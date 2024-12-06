Погода в Сочи на август 2025 года

Август в Сочи – это разгар курортного сезона. Это направление традиционно остается одним из самых популярных среди россиян. Большинство туристов приезжают на черноморское побережье ради солнечных пляжей, теплого моря и комфортного отдыха. Синоптики подготовили прогноз погоды на август 2025 года в Сочи, чтобы поездка прошла удачно и без сюрпризов.

Особенности погоды в Сочи в августе

На конец лета приходится пик курортного сезона. В это время Сочи принимает множество туристов: пляжи Черного моря переполнены, а солнце хорошо прогревает побережье. Впрочем, для любителей спокойного отдыха такие условия будут не самыми комфортными, поэтому они предпочитают другие месяцы для отдыха.

Согласно данным метеорологических служб, средняя температура воздуха в Сочи в августе составляет +29°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается до +21°C. В пиковые часы температурные показатели легко превышают отметку в +33°, поэтому при отдыхе на пляже или дневных прогулках необходимо соблюдать меры предосторожности: находиться в тени и избегать солнца без головного убора. Дожди в Сочи идут достаточно редко. Среднемесячная норма осадков составляет 106 мм. Это один из самых низких показателей по сравнению с другими месяцами.

Ключевой особенностью сочинского климата является теплое море. В августе температура воды достигает +27°C. Купальный сезон в самом разгаре, но врачи советуют планировать пляжный отдых только на утренние и вечерние часы – до 10:00 и после 18:00. Это правило обязательно для семей с маленькими детьми и лиц пожилого возраста.

Синоптики собирают и анализируют данные о погоде за различные периоды. На основании этой информации эксперты выявляют наиболее значимые аномалии и природные закономерности. Статистические данные используются при составлении климатических моделей, а также для определения максимальных отклонений от нормы. По наблюдениям синоптиков, в различные исторические периоды в Сочи фиксировались следующие температурные рекорды:

самая высокая температура : +38,5°С (зафиксирована 18 августа 1961 года);

: +38,5°С (зафиксирована 18 августа 1961 года); самая низкая: +10,4°C (выявлена 16 августа 1923 года).

По предварительным метеорологическим данным, в 2025 году погода будет стабильной, без резких перепадов. Температура воздуха окажется немного выше средних показателей – около 1-2 градусов. Впрочем, стоит помнить, что природа нередко удивляет своими неожиданными изменениями. При планировании важных дел стоит учитывать только актуальные прогнозы синоптиков.





Предлагаем подробно разобраться, какая погода будет в августе 2025 года в Сочи в разные периоды месяца.

Погода в Сочи в начале месяца

Первая половина августа будет более жаркой, с минимальным количеством дождей. Такие условия подходят для тех, кто предпочитает насыщенный отдых на морском побережье. Однако тем, кто чувствителен к жаре, стоит заранее предусмотреть возможности времяпровождения подальше от знойного пляжа. Благо, в Сочи хватает природных достопримечательностей, возможностей для экскурсий и других развлечений.

Средняя температура в начале месяца:

днем : +29,6°C;

: +29,6°C; ночью: +24,4°C.

Таблица ниже показывает предварительный прогноз погоды в Сочи. С его помощью будет проще планировать различные мероприятия, в том числе под открытым небом.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +31 +25 Солнечно 2 +30 +24 3 +30 +24 Небольшая облачность 4 +30 +24 5 +29 +24 Осадки 6 +29 +23 Солнечно 7 +28 +25 8 +30 +24 9 +29 +23 10 +29 +24 11 +31 +25 Небольшая облачность 12 +29 +26 Солнечно 13 +29 +25 14 +29 +25 Небольшая облачность 15 +30 +25 Солнечно 16 +30 +24

Начало августа – один из самых жарких периодов в Сочи. Температура может достигать +30°C, а дожди будут очень редким явлением. Такие условия удачно подходят для отдыха, который предлагает курортная столица России туристам. Главное – соблюдать меры предосторожности и реагировать на предупреждения синоптиков.





Прогноз погоды на конец месяца

По мере приближения осенних дней жара будет постепенно спадать. Впрочем, настоящая осень придет в Сочи очень нескоро. Изменения в температуре будут незначительными на общем фоне, а солнце остается по-прежнему активным. За счет небольших изменений в погоде отдых станет более комфортным и приятным.

Средняя температура в конце месяца:

днем: +27,3°C;

ночью: +21,3°C.

Таблица показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра во второй половине августа 2025 года в Сочи. Стоит учитывать, что этот прогноз является предварительным и составлен на основе данных за предыдущие годы. Он может незначительно отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. При планировании важных дел рекомендуется пользоваться только актуальной информацией от синоптиков.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +29 +24 Солнечно 18 +28 +21 19 +28 +22 Осадки 20 +28 +22 Небольшая облачность 21 +29 +22 22 +30 +22 Осадки 23 +29 +23 Небольшая облачность 24 +26 +23 Солнечно 25 +26 +20 26 +26 +21 27 +26 +20 28 +28 +20 29 +25 +20 30 +25 +19 31 +27 +21 Кратковременный дождь

Во второй половине августа наблюдается похолодание: средняя температура днем снизится на 2,3°C, а ночью – на 3,1°C. Такие незначительные изменения являются характерными для региона, ведь настоящая осень по погоде приходит в Сочи намного позднее, чем по календарю.





Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на август 2025 года. Конец лета обещает быть жарким, с минимальными осадками и теплым морем. Такие условия благоприятны как для купания в море, так и для активного туризма и знакомства с местными достопримечательностями. Главное – соблюдать меры безопасности, чтобы отдых шел на пользу.