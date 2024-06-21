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Погода на август 2024 в Москве и Московской области

Погода на август 2024 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2024.

Последний месяц лета завершает жаркий период в столичном регионе. И хоть температура еще остается на очень высоких значениях, но изменения становятся все более явными с каждым новым днем. Впрочем, природа часто удивляет своими сюрпризами, поэтому стоит готовиться к самым неожиданным ситуациям. Kleo.ru предлагает разобраться, какой будет погода в августе 2024 года в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в августе 2024 года

Начало последнего летнего месяца продолжает жаркие тенденции, начатые ранее. И особенно сильно погодные условия ощущаются в столичном регионе. При этом август является переломным периодом: уже в третьей декаде снижение температуры станет заметным, наступит долгожданное улучшение погодных условий.

Для последнего месяца лета в Москве характерными считаются достаточно высокие показатели столбика термометра. В среднем, дневная температура составит +23°C, а ночью будет снижаться до 13°C. Дожди в конце лета идут довольно редко, но обильно. Месячная норма осадков для августа составляет 78 мм. Лето в столице тихое и спокойное, скорость ветра сохраняется на уровне 3-3,2 м/с, преимущественно западного направления.

Собирая и обрабатывая данные о погоде, синоптики получают ценную информацию о закономерностях, отклонениях и аномалиях. На основании этого специалистам удается строить точные климатические модели, определять, как будут меняться условия в различные месяцы года и готовиться к соответствующим последствиям заранее. Помимо этого, статистическая информация показывает наибольшие отклонения от средних температур. В различные исторические периоды фиксировались такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +37,3°C (6 августа 2010 года);
  • абсолютный минимум – -1,2°C (31 августа 1885 года).

Синоптики убеждены, что новых рекордов в 2024 году не будет, но погода будет сложно прогнозируемой и переменчивой. Возможны резкие отклонения от средних значений, поэтому нужно как можно чаще следить за актуальными прогнозами. Это будет особенно полезно при планировании важных мероприятий на свежем воздухе. Например, экскурсий, знакомства с достопримечательностями и даже отдыха на природе.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в августе 2024 года в разные периоды месяца.

Погода в Москве на начало августа

Начало месяца будет достаточно солнечным, жарким и сухим. При такой погоде сложно представить, что уже скоро осень вступит в свои права. Количество дождей в эти дни окажется минимальным, а погода будет преимущественно солнечной или с переменной облачностью. Но даже редкие осадки не принесут желаемой прохлады. Наоборот, переносить погодные условия будет еще тяжелее из-за сильной духоты.

Средняя температура в начале августа 2024 года:

  • днем – +22,8°C;
  • ночью – +13,9°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают метеорологи в августе 2024 года в Москве и Московской области. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы синоптиков основываются на статистической информации и не могут учитывать некоторые важные факторы. Планируя различные мероприятия под открытым небом, следует принимать во внимание только актуальную информацию о погоде.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+23

+14

Небольшая облачность, возможны осадки

2

+21

+14

Переменная облачность

3

+21

+13

Дождь

4

+22

+13

Переменная облачность

5

+22

+13

6

+22

+13

7

+23

+14

Солнечно

8

+23

+14

9

+24

+15

10

+24

+14

Переменная облачность

11

+23

+14

Солнечно

12

+23

+14

13

+25

+14

Дождь

14

+21

+15

Небольшая облачность, возможны осадки

15

+25

+14

Дождь

16

+23

+14

Солнечно

В первой половине августа температурные показатели будут равномерными, они почти не меняются в течение всего периода. Дожди не принесут желаемой прохлады, а в условиях мегаполиса еще и усилят нагрузку на организм. Знакомиться с местными достопримечательностями и будет некомфортно, поэтому стоит проводить мероприятия в более прохладных помещениях.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец августа

Вторая половина месяца будет заметно отличаться от начала августа. Изменения будут очевидными не только по столбику термометра, но и в реальных условиях. Дней с осадками станет больше, однако, как и в предыдущем периоде, они не окажут существенного влияния на ощущение жары.

Средняя температура во второй половине августа 2024 года:

  • днем – +20°C;
  • ночью – +11,4°C;

Прогноз синоптиков Гидрометцентра на вторую половину августа 2024 года представлен в таблице ниже. Стоит учитывать эти предупреждения при планировании дел.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+21

+12

Солнечно

18

+18

+11

19

+19

+12

20

+23

+13

Дождь

21

+22

+10

Переменная облачность

22

+20

+12

Солнечно

23

+20

+12

Дождь

24

+19

+11

25

+21

+9

Переменная облачность

26

+22

+11

Дождь

27

+20

+14

Солнечно

28

+21

+12

29

+18

+10

30

+17

+11

Дождь

31

+19

+11

Пасмурно

Температурные изменения, которые ожидаются во второй половине августа, окажутся ощутимыми. Средняя температура днем снизится на 2,8°C, а ночью похолодает еще на 2,5°C. Ожидается большее количество дождливых дней. Не забывайте брать с собой зонт, если об этом предупреждают синоптики.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на август 2024 в Москве и Московской области. Метеорологи предупреждают о том, что в течение месяца температура может меняться в пределах средних значений. Климатические условия будут характерными для этого времени года, аномальных изменений не будет.

21 июня 2024, 09:34
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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