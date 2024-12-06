Погода на август 2025 в Санкт-Петербурге

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Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2025.

Август – это и завершение теплого лета, и первые намеки на приход осени. В этот период природа часто удивляет своими сюрпризами, но к ним вполне можно подготовиться. Синоптики составили прогноз погоды на август 2025 года в Санкт-Петербурге. Стоит учитывать эти предупреждения, если планируете отпуск, экскурсии по городу или отдых за городом.

Погода в Санкт-Петербурге в августе

Последний месяц лета в северной столице особенно отличается сменой настроений природы. Погода может меняться в течение короткого времени от яркого солнца до затяжных дождей и наоборот. Именно в августе начинает ощущаться скорый приход осени: дни становятся короче, сокращается длительность солнечного сияния. Вместе с этим возрастает вероятность осадков, а колебания температуры становятся более заметными.

Согласно наблюдениям синоптиков, средняя температура в августе достигает +21°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается до +14°C. Среднемесячная норма осадков составляет 86 мм. Это максимальный показатель среди всех месяцев года, дожди в конце лета идут чаще и с большей интенсивностью. Скорость ветра в среднем составляет 3,5 м/с, но также возможны штормы и сильные порывы.

В своей деятельности метеорологи собирают и анализируют данные о погоде. Эта информация помогает специалистам составлять точные климатические модели, используемые при прогнозировании. Из полученных данных выявляются закономерности, аномалии и статистические отклонения. За время метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге фиксировались следующие температурные рекорды:

  • самый теплый день: +37,1°C (7 августа 2010 года);
  • самая холодная ночь: +1,3°C (29 августа 1966 года).

Синоптики предполагают, что в 2025 году аномальные температуры будут маловероятными. Сильные колебания окажутся исключением из правил, нежели закономерностью. Впрочем, не стоит недооценивать природу: она может сильно удивить неожиданными погодными переменами. Рекомендуется сверяться с прогнозами при планировании важных дел, чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за непогоды.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем подробнее разобраться, какую погоду ожидают синоптики в августе 2025 года в Санкт-Петербурге в разные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге на начало августа 2025

Первая половина августа будет самым жарким периодом месяца. Погода будет преимущественно солнечной, но возможны кратковременные осадки. Впрочем, дожди не принесут долгожданную прохладу. Наоборот, из-за высокой влажности воздух будет душным, а проводить время под открытым небом станет некомфортно.

Средняя температура в начале месяца:

  • днем: +23°C;
  • ночью: +15,4°C.

Таблица показывает прогноз погоды на первую половину августа. Она поможет планировать дела более точно.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+23

+13

Солнечно

2

+22

+13

Небольшая облачность

3

+22

+15

4

+21

+15

5

+21

+14

Кратковременный дождь

6

+23

+15

7

+23

+14

Небольшая облачность

8

+25

+17

Солнечно

9

+23

+17

10

+23

+16

11

+24

+16

Облачно

12

+25

+17

13

+21

+16

Солнечно

14

+23

+15

15

+24

+17

16

+25

+16

Небольшая облачность

В начале августа будет стоять жаркая погода, а дожди окажутся краткосрочными. Для пеших прогулок по городу и экскурсий это наиболее благоприятный период, так как во второй половине месяца внезапные осадки могут нарушить все планы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец августа 2025

Во второй половине августа начнет доминировать облачная и дождливая погода, больше похожая на осеннюю, а не на летнюю. Температура воздуха начнет постепенно снижаться, в отдельных случаях возможен град.

Средняя температура в конце месяца:

  • днем: +21,1°C;
  • ночью: +13,9°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде во второй половине августа 2025 года в Санкт-Петербурге представлены в таблице. Стоит помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе данных за предыдущие годы и актуальных климатических моделей, но могут не учитывать некоторые региональные особенности. В отдельные дни реальные погодные условия могут незначительно отличаться от прогнозируемых, но все же при планировании важных дел стоит изучить актуальные прогнозы.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+19

+16

Осадки

18

+20

+13

Солнечно

19

+19

+10

20

+22

+13

Небольшая облачность

21

+24

+15

Осадки

22

+22

+13

Небольшая облачность

23

+22

+13

Осадки

24

+23

+16

25

+22

+15

Облачно

26

+23

+16

27

+22

+16

28

+19

+15

29

+20

+12

30

+20

+14

Осадки

31

+20

+12

Солнечно

По мере приближения осени погода будет меняться всё сильнее. Средняя дневная температура воздуха во второй половине августа снизится на 1,9°C, а в ночное время похолодание составит 1,5°C. Стоит помнить, что в этот период чаще идут дожди, поэтому стоит держать под рукой зонт и пересмотреть свои планы с учетом погодных условий.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Тем, кто планирует отпуск или поездки, стоит следить за прогнозами, чтобы комфортно насладиться атмосферой северной столицы. Синоптики обещают переменчивую погоду на август 2025 года в Санкт-Петербурге: от жары в начале месяца до обильных дождей и похолодания в конце. Впрочем, такие условия являются типичными для этого региона летом.

Ульяна Володская

Журналист

 

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