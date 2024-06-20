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Ни дня без праздника: заполняй с "КАРО" семейный "Дневник приключений"

Ни дня без праздника: заполняй с

С началом лета ведущая киносеть страны приглашает детей и их родителей переключиться в режим отдыха и приключений и забросить подальше школьные дневники и учебники. Традиционно, за баллы программы лояльности, начисленные за покупку билетов и продукции кинобара, постоянные гости "КАРО" получат сертификаты на семейные летние впечатления и подарки.

Провести лето на пять с плюсом позволят предложения в личном кабинете участников программы лояльности. Там, в разделе "Трофеи" уже ждут сертификаты на активности от самых востребованных развлекательных площадок. Если посетить все главные новинки летнего проката, то к осени удастся вернуться за парту с целым портфелем воспоминаний, искрящихся теплом и беззаботностью каникул. 

Например, с главным танцевальным коллективом страны можно будет разучить несколько модных связок, чтобы впечатлять одноклассников. Три дня приключений и языковой практики обещают путевки от сети городских лагерей по всей стране. Артистические и моделинг-курсы помогут стать звездой соцсетей и поймать вдохновение, а за новыми скиллами и поиском призвания стоит отправиться в город профессий. 

Погрузиться в городские легенды предлагают на иммерсивных театрализованных экскурсиях, а сертификат на квест подарит шанс пережить яркие эмоции, проверить сноровку и провести незабываемые мгновения с семьей. На научных мастер-классах юным интеллектуалам предложат узнать чуть больше о робототехнике и увлекательных экспериментах.

Москвичей и гостей столицы ждут веселые и даже экстремальные приключения на свежем воздухе. Важными пунктами в списке развлечений и незабываемыми воспоминаниями лета станут захватывающие дух аттракционы, полеты в аэротрубе, увлекательные маршруты в веревочном парке, интерактивные спектакли и аттракционы в тематических парках отдыха.

Набраться сил, отдохнуть после активностей и порадовать себя вкусностями этим летом приглашают модные семейные рестораны столицы, где обязательно найдется меню для самых маленьких гурманов. Итальянская или черноморская кухня, домашние блюда или вкусные десерты – предложения в программе лояльности КАРОНА обещают новые гастрономические впечатления на "отлично".

Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами "КАРО", комментирует:

"Летние каникулы созданы именно для того, чтобы создавать воспоминания, которые будут согревать всю жизнь. В нашей подборке активностей мы собрали максимум событий наших партнеров, благодаря которым лето 2024 точно запомнится как самое веселое и беззаботное".

Те, кто еще не успел подключиться к КАРОНЕ, могут сделать это в пару кликов и присоединиться к коммьюнити ценителей кино и новых впечатлений и получать привилегии при покупке билетов в "КАРО".

20 июня 2024, 15:18
Фото: "Каро"

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