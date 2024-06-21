Погода на август 2024 в Москве и Московской области

Последний месяц лета завершает жаркий период в столичном регионе. И хоть температура еще остается на очень высоких значениях, но изменения становятся все более явными с каждым новым днем. Впрочем, природа часто удивляет своими сюрпризами, поэтому стоит готовиться к самым неожиданным ситуациям. Kleo.ru предлагает разобраться, какой будет погода в августе 2024 года в Москве и Московской области.
Погода в Москве и области в августе 2024 года
Начало последнего летнего месяца продолжает жаркие тенденции, начатые ранее. И особенно сильно погодные условия ощущаются в столичном регионе. При этом август является переломным периодом: уже в третьей декаде снижение температуры станет заметным, наступит долгожданное улучшение погодных условий.
Для последнего месяца лета в Москве характерными считаются достаточно высокие показатели столбика термометра. В среднем, дневная температура составит +23°C, а ночью будет снижаться до 13°C. Дожди в конце лета идут довольно редко, но обильно. Месячная норма осадков для августа составляет 78 мм. Лето в столице тихое и спокойное, скорость ветра сохраняется на уровне 3-3,2 м/с, преимущественно западного направления.
Собирая и обрабатывая данные о погоде, синоптики получают ценную информацию о закономерностях, отклонениях и аномалиях. На основании этого специалистам удается строить точные климатические модели, определять, как будут меняться условия в различные месяцы года и готовиться к соответствующим последствиям заранее. Помимо этого, статистическая информация показывает наибольшие отклонения от средних температур. В различные исторические периоды фиксировались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +37,3°C (6 августа 2010 года);
- абсолютный минимум – -1,2°C (31 августа 1885 года).
Синоптики убеждены, что новых рекордов в 2024 году не будет, но погода будет сложно прогнозируемой и переменчивой. Возможны резкие отклонения от средних значений, поэтому нужно как можно чаще следить за актуальными прогнозами. Это будет особенно полезно при планировании важных мероприятий на свежем воздухе. Например, экскурсий, знакомства с достопримечательностями и даже отдыха на природе.
Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в августе 2024 года в разные периоды месяца.
Погода в Москве на начало августа
Начало месяца будет достаточно солнечным, жарким и сухим. При такой погоде сложно представить, что уже скоро осень вступит в свои права. Количество дождей в эти дни окажется минимальным, а погода будет преимущественно солнечной или с переменной облачностью. Но даже редкие осадки не принесут желаемой прохлады. Наоборот, переносить погодные условия будет еще тяжелее из-за сильной духоты.
Средняя температура в начале августа 2024 года:
- днем – +22,8°C;
- ночью – +13,9°C.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают метеорологи в августе 2024 года в Москве и Московской области. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы синоптиков основываются на статистической информации и не могут учитывать некоторые важные факторы. Планируя различные мероприятия под открытым небом, следует принимать во внимание только актуальную информацию о погоде.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+23
|
+14
|
Небольшая облачность, возможны осадки
|
2
|
+21
|
+14
|
Переменная облачность
|
3
|
+21
|
+13
|
Дождь
|
4
|
+22
|
+13
|
Переменная облачность
|
5
|
+22
|
+13
|
6
|
+22
|
+13
|
7
|
+23
|
+14
|
Солнечно
|
8
|
+23
|
+14
|
9
|
+24
|
+15
|
10
|
+24
|
+14
|
Переменная облачность
|
11
|
+23
|
+14
|
Солнечно
|
12
|
+23
|
+14
|
13
|
+25
|
+14
|
Дождь
|
14
|
+21
|
+15
|
Небольшая облачность, возможны осадки
|
15
|
+25
|
+14
|
Дождь
|
16
|
+23
|
+14
|
Солнечно
В первой половине августа температурные показатели будут равномерными, они почти не меняются в течение всего периода. Дожди не принесут желаемой прохлады, а в условиях мегаполиса еще и усилят нагрузку на организм. Знакомиться с местными достопримечательностями и будет некомфортно, поэтому стоит проводить мероприятия в более прохладных помещениях.
Погода в Москве на конец августа
Вторая половина месяца будет заметно отличаться от начала августа. Изменения будут очевидными не только по столбику термометра, но и в реальных условиях. Дней с осадками станет больше, однако, как и в предыдущем периоде, они не окажут существенного влияния на ощущение жары.
Средняя температура во второй половине августа 2024 года:
- днем – +20°C;
- ночью – +11,4°C;
Прогноз синоптиков Гидрометцентра на вторую половину августа 2024 года представлен в таблице ниже. Стоит учитывать эти предупреждения при планировании дел.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+21
|
+12
|
Солнечно
|
18
|
+18
|
+11
|
19
|
+19
|
+12
|
20
|
+23
|
+13
|
Дождь
|
21
|
+22
|
+10
|
Переменная облачность
|
22
|
+20
|
+12
|
Солнечно
|
23
|
+20
|
+12
|
Дождь
|
24
|
+19
|
+11
|
25
|
+21
|
+9
|
Переменная облачность
|
26
|
+22
|
+11
|
Дождь
|
27
|
+20
|
+14
|
Солнечно
|
28
|
+21
|
+12
|
29
|
+18
|
+10
|
30
|
+17
|
+11
|
Дождь
|
31
|
+19
|
+11
|
Пасмурно
Температурные изменения, которые ожидаются во второй половине августа, окажутся ощутимыми. Средняя температура днем снизится на 2,8°C, а ночью похолодает еще на 2,5°C. Ожидается большее количество дождливых дней. Не забывайте брать с собой зонт, если об этом предупреждают синоптики.
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на август 2024 в Москве и Московской области. Метеорологи предупреждают о том, что в течение месяца температура может меняться в пределах средних значений. Климатические условия будут характерными для этого времени года, аномальных изменений не будет.