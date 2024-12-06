Погода в Сочи на август 2025 года

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Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на август 2025.

Август в Сочи – это разгар курортного сезона. Это направление традиционно остается одним из самых популярных среди россиян. Большинство туристов приезжают на черноморское побережье ради солнечных пляжей, теплого моря и комфортного отдыха. Синоптики подготовили прогноз погоды на август 2025 года в Сочи, чтобы поездка прошла удачно и без сюрпризов.

Особенности погоды в Сочи в августе

На конец лета приходится пик курортного сезона. В это время Сочи принимает множество туристов: пляжи Черного моря переполнены, а солнце хорошо прогревает побережье. Впрочем, для любителей спокойного отдыха такие условия будут не самыми комфортными, поэтому они предпочитают другие месяцы для отдыха.

Согласно данным метеорологических служб, средняя температура воздуха в Сочи в августе составляет +29°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается до +21°C. В пиковые часы температурные показатели легко превышают отметку в +33°, поэтому при отдыхе на пляже или дневных прогулках необходимо соблюдать меры предосторожности: находиться в тени и избегать солнца без головного убора. Дожди в Сочи идут достаточно редко. Среднемесячная норма осадков составляет 106 мм. Это один из самых низких показателей по сравнению с другими месяцами.

Ключевой особенностью сочинского климата является теплое море. В августе температура воды достигает +27°C. Купальный сезон в самом разгаре, но врачи советуют планировать пляжный отдых только на утренние и вечерние часы – до 10:00 и после 18:00. Это правило обязательно для семей с маленькими детьми и лиц пожилого возраста.

Синоптики собирают и анализируют данные о погоде за различные периоды. На основании этой информации эксперты выявляют наиболее значимые аномалии и природные закономерности. Статистические данные используются при составлении климатических моделей, а также для определения максимальных отклонений от нормы. По наблюдениям синоптиков, в различные исторические периоды в Сочи фиксировались следующие температурные рекорды:

  • самая высокая температура: +38,5°С (зафиксирована 18 августа 1961 года);
  • самая низкая: +10,4°C (выявлена 16 августа 1923 года).

По предварительным метеорологическим данным, в 2025 году погода будет стабильной, без резких перепадов. Температура воздуха окажется немного выше средних показателей – около 1-2 градусов. Впрочем, стоит помнить, что природа нередко удивляет своими неожиданными изменениями. При планировании важных дел стоит учитывать только актуальные прогнозы синоптиков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем подробно разобраться, какая погода будет в августе 2025 года в Сочи в разные периоды месяца.

Погода в Сочи в начале месяца

Первая половина августа будет более жаркой, с минимальным количеством дождей. Такие условия подходят для тех, кто предпочитает насыщенный отдых на морском побережье. Однако тем, кто чувствителен к жаре, стоит заранее предусмотреть возможности времяпровождения подальше от знойного пляжа. Благо, в Сочи хватает природных достопримечательностей, возможностей для экскурсий и других развлечений.

Средняя температура в начале месяца:

  • днем: +29,6°C;
  • ночью: +24,4°C.

Таблица ниже показывает предварительный прогноз погоды в Сочи. С его помощью будет проще планировать различные мероприятия, в том числе под открытым небом.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+31

+25

Солнечно

2

+30

+24

3

+30

+24

Небольшая облачность

4

+30

+24

5

+29

+24

Осадки

6

+29

+23

Солнечно

7

+28

+25

8

+30

+24

9

+29

+23

10

+29

+24

11

+31

+25

Небольшая облачность

12

+29

+26

Солнечно

13

+29

+25

14

+29

+25

Небольшая облачность

15

+30

+25

Солнечно

16

+30

+24

Начало августа – один из самых жарких периодов в Сочи. Температура может достигать +30°C, а дожди будут очень редким явлением. Такие условия удачно подходят для отдыха, который предлагает курортная столица России туристам. Главное – соблюдать меры предосторожности и реагировать на предупреждения синоптиков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на конец месяца

По мере приближения осенних дней жара будет постепенно спадать. Впрочем, настоящая осень придет в Сочи очень нескоро. Изменения в температуре будут незначительными на общем фоне, а солнце остается по-прежнему активным. За счет небольших изменений в погоде отдых станет более комфортным и приятным.

Средняя температура в конце месяца:

  • днем: +27,3°C;
  • ночью: +21,3°C.

Таблица показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра во второй половине августа 2025 года в Сочи. Стоит учитывать, что этот прогноз является предварительным и составлен на основе данных за предыдущие годы. Он может незначительно отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. При планировании важных дел рекомендуется пользоваться только актуальной информацией от синоптиков.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+29

+24

Солнечно

18

+28

+21

19

+28

+22

Осадки

20

+28

+22

Небольшая облачность

21

+29

+22

22

+30

+22

Осадки

23

+29

+23

Небольшая облачность

24

+26

+23

Солнечно

25

+26

+20

26

+26

+21

27

+26

+20

28

+28

+20

29

+25

+20

30

+25

+19

31

+27

+21

Кратковременный дождь

Во второй половине августа наблюдается похолодание: средняя температура днем снизится на 2,3°C, а ночью – на 3,1°C. Такие незначительные изменения являются характерными для региона, ведь настоящая осень по погоде приходит в Сочи намного позднее, чем по календарю.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на август 2025 года. Конец лета обещает быть жарким, с минимальными осадками и теплым морем. Такие условия благоприятны как для купания в море, так и для активного туризма и знакомства с местными достопримечательностями. Главное – соблюдать меры безопасности, чтобы отдых шел на пользу.

Ульяна Володская

Журналист

 

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