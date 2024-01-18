Начало нового времени года всегда влечет за собой погодные изменения. Природа будет часто удивлять сюрпризами, которые не всегда будут приятными. Но самых больших проблем удастся избежать, если подготовиться к ним заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какой будет погода на март 2024 в Москве и Московской области.
Погода в Москве и области в марте 2024 года
В первом месяце весны еще отчетливо чувствуется зимнее влияние. В первой половине марта снег выпадает достаточно часто, а температура редко поднимается до нулевой отметки даже в светлое время суток. Однако весеннее потепление не остановить, и уже во второй половине месяца дожди сменяют порядком надоевшие снегопады.
Средняя температура в марте составляет +1°C днем и -5°C ночью. Погода преимущественно пасмурная. При этом средняя норма осадков является самой низкой за весь год – около 34 мм по данным Гидрометцентра. Длительность светового дня продолжает увеличиваться и достигает 13 часов в сутки. Март также считается одним из самых ветреных месяцев года. Средняя скорость достигает 4,5 м/с, преимущественно северного направления. При таких условиях кажется, что на улицах намного холоднее, чем по данным термометра.
Специалисты метеорологических служб тщательно собирают данные о температуре и погодных условиях, используют их в своих прогнозах и климатических моделях. Эта информация также помогает определять, когда устанавливались температурные рекорды.
Самые низкие и высокие показатели температуры в марте в Москве и Московской области:
- абсолютный максимум – +19,7°C (25 марта 2014 года);
- абсолютный минимум – -32,4°C (4 марта 1913 года).
Синоптики Гидрометцентра считают, что в марте 2024 года существенных отклонений от средних значений не будет. Возможное отклонение составит 2-3°C в сторону потепления. Количество осадков, вероятно, увеличится. Дождливых дней станет больше.
Клео.ру предлагает подробнее разобраться с прогнозами погоды на март 2024 года в Москве и Московской области. Основная информация разбита на основные периоды месяца и внесена в таблицы для удобства использования.
Погода в Москве на начало марта
В первые весенние дни влияние зимы будет сильным и отчетливым. В этот период возможны снегопады, а термометр покажет отрицательные значения даже днем. Осадки в этот период будут редким явлением. Рост температуры будет постепенным, без резких перепадов.
Средние температурные показатели за этот период будут такими:
- днем – -0,4°C;
- ночью – -4,1°C.
Синоптики составляют долгосрочные прогнозы на основе данных за предыдущие годы, используя актуальные климатические модели. Планируя дела, следует помнить, что эта информация ориентировочная и может отличаться от реальной погоды, если появятся дополнительные факторы и аномальные события. Более точные данные появятся ближе к дате.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-2
|
-8
|
Снег
|
2
|
0
|
-4
|
Облачно
|
3
|
0
|
-3
|
4
|
-1
|
-3
|
Снег
|
5
|
-1
|
-3
|
Облачно
|
6
|
0
|
-5
|
7
|
-1
|
-7
|
8
|
-1
|
-4
|
9
|
0
|
-6
|
10
|
-1
|
-3
|
11
|
-3
|
-5
|
12
|
-2
|
-3
|
13
|
0
|
-2
|
14
|
0
|
-4
|
Дождь
|
15
|
+2
|
-3
|
16
|
+4
|
-3
|
Облачно
Начало месяца будет относительно холодным и сухим. Еще рано доставать весеннюю одежду из гардероба. Мартовская погода может неприятно удивить пронзительным и холодным ветром (до 10-15 м/с) и ощутимыми перепадами температуры в дневной и ночной период.
Погода в Москве на конец марта
Во второй половине месяца погодные условия кардинально меняются. Температура окончательно переходит в «положительную» зону, а снега уступают место дождям. Количество дней с осадками увеличивается, они будут продолжительными и насыщенными.
Средние температурные показатели во второй половине месяца будут следующими:
- днем – +5°C;
- ночью – -0,5°C.
Прогноз погоды от Гидрометцентра в Москве и Московской области на вторую половину марта 2024 года представлен в таблице ниже.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+4
|
-3
|
Пасмурно
|
18
|
+6
|
-2
|
19
|
+6
|
+2
|
Солнечно
|
20
|
+6
|
+1
|
Осадки
|
21
|
+6
|
-1
|
22
|
+5
|
-1
|
Пасмурно
|
23
|
+1
|
-2
|
24
|
+5
|
0
|
25
|
+5
|
0
|
Осадки
|
26
|
+4
|
0
|
27
|
+4
|
-1
|
Пасмурно
|
28
|
+6
|
0
|
29
|
+8
|
+1
|
Солнечно
|
30
|
+5
|
-2
|
31
|
+4
|
0
Конец марта 2024 года будет значительно теплее его первой половины. Средняя температура увеличится на 5,4°C днем и на 3,6°C ночью. Дней с осадками тоже станет больше. Рекомендуется всегда иметь с собой зонт, чтобы переменчивая мартовская погода не застала врасплох.
Подведем итог
Метеорологические службы составили прогнозы и предупреждают о том, какой будет погода в марте 2024 года в Москве и Московской области. Начало весны будет немного теплее, чем в предыдущие годы, но существенных климатических изменений не ожидается.