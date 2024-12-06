Погода на август 2025 в Санкт-Петербурге

Август – это и завершение теплого лета, и первые намеки на приход осени. В этот период природа часто удивляет своими сюрпризами, но к ним вполне можно подготовиться. Синоптики составили прогноз погоды на август 2025 года в Санкт-Петербурге. Стоит учитывать эти предупреждения, если планируете отпуск, экскурсии по городу или отдых за городом.

Погода в Санкт-Петербурге в августе

Последний месяц лета в северной столице особенно отличается сменой настроений природы. Погода может меняться в течение короткого времени от яркого солнца до затяжных дождей и наоборот. Именно в августе начинает ощущаться скорый приход осени: дни становятся короче, сокращается длительность солнечного сияния. Вместе с этим возрастает вероятность осадков, а колебания температуры становятся более заметными.

Согласно наблюдениям синоптиков, средняя температура в августе достигает +21°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается до +14°C. Среднемесячная норма осадков составляет 86 мм. Это максимальный показатель среди всех месяцев года, дожди в конце лета идут чаще и с большей интенсивностью. Скорость ветра в среднем составляет 3,5 м/с, но также возможны штормы и сильные порывы.

В своей деятельности метеорологи собирают и анализируют данные о погоде. Эта информация помогает специалистам составлять точные климатические модели, используемые при прогнозировании. Из полученных данных выявляются закономерности, аномалии и статистические отклонения. За время метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге фиксировались следующие температурные рекорды:

самый теплый день : +37,1°C (7 августа 2010 года);

: +37,1°C (7 августа 2010 года); самая холодная ночь: +1,3°C (29 августа 1966 года).

Синоптики предполагают, что в 2025 году аномальные температуры будут маловероятными. Сильные колебания окажутся исключением из правил, нежели закономерностью. Впрочем, не стоит недооценивать природу: она может сильно удивить неожиданными погодными переменами. Рекомендуется сверяться с прогнозами при планировании важных дел, чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за непогоды.





Предлагаем подробнее разобраться, какую погоду ожидают синоптики в августе 2025 года в Санкт-Петербурге в разные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге на начало августа 2025

Первая половина августа будет самым жарким периодом месяца. Погода будет преимущественно солнечной, но возможны кратковременные осадки. Впрочем, дожди не принесут долгожданную прохладу. Наоборот, из-за высокой влажности воздух будет душным, а проводить время под открытым небом станет некомфортно.

Средняя температура в начале месяца:

днем : +23°C;

: +23°C; ночью: +15,4°C.

Таблица показывает прогноз погоды на первую половину августа. Она поможет планировать дела более точно.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +23 +13 Солнечно 2 +22 +13 Небольшая облачность 3 +22 +15 4 +21 +15 5 +21 +14 Кратковременный дождь 6 +23 +15 7 +23 +14 Небольшая облачность 8 +25 +17 Солнечно 9 +23 +17 10 +23 +16 11 +24 +16 Облачно 12 +25 +17 13 +21 +16 Солнечно 14 +23 +15 15 +24 +17 16 +25 +16 Небольшая облачность

В начале августа будет стоять жаркая погода, а дожди окажутся краткосрочными. Для пеших прогулок по городу и экскурсий это наиболее благоприятный период, так как во второй половине месяца внезапные осадки могут нарушить все планы.





Погода в Санкт-Петербурге на конец августа 2025

Во второй половине августа начнет доминировать облачная и дождливая погода, больше похожая на осеннюю, а не на летнюю. Температура воздуха начнет постепенно снижаться, в отдельных случаях возможен град.

Средняя температура в конце месяца:

днем : +21,1°C;

: +21,1°C; ночью: +13,9°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде во второй половине августа 2025 года в Санкт-Петербурге представлены в таблице. Стоит помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе данных за предыдущие годы и актуальных климатических моделей, но могут не учитывать некоторые региональные особенности. В отдельные дни реальные погодные условия могут незначительно отличаться от прогнозируемых, но все же при планировании важных дел стоит изучить актуальные прогнозы.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +19 +16 Осадки 18 +20 +13 Солнечно 19 +19 +10 20 +22 +13 Небольшая облачность 21 +24 +15 Осадки 22 +22 +13 Небольшая облачность 23 +22 +13 Осадки 24 +23 +16 25 +22 +15 Облачно 26 +23 +16 27 +22 +16 28 +19 +15 29 +20 +12 30 +20 +14 Осадки 31 +20 +12 Солнечно

По мере приближения осени погода будет меняться всё сильнее. Средняя дневная температура воздуха во второй половине августа снизится на 1,9°C, а в ночное время похолодание составит 1,5°C. Стоит помнить, что в этот период чаще идут дожди, поэтому стоит держать под рукой зонт и пересмотреть свои планы с учетом погодных условий.





Подведем итог

Тем, кто планирует отпуск или поездки, стоит следить за прогнозами, чтобы комфортно насладиться атмосферой северной столицы. Синоптики обещают переменчивую погоду на август 2025 года в Санкт-Петербурге: от жары в начале месяца до обильных дождей и похолодания в конце. Впрочем, такие условия являются типичными для этого региона летом.