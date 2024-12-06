Погода на август 2025 в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2025.

Последний месяц лета очень часто бывает переменчивым, особенно в столичном регионе. Жара может быстро сменяться прохладной погодой, а ясные дни – затяжными дождями. Синоптики подготовили прогноз погоды на август 2025 года в Москве и Московской области. Предлагаем разобраться, какие сюрпризы приготовила природа.

Погода в Москве и области в августе

Традиционно август является одним из самых жарких месяцев года для центральной части России. Однако в этот период летняя жара чаще сопровождается обильными осадками, что делает условия крайне некомфортными: высокая влажность, духота и пасмурная погода могут испортить настроение даже в относительно теплые дни.

Согласно данным синоптиков, средняя температура в столице России в августе устанавливается на уровне +23°C днем, а в вечернее время воздух будет остывать до +13°C. Основная часть дождей приходится на первую половину месяца. Среднемесячная норма осадков в августе составляет 78 мм.

Собирая и анализируя данные о погоде, синоптики находят закономерности и аномалии. На основании полученной информации специалисты составляют погодные модели, помогающие им определять, какой будет погода в определенные месяцы года. Помимо этого, статистические данные показывают наибольшие температурные отклонения от нормы. В разные годы в августе фиксировались следующие температурные рекорды:

  • Самая высокая температура: +37,3°C (зафиксирована 6 августа 2010 года).
  • Самая низкая: -1,2°C (отмечена 31 августа 1885 года).

В 2025 году синоптики не ожидают серьезных отклонений от средних значений. Однако следует помнить, что природа может преподнести неожиданности и нарушить составленные ранее планы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит регулярно следить за прогнозами погоды и учитывать предупреждения синоптиков в своих планах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем разобраться подробнее, какой будет погода в Москве и в Московской области в августе 2025 года в разные периоды месяца.

Погода в Москве на начало месяца

Первая половина августа обещает быть дождливой. Впрочем, частые осадки не принесут особого комфорта. Наоборот, воздух станет особенно душным из-за высокой влажности, а внезапный дождь может нарушить все дела, если они планировались под открытым небом.

Средняя температура в начале месяца:

  • днем – +23,6°C;
  • ночью – +15,4°C.

Таблица показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине августа 2025 года в Москве и Московской области. Стоит помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе данных предыдущих лет с учетом актуальных климатических изменений. Они могут немного отличаться от реальной погоды в конкретные дни месяца. При планировании важных дел стоит изучить метеорологический прогноз на это время, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+24

+15

Солнечно

2

+23

+15

Облачно

3

+21

+15

Осадки

4

+24

+14

5

+22

+14

Облачно

6

+23

+14

7

+23

+16

Солнечно

8

+23

+15

Облачно

9

+24

+17

10

+25

+16

Осадки

11

+23

+16

Солнечно

12

+23

+16

13

+26

+15

14

+22

+16

Осадки

15

+27

+16

Небольшая облачность

16

+24

+16

Осадки

В первой половине месяца температура воздуха практически не будет меняться – влияние лета остается достаточно сильным. И даже относительно частые дожди не смогут кардинально изменить ситуацию. Непогода может застать врасплох, поэтому стоит иметь под рукой зонт и следить за предупреждениями синоптиков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец месяца

С середины августа климатическая картина начнет резко меняться. Несмотря на относительно солнечную погоду и минимальное количество дождей, летняя жара начнет постепенно спадать. Особенно заметными будут изменения в последней декаде, когда в воздухе будет все чаще чаще ощущаться дыхание приближающейся осени.

Средняя температура в конце месяца:

  • днем – +20,7°C;
  • ночью – +12,8°C.

Ниже показаны ожидания синоптиков на завершающий период месяца. Они помогут выбрать наиболее благоприятное время для мероприятий под открытым небом, прогулок по городу, знакомства с местными достопримечательностями и других важных дел.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+22

+13

Небольшая облачность

18

+17

+13

Солнечно

19

+20

+14

20

+23

+14

21

+23

+11

22

+22

+13

Небольшая облачность

23

+22

+13

Солнечно

24

+19

+12

25

+21

+10

Небольшая облачность

26

+24

+12

27

+20

+16

Осадки

28

+21

+13

29

+18

+12

Облачно

30

+18

+13

Солнечно

31

+20

+13

Облачно

Во второй половине августа температура воздуха начнет заметно снижаться. В дневное время похолодает на 2,9°C, а ночью столбик термометра будет показывать значения на 2,6°C ниже, чем в первой половине месяца. Ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, что вместе с похолоданием создает комфортные условия для экскурсий и приятного времяпровождения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Прогноз погоды на август 2025 года в Москве и Московской области обещает умеренно теплый месяц с частыми осадками. Такие условия характерны для этого региона, поэтому не станут большой неожиданностью для жителей и гостей российской столицы.

Ульяна Володская

Журналист

 

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