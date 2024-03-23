Погода в Сочи на май 2024 года

С окончанием весны наступает пора отпусков. Многие россияне предпочитают курорты Краснодарского края. Но переменчивость погоды все еще сохраняется в последнем весеннем месяце. Природа может неприятно удивить своими сюрпризами, если не подготовиться к ним заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду ожидают синоптики на май 2024 года в Сочи.
Особенности погоды в Сочи в мае
Официальный туристический сезон открывается лишь в начале лета, но туристы предпочитают посещать пляжи Краснодарского края, не дожидаясь этого срока. В мае погода в Сочи становится по-настоящему летней, и даже относительно прохладная вода не отпугивает желающих окунуться в море и отдохнуть на пляже. Отдыхающим, выбравшим этот месяц, удастся не только насладиться курортными предложениями до наплыва основного количества туристов, но и посетить местные достопримечательности.
В мае средняя температура достигает +20°C днем, а в ночное время столбик термометра поднимается до +13°C. Средняя норма осадков составляет 107 мм, на уровне предыдущих весенних месяцев. Усредненный показатель продолжительности солнечного сияния в мае – 257 часов (8,3 часа в день). Планируя отдых на пляже, следует помнить, что температура воды остается достаточно низкой. В среднем, море прогревается до +15°C, но ближе к концу месяца этот показатель достигает +18°C. Скорость ветра – 3,5 м/с, а направление – преимущественно юго-восточное.
Используя информацию о погоде за предыдущие годы, синоптикам удается составлять достаточно точные прогнозы. Статистические данные также помогают определить наибольшее отклонение от нормы. В различные исторические периоды температурные рекорды были такими:
- абсолютный максимум – +34,7°C (26 мая 2007 года);
- абсолютный минимум – +3°C (6 мая 1986 года).
По расчетам синоптиков, в мае 2024 года значительных отклонений в температуре не возникнет. Она будет в пределах средних значений. Эксперты предполагают, что последний весенний месяц будет достаточно засушливым. Жителей и гостей города ожидает всего 4 дня с осадками, а в остальное время май будет преимущественно солнечным.
Клео.ру предлагает подробнее изучить прогнозы погоды от синоптиков Гидрометцентра на май 2024 года в Сочи.
Погода в Сочи в начале месяца
Летнее влияние будет заметным в Сочи на протяжении всего месяца, становясь с каждым днем все сильнее и сильнее. Первая половина мая будет более прохладной и засушливой, чем его окончание. Это удачное время для знакомства с достопримечательностями и оздоровительными процедурами. А вот для пляжного отдыха время не самое подходящее: вода прогреется всего до +13-14°C, а вечера рядом с водными пространствами будут достаточно прохладными.
Средняя температура в начале мая:
- днем – +17,2°C;
- ночью – +12°C.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики в начале мая 2024 года в Сочи. Клео.ру напоминает, что данный прогноз составлен на основе информации за предыдущие годы. Он может отличаться от реальной погоды в определенные дни. Стоит учитывать это при составлении планов на месяц.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+17
|
+10
|
Солнечно
|
2
|
+18
|
+12
|
Небольшая облачность
|
3
|
+18
|
+11
|
4
|
+17
|
+11
|
Солнечно
|
5
|
+17
|
+11
|
Небольшая облачность
|
6
|
+15
|
+12
|
Солнечно
|
7
|
+16
|
+11
|
8
|
+18
|
+13
|
Небольшая облачность
|
9
|
+18
|
+13
|
10
|
+17
|
+11
|
Солнечно
|
11
|
+17
|
+12
|
12
|
+17
|
+12
|
Небольшая облачность
|
13
|
+17
|
+13
|
14
|
+17
|
+13
|
15
|
+18
|
+14
|
Солнечно
|
16
|
+18
|
+13
Начало месяца ожидается преимущественно солнечным, с небольшой облачностью. Метеорологи уверены, что осадков в этот период не будет. Однако стоит помнить, что природа отличается своей переменчивостью и может преподносить самые неожиданные сюрпризы. Жителям и гостям курортной российской столицы стоит принимать во внимание актуальные прогнозы при планировании дел.
Прогноз погоды на конец месяца
По мере приближения к лету температура воздуха будет заметно возрастать. Во второй декаде средние значения в дневное время суток надежно закрепятся выше отметки +20°C, а вода прогреется до 18°C. Впрочем, вечером погода своей прохладой будет напоминать о том, какое сейчас время года. Отдыхающим в этот период может потребоваться и солнцезащитный крем, и теплые весенние вещи.
Средняя температура в начале мая:
- днем – +21,6°C;
- ночью – +15,8°C.
В этот период погодные условия могут часто меняться. Солнечные дни будут чередоваться с сильными осадками. Рекомендуется не терять зонт из поля зрения, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+18
|
+12
|
Солнечно
|
18
|
+22
|
+16
|
Небольшая облачность
|
19
|
+20
|
+14
|
20
|
+21
|
+17
|
21
|
+22
|
+15
|
Солнечно
|
22
|
+22
|
+16
|
23
|
+22
|
+15
|
Дождь
|
24
|
+21
|
+17
|
25
|
+22
|
+16
|
Небольшая облачность
|
26
|
+23
|
+18
|
27
|
+22
|
+16
|
Солнечно
|
28
|
+25
|
+17
|
Дождь
|
29
|
+21
|
+16
|
Солнечно
|
30
|
+22
|
+16
|
Дождь
|
31
|
+21
|
+16
|
Солнечно
Вторая половина месяца будет ощутимо теплее. Средние значения температуры возрастут на 4,4°C днем и 3,8°C ночью. Вероятность дождей тоже существенно повысится, особенно в третьей декаде месяца.
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра подготовили детальные прогнозы на май 2024 года и предупреждают о том, какой будет погода в Сочи. Этот месяц будет достаточно засушливым. Осадки ожидаются во второй половине, но будут обильными и длительными. Стоит учитывать предупреждения метеорологов при составлении планов на месяц и актуализировать их при необходимости.