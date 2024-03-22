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Погода на май 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на май 2024 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на май 2024.

Май для многих россиян начинает период отпусков и активного отдыха. И особенно красочным это время года будет в северной столице России. Несмотря на то, что месяц считается не самым дождливым, природа может испортить все планы, если не подготовиться к этому заранее. Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами синоптиков на май 2024 года и узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в мае

Май завершает весенний период, и влияние лета в этом месяце становится очень отчетливым. Большинство туристов и отдыхающих предпочитают именно это время, чтобы отметить праздники и познакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Впрочем, переменчивая весенняя погода может нарушить все планы. Отправляясь на прогулку, стоит взять с собой зонт, если об осадках предупреждают синоптики.

Средняя температура в Санкт-Петербурге в мае устанавливается на уровне +15°C днем и +7°C в темное время суток. Последний месяц весны завершает засушливый период. Согласно данным Гидрометцентра, норма осадков в регионе составляет 46,8 мм при восьми дождливых днях. Продолжительность солнечного сияния достигает своих пиковых значений – 256 часов за месяц (8,3 часа в сутки). Средняя скорость ветра – 3,5 м/с, а направление – преимущественно западное.

Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики часто используют статистические данные, применяя к ним актуальные погодные модели. Информация за предыдущие годы также помогает в определении максимальных отклонений от нормы. Согласно собранной информации, в различные исторические периоды устанавливались такие температурные рекорды:

  • абсолютный максимум – +33°C (19 мая 2014 года);
  • абсолютный минимум – -6,6°C (3 мая 1985 года).

Метеорологи предполагают, что в мае 2024 года погода будет относительно устойчивой. Температурные показатели останутся в пределах средних значений, а природа не будет удивлять сюрпризами. Климатические условия будут характерными для этого весеннего месяца.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает подробнее изучить прогнозы погоды на май 2024 года в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге на начало мая 2024

Начало месяца – традиционно более холодное время, но по мере приближения лета изменения в погоде будут становиться очевиднее. Заморозки возможны лишь в первые дни месяца, а к окончанию первой декады и вовсе сходят на нет. Солнечных дней будет немного, но и частыми осадками природа баловать не будет.

Средняя температура в Санкт-Петербурге в начале мая:

  • днем – +13,6°C;
  • ночью – +7,1°C.

При планировании дел на месяц следует учитывать погодные условия на самые важные дни. Таблица ниже демонстрирует прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра в Санкт-Петербурге в первой половине мая 2024 года.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+12

+4

Солнечно

2

+13

+6

Небольшая облачность

3

+12

+6

4

+12

+5

5

+13

+5

Солнечно

6

+16

+11

Небольшая облачность

7

+14

+8

8

+10

+7

9

+13

+5

10

+14

+6

Осадки

11

+14

+8

Облачно

12

+15

+10

Солнечно

13

+15

+8

Осадки

14

+14

+7

Солнечно

15

+14

+8

Небольшая облачность

16

+17

+9

Облачно

В первые дни месяца еще сохраняется апрельская прохлада, но с каждым новым днем потепление будет ощущаться сильнее. Осадки будут достаточно редким явлением, но могут серьезно повлиять на планы, если не подготовиться к ним заранее. Рекомендуется брать с собой зонт, если об этом предупреждают синоптики.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец мая 2024

Изменения в погоде и приближение лета будет намного сильнее во второй половине месяца. Однако вместе с потеплением в жизнь жителей и гостей северной столицы придут майские дожди. Температура воды возрастет с +6-7°C до +11-12°C.

Средние температурные значения в Санкт-Петербурге в конце мая:

  • днем – +16,9°C;
  • ночью – +9,1°C.

Ожидания синоптиков на этот период по дням представлены в таблице ниже. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы построены на основе данных предыдущих лет, поэтому могут не учитывать некоторые важные климатические изменения. Планируя дела, стоит изучать более свежие и актуальные прогнозы на самые важные даты месяца.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+16

+7

Осадки

18

+15

+7

19

+12

+9

Солнечно

20

+16

+8

Осадки

21

+17

+8

Солнечно

22

+16

+9

23

+17

+9

Небольшая облачность

24

+19

+11

25

+18

+10

26

+19

+10

Осадки

27

+17

+10

Солнечно

28

+17

+9

Осадки

29

+18

+10

Солнечно

30

+18

+10

31

+18

+10

Небольшая облачность

Вторая половина месяца отличается заметным и стабильным потеплением. Несмотря на возросшее количество дней с осадками, температура в среднем возрастет на 3,3°C днем и на 2°C ночью. В третьей декаде столбик термометра уверенно закрепится на отметке +10°C даже в темное время суток.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поведем итог

Синоптики уже составили прогнозы на май 2024 года и предупреждают о том, какой будет погода в Санкт-Петербурге. Ожидается, что климатические условия будут в пределах средних значений с незначительными отклонениями. Весенняя погода подарит хорошее настроение, чтобы отметить майские праздники и познакомиться с местными достопримечательностями.

22 марта 2024, 18:41
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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