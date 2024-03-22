Погода на май 2024 в Санкт-Петербурге

Май для многих россиян начинает период отпусков и активного отдыха. И особенно красочным это время года будет в северной столице России. Несмотря на то, что месяц считается не самым дождливым, природа может испортить все планы, если не подготовиться к этому заранее. Клео.ру предлагает разобраться с прогнозами синоптиков на май 2024 года и узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге.
Погода в Санкт-Петербурге в мае
Май завершает весенний период, и влияние лета в этом месяце становится очень отчетливым. Большинство туристов и отдыхающих предпочитают именно это время, чтобы отметить праздники и познакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Впрочем, переменчивая весенняя погода может нарушить все планы. Отправляясь на прогулку, стоит взять с собой зонт, если об осадках предупреждают синоптики.
Средняя температура в Санкт-Петербурге в мае устанавливается на уровне +15°C днем и +7°C в темное время суток. Последний месяц весны завершает засушливый период. Согласно данным Гидрометцентра, норма осадков в регионе составляет 46,8 мм при восьми дождливых днях. Продолжительность солнечного сияния достигает своих пиковых значений – 256 часов за месяц (8,3 часа в сутки). Средняя скорость ветра – 3,5 м/с, а направление – преимущественно западное.
Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики часто используют статистические данные, применяя к ним актуальные погодные модели. Информация за предыдущие годы также помогает в определении максимальных отклонений от нормы. Согласно собранной информации, в различные исторические периоды устанавливались такие температурные рекорды:
- абсолютный максимум – +33°C (19 мая 2014 года);
- абсолютный минимум – -6,6°C (3 мая 1985 года).
Метеорологи предполагают, что в мае 2024 года погода будет относительно устойчивой. Температурные показатели останутся в пределах средних значений, а природа не будет удивлять сюрпризами. Климатические условия будут характерными для этого весеннего месяца.
Клео.ру предлагает подробнее изучить прогнозы погоды на май 2024 года в Санкт-Петербурге.
Погода в Санкт-Петербурге на начало мая 2024
Начало месяца – традиционно более холодное время, но по мере приближения лета изменения в погоде будут становиться очевиднее. Заморозки возможны лишь в первые дни месяца, а к окончанию первой декады и вовсе сходят на нет. Солнечных дней будет немного, но и частыми осадками природа баловать не будет.
Средняя температура в Санкт-Петербурге в начале мая:
- днем – +13,6°C;
- ночью – +7,1°C.
При планировании дел на месяц следует учитывать погодные условия на самые важные дни. Таблица ниже демонстрирует прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра в Санкт-Петербурге в первой половине мая 2024 года.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+12
|
+4
|
Солнечно
|
2
|
+13
|
+6
|
Небольшая облачность
|
3
|
+12
|
+6
|
4
|
+12
|
+5
|
5
|
+13
|
+5
|
Солнечно
|
6
|
+16
|
+11
|
Небольшая облачность
|
7
|
+14
|
+8
|
8
|
+10
|
+7
|
9
|
+13
|
+5
|
10
|
+14
|
+6
|
Осадки
|
11
|
+14
|
+8
|
Облачно
|
12
|
+15
|
+10
|
Солнечно
|
13
|
+15
|
+8
|
Осадки
|
14
|
+14
|
+7
|
Солнечно
|
15
|
+14
|
+8
|
Небольшая облачность
|
16
|
+17
|
+9
|
Облачно
В первые дни месяца еще сохраняется апрельская прохлада, но с каждым новым днем потепление будет ощущаться сильнее. Осадки будут достаточно редким явлением, но могут серьезно повлиять на планы, если не подготовиться к ним заранее. Рекомендуется брать с собой зонт, если об этом предупреждают синоптики.
Погода в Санкт-Петербурге на конец мая 2024
Изменения в погоде и приближение лета будет намного сильнее во второй половине месяца. Однако вместе с потеплением в жизнь жителей и гостей северной столицы придут майские дожди. Температура воды возрастет с +6-7°C до +11-12°C.
Средние температурные значения в Санкт-Петербурге в конце мая:
- днем – +16,9°C;
- ночью – +9,1°C.
Ожидания синоптиков на этот период по дням представлены в таблице ниже. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы построены на основе данных предыдущих лет, поэтому могут не учитывать некоторые важные климатические изменения. Планируя дела, стоит изучать более свежие и актуальные прогнозы на самые важные даты месяца.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+16
|
+7
|
Осадки
|
18
|
+15
|
+7
|
19
|
+12
|
+9
|
Солнечно
|
20
|
+16
|
+8
|
Осадки
|
21
|
+17
|
+8
|
Солнечно
|
22
|
+16
|
+9
|
23
|
+17
|
+9
|
Небольшая облачность
|
24
|
+19
|
+11
|
25
|
+18
|
+10
|
26
|
+19
|
+10
|
Осадки
|
27
|
+17
|
+10
|
Солнечно
|
28
|
+17
|
+9
|
Осадки
|
29
|
+18
|
+10
|
Солнечно
|
30
|
+18
|
+10
|
31
|
+18
|
+10
|
Небольшая облачность
Вторая половина месяца отличается заметным и стабильным потеплением. Несмотря на возросшее количество дней с осадками, температура в среднем возрастет на 3,3°C днем и на 2°C ночью. В третьей декаде столбик термометра уверенно закрепится на отметке +10°C даже в темное время суток.
Поведем итог
Синоптики уже составили прогнозы на май 2024 года и предупреждают о том, какой будет погода в Санкт-Петербурге. Ожидается, что климатические условия будут в пределах средних значений с незначительными отклонениями. Весенняя погода подарит хорошее настроение, чтобы отметить майские праздники и познакомиться с местными достопримечательностями.