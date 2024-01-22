Погода в Сочи на март 2024 года

Первый весенний месяц принесет существенные погодные изменения на курорты Краснодарского края. Весна в южных регионах – это особое время года, когда природа часто удивляет своими переменами. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду в Сочи ожидают синоптики Гидрометцентра на март 2024 года.

Особенности погоды в Сочи в марте

Март находится на границе времен года. Зимнее влияние еще хорошо ощущается, но будет постепенно уступать свои права весне. С каждым днем перемены будут более заметными. Средняя температура за этот месяц устанавливается на уровне +11°C днем, а в ночное время столбик термометра будет опускаться в среднем до +4°C. Длительность светового дня увеличивается до 13 часов в сутки.

Месячная норма осадков составляет 127 мм, что является самым большим значением за весь весенний период. В следующие месяцы дожди будут идти значительно реже. Количество солнечных, облачных и дождливых дней будет равным. Осадки будут преимущественно в виде дождя, но переменчивая весенняя погода может удивить и снегопадами, даже в теплых южных регионах.

Температура воды в Черном море составляет +8-10°C, что совершенно не подходит для купания и пляжного отдыха. Лишь отчаянные и закаленные люди могут испытывать себя достаточно холодной морской водой. В марте отдыхающие приезжают в Сочи на горнолыжные курорты, оздоровление и экскурсии.

При прогнозировании метеорологи используют данные предыдущих лет. Статистические данные помогают составлять достаточно точные долгосрочные прогнозы, а также определять наибольшие отклонения температурных показателей. За весь период наблюдения температуры в Сочи в марте фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +30°C (29 марта 1901 года);

абсолютный минимум – -7°C (1 марта 1985 года).

Согласно предположениям синоптиков Гидрометцентра, в марте 2024 года не будет аномальных температурных отклонений. Показатели будут приближены к средним значениям. При планировании дел необходимо помнить, что долгосрочные прогнозы не учитывают важные факторы, помогающие определить точную температуру и погодные условия.

Клео.ру предлагает изучить, какой будет погода в Сочи в марте 2024 года и какие важные изменения произойдут в начале весны. Информация разделена на главные периоды месяца и внесена в таблицы для более удобного использования.





Погода в Сочи в начале месяца

В первые дни месяца погода практически не отличается от предыдущего месяца. О том, что наступила весна, можно узнать только из календаря. Но с каждым новым днем весеннее влияние будет усиливаться, что скажется и на погоде. Начало марта будет достаточно дождливым и ветреным. Скорость ветра будет достигать 9 м/с, иногда с сильными порывами.

Средняя температура за этот период месяца:

днем – +10,4°C;

ночью – +5,1°C.

В таблице ниже показано, какая погода ожидается в первой половине марта 2024 года в Сочи, по расчетам специалистов-метеорологов.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +10 +3 Небольшая облачность 2 +9 +4 Осадки 3 +10 +5 4 +9 +4 Небольшая облачность 5 +8 +4 Солнечно 6 +10 +5 Облачно 7 +13 +7 Небольшая облачность 8 +11 +1 Солнечно 9 +11 +6 10 +12 +7 Облачно 11 +12 +8 Осадки 12 +11 +7 13 +10 +6 Небольшая облачность 14 +10 +4 Осадки 15 +9 +4 Солнечно 16 +11 +6 Небольшая облачность, возможны осадки

Начало месяца будет преимущественно облачным с частыми осадками. Рекомендуется всегда иметь при себе зонт, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Переменчивая весенняя погода может неприятно удивить сильным ветром.





Прогноз погоды на конец месяца

Во второй половине месяца обстановка на улице заметно изменится. Погода станет по-настоящему весенней и теплой. Основную роль в этом сыграют солнечные дни, которых станет больше, а также незначительная ветреность. Несмотря на потепление, море остается холодным и непригодным для купания. Пляжный отдых следует отложить до лета.

Средняя температура за этот период месяца:

днем – +11,9°C;

ночью – +7,3°C.

Следует помнить, что долгосрочные прогнозы являются ориентировочными и могут отличаться от реальной погоды в конкретные дни. При планировании дел рекомендуется следить за информацией метеорологических служб незадолго до этих дат.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +10 +6 Солнечно 18 +11 +5 Небольшая облачность 19 +11 +7 20 +10 +6 Солнечно 21 +10 +7 22 +10 +7 Облачно 23 +11 +6 Осадки 24 +10 +7 Солнечно 25 +12 +7 Небольшая облачность 26 +14 +8 27 +17 +10 Солнечно 28 +14 +9 Осадки 29 +14 +8 Солнечно 30 +12 +8 Осадки 31 +12 +8 Небольшая облачность

В конце марта 2024 года ожидается потепление. Средняя температура повысится на 1,5°C днем и на 1,8°C ночью. Несмотря на незначительные показатели, на улице будет существенно теплее из-за частых солнечных дней и небольшого количества осадков.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра сообщают, какой будет погода в Сочи в марте 2024 года. Согласно информации метеорологов, ожидаются погодные условия, приближенные к средним. Ожидаемые отклонения – до 3°C.