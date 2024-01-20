Погода на март 2024 в Санкт-Петербурге

Весенняя погода в Ленинградской области отличается своим непостоянством. Даже в течение одного дня природа может порадовать и солнцем, и удивить сильными ливнями. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за сложных климатических условий, следует подготовиться к возможным изменениям заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду обещают синоптики Гидрометцентра на март 2024 года в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в марте

Начало весны в северной столице России – это действительно уникальное событие. В этот период в Санкт-Петербург начинает приходить тепло, хотя в начале месяца это ощущается очень слабо. Средняя температура достигает +2,3°C в дневной период и -4°C ночью. Световой день продолжает увеличиваться и достигает 12 часов в сутки.

Март считается одним из самых сухих месяцев во многих регионах России. Санкт-Петербург в этом отношении не является исключением. Согласно статистическим данным Гидрометцентра, в северной столице в марте выпадает около 35 мм осадков. Но и солнечными деньками природа тоже радовать не будет. Ожидается преимущественно пасмурная погода с редкими осадками. В марте создаются благоприятные условия для экскурсии и посещения памятных мест. Непогода не помешает приятному времяпровождению.

Для составления долгосрочных погодных прогнозов метеорологи используют данные за предыдущие годы и накладывают их на погодные модели. Эта информация также помогает определять максимальные отклонения температуры. В различные исторические периоды устанавливались такие рекорды:

абсолютный максимум – +15,3°C (17 марта 2015 года);

абсолютный минимум – -29,9°C (22 марта 1883 года).

Синоптики предполагают, что в марте 2024 года погодные условия будут близки к средним показателям. Возможные отклонения составят 1-2°C в сторону потепления. Клео.ру напоминает, что данный прогноз составлен на основе исторических данных. Он может не учитывать природные аномалии и другие сложно прогнозируемые события.





Предлагаем подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. Для удобства использования информация была разделена по основным периодам и внесена в таблицы.

Погода в Санкт-Петербурге на начало марта 2024

Начало весеннего месяца практически не будет отличаться от погоды предыдущих дней, но изменения будут становиться более очевидными с каждым новым днем. В первые недели марта 2024 года еще будет выпадать снег, и этот период в целом будет богатым на осадки. Температура начнет расти, начиная со второй декады месяца.

Средние температурные показатели за этот период:

днем – +1,8°C;

ночью – -3,5°C.

При планировании экскурсий, посещении памятных мест и других дел на свежем воздухе важно учитывать погодные условия в эти дни. Таблица ниже показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра на первую половину марта 2024 года.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -2 -8 Облачность 2 +1 -2 Снег 3 +1 -2 Облачность 4 +2 -3 Снег 5 +1 -7 6 +1 -2 Облачность 7 +1 -4 8 +1 -4 Снег/Дождь 9 +2 -2 10 +2 -6 Облачность 11 +3 -1 12 +3 -3 13 +3 -2 14 +3 -2 Дождь 15 +3 -5 Облачность 16 +4 -3 Дождь

Первая неделя весеннего месяца будет достаточно холодным периодом с частыми, но небольшими осадками. Природа порадует и снегопадами, и дождями. Жителям и гостям северной столицы не стоит пока прятать теплые вещи и оставлять зонт дома. Лучше заранее подготовиться к непогоде, чтобы не оказаться в непростой ситуации.





Погода в Санкт-Петербурге на конец марта 2024

Во второй половине месяца приход весны будет ощущаться намного сильнее. Дожди станут редким явлением, а в отдельные дни природа порадует солнцем. При этом нельзя забывать о ночных заморозках, которые все еще будут частыми в марте. Средняя скорость ветра составляет 4 м/с с периодическими порывами до 7 м/с.

Средние температурные показатели на этот период:

днем – +4,2°C;

ночью – -1,3°C.

Ожидания метеорологов на вторую половину месяца представлены ниже. Клео.ру напоминает, что такие прогнозы являются ориентировочными и могут не учитывать некоторые важные факторы. Точная информация о погоде появится ближе к конкретным датам.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +4 -5 Облачно 18 +8 -3 19 +6 +1 Осадки 20 +4 -1 21 +4 -3 Облачно 22 +4 -3 23 +2 0 24 +4 0 25 +2 -3 26 +3 -1 27 +4 +1 Солнечно 28 +4 -3 Осадки 29 +6 -1 Солнечно 30 +3 0 Облачно 31 +5 +1

Вторая половина месяца будет ощутимо теплее, чем начало марта. Средняя температура повысится на 2,4°C днем и на 1,8°C ночью. На восприятии температуры также отразятся и изменения погодных условий – уменьшится количество осадков, увеличится продолжительность светового дня.





Поведем итог

Синоптики предупреждают, какой будет погода на март 2024 года в Санкт-Петербурге. Отклонения от средних значений будут незначительными. Клео.ру напоминает, что весенняя погода считается самой непостоянной и тяжело прогнозируемой, поэтому стоит готовиться к природным сюрпризам заранее.