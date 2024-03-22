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Погода на май 2024 в Москве и Московской области

Погода на май 2024 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на май 2024.

С приходом мая в столице России создаются самые благоприятные условия для отдыха. Именно в конце весны приезжает большое количество туристов, чтобы отметить майские праздники и познакомиться с местными достопримечательностями. Но природа может испортить хорошее настроение своими сюрпризами, если к ним не подготовиться заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какой будет погода в Москве и Московской области, по прогнозам синоптиков на май 2024 года.

Погода в Москве и области в мае 2024 года

Май завершает весенний период, а погода будет все чаще напоминать летнюю. Одним из немногих явлений, напоминающим об текущем времени года, станут дожди. В этом месяце почти половина дней проходят с осадками. К счастью, они, как правило, кратковременные, но все равно могут испортить праздничное настроение. Не стоит забывать зонт дома, если синоптики предупреждают об дождях.

По статистическим данным Гидрометцентра, в мае средняя температура воздуха достигает +19°C в светлое время суток, и до +8°C ночью. Погода будет преимущественно дождливой, а количество осадков является максимальным за весь весенний период – 61 мм. Средняя продолжительность солнечного сияния составляет 8,5 часов, а долгота дня возрастет до 11,5 часов. Скорость ветра в среднем составит 3,2 м/с, преимущественно северо-восточного направления.

Эксперты метеорологических служб при составлении прогнозов используют различные методы. Для этого синоптикам приходится обрабатывать большие объемы информации и находить закономерности в погоде предыдущих лет. Статистическая информация помогает не только строить точные погодные модели, но и выявлять максимальные отклонения от средних значений.

За все периоды метеорологических наблюдений в Москве и Московской области устанавливались такие температурные рекорды:

  • абсолютный максимум – +33,2°C (28 мая 2007 года);
  • абсолютный минимум – -7,5°С (3 мая 1885 года).

По прогнозам синоптиков, в мае 2024 года не будет серьезных отклонений от средних показателей температуры. Возможно потепление на 2-3 градуса. Погода будет характерной для этого времени года и региона.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает более подробно изучить прогнозы погоды на май 2024 года в Москве и Московской области.

Погода в Москве на начало мая

Даже в начале месяца летнее влияние будет отчетливо ощущаться в воздухе, хотя в первые дни еще сохраняется небольшая вероятность заморозков ночью. Несмотря на относительно прохладную температуру, синоптики прогнозируют солнечную и малооблачную погоду.

Средняя температура в первой половине мая 2024 года:

  • днем – +15,8°C;
  • ночью – +7,8°C.

При составлении долгосрочных прогнозов синоптики используют данные предыдущих лет и применяют к ним погодные современные погодные модели. Но даже при таких условиях реальная погода в определенные дни может немного отличаться от прогнозируемой. Клео.ру рекомендует детально изучать предупреждения синоптиков при планировании дел.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+14

+4

Небольшая облачность

2

+15

+7

3

+15

+7

Солнечно

4

+14

+6

Небольшая облачность

5

+15

+6

Дождь

6

+14

+8

Небольшая облачность, осадки

7

+15

+6

Небольшая облачность

8

+16

+9

9

+14

+6

Солнечно

10

+16

+6

Дождь

11

+16

+8

Солнечно

12

+18

+9

13

+18

+13

Небольшая облачность, осадки

14

+17

+10

Солнечно

15

+16

+9

16

+19

+10

Дождь

Начало месяца будет преимущественно солнечным и с незначительной облачностью. Сильные осадки маловероятны. Впрочем, даже небольшой дождь может полностью испортить настроение и разрушить все планы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец мая

Вторая половина месяца традиционно будет теплее. Даже в темное время суток столбик термометра закрепится на отметках выше +10°C. Несмотря на малое количество солнечных дней, погода будет теплой, но преимущественно дождливой.

Средняя температура во второй половине мая 2024 года:

  • днем – +20,1°C;
  • ночью – +10,5°C.

Синоптики Гидрометцентра поделились прогнозами погоды на май 2024 года в Москве и Московской области. Ожидания экспертов представлены в таблице ниже.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+18

+7

Облачно

18

+17

+9

Дождь

19

+14

+8

20

+18

+10

Солнечно

21

+20

+11

Дождь

22

+22

+11

Облачно

23

+19

+10

Солнечно

24

+21

+12

Небольшая облачность, осадки

25

+19

+10

26

+22

+11

Дождь

27

+23

+12

28

+23

+12

29

+22

+12

30

+22

+12

31

+21

+11

Вторая половина месяца будет ощутимо теплее. Средняя температура возрастет на 4,3°C в дневное время и на 2,7°C ночью. Погода будет преимущественно с осадками, поэтому всегда стоит брать с собой зон, если об этом предупреждает прогноз.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики составили метеорологические прогнозы и сообщают о том, какой будет погода на май 2024 года в Москве и Московской области. Последний весенний месяц не удивит какими-либо нестандартными ситуациями. Температура будет в пределах средних значений.

22 марта 2024, 14:18
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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