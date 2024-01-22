Погода в Сочи на март 2024 года

Первый весенний месяц принесет существенные погодные изменения на курорты Краснодарского края. Весна в южных регионах – это особое время года, когда природа часто удивляет своими переменами. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду в Сочи ожидают синоптики Гидрометцентра на март 2024 года.
Особенности погоды в Сочи в марте
Март находится на границе времен года. Зимнее влияние еще хорошо ощущается, но будет постепенно уступать свои права весне. С каждым днем перемены будут более заметными. Средняя температура за этот месяц устанавливается на уровне +11°C днем, а в ночное время столбик термометра будет опускаться в среднем до +4°C. Длительность светового дня увеличивается до 13 часов в сутки.
Месячная норма осадков составляет 127 мм, что является самым большим значением за весь весенний период. В следующие месяцы дожди будут идти значительно реже. Количество солнечных, облачных и дождливых дней будет равным. Осадки будут преимущественно в виде дождя, но переменчивая весенняя погода может удивить и снегопадами, даже в теплых южных регионах.
Температура воды в Черном море составляет +8-10°C, что совершенно не подходит для купания и пляжного отдыха. Лишь отчаянные и закаленные люди могут испытывать себя достаточно холодной морской водой. В марте отдыхающие приезжают в Сочи на горнолыжные курорты, оздоровление и экскурсии.
При прогнозировании метеорологи используют данные предыдущих лет. Статистические данные помогают составлять достаточно точные долгосрочные прогнозы, а также определять наибольшие отклонения температурных показателей. За весь период наблюдения температуры в Сочи в марте фиксировались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +30°C (29 марта 1901 года);
- абсолютный минимум – -7°C (1 марта 1985 года).
Согласно предположениям синоптиков Гидрометцентра, в марте 2024 года не будет аномальных температурных отклонений. Показатели будут приближены к средним значениям. При планировании дел необходимо помнить, что долгосрочные прогнозы не учитывают важные факторы, помогающие определить точную температуру и погодные условия.
Клео.ру предлагает изучить, какой будет погода в Сочи в марте 2024 года и какие важные изменения произойдут в начале весны. Информация разделена на главные периоды месяца и внесена в таблицы для более удобного использования.
Погода в Сочи в начале месяца
В первые дни месяца погода практически не отличается от предыдущего месяца. О том, что наступила весна, можно узнать только из календаря. Но с каждым новым днем весеннее влияние будет усиливаться, что скажется и на погоде. Начало марта будет достаточно дождливым и ветреным. Скорость ветра будет достигать 9 м/с, иногда с сильными порывами.
Средняя температура за этот период месяца:
- днем – +10,4°C;
- ночью – +5,1°C.
В таблице ниже показано, какая погода ожидается в первой половине марта 2024 года в Сочи, по расчетам специалистов-метеорологов.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+10
|
+3
|
Небольшая облачность
|
2
|
+9
|
+4
|
Осадки
|
3
|
+10
|
+5
|
4
|
+9
|
+4
|
Небольшая облачность
|
5
|
+8
|
+4
|
Солнечно
|
6
|
+10
|
+5
|
Облачно
|
7
|
+13
|
+7
|
Небольшая облачность
|
8
|
+11
|
+1
|
Солнечно
|
9
|
+11
|
+6
|
10
|
+12
|
+7
|
Облачно
|
11
|
+12
|
+8
|
Осадки
|
12
|
+11
|
+7
|
13
|
+10
|
+6
|
Небольшая облачность
|
14
|
+10
|
+4
|
Осадки
|
15
|
+9
|
+4
|
Солнечно
|
16
|
+11
|
+6
|
Небольшая облачность, возможны осадки
Начало месяца будет преимущественно облачным с частыми осадками. Рекомендуется всегда иметь при себе зонт, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Переменчивая весенняя погода может неприятно удивить сильным ветром.
Прогноз погоды на конец месяца
Во второй половине месяца обстановка на улице заметно изменится. Погода станет по-настоящему весенней и теплой. Основную роль в этом сыграют солнечные дни, которых станет больше, а также незначительная ветреность. Несмотря на потепление, море остается холодным и непригодным для купания. Пляжный отдых следует отложить до лета.
Средняя температура за этот период месяца:
- днем – +11,9°C;
- ночью – +7,3°C.
Следует помнить, что долгосрочные прогнозы являются ориентировочными и могут отличаться от реальной погоды в конкретные дни. При планировании дел рекомендуется следить за информацией метеорологических служб незадолго до этих дат.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+10
|
+6
|
Солнечно
|
18
|
+11
|
+5
|
Небольшая облачность
|
19
|
+11
|
+7
|
20
|
+10
|
+6
|
Солнечно
|
21
|
+10
|
+7
|
22
|
+10
|
+7
|
Облачно
|
23
|
+11
|
+6
|
Осадки
|
24
|
+10
|
+7
|
Солнечно
|
25
|
+12
|
+7
|
Небольшая облачность
|
26
|
+14
|
+8
|
27
|
+17
|
+10
|
Солнечно
|
28
|
+14
|
+9
|
Осадки
|
29
|
+14
|
+8
|
Солнечно
|
30
|
+12
|
+8
|
Осадки
|
31
|
+12
|
+8
|
Небольшая облачность
В конце марта 2024 года ожидается потепление. Средняя температура повысится на 1,5°C днем и на 1,8°C ночью. Несмотря на незначительные показатели, на улице будет существенно теплее из-за частых солнечных дней и небольшого количества осадков.
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра сообщают, какой будет погода в Сочи в марте 2024 года. Согласно информации метеорологов, ожидаются погодные условия, приближенные к средним. Ожидаемые отклонения – до 3°C.