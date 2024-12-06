Погода на август 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2025.
Август – это и завершение теплого лета, и первые намеки на приход осени. В этот период природа часто удивляет своими сюрпризами, но к ним вполне можно подготовиться. Синоптики составили прогноз погоды на август 2025 года в Санкт-Петербурге. Стоит учитывать эти предупреждения, если планируете отпуск, экскурсии по городу или отдых за городом.
Погода в Санкт-Петербурге в августе
Последний месяц лета в северной столице особенно отличается сменой настроений природы. Погода может меняться в течение короткого времени от яркого солнца до затяжных дождей и наоборот. Именно в августе начинает ощущаться скорый приход осени: дни становятся короче, сокращается длительность солнечного сияния. Вместе с этим возрастает вероятность осадков, а колебания температуры становятся более заметными.
Согласно наблюдениям синоптиков, средняя температура в августе достигает +21°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается до +14°C. Среднемесячная норма осадков составляет 86 мм. Это максимальный показатель среди всех месяцев года, дожди в конце лета идут чаще и с большей интенсивностью. Скорость ветра в среднем составляет 3,5 м/с, но также возможны штормы и сильные порывы.
В своей деятельности метеорологи собирают и анализируют данные о погоде. Эта информация помогает специалистам составлять точные климатические модели, используемые при прогнозировании. Из полученных данных выявляются закономерности, аномалии и статистические отклонения. За время метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге фиксировались следующие температурные рекорды:
- самый теплый день: +37,1°C (7 августа 2010 года);
- самая холодная ночь: +1,3°C (29 августа 1966 года).
Синоптики предполагают, что в 2025 году аномальные температуры будут маловероятными. Сильные колебания окажутся исключением из правил, нежели закономерностью. Впрочем, не стоит недооценивать природу: она может сильно удивить неожиданными погодными переменами. Рекомендуется сверяться с прогнозами при планировании важных дел, чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за непогоды.
Предлагаем подробнее разобраться, какую погоду ожидают синоптики в августе 2025 года в Санкт-Петербурге в разные периоды месяца.
Погода в Санкт-Петербурге на начало августа 2025
Первая половина августа будет самым жарким периодом месяца. Погода будет преимущественно солнечной, но возможны кратковременные осадки. Впрочем, дожди не принесут долгожданную прохладу. Наоборот, из-за высокой влажности воздух будет душным, а проводить время под открытым небом станет некомфортно.
Средняя температура в начале месяца:
- днем: +23°C;
- ночью: +15,4°C.
Таблица показывает прогноз погоды на первую половину августа. Она поможет планировать дела более точно.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+23
|
+13
|
Солнечно
|
2
|
+22
|
+13
|
Небольшая облачность
|
3
|
+22
|
+15
|
4
|
+21
|
+15
|
5
|
+21
|
+14
|
Кратковременный дождь
|
6
|
+23
|
+15
|
7
|
+23
|
+14
|
Небольшая облачность
|
8
|
+25
|
+17
|
Солнечно
|
9
|
+23
|
+17
|
10
|
+23
|
+16
|
11
|
+24
|
+16
|
Облачно
|
12
|
+25
|
+17
|
13
|
+21
|
+16
|
Солнечно
|
14
|
+23
|
+15
|
15
|
+24
|
+17
|
16
|
+25
|
+16
|
Небольшая облачность
В начале августа будет стоять жаркая погода, а дожди окажутся краткосрочными. Для пеших прогулок по городу и экскурсий это наиболее благоприятный период, так как во второй половине месяца внезапные осадки могут нарушить все планы.
Погода в Санкт-Петербурге на конец августа 2025
Во второй половине августа начнет доминировать облачная и дождливая погода, больше похожая на осеннюю, а не на летнюю. Температура воздуха начнет постепенно снижаться, в отдельных случаях возможен град.
Средняя температура в конце месяца:
- днем: +21,1°C;
- ночью: +13,9°C.
Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде во второй половине августа 2025 года в Санкт-Петербурге представлены в таблице. Стоит помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе данных за предыдущие годы и актуальных климатических моделей, но могут не учитывать некоторые региональные особенности. В отдельные дни реальные погодные условия могут незначительно отличаться от прогнозируемых, но все же при планировании важных дел стоит изучить актуальные прогнозы.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+19
|
+16
|
Осадки
|
18
|
+20
|
+13
|
Солнечно
|
19
|
+19
|
+10
|
20
|
+22
|
+13
|
Небольшая облачность
|
21
|
+24
|
+15
|
Осадки
|
22
|
+22
|
+13
|
Небольшая облачность
|
23
|
+22
|
+13
|
Осадки
|
24
|
+23
|
+16
|
25
|
+22
|
+15
|
Облачно
|
26
|
+23
|
+16
|
27
|
+22
|
+16
|
28
|
+19
|
+15
|
29
|
+20
|
+12
|
30
|
+20
|
+14
|
Осадки
|
31
|
+20
|
+12
|
Солнечно
По мере приближения осени погода будет меняться всё сильнее. Средняя дневная температура воздуха во второй половине августа снизится на 1,9°C, а в ночное время похолодание составит 1,5°C. Стоит помнить, что в этот период чаще идут дожди, поэтому стоит держать под рукой зонт и пересмотреть свои планы с учетом погодных условий.
Подведем итог
Тем, кто планирует отпуск или поездки, стоит следить за прогнозами, чтобы комфортно насладиться атмосферой северной столицы. Синоптики обещают переменчивую погоду на август 2025 года в Санкт-Петербурге: от жары в начале месяца до обильных дождей и похолодания в конце. Впрочем, такие условия являются типичными для этого региона летом.