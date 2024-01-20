Погода на март 2024 в Санкт-Петербурге

Весенняя погода в Ленинградской области отличается своим непостоянством. Даже в течение одного дня природа может порадовать и солнцем, и удивить сильными ливнями. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за сложных климатических условий, следует подготовиться к возможным изменениям заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду обещают синоптики Гидрометцентра на март 2024 года в Санкт-Петербурге.
Погода в Санкт-Петербурге в марте
Начало весны в северной столице России – это действительно уникальное событие. В этот период в Санкт-Петербург начинает приходить тепло, хотя в начале месяца это ощущается очень слабо. Средняя температура достигает +2,3°C в дневной период и -4°C ночью. Световой день продолжает увеличиваться и достигает 12 часов в сутки.
Март считается одним из самых сухих месяцев во многих регионах России. Санкт-Петербург в этом отношении не является исключением. Согласно статистическим данным Гидрометцентра, в северной столице в марте выпадает около 35 мм осадков. Но и солнечными деньками природа тоже радовать не будет. Ожидается преимущественно пасмурная погода с редкими осадками. В марте создаются благоприятные условия для экскурсии и посещения памятных мест. Непогода не помешает приятному времяпровождению.
Для составления долгосрочных погодных прогнозов метеорологи используют данные за предыдущие годы и накладывают их на погодные модели. Эта информация также помогает определять максимальные отклонения температуры. В различные исторические периоды устанавливались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +15,3°C (17 марта 2015 года);
- абсолютный минимум – -29,9°C (22 марта 1883 года).
Синоптики предполагают, что в марте 2024 года погодные условия будут близки к средним показателям. Возможные отклонения составят 1-2°C в сторону потепления. Клео.ру напоминает, что данный прогноз составлен на основе исторических данных. Он может не учитывать природные аномалии и другие сложно прогнозируемые события.
Предлагаем подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. Для удобства использования информация была разделена по основным периодам и внесена в таблицы.
Погода в Санкт-Петербурге на начало марта 2024
Начало весеннего месяца практически не будет отличаться от погоды предыдущих дней, но изменения будут становиться более очевидными с каждым новым днем. В первые недели марта 2024 года еще будет выпадать снег, и этот период в целом будет богатым на осадки. Температура начнет расти, начиная со второй декады месяца.
Средние температурные показатели за этот период:
- днем – +1,8°C;
- ночью – -3,5°C.
При планировании экскурсий, посещении памятных мест и других дел на свежем воздухе важно учитывать погодные условия в эти дни. Таблица ниже показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра на первую половину марта 2024 года.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-2
|
-8
|
Облачность
|
2
|
+1
|
-2
|
Снег
|
3
|
+1
|
-2
|
Облачность
|
4
|
+2
|
-3
|
Снег
|
5
|
+1
|
-7
|
6
|
+1
|
-2
|
Облачность
|
7
|
+1
|
-4
|
8
|
+1
|
-4
|
Снег/Дождь
|
9
|
+2
|
-2
|
10
|
+2
|
-6
|
Облачность
|
11
|
+3
|
-1
|
12
|
+3
|
-3
|
13
|
+3
|
-2
|
14
|
+3
|
-2
|
Дождь
|
15
|
+3
|
-5
|
Облачность
|
16
|
+4
|
-3
|
Дождь
Первая неделя весеннего месяца будет достаточно холодным периодом с частыми, но небольшими осадками. Природа порадует и снегопадами, и дождями. Жителям и гостям северной столицы не стоит пока прятать теплые вещи и оставлять зонт дома. Лучше заранее подготовиться к непогоде, чтобы не оказаться в непростой ситуации.
Погода в Санкт-Петербурге на конец марта 2024
Во второй половине месяца приход весны будет ощущаться намного сильнее. Дожди станут редким явлением, а в отдельные дни природа порадует солнцем. При этом нельзя забывать о ночных заморозках, которые все еще будут частыми в марте. Средняя скорость ветра составляет 4 м/с с периодическими порывами до 7 м/с.
Средние температурные показатели на этот период:
- днем – +4,2°C;
- ночью – -1,3°C.
Ожидания метеорологов на вторую половину месяца представлены ниже. Клео.ру напоминает, что такие прогнозы являются ориентировочными и могут не учитывать некоторые важные факторы. Точная информация о погоде появится ближе к конкретным датам.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+4
|
-5
|
Облачно
|
18
|
+8
|
-3
|
19
|
+6
|
+1
|
Осадки
|
20
|
+4
|
-1
|
21
|
+4
|
-3
|
Облачно
|
22
|
+4
|
-3
|
23
|
+2
|
0
|
24
|
+4
|
0
|
25
|
+2
|
-3
|
26
|
+3
|
-1
|
27
|
+4
|
+1
|
Солнечно
|
28
|
+4
|
-3
|
Осадки
|
29
|
+6
|
-1
|
Солнечно
|
30
|
+3
|
0
|
Облачно
|
31
|
+5
|
+1
Вторая половина месяца будет ощутимо теплее, чем начало марта. Средняя температура повысится на 2,4°C днем и на 1,8°C ночью. На восприятии температуры также отразятся и изменения погодных условий – уменьшится количество осадков, увеличится продолжительность светового дня.
Поведем итог
Синоптики предупреждают, какой будет погода на март 2024 года в Санкт-Петербурге. Отклонения от средних значений будут незначительными. Клео.ру напоминает, что весенняя погода считается самой непостоянной и тяжело прогнозируемой, поэтому стоит готовиться к природным сюрпризам заранее.