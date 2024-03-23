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Суббота 23 марта

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Погода в Сочи на май 2024 года

Погода в Сочи на май 2024 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на май 2024.

С окончанием весны наступает пора отпусков. Многие россияне предпочитают курорты Краснодарского края. Но переменчивость погоды все еще сохраняется в последнем весеннем месяце. Природа может неприятно удивить своими сюрпризами, если не подготовиться к ним заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду ожидают синоптики на май 2024 года в Сочи.

Особенности погоды в Сочи в мае

Официальный туристический сезон открывается лишь в начале лета, но туристы предпочитают посещать пляжи Краснодарского края, не дожидаясь этого срока. В мае погода в Сочи становится по-настоящему летней, и даже относительно прохладная вода не отпугивает желающих окунуться в море и отдохнуть на пляже. Отдыхающим, выбравшим этот месяц, удастся не только насладиться курортными предложениями до наплыва основного количества туристов, но и посетить местные достопримечательности.

В мае средняя температура достигает +20°C днем, а в ночное время столбик термометра поднимается до +13°C. Средняя норма осадков составляет 107 мм, на уровне предыдущих весенних месяцев. Усредненный показатель продолжительности солнечного сияния в мае – 257 часов (8,3 часа в день). Планируя отдых на пляже, следует помнить, что температура воды остается достаточно низкой. В среднем, море прогревается до +15°C, но ближе к концу месяца этот показатель достигает +18°C. Скорость ветра – 3,5 м/с, а направление – преимущественно юго-восточное.

Используя информацию о погоде за предыдущие годы, синоптикам удается составлять достаточно точные прогнозы. Статистические данные также помогают определить наибольшее отклонение от нормы. В различные исторические периоды температурные рекорды были такими:

  • абсолютный максимум – +34,7°C (26 мая 2007 года);
  • абсолютный минимум – +3°C (6 мая 1986 года).

По расчетам синоптиков, в мае 2024 года значительных отклонений в температуре не возникнет. Она будет в пределах средних значений. Эксперты предполагают, что последний весенний месяц будет достаточно засушливым. Жителей и гостей города ожидает всего 4 дня с осадками, а в остальное время май будет преимущественно солнечным.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает подробнее изучить прогнозы погоды от синоптиков Гидрометцентра на май 2024 года в Сочи.

Погода в Сочи в начале месяца

Летнее влияние будет заметным в Сочи на протяжении всего месяца, становясь с каждым днем все сильнее и сильнее. Первая половина мая будет более прохладной и засушливой, чем его окончание. Это удачное время для знакомства с достопримечательностями и оздоровительными процедурами. А вот для пляжного отдыха время не самое подходящее: вода прогреется всего до +13-14°C, а вечера рядом с водными пространствами будут достаточно прохладными.

Средняя температура в начале мая:

  • днем – +17,2°C;
  • ночью – +12°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики в начале мая 2024 года в Сочи. Клео.ру напоминает, что данный прогноз составлен на основе информации за предыдущие годы. Он может отличаться от реальной погоды в определенные дни. Стоит учитывать это при составлении планов на месяц.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+17

+10

Солнечно

2

+18

+12

Небольшая облачность

3

+18

+11

4

+17

+11

Солнечно

5

+17

+11

Небольшая облачность

6

+15

+12

Солнечно

7

+16

+11

8

+18

+13

Небольшая облачность

9

+18

+13

10

+17

+11

Солнечно

11

+17

+12

12

+17

+12

Небольшая облачность

13

+17

+13

14

+17

+13

15

+18

+14

Солнечно

16

+18

+13

Начало месяца ожидается преимущественно солнечным, с небольшой облачностью. Метеорологи уверены, что осадков в этот период не будет. Однако стоит помнить, что природа отличается своей переменчивостью и может преподносить самые неожиданные сюрпризы. Жителям и гостям курортной российской столицы стоит принимать во внимание актуальные прогнозы при планировании дел.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на конец месяца

По мере приближения к лету температура воздуха будет заметно возрастать. Во второй декаде средние значения в дневное время суток надежно закрепятся выше отметки +20°C, а вода прогреется до 18°C. Впрочем, вечером погода своей прохладой будет напоминать о том, какое сейчас время года. Отдыхающим в этот период может потребоваться и солнцезащитный крем, и теплые весенние вещи.

Средняя температура в начале мая:

  • днем – +21,6°C;
  • ночью – +15,8°C.

В этот период погодные условия могут часто меняться. Солнечные дни будут чередоваться с сильными осадками. Рекомендуется не терять зонт из поля зрения, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+18

+12

Солнечно

18

+22

+16

Небольшая облачность

19

+20

+14

20

+21

+17

21

+22

+15

Солнечно

22

+22

+16

23

+22

+15

Дождь

24

+21

+17

25

+22

+16

Небольшая облачность

26

+23

+18

27

+22

+16

Солнечно

28

+25

+17

Дождь

29

+21

+16

Солнечно

30

+22

+16

Дождь

31

+21

+16

Солнечно

Вторая половина месяца будет ощутимо теплее. Средние значения температуры возрастут на 4,4°C днем и 3,8°C ночью. Вероятность дождей тоже существенно повысится, особенно в третьей декаде месяца.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили детальные прогнозы на май 2024 года и предупреждают о том, какой будет погода в Сочи. Этот месяц будет достаточно засушливым. Осадки ожидаются во второй половине, но будут обильными и длительными. Стоит учитывать предупреждения метеорологов при составлении планов на месяц и актуализировать их при необходимости.

23 марта 2024, 01:11
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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