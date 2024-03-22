Погода на май 2024 в Москве и Московской области

С приходом мая в столице России создаются самые благоприятные условия для отдыха. Именно в конце весны приезжает большое количество туристов, чтобы отметить майские праздники и познакомиться с местными достопримечательностями. Но природа может испортить хорошее настроение своими сюрпризами, если к ним не подготовиться заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какой будет погода в Москве и Московской области, по прогнозам синоптиков на май 2024 года.
Погода в Москве и области в мае 2024 года
Май завершает весенний период, а погода будет все чаще напоминать летнюю. Одним из немногих явлений, напоминающим об текущем времени года, станут дожди. В этом месяце почти половина дней проходят с осадками. К счастью, они, как правило, кратковременные, но все равно могут испортить праздничное настроение. Не стоит забывать зонт дома, если синоптики предупреждают об дождях.
По статистическим данным Гидрометцентра, в мае средняя температура воздуха достигает +19°C в светлое время суток, и до +8°C ночью. Погода будет преимущественно дождливой, а количество осадков является максимальным за весь весенний период – 61 мм. Средняя продолжительность солнечного сияния составляет 8,5 часов, а долгота дня возрастет до 11,5 часов. Скорость ветра в среднем составит 3,2 м/с, преимущественно северо-восточного направления.
Эксперты метеорологических служб при составлении прогнозов используют различные методы. Для этого синоптикам приходится обрабатывать большие объемы информации и находить закономерности в погоде предыдущих лет. Статистическая информация помогает не только строить точные погодные модели, но и выявлять максимальные отклонения от средних значений.
За все периоды метеорологических наблюдений в Москве и Московской области устанавливались такие температурные рекорды:
- абсолютный максимум – +33,2°C (28 мая 2007 года);
- абсолютный минимум – -7,5°С (3 мая 1885 года).
По прогнозам синоптиков, в мае 2024 года не будет серьезных отклонений от средних показателей температуры. Возможно потепление на 2-3 градуса. Погода будет характерной для этого времени года и региона.
Клео.ру предлагает более подробно изучить прогнозы погоды на май 2024 года в Москве и Московской области.
Погода в Москве на начало мая
Даже в начале месяца летнее влияние будет отчетливо ощущаться в воздухе, хотя в первые дни еще сохраняется небольшая вероятность заморозков ночью. Несмотря на относительно прохладную температуру, синоптики прогнозируют солнечную и малооблачную погоду.
Средняя температура в первой половине мая 2024 года:
- днем – +15,8°C;
- ночью – +7,8°C.
При составлении долгосрочных прогнозов синоптики используют данные предыдущих лет и применяют к ним погодные современные погодные модели. Но даже при таких условиях реальная погода в определенные дни может немного отличаться от прогнозируемой. Клео.ру рекомендует детально изучать предупреждения синоптиков при планировании дел.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+14
|
+4
|
Небольшая облачность
|
2
|
+15
|
+7
|
3
|
+15
|
+7
|
Солнечно
|
4
|
+14
|
+6
|
Небольшая облачность
|
5
|
+15
|
+6
|
Дождь
|
6
|
+14
|
+8
|
Небольшая облачность, осадки
|
7
|
+15
|
+6
|
Небольшая облачность
|
8
|
+16
|
+9
|
9
|
+14
|
+6
|
Солнечно
|
10
|
+16
|
+6
|
Дождь
|
11
|
+16
|
+8
|
Солнечно
|
12
|
+18
|
+9
|
13
|
+18
|
+13
|
Небольшая облачность, осадки
|
14
|
+17
|
+10
|
Солнечно
|
15
|
+16
|
+9
|
16
|
+19
|
+10
|
Дождь
Начало месяца будет преимущественно солнечным и с незначительной облачностью. Сильные осадки маловероятны. Впрочем, даже небольшой дождь может полностью испортить настроение и разрушить все планы.
Погода в Москве на конец мая
Вторая половина месяца традиционно будет теплее. Даже в темное время суток столбик термометра закрепится на отметках выше +10°C. Несмотря на малое количество солнечных дней, погода будет теплой, но преимущественно дождливой.
Средняя температура во второй половине мая 2024 года:
- днем – +20,1°C;
- ночью – +10,5°C.
Синоптики Гидрометцентра поделились прогнозами погоды на май 2024 года в Москве и Московской области. Ожидания экспертов представлены в таблице ниже.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+18
|
+7
|
Облачно
|
18
|
+17
|
+9
|
Дождь
|
19
|
+14
|
+8
|
20
|
+18
|
+10
|
Солнечно
|
21
|
+20
|
+11
|
Дождь
|
22
|
+22
|
+11
|
Облачно
|
23
|
+19
|
+10
|
Солнечно
|
24
|
+21
|
+12
|
Небольшая облачность, осадки
|
25
|
+19
|
+10
|
26
|
+22
|
+11
|
Дождь
|
27
|
+23
|
+12
|
28
|
+23
|
+12
|
29
|
+22
|
+12
|
30
|
+22
|
+12
|
31
|
+21
|
+11
Вторая половина месяца будет ощутимо теплее. Средняя температура возрастет на 4,3°C в дневное время и на 2,7°C ночью. Погода будет преимущественно с осадками, поэтому всегда стоит брать с собой зон, если об этом предупреждает прогноз.
Подведем итог
Синоптики составили метеорологические прогнозы и сообщают о том, какой будет погода на май 2024 года в Москве и Московской области. Последний весенний месяц не удивит какими-либо нестандартными ситуациями. Температура будет в пределах средних значений.