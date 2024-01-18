Начало нового времени года всегда влечет за собой погодные изменения. Природа будет часто удивлять сюрпризами, которые не всегда будут приятными. Но самых больших проблем удастся избежать, если подготовиться к ним заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какой будет погода на март 2024 в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в марте 2024 года

В первом месяце весны еще отчетливо чувствуется зимнее влияние. В первой половине марта снег выпадает достаточно часто, а температура редко поднимается до нулевой отметки даже в светлое время суток. Однако весеннее потепление не остановить, и уже во второй половине месяца дожди сменяют порядком надоевшие снегопады.

Средняя температура в марте составляет +1°C днем и -5°C ночью. Погода преимущественно пасмурная. При этом средняя норма осадков является самой низкой за весь год – около 34 мм по данным Гидрометцентра. Длительность светового дня продолжает увеличиваться и достигает 13 часов в сутки. Март также считается одним из самых ветреных месяцев года. Средняя скорость достигает 4,5 м/с, преимущественно северного направления. При таких условиях кажется, что на улицах намного холоднее, чем по данным термометра.

Специалисты метеорологических служб тщательно собирают данные о температуре и погодных условиях, используют их в своих прогнозах и климатических моделях. Эта информация также помогает определять, когда устанавливались температурные рекорды.

Самые низкие и высокие показатели температуры в марте в Москве и Московской области:

абсолютный максимум – +19,7°C (25 марта 2014 года);

абсолютный минимум – -32,4°C (4 марта 1913 года).

Синоптики Гидрометцентра считают, что в марте 2024 года существенных отклонений от средних значений не будет. Возможное отклонение составит 2-3°C в сторону потепления. Количество осадков, вероятно, увеличится. Дождливых дней станет больше.

Клео.ру предлагает подробнее разобраться с прогнозами погоды на март 2024 года в Москве и Московской области. Основная информация разбита на основные периоды месяца и внесена в таблицы для удобства использования.





Погода в Москве на начало марта

В первые весенние дни влияние зимы будет сильным и отчетливым. В этот период возможны снегопады, а термометр покажет отрицательные значения даже днем. Осадки в этот период будут редким явлением. Рост температуры будет постепенным, без резких перепадов.

Средние температурные показатели за этот период будут такими:

днем – -0,4°C;

ночью – -4,1°C.

Синоптики составляют долгосрочные прогнозы на основе данных за предыдущие годы, используя актуальные климатические модели. Планируя дела, следует помнить, что эта информация ориентировочная и может отличаться от реальной погоды, если появятся дополнительные факторы и аномальные события. Более точные данные появятся ближе к дате.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -2 -8 Снег 2 0 -4 Облачно 3 0 -3 4 -1 -3 Снег 5 -1 -3 Облачно 6 0 -5 7 -1 -7 8 -1 -4 9 0 -6 10 -1 -3 11 -3 -5 12 -2 -3 13 0 -2 14 0 -4 Дождь 15 +2 -3 16 +4 -3 Облачно

Начало месяца будет относительно холодным и сухим. Еще рано доставать весеннюю одежду из гардероба. Мартовская погода может неприятно удивить пронзительным и холодным ветром (до 10-15 м/с) и ощутимыми перепадами температуры в дневной и ночной период.





Погода в Москве на конец марта

Во второй половине месяца погодные условия кардинально меняются. Температура окончательно переходит в «положительную» зону, а снега уступают место дождям. Количество дней с осадками увеличивается, они будут продолжительными и насыщенными.

Средние температурные показатели во второй половине месяца будут следующими:

днем – +5°C;

ночью – -0,5°C.

Прогноз погоды от Гидрометцентра в Москве и Московской области на вторую половину марта 2024 года представлен в таблице ниже.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +4 -3 Пасмурно 18 +6 -2 19 +6 +2 Солнечно 20 +6 +1 Осадки 21 +6 -1 22 +5 -1 Пасмурно 23 +1 -2 24 +5 0 25 +5 0 Осадки 26 +4 0 27 +4 -1 Пасмурно 28 +6 0 29 +8 +1 Солнечно 30 +5 -2 31 +4 0

Конец марта 2024 года будет значительно теплее его первой половины. Средняя температура увеличится на 5,4°C днем и на 3,6°C ночью. Дней с осадками тоже станет больше. Рекомендуется всегда иметь с собой зонт, чтобы переменчивая мартовская погода не застала врасплох.





Подведем итог

Метеорологические службы составили прогнозы и предупреждают о том, какой будет погода в марте 2024 года в Москве и Московской области. Начало весны будет немного теплее, чем в предыдущие годы, но существенных климатических изменений не ожидается.