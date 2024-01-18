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Погода на март 2024 в Москве и Московской области

Погода на март 2024 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на март 2024.

Начало нового времени года всегда влечет за собой погодные изменения. Природа будет часто удивлять сюрпризами, которые не всегда будут приятными. Но самых больших проблем удастся избежать, если подготовиться к ним заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какой будет погода на март 2024 в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в марте 2024 года

В первом месяце весны еще отчетливо чувствуется зимнее влияние. В первой половине марта снег выпадает достаточно часто, а температура редко поднимается до нулевой отметки даже в светлое время суток. Однако весеннее потепление не остановить, и уже во второй половине месяца дожди сменяют порядком надоевшие снегопады.

Средняя температура в марте составляет +1°C днем и -5°C ночью. Погода преимущественно пасмурная. При этом средняя норма осадков является самой низкой за весь год – около 34 мм по данным Гидрометцентра. Длительность светового дня продолжает увеличиваться и достигает 13 часов в сутки. Март также считается одним из самых ветреных месяцев года. Средняя скорость достигает 4,5 м/с, преимущественно северного направления. При таких условиях кажется, что на улицах намного холоднее, чем по данным термометра.

Специалисты метеорологических служб тщательно собирают данные о температуре и погодных условиях, используют их в своих прогнозах и климатических моделях. Эта информация также помогает определять, когда устанавливались температурные рекорды.

Самые низкие и высокие показатели температуры в марте в Москве и Московской области:

  • абсолютный максимум – +19,7°C (25 марта 2014 года);
  • абсолютный минимум – -32,4°C (4 марта 1913 года).

Синоптики Гидрометцентра считают, что в марте 2024 года существенных отклонений от средних значений не будет. Возможное отклонение составит 2-3°C в сторону потепления. Количество осадков, вероятно, увеличится. Дождливых дней станет больше.

Клео.ру предлагает подробнее разобраться с прогнозами погоды на март 2024 года в Москве и Московской области. Основная информация разбита на основные периоды месяца и внесена в таблицы для удобства использования.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на начало марта

В первые весенние дни влияние зимы будет сильным и отчетливым. В этот период возможны снегопады, а термометр покажет отрицательные значения даже днем. Осадки в этот период будут редким явлением. Рост температуры будет постепенным, без резких перепадов.

Средние температурные показатели за этот период будут такими:

  • днем – -0,4°C;
  • ночью – -4,1°C.

Синоптики составляют долгосрочные прогнозы на основе данных за предыдущие годы, используя актуальные климатические модели. Планируя дела, следует помнить, что эта информация ориентировочная и может отличаться от реальной погоды, если появятся дополнительные факторы и аномальные события. Более точные данные появятся ближе к дате.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

-2

-8

Снег

2

0

-4

Облачно

3

0

-3

4

-1

-3

Снег

5

-1

-3

Облачно

6

0

-5

7

-1

-7

8

-1

-4

9

0

-6

10

-1

-3

11

-3

-5

12

-2

-3

13

0

-2

14

0

-4

Дождь

15

+2

-3

16

+4

-3

Облачно

Начало месяца будет относительно холодным и сухим. Еще рано доставать весеннюю одежду из гардероба. Мартовская погода может неприятно удивить пронзительным и холодным ветром (до 10-15 м/с) и ощутимыми перепадами температуры в дневной и ночной период.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец марта

Во второй половине месяца погодные условия кардинально меняются. Температура окончательно переходит в «положительную» зону, а снега уступают место дождям. Количество дней с осадками увеличивается, они будут продолжительными и насыщенными.

Средние температурные показатели во второй половине месяца будут следующими:

  • днем – +5°C;
  • ночью – -0,5°C.

Прогноз погоды от Гидрометцентра в Москве и Московской области на вторую половину марта 2024 года представлен в таблице ниже.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+4

-3

Пасмурно

18

+6

-2

19

+6

+2

Солнечно

20

+6

+1

Осадки

21

+6

-1

22

+5

-1

Пасмурно

23

+1

-2

24

+5

0

25

+5

0

Осадки

26

+4

0

27

+4

-1

Пасмурно

28

+6

0

29

+8

+1

Солнечно

30

+5

-2

31

+4

0

Конец марта 2024 года будет значительно теплее его первой половины. Средняя температура увеличится на 5,4°C днем и на 3,6°C ночью. Дней с осадками тоже станет больше. Рекомендуется всегда иметь с собой зонт, чтобы переменчивая мартовская погода не застала врасплох.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Метеорологические службы составили прогнозы и предупреждают о том, какой будет погода в марте 2024 года в Москве и Московской области. Начало весны будет немного теплее, чем в предыдущие годы, но существенных климатических изменений не ожидается.

18 января 2024, 08:43
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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