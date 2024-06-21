Погода на август 2024 в Москве и Московской области

Последний месяц лета завершает жаркий период в столичном регионе. И хоть температура еще остается на очень высоких значениях, но изменения становятся все более явными с каждым новым днем. Впрочем, природа часто удивляет своими сюрпризами, поэтому стоит готовиться к самым неожиданным ситуациям. Kleo.ru предлагает разобраться, какой будет погода в августе 2024 года в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в августе 2024 года

Начало последнего летнего месяца продолжает жаркие тенденции, начатые ранее. И особенно сильно погодные условия ощущаются в столичном регионе. При этом август является переломным периодом: уже в третьей декаде снижение температуры станет заметным, наступит долгожданное улучшение погодных условий.

Для последнего месяца лета в Москве характерными считаются достаточно высокие показатели столбика термометра. В среднем, дневная температура составит +23°C, а ночью будет снижаться до 13°C. Дожди в конце лета идут довольно редко, но обильно. Месячная норма осадков для августа составляет 78 мм. Лето в столице тихое и спокойное, скорость ветра сохраняется на уровне 3-3,2 м/с, преимущественно западного направления.

Собирая и обрабатывая данные о погоде, синоптики получают ценную информацию о закономерностях, отклонениях и аномалиях. На основании этого специалистам удается строить точные климатические модели, определять, как будут меняться условия в различные месяцы года и готовиться к соответствующим последствиям заранее. Помимо этого, статистическая информация показывает наибольшие отклонения от средних температур. В различные исторические периоды фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +37,3°C (6 августа 2010 года);

абсолютный минимум – -1,2°C (31 августа 1885 года).

Синоптики убеждены, что новых рекордов в 2024 году не будет, но погода будет сложно прогнозируемой и переменчивой. Возможны резкие отклонения от средних значений, поэтому нужно как можно чаще следить за актуальными прогнозами. Это будет особенно полезно при планировании важных мероприятий на свежем воздухе. Например, экскурсий, знакомства с достопримечательностями и даже отдыха на природе.





Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в августе 2024 года в разные периоды месяца.

Погода в Москве на начало августа

Начало месяца будет достаточно солнечным, жарким и сухим. При такой погоде сложно представить, что уже скоро осень вступит в свои права. Количество дождей в эти дни окажется минимальным, а погода будет преимущественно солнечной или с переменной облачностью. Но даже редкие осадки не принесут желаемой прохлады. Наоборот, переносить погодные условия будет еще тяжелее из-за сильной духоты.

Средняя температура в начале августа 2024 года:

днем – +22,8°C;

ночью – +13,9°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают метеорологи в августе 2024 года в Москве и Московской области. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы синоптиков основываются на статистической информации и не могут учитывать некоторые важные факторы. Планируя различные мероприятия под открытым небом, следует принимать во внимание только актуальную информацию о погоде.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +23 +14 Небольшая облачность, возможны осадки 2 +21 +14 Переменная облачность 3 +21 +13 Дождь 4 +22 +13 Переменная облачность 5 +22 +13 6 +22 +13 7 +23 +14 Солнечно 8 +23 +14 9 +24 +15 10 +24 +14 Переменная облачность 11 +23 +14 Солнечно 12 +23 +14 13 +25 +14 Дождь 14 +21 +15 Небольшая облачность, возможны осадки 15 +25 +14 Дождь 16 +23 +14 Солнечно

В первой половине августа температурные показатели будут равномерными, они почти не меняются в течение всего периода. Дожди не принесут желаемой прохлады, а в условиях мегаполиса еще и усилят нагрузку на организм. Знакомиться с местными достопримечательностями и будет некомфортно, поэтому стоит проводить мероприятия в более прохладных помещениях.





Погода в Москве на конец августа

Вторая половина месяца будет заметно отличаться от начала августа. Изменения будут очевидными не только по столбику термометра, но и в реальных условиях. Дней с осадками станет больше, однако, как и в предыдущем периоде, они не окажут существенного влияния на ощущение жары.

Средняя температура во второй половине августа 2024 года:

днем – +20°C;

ночью – +11,4°C;

Прогноз синоптиков Гидрометцентра на вторую половину августа 2024 года представлен в таблице ниже. Стоит учитывать эти предупреждения при планировании дел.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +21 +12 Солнечно 18 +18 +11 19 +19 +12 20 +23 +13 Дождь 21 +22 +10 Переменная облачность 22 +20 +12 Солнечно 23 +20 +12 Дождь 24 +19 +11 25 +21 +9 Переменная облачность 26 +22 +11 Дождь 27 +20 +14 Солнечно 28 +21 +12 29 +18 +10 30 +17 +11 Дождь 31 +19 +11 Пасмурно

Температурные изменения, которые ожидаются во второй половине августа, окажутся ощутимыми. Средняя температура днем снизится на 2,8°C, а ночью похолодает еще на 2,5°C. Ожидается большее количество дождливых дней. Не забывайте брать с собой зонт, если об этом предупреждают синоптики.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на август 2024 в Москве и Московской области. Метеорологи предупреждают о том, что в течение месяца температура может меняться в пределах средних значений. Климатические условия будут характерными для этого времени года, аномальных изменений не будет.