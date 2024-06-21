Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге

Даже летняя спокойная погода может иногда сильно удивить неожиданными переменами. Но такие ситуации никак не повлияют на планы, если подготовиться заранее. Синоптики составили новые прогнозы на месяц и предупреждают, какой будет погода в Санкт-Петербурге в августе 2024 года.

Погода в Санкт-Петербурге в августе

Последний месяц лета – это время погодных изменений. Жаркий период постепенно передает лидерство осени. Главные изменения можно заметить не только на столбике термометра, но и в погоде. Световой день постепенно сокращается, достигая 15 часов.

Температура воздуха сохранит высокие значения в начале августа, но по мере завершения начнет постепенно снижаться. Средние дневные показатели будут на уровне +22°C, а ночью похолодает до +14°C. Август считается лидером по количеству осадков в течение не только летнего периода, но и всего года: месячная норма составляет 87 мм. Ветер будет переменчивым, в среднем скорость составит 3,5 м/с, но сохраняется вероятность штормов с сильными порывами и соответствующими изменениями погоды. Рекомендуется регулярно следить за предупреждениями синоптиков, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Метеорологи тщательно собирают и обрабатывают информацию о погоде. На основе этих данных экспертами составляются модели, определяются соответствия, закономерности и отклонения. Информация о температуре за предыдущие периоды также дает возможность определить самые большие отклонения от средних значений. За весь период наблюдений за погодой были зафиксированы такие рекорды:

абсолютный максимум – +37,1°C (7 августа 2010 года);

абсолютный минимум – +1,3°C (29 августа 1966 года).

Синоптики Гидрометцентра предполагают, что температура в августе 2024 года будет в пределах средних значений. Нет поводов для новых рекордов и значительных температурных перепадов. При этом следует помнить, что природа часто удивляет сюрпризами, особенно в те моменты, когда их меньше всего ждешь. Стоит регулярно сверять свои планы с самыми свежими и актуальными прогнозами, чтобы не попадать в неприятные ситуации.





Клео.ру предлагает детальнее изучить прогнозы погоды на август 2024 года в Санкт-Петербурге в отдельные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге на начало августе 2024

Начало летнего месяца традиционно будет более жарким и сухим. Основная часть дождливых дней приходится на вторую половину месяца. Впрочем, и в этот период возможны небольшие осадки, которые не приведут к серьезным изменениям. Наоборот, погода станет более душной, и переносить ее будет намного сложнее.

Средняя температура воды в первой половине месяца:

днем – +21,2°C;

ночью – +14,4°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине августа 2024 года в Санкт-Петербурге. Клео.ру напоминает, что прогнозирование на длительный срок не учитывает некоторые погодные особенности региона. Планируя дела на конкретные дни, следует обращать внимание на прогнозы синоптиков, который появятся незадолго до этой даты.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +20 +13 Небольшая облачность, возможен дождь 2 +20 +13 Солнечно 3 +19 +14 Переменная облачность 4 +20 +14 5 +20 +14 Солнечно 6 +22 +14 Переменная облачность 7 +22 +14 Солнечно 8 +22 +16 Дождь 9 +22 +15 Переменная облачность 10 +22 +15 Солнечно 11 +22 +15 12 +24 +15 Небольшая облачность, возможен дождь 13 +20 +14 Дождь 14 +20 +15 Переменная облачность 15 +22 +15 Небольшая облачность, возможен дождь 16 +22 +15 Дождь

Начало летнего месяца будет жарким, с редкими дождями. Любители пеших прогулок, изучения местных достопримечательностей и знакомства с историей города получат достаточно возможностей для этого. Погода вряд ли сможет помешать их планам.





Погода в Санкт-Петербурге на конец августе 2024

В этот период ощущение приближающейся осени станет более сильным, а изменения в погоде – заметными. В первую очередь это касается частых дождей. Август отличается очень обильными осадками, и в этом году исключений не будет. Возможен даже град, поэтому стоит сверяться с метеорологическими прогнозами при планировании мероприятий под открытым небом.

Средняя температура воды во второй половине месяца:

днем – +19,1°C;

ночью – +12,7°C.

В таблице ниже показаны ожидания синоптиков на конец августа 2024 года.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +18 +13 Солнечно 18 +17 +13 Переменная облачность 19 +19 +9 Небольшая облачность, возможен дождь 20 +21 +13 Дождь 21 +21 +13 Солнечно 22 +20 +13 23 +19 +12 Дождь 24 +21 +14 25 +20 +13 Солнечно 26 +22 +14 Дождь 27 +19 +14 Солнечно 28 +18 +14 Дождь 29 +18 +12 30 +16 +12 Небольшая облачность, возможен дождь 31 +18 +12 Пасмурно

По мере того, как приближается осень, погодные изменения будут становиться все более заметными и очевидными. Помимо частых осадков и облачной погоды, изменится и температура воздуха. Согласно прогнозам, в среднем ожидается похолодание на 2,1°C днем и на 1,7°C ночью. Не забывайте зонт, выходя из дома, чтобы внезапный дождь не застал врасплох.





Поведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на август 2024 в Санкт-Петербурге. По мнению специалистов, в этом месяце не стоит ожидать существенных отклонений от нормы. При этом возможны частые перемены погодных условий: обильные дожди будут резко сменяться жарой, и наоборот.