Погода на август 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2025.
Последний месяц лета очень часто бывает переменчивым, особенно в столичном регионе. Жара может быстро сменяться прохладной погодой, а ясные дни – затяжными дождями. Синоптики подготовили прогноз погоды на август 2025 года в Москве и Московской области. Предлагаем разобраться, какие сюрпризы приготовила природа.
Погода в Москве и области в августе
Традиционно август является одним из самых жарких месяцев года для центральной части России. Однако в этот период летняя жара чаще сопровождается обильными осадками, что делает условия крайне некомфортными: высокая влажность, духота и пасмурная погода могут испортить настроение даже в относительно теплые дни.
Согласно данным синоптиков, средняя температура в столице России в августе устанавливается на уровне +23°C днем, а в вечернее время воздух будет остывать до +13°C. Основная часть дождей приходится на первую половину месяца. Среднемесячная норма осадков в августе составляет 78 мм.
Собирая и анализируя данные о погоде, синоптики находят закономерности и аномалии. На основании полученной информации специалисты составляют погодные модели, помогающие им определять, какой будет погода в определенные месяцы года. Помимо этого, статистические данные показывают наибольшие температурные отклонения от нормы. В разные годы в августе фиксировались следующие температурные рекорды:
- Самая высокая температура: +37,3°C (зафиксирована 6 августа 2010 года).
- Самая низкая: -1,2°C (отмечена 31 августа 1885 года).
В 2025 году синоптики не ожидают серьезных отклонений от средних значений. Однако следует помнить, что природа может преподнести неожиданности и нарушить составленные ранее планы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит регулярно следить за прогнозами погоды и учитывать предупреждения синоптиков в своих планах.
Предлагаем разобраться подробнее, какой будет погода в Москве и в Московской области в августе 2025 года в разные периоды месяца.
Погода в Москве на начало месяца
Первая половина августа обещает быть дождливой. Впрочем, частые осадки не принесут особого комфорта. Наоборот, воздух станет особенно душным из-за высокой влажности, а внезапный дождь может нарушить все дела, если они планировались под открытым небом.
Средняя температура в начале месяца:
- днем – +23,6°C;
- ночью – +15,4°C.
Таблица показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине августа 2025 года в Москве и Московской области. Стоит помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе данных предыдущих лет с учетом актуальных климатических изменений. Они могут немного отличаться от реальной погоды в конкретные дни месяца. При планировании важных дел стоит изучить метеорологический прогноз на это время, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+24
|
+15
|
Солнечно
|
2
|
+23
|
+15
|
Облачно
|
3
|
+21
|
+15
|
Осадки
|
4
|
+24
|
+14
|
5
|
+22
|
+14
|
Облачно
|
6
|
+23
|
+14
|
7
|
+23
|
+16
|
Солнечно
|
8
|
+23
|
+15
|
Облачно
|
9
|
+24
|
+17
|
10
|
+25
|
+16
|
Осадки
|
11
|
+23
|
+16
|
Солнечно
|
12
|
+23
|
+16
|
13
|
+26
|
+15
|
14
|
+22
|
+16
|
Осадки
|
15
|
+27
|
+16
|
Небольшая облачность
|
16
|
+24
|
+16
|
Осадки
В первой половине месяца температура воздуха практически не будет меняться – влияние лета остается достаточно сильным. И даже относительно частые дожди не смогут кардинально изменить ситуацию. Непогода может застать врасплох, поэтому стоит иметь под рукой зонт и следить за предупреждениями синоптиков.
Погода в Москве на конец месяца
С середины августа климатическая картина начнет резко меняться. Несмотря на относительно солнечную погоду и минимальное количество дождей, летняя жара начнет постепенно спадать. Особенно заметными будут изменения в последней декаде, когда в воздухе будет все чаще чаще ощущаться дыхание приближающейся осени.
Средняя температура в конце месяца:
- днем – +20,7°C;
- ночью – +12,8°C.
Ниже показаны ожидания синоптиков на завершающий период месяца. Они помогут выбрать наиболее благоприятное время для мероприятий под открытым небом, прогулок по городу, знакомства с местными достопримечательностями и других важных дел.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+22
|
+13
|
Небольшая облачность
|
18
|
+17
|
+13
|
Солнечно
|
19
|
+20
|
+14
|
20
|
+23
|
+14
|
21
|
+23
|
+11
|
22
|
+22
|
+13
|
Небольшая облачность
|
23
|
+22
|
+13
|
Солнечно
|
24
|
+19
|
+12
|
25
|
+21
|
+10
|
Небольшая облачность
|
26
|
+24
|
+12
|
27
|
+20
|
+16
|
Осадки
|
28
|
+21
|
+13
|
29
|
+18
|
+12
|
Облачно
|
30
|
+18
|
+13
|
Солнечно
|
31
|
+20
|
+13
|
Облачно
Во второй половине августа температура воздуха начнет заметно снижаться. В дневное время похолодает на 2,9°C, а ночью столбик термометра будет показывать значения на 2,6°C ниже, чем в первой половине месяца. Ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, что вместе с похолоданием создает комфортные условия для экскурсий и приятного времяпровождения.
Подведем итог
Прогноз погоды на август 2025 года в Москве и Московской области обещает умеренно теплый месяц с частыми осадками. Такие условия характерны для этого региона, поэтому не станут большой неожиданностью для жителей и гостей российской столицы.