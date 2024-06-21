Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге

Даже летняя спокойная погода может иногда сильно удивить неожиданными переменами. Но такие ситуации никак не повлияют на планы, если подготовиться заранее. Синоптики составили новые прогнозы на месяц и предупреждают, какой будет погода в Санкт-Петербурге в августе 2024 года.
Погода в Санкт-Петербурге в августе
Последний месяц лета – это время погодных изменений. Жаркий период постепенно передает лидерство осени. Главные изменения можно заметить не только на столбике термометра, но и в погоде. Световой день постепенно сокращается, достигая 15 часов.
Температура воздуха сохранит высокие значения в начале августа, но по мере завершения начнет постепенно снижаться. Средние дневные показатели будут на уровне +22°C, а ночью похолодает до +14°C. Август считается лидером по количеству осадков в течение не только летнего периода, но и всего года: месячная норма составляет 87 мм. Ветер будет переменчивым, в среднем скорость составит 3,5 м/с, но сохраняется вероятность штормов с сильными порывами и соответствующими изменениями погоды. Рекомендуется регулярно следить за предупреждениями синоптиков, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
Метеорологи тщательно собирают и обрабатывают информацию о погоде. На основе этих данных экспертами составляются модели, определяются соответствия, закономерности и отклонения. Информация о температуре за предыдущие периоды также дает возможность определить самые большие отклонения от средних значений. За весь период наблюдений за погодой были зафиксированы такие рекорды:
- абсолютный максимум – +37,1°C (7 августа 2010 года);
- абсолютный минимум – +1,3°C (29 августа 1966 года).
Синоптики Гидрометцентра предполагают, что температура в августе 2024 года будет в пределах средних значений. Нет поводов для новых рекордов и значительных температурных перепадов. При этом следует помнить, что природа часто удивляет сюрпризами, особенно в те моменты, когда их меньше всего ждешь. Стоит регулярно сверять свои планы с самыми свежими и актуальными прогнозами, чтобы не попадать в неприятные ситуации.
Клео.ру предлагает детальнее изучить прогнозы погоды на август 2024 года в Санкт-Петербурге в отдельные периоды месяца.
Погода в Санкт-Петербурге на начало августе 2024
Начало летнего месяца традиционно будет более жарким и сухим. Основная часть дождливых дней приходится на вторую половину месяца. Впрочем, и в этот период возможны небольшие осадки, которые не приведут к серьезным изменениям. Наоборот, погода станет более душной, и переносить ее будет намного сложнее.
Средняя температура воды в первой половине месяца:
- днем – +21,2°C;
- ночью – +14,4°C.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине августа 2024 года в Санкт-Петербурге. Клео.ру напоминает, что прогнозирование на длительный срок не учитывает некоторые погодные особенности региона. Планируя дела на конкретные дни, следует обращать внимание на прогнозы синоптиков, который появятся незадолго до этой даты.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+20
|
+13
|
Небольшая облачность, возможен дождь
|
2
|
+20
|
+13
|
Солнечно
|
3
|
+19
|
+14
|
Переменная облачность
|
4
|
+20
|
+14
|
5
|
+20
|
+14
|
Солнечно
|
6
|
+22
|
+14
|
Переменная облачность
|
7
|
+22
|
+14
|
Солнечно
|
8
|
+22
|
+16
|
Дождь
|
9
|
+22
|
+15
|
Переменная облачность
|
10
|
+22
|
+15
|
Солнечно
|
11
|
+22
|
+15
|
12
|
+24
|
+15
|
Небольшая облачность, возможен дождь
|
13
|
+20
|
+14
|
Дождь
|
14
|
+20
|
+15
|
Переменная облачность
|
15
|
+22
|
+15
|
Небольшая облачность, возможен дождь
|
16
|
+22
|
+15
|
Дождь
Начало летнего месяца будет жарким, с редкими дождями. Любители пеших прогулок, изучения местных достопримечательностей и знакомства с историей города получат достаточно возможностей для этого. Погода вряд ли сможет помешать их планам.
Погода в Санкт-Петербурге на конец августе 2024
В этот период ощущение приближающейся осени станет более сильным, а изменения в погоде – заметными. В первую очередь это касается частых дождей. Август отличается очень обильными осадками, и в этом году исключений не будет. Возможен даже град, поэтому стоит сверяться с метеорологическими прогнозами при планировании мероприятий под открытым небом.
Средняя температура воды во второй половине месяца:
- днем – +19,1°C;
- ночью – +12,7°C.
В таблице ниже показаны ожидания синоптиков на конец августа 2024 года.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+18
|
+13
|
Солнечно
|
18
|
+17
|
+13
|
Переменная облачность
|
19
|
+19
|
+9
|
Небольшая облачность, возможен дождь
|
20
|
+21
|
+13
|
Дождь
|
21
|
+21
|
+13
|
Солнечно
|
22
|
+20
|
+13
|
23
|
+19
|
+12
|
Дождь
|
24
|
+21
|
+14
|
25
|
+20
|
+13
|
Солнечно
|
26
|
+22
|
+14
|
Дождь
|
27
|
+19
|
+14
|
Солнечно
|
28
|
+18
|
+14
|
Дождь
|
29
|
+18
|
+12
|
30
|
+16
|
+12
|
Небольшая облачность, возможен дождь
|
31
|
+18
|
+12
|
Пасмурно
По мере того, как приближается осень, погодные изменения будут становиться все более заметными и очевидными. Помимо частых осадков и облачной погоды, изменится и температура воздуха. Согласно прогнозам, в среднем ожидается похолодание на 2,1°C днем и на 1,7°C ночью. Не забывайте зонт, выходя из дома, чтобы внезапный дождь не застал врасплох.
Поведем итог
Синоптики составили прогноз погоды на август 2024 в Санкт-Петербурге. По мнению специалистов, в этом месяце не стоит ожидать существенных отклонений от нормы. При этом возможны частые перемены погодных условий: обильные дожди будут резко сменяться жарой, и наоборот.