Погода в Сочи на май 2024 года

С окончанием весны наступает пора отпусков. Многие россияне предпочитают курорты Краснодарского края. Но переменчивость погоды все еще сохраняется в последнем весеннем месяце. Природа может неприятно удивить своими сюрпризами, если не подготовиться к ним заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду ожидают синоптики на май 2024 года в Сочи.

Особенности погоды в Сочи в мае

Официальный туристический сезон открывается лишь в начале лета, но туристы предпочитают посещать пляжи Краснодарского края, не дожидаясь этого срока. В мае погода в Сочи становится по-настоящему летней, и даже относительно прохладная вода не отпугивает желающих окунуться в море и отдохнуть на пляже. Отдыхающим, выбравшим этот месяц, удастся не только насладиться курортными предложениями до наплыва основного количества туристов, но и посетить местные достопримечательности.

В мае средняя температура достигает +20°C днем, а в ночное время столбик термометра поднимается до +13°C. Средняя норма осадков составляет 107 мм, на уровне предыдущих весенних месяцев. Усредненный показатель продолжительности солнечного сияния в мае – 257 часов (8,3 часа в день). Планируя отдых на пляже, следует помнить, что температура воды остается достаточно низкой. В среднем, море прогревается до +15°C, но ближе к концу месяца этот показатель достигает +18°C. Скорость ветра – 3,5 м/с, а направление – преимущественно юго-восточное.

Используя информацию о погоде за предыдущие годы, синоптикам удается составлять достаточно точные прогнозы. Статистические данные также помогают определить наибольшее отклонение от нормы. В различные исторические периоды температурные рекорды были такими:

абсолютный максимум – +34,7°C (26 мая 2007 года);

абсолютный минимум – +3°C (6 мая 1986 года).

По расчетам синоптиков, в мае 2024 года значительных отклонений в температуре не возникнет. Она будет в пределах средних значений. Эксперты предполагают, что последний весенний месяц будет достаточно засушливым. Жителей и гостей города ожидает всего 4 дня с осадками, а в остальное время май будет преимущественно солнечным.





Клео.ру предлагает подробнее изучить прогнозы погоды от синоптиков Гидрометцентра на май 2024 года в Сочи.

Погода в Сочи в начале месяца

Летнее влияние будет заметным в Сочи на протяжении всего месяца, становясь с каждым днем все сильнее и сильнее. Первая половина мая будет более прохладной и засушливой, чем его окончание. Это удачное время для знакомства с достопримечательностями и оздоровительными процедурами. А вот для пляжного отдыха время не самое подходящее: вода прогреется всего до +13-14°C, а вечера рядом с водными пространствами будут достаточно прохладными.

Средняя температура в начале мая:

днем – +17,2°C;

ночью – +12°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики в начале мая 2024 года в Сочи. Клео.ру напоминает, что данный прогноз составлен на основе информации за предыдущие годы. Он может отличаться от реальной погоды в определенные дни. Стоит учитывать это при составлении планов на месяц.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +17 +10 Солнечно 2 +18 +12 Небольшая облачность 3 +18 +11 4 +17 +11 Солнечно 5 +17 +11 Небольшая облачность 6 +15 +12 Солнечно 7 +16 +11 8 +18 +13 Небольшая облачность 9 +18 +13 10 +17 +11 Солнечно 11 +17 +12 12 +17 +12 Небольшая облачность 13 +17 +13 14 +17 +13 15 +18 +14 Солнечно 16 +18 +13

Начало месяца ожидается преимущественно солнечным, с небольшой облачностью. Метеорологи уверены, что осадков в этот период не будет. Однако стоит помнить, что природа отличается своей переменчивостью и может преподносить самые неожиданные сюрпризы. Жителям и гостям курортной российской столицы стоит принимать во внимание актуальные прогнозы при планировании дел.





Прогноз погоды на конец месяца

По мере приближения к лету температура воздуха будет заметно возрастать. Во второй декаде средние значения в дневное время суток надежно закрепятся выше отметки +20°C, а вода прогреется до 18°C. Впрочем, вечером погода своей прохладой будет напоминать о том, какое сейчас время года. Отдыхающим в этот период может потребоваться и солнцезащитный крем, и теплые весенние вещи.

Средняя температура в начале мая:

днем – +21,6°C;

ночью – +15,8°C.

В этот период погодные условия могут часто меняться. Солнечные дни будут чередоваться с сильными осадками. Рекомендуется не терять зонт из поля зрения, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +18 +12 Солнечно 18 +22 +16 Небольшая облачность 19 +20 +14 20 +21 +17 21 +22 +15 Солнечно 22 +22 +16 23 +22 +15 Дождь 24 +21 +17 25 +22 +16 Небольшая облачность 26 +23 +18 27 +22 +16 Солнечно 28 +25 +17 Дождь 29 +21 +16 Солнечно 30 +22 +16 Дождь 31 +21 +16 Солнечно

Вторая половина месяца будет ощутимо теплее. Средние значения температуры возрастут на 4,4°C днем и 3,8°C ночью. Вероятность дождей тоже существенно повысится, особенно в третьей декаде месяца.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили детальные прогнозы на май 2024 года и предупреждают о том, какой будет погода в Сочи. Этот месяц будет достаточно засушливым. Осадки ожидаются во второй половине, но будут обильными и длительными. Стоит учитывать предупреждения метеорологов при составлении планов на месяц и актуализировать их при необходимости.