Погода в Сочи на август 2025 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на август 2025.
Август в Сочи – это разгар курортного сезона. Это направление традиционно остается одним из самых популярных среди россиян. Большинство туристов приезжают на черноморское побережье ради солнечных пляжей, теплого моря и комфортного отдыха. Синоптики подготовили прогноз погоды на август 2025 года в Сочи, чтобы поездка прошла удачно и без сюрпризов.
Особенности погоды в Сочи в августе
На конец лета приходится пик курортного сезона. В это время Сочи принимает множество туристов: пляжи Черного моря переполнены, а солнце хорошо прогревает побережье. Впрочем, для любителей спокойного отдыха такие условия будут не самыми комфортными, поэтому они предпочитают другие месяцы для отдыха.
Согласно данным метеорологических служб, средняя температура воздуха в Сочи в августе составляет +29°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается до +21°C. В пиковые часы температурные показатели легко превышают отметку в +33°, поэтому при отдыхе на пляже или дневных прогулках необходимо соблюдать меры предосторожности: находиться в тени и избегать солнца без головного убора. Дожди в Сочи идут достаточно редко. Среднемесячная норма осадков составляет 106 мм. Это один из самых низких показателей по сравнению с другими месяцами.
Ключевой особенностью сочинского климата является теплое море. В августе температура воды достигает +27°C. Купальный сезон в самом разгаре, но врачи советуют планировать пляжный отдых только на утренние и вечерние часы – до 10:00 и после 18:00. Это правило обязательно для семей с маленькими детьми и лиц пожилого возраста.
Синоптики собирают и анализируют данные о погоде за различные периоды. На основании этой информации эксперты выявляют наиболее значимые аномалии и природные закономерности. Статистические данные используются при составлении климатических моделей, а также для определения максимальных отклонений от нормы. По наблюдениям синоптиков, в различные исторические периоды в Сочи фиксировались следующие температурные рекорды:
- самая высокая температура: +38,5°С (зафиксирована 18 августа 1961 года);
- самая низкая: +10,4°C (выявлена 16 августа 1923 года).
По предварительным метеорологическим данным, в 2025 году погода будет стабильной, без резких перепадов. Температура воздуха окажется немного выше средних показателей – около 1-2 градусов. Впрочем, стоит помнить, что природа нередко удивляет своими неожиданными изменениями. При планировании важных дел стоит учитывать только актуальные прогнозы синоптиков.
Предлагаем подробно разобраться, какая погода будет в августе 2025 года в Сочи в разные периоды месяца.
Погода в Сочи в начале месяца
Первая половина августа будет более жаркой, с минимальным количеством дождей. Такие условия подходят для тех, кто предпочитает насыщенный отдых на морском побережье. Однако тем, кто чувствителен к жаре, стоит заранее предусмотреть возможности времяпровождения подальше от знойного пляжа. Благо, в Сочи хватает природных достопримечательностей, возможностей для экскурсий и других развлечений.
Средняя температура в начале месяца:
- днем: +29,6°C;
- ночью: +24,4°C.
Таблица ниже показывает предварительный прогноз погоды в Сочи. С его помощью будет проще планировать различные мероприятия, в том числе под открытым небом.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+31
|
+25
|
Солнечно
|
2
|
+30
|
+24
|
3
|
+30
|
+24
|
Небольшая облачность
|
4
|
+30
|
+24
|
5
|
+29
|
+24
|
Осадки
|
6
|
+29
|
+23
|
Солнечно
|
7
|
+28
|
+25
|
8
|
+30
|
+24
|
9
|
+29
|
+23
|
10
|
+29
|
+24
|
11
|
+31
|
+25
|
Небольшая облачность
|
12
|
+29
|
+26
|
Солнечно
|
13
|
+29
|
+25
|
14
|
+29
|
+25
|
Небольшая облачность
|
15
|
+30
|
+25
|
Солнечно
|
16
|
+30
|
+24
Начало августа – один из самых жарких периодов в Сочи. Температура может достигать +30°C, а дожди будут очень редким явлением. Такие условия удачно подходят для отдыха, который предлагает курортная столица России туристам. Главное – соблюдать меры предосторожности и реагировать на предупреждения синоптиков.
Прогноз погоды на конец месяца
По мере приближения осенних дней жара будет постепенно спадать. Впрочем, настоящая осень придет в Сочи очень нескоро. Изменения в температуре будут незначительными на общем фоне, а солнце остается по-прежнему активным. За счет небольших изменений в погоде отдых станет более комфортным и приятным.
Средняя температура в конце месяца:
- днем: +27,3°C;
- ночью: +21,3°C.
Таблица показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра во второй половине августа 2025 года в Сочи. Стоит учитывать, что этот прогноз является предварительным и составлен на основе данных за предыдущие годы. Он может незначительно отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. При планировании важных дел рекомендуется пользоваться только актуальной информацией от синоптиков.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+29
|
+24
|
Солнечно
|
18
|
+28
|
+21
|
19
|
+28
|
+22
|
Осадки
|
20
|
+28
|
+22
|
Небольшая облачность
|
21
|
+29
|
+22
|
22
|
+30
|
+22
|
Осадки
|
23
|
+29
|
+23
|
Небольшая облачность
|
24
|
+26
|
+23
|
Солнечно
|
25
|
+26
|
+20
|
26
|
+26
|
+21
|
27
|
+26
|
+20
|
28
|
+28
|
+20
|
29
|
+25
|
+20
|
30
|
+25
|
+19
|
31
|
+27
|
+21
|
Кратковременный дождь
Во второй половине августа наблюдается похолодание: средняя температура днем снизится на 2,3°C, а ночью – на 3,1°C. Такие незначительные изменения являются характерными для региона, ведь настоящая осень по погоде приходит в Сочи намного позднее, чем по календарю.
Подведем итог
Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на август 2025 года. Конец лета обещает быть жарким, с минимальными осадками и теплым морем. Такие условия благоприятны как для купания в море, так и для активного туризма и знакомства с местными достопримечательностями. Главное – соблюдать меры безопасности, чтобы отдых шел на пользу.