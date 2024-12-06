Погода на август 2025 в Москве и Московской области

Последний месяц лета очень часто бывает переменчивым, особенно в столичном регионе. Жара может быстро сменяться прохладной погодой, а ясные дни – затяжными дождями. Синоптики подготовили прогноз погоды на август 2025 года в Москве и Московской области. Предлагаем разобраться, какие сюрпризы приготовила природа.

Погода в Москве и области в августе

Традиционно август является одним из самых жарких месяцев года для центральной части России. Однако в этот период летняя жара чаще сопровождается обильными осадками, что делает условия крайне некомфортными: высокая влажность, духота и пасмурная погода могут испортить настроение даже в относительно теплые дни.

Согласно данным синоптиков, средняя температура в столице России в августе устанавливается на уровне +23°C днем, а в вечернее время воздух будет остывать до +13°C. Основная часть дождей приходится на первую половину месяца. Среднемесячная норма осадков в августе составляет 78 мм.

Собирая и анализируя данные о погоде, синоптики находят закономерности и аномалии. На основании полученной информации специалисты составляют погодные модели, помогающие им определять, какой будет погода в определенные месяцы года. Помимо этого, статистические данные показывают наибольшие температурные отклонения от нормы. В разные годы в августе фиксировались следующие температурные рекорды:

Самая высокая температура : +37,3°C (зафиксирована 6 августа 2010 года).

: +37,3°C (зафиксирована 6 августа 2010 года). Самая низкая: -1,2°C (отмечена 31 августа 1885 года).

В 2025 году синоптики не ожидают серьезных отклонений от средних значений. Однако следует помнить, что природа может преподнести неожиданности и нарушить составленные ранее планы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит регулярно следить за прогнозами погоды и учитывать предупреждения синоптиков в своих планах.





Предлагаем разобраться подробнее, какой будет погода в Москве и в Московской области в августе 2025 года в разные периоды месяца.

Погода в Москве на начало месяца

Первая половина августа обещает быть дождливой. Впрочем, частые осадки не принесут особого комфорта. Наоборот, воздух станет особенно душным из-за высокой влажности, а внезапный дождь может нарушить все дела, если они планировались под открытым небом.

Средняя температура в начале месяца:

днем – +23,6°C;

ночью – +15,4°C.

Таблица показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине августа 2025 года в Москве и Московской области. Стоит помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе данных предыдущих лет с учетом актуальных климатических изменений. Они могут немного отличаться от реальной погоды в конкретные дни месяца. При планировании важных дел стоит изучить метеорологический прогноз на это время, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +24 +15 Солнечно 2 +23 +15 Облачно 3 +21 +15 Осадки 4 +24 +14 5 +22 +14 Облачно 6 +23 +14 7 +23 +16 Солнечно 8 +23 +15 Облачно 9 +24 +17 10 +25 +16 Осадки 11 +23 +16 Солнечно 12 +23 +16 13 +26 +15 14 +22 +16 Осадки 15 +27 +16 Небольшая облачность 16 +24 +16 Осадки

В первой половине месяца температура воздуха практически не будет меняться – влияние лета остается достаточно сильным. И даже относительно частые дожди не смогут кардинально изменить ситуацию. Непогода может застать врасплох, поэтому стоит иметь под рукой зонт и следить за предупреждениями синоптиков.





Погода в Москве на конец месяца

С середины августа климатическая картина начнет резко меняться. Несмотря на относительно солнечную погоду и минимальное количество дождей, летняя жара начнет постепенно спадать. Особенно заметными будут изменения в последней декаде, когда в воздухе будет все чаще чаще ощущаться дыхание приближающейся осени.

Средняя температура в конце месяца:

днем – +20,7°C;

ночью – +12,8°C.

Ниже показаны ожидания синоптиков на завершающий период месяца. Они помогут выбрать наиболее благоприятное время для мероприятий под открытым небом, прогулок по городу, знакомства с местными достопримечательностями и других важных дел.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +22 +13 Небольшая облачность 18 +17 +13 Солнечно 19 +20 +14 20 +23 +14 21 +23 +11 22 +22 +13 Небольшая облачность 23 +22 +13 Солнечно 24 +19 +12 25 +21 +10 Небольшая облачность 26 +24 +12 27 +20 +16 Осадки 28 +21 +13 29 +18 +12 Облачно 30 +18 +13 Солнечно 31 +20 +13 Облачно

Во второй половине августа температура воздуха начнет заметно снижаться. В дневное время похолодает на 2,9°C, а ночью столбик термометра будет показывать значения на 2,6°C ниже, чем в первой половине месяца. Ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, что вместе с похолоданием создает комфортные условия для экскурсий и приятного времяпровождения.





Подведем итог

Прогноз погоды на август 2025 года в Москве и Московской области обещает умеренно теплый месяц с частыми осадками. Такие условия характерны для этого региона, поэтому не станут большой неожиданностью для жителей и гостей российской столицы.