннего месяца.





Клео.ру предлагает подробнее изучить прогнозы погоды на май 2024 года в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге на начало мая 2024

Начало месяца – традиционно более холодное время, но по мере приближения лета изменения в погоде будут становиться очевиднее. Заморозки возможны лишь в первые дни месяца, а к окончанию первой декады и вовсе сходят на нет. Солнечных дней будет немного, но и частыми осадками природа баловать не будет.

Средняя температура в Санкт-Петербурге в начале мая:

днем – +13,6°C;

ночью – +7,1°C.

При планировании дел на месяц следует учитывать погодные условия на самые важные дни. Таблица ниже демонстрирует прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра в Санкт-Петербурге в первой половине мая 2024 года.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +12 +4 Солнечно 2 +13 +6 Небольшая облачность 3 +12 +6 4 +12 +5 5 +13 +5 Солнечно 6 +16 +11 Небольшая облачность 7 +14 +8 8 +10 +7 9 +13 +5 10 +14 +6 Осадки 11 +14 +8 Облачно 12 +15 +10 Солнечно 13 +15 +8 Осадки 14 +14 +7 Солнечно 15 +14 +8 Небольшая облачность 16 +17 +9 Облачно

В первые дни месяца еще сохраняется апрельская прохлада, но с каждым новым днем потепление будет ощущаться сильнее. Осадки будут достаточно редким явлением, но могут серьезно повлиять на планы, если не подготовиться к ним заранее. Рекомендуется брать с собой зонт, если об этом предупреждают синоптики.





Погода в Санкт-Петербурге на конец мая 2024

Изменения в погоде и приближение лета будет намного сильнее во второй половине месяца. Однако вместе с потеплением в жизнь жителей и гостей северной столицы придут майские дожди. Температура воды возрастет с +6-7°C до +11-12°C.

Средние температурные значения в Санкт-Петербурге в конце мая:

днем – +16,9°C;

ночью – +9,1°C.

Ожидания синоптиков на этот период по дням представлены в таблице ниже. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы построены на основе данных предыдущих лет, поэтому могут не учитывать некоторые важные климатические изменения. Планируя дела, стоит изучать более свежие и актуальные прогнозы на самые важные даты месяца.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +16 +7 Осадки 18 +15 +7 19 +12 +9 Солнечно 20 +16 +8 Осадки 21 +17 +8 Солнечно 22 +16 +9 23 +17 +9 Небольшая облачность 24 +19 +11 25 +18 +10 26 +19 +10 Осадки 27 +17 +10 Солнечно 28 +17 +9 Осадки 29 +18 +10 Солнечно 30 +18 +10 31 +18 +10 Небольшая облачность

Вторая половина месяца отличается заметным и стабильным потеплением. Несмотря на возросшее количество дней с осадками, температура в среднем возрастет на 3,3°C днем и на 2°C ночью. В третьей декаде столбик термометра уверенно закрепится на отметке +10°C даже в темное время суток.





Поведем итог

Синоптики уже составили прогнозы на май 2024 года и предупреждают о том, какой будет погода в Санкт-Петербурге. Ожидается, что климатические условия будут в пределах средних значений с незначительными отклонениями. Весенняя погода подарит хорошее настроение, чтобы отметить майские праздники и познакомиться с местными достопримечательностями.